Hơn 100 nhân viên Bệnh viện Methodist sẽ bị sa thải vì không chịu chích ngừa COVID-19

Do bởi chính sách đòi hỏi mọi nhân viên thuộc Bệnh viện Houston Methodist phải chích ngừa COVID-19, có khoảng hơn 100 nhân viên từ chối điều này và do đó sẽ phải bị sa thải kể từ sau ngày thứ Hai đầu tuần.

Một trong những người đó là cô Jennifer Bridges, với thâm niên 6 năm làm việc trong cương vị y tá, đã lập luận rằng mọi người đều có quyền quyết định chích hay không chích thuốc vào người của mình. Cô nói rằng mình đã từng giúp điều trị nhiều bệnh nhân nhiễm dịch trong năm qua và chính cá nhân cô cũng từng bị nhiễm COVID-19. Nhưng cô cho rằng cơ thể mình đã có các chất kháng thể và không cần phải chích ngừa.

Cô Bridges nằm trong số 117 nhân viên của Methodist đã nộp đơn kiện bệnh viện này vì cho rằng chính sách bắt chích ngừa sẽ biến họ trở thành những con vật thí nghiệm. Cô cũng cho rằng không biết là trong 2, 3 năm nữa thì loại thuốc vaccine sẽ có thể gây ra những triệu chứng nào trên cơ thể của họ.

Tuy nhiên đại đa số nhân viên còn lại đều không đồng tình, và cho rằng việc phải chích ngừa là điều đứng đắn và nên làm để đem lại lợi ích to lớn hơn cho toàn thể cộng đồng cư dân. Mối nguy của cơn đại dịch này quá to lớn so với một vài phản ứng phụ nhỏ nhặt và hiếm hoi xảy ra khi chích ngừa, theo nhận định của Bác sĩ Ashley Drews.

Houston Methodist là một hệ thống bệnh viện to lớn hàng đầu tại Houston, và thường xuyên được xem là một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ. Hệ thống này gồm có 7 bệnh viện lớn và hơn một chục các trạm y tế nhỏ quanh vùng Houston, với hơn 2,500 giường bệnh, khoảng hơn 10,000 nhân viên và hơn 2,500 bác sĩ.

Trước đó, Bác sĩ Marc Boom, Tổng giám đốc Bệnh viện, đã đưa ra một bản thông báo để nói về chuyện đáng tiếc khi có một số nhỏ nhân viên từ chối chích ngừa và qua đó không đặt ưu tiên về sức khỏe của bệnh nhân lên hàng đầu. Việc các bệnh viện đòi hỏi nhân viên phải chích ngừa là điều hợp pháp, giống như những quy định đã từng áp dụng kể từ năm 2009 với thuốc chích ngừa cúm. Thuốc ngừa COVID-19 hiện nay đã được chứng minh là rất an toàn và hữu hiệu sau nhiều cuộc thử nghiệm lâm sàng quy mô và kỹ lưỡng chứ không hề là những thử nghiệm sơ sài. Và hiện nay đã có hơn 170 triệu người dân ở Mỹ đã được chích ngừa, và điều này đã giúp làm giảm mạnh con số những người bị lây nhiễm tụt xuống mức thấp nhất kể từ hơn 1 năm qua.♦ .