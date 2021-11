Hỗn loạn trong lễ hội văn nghệ ở Houston khiến 8 người chết và 300 người bị thương.

Houston: Một cuộc trình diễn văn nghệ ngoài trời diễn ra ở ngoại ô thành phố Houston, tiểu bang Texas trong hôm thứ sáu ngày 5 tháng 11.

Đây là buổi trình diễn loại nhạc rap do ca sĩ Travis Scott trình diễn.

Trên 50 ngàn vé đã bán hết và trong thời gian có buổi trình diễn, nhiều khán giả không mua được vé đã leo rào vào khu vực dành cho khán giả mua vé thượng hạng VIP.

Vào lúc 2 giờ chiều trong thời gian cao điểm của buổi trình diễn, làn sóng khán giả chen chúc nhau đến gần sân khấu đã gây ra những hỗn loạn, khi hàng trăm người bị đè ép trong làn sóng người.

Theo những tin tức sơ khởi thì có ít nhất 8 người chết và trên 300 người bị thương.

Có ít nhất 23 người bị thương nặng và phải đưa vào bệnh viện trong đó có 1 em bé mới có 10 tuổi.

Theo các giới chức an ninh thì có 367 nhân viên cảnh sát và 241 nhân viên an ninh tư giữ nhiệm vụ an ninh cho lễ hội văn nghệ này.

Trong hôm thứ bảy ngày 6 tháng 11, ca sĩ Travis Scott , 29 tuổi, đã lên tiếng xin lỗi khán giả và cho biết anh ta đã cho ngừng buổi trình diễn ngay khi biết là có nhiều người thương vong, để đi giúp những khán giả bị thương tích.

Tuy nhiên theo những nhân chứng thì người ca sĩ này vẫn tiếp tục cuộc trình diễn thêm một thời gian trên 30 phút nữa sau khi các nhân viên cứu cấp đã đến hiện trường và trong khi khán giả la ó yêu cầu phải ngừng cuộc trình diễn.

Theo ông cảnh sát trưởng thành phố Houston Troy Finner thì ông nhận được báo cáo là có ít nhất một khán giả bị kẻ lạ mặt lợi dụng cơ hội chen lấn trong buổi lễ hội, chích ma túy vào người?

Và người bị kẻ gian chích ma túy vào người là một nhân viên an ninh của buổi lễ hội. Người nhân viên an ninh này bị kẻ gian đâm ống kim chứa ma túy vào cổ, và sau đó đã được chích thuốc giải độc ma túy Narcan.

