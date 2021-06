Đường đua Gilles Villeneuve mở cửa cho chích ngừa qua cửa sổ xe hơi

Điểm tiêm chủng trên đường đua xe hơi Gilles Villeneuve đã được người đi bộ và đi xe đạp hưởng ứng đông đảo vào cuối tuần trước, nhưng các giới chức hiện đang hy vọng nơi đây sẽ thu hút nhiều người hơn nữa bằng cách mang đến cho người lái xe hơi trải nghiệm độc nhất một lần trong đời.

Chiều thứ Bảy vừa qua, đường đua Gilles Villeneuve trở thành nơi hội tụ của xe hơi thể thao, âm nhạc và tiêm chủng.

Trước khi đến khu tiêm chủng qua cửa sổ xe hơi, tài xế sẽ được lái xe trên đường đua từng đón tiếp các tay đua quốc tế Formula One

Francois Dumontier, chủ tịch giải đua Formula One, Grand Prix Canada cho biết: “Trước hết bạn sẽ lái xe trên đường đua và sau đó bạn cần phải vào bên trong nhà xe để được tiêm vaccine”.

Ông Dumontier giải thích rằng không ai đi thẳng vào nhà để xe, như vậy để bạn có dịp nhìn thấy một chút lộ trình đường đua Formula One nổi tiếng.

Các giới chức y tế cho biết họ hy vọng việc tiêm chủng ở đường đua Gilles Villeneuve sẽ thu hút được thành phần trẻ tuổi hơn đi tiêm chủng bằng cách biến nó thành một sự kiện thú vị.

Annie Dufour, phát ngôn nhân của cơ quan y tế khu vực, cho biết điều đó sẽ làm giảm căng thẳng, giảm lo lắng và nó cũng mang lại những người mà chúng tôi thực sự muốn gặp.

Bà nói thêm: “Tám mươi bốn phần trăm những người đến vào cuối tuần qua là những người từ 40 tuổi trở xuống, nhóm tuổi mà chúng tôi đang cố gắng nhắm mục tiêu tiêm chủng”.

Các giới chức cho biết họ có thể tiêm 1.000 liều vaccine mỗi ngày. Đến trưa ngày thứ Bảy 5/6, địa điểm này đã tiêm 400 liều, trung bình 200 liều mỗi giờ.

Cuối tuần qua, khoảng 20% trong số những người đến chích nằm trong độ tuổi từ 12 đến 17, nhóm tuổi mà tỉnh bang đang cố gắng tiêm chủng.

Bà Dufour cho biết: “Cha mẹ đưa con cái đến, bọn trẻ rất thích xe hơi, đặc biệt là xe hơi nhanh nên bạn biết đấy, bạn phải tìm những thứ mà mọi người thích”.

Những ai muốn tiêm chủng tại đường đua Gilles Villeneuve sẽ phải đặt lấy hẹn thông qua Clic Santé. Các cuộc hẹn còn một cuối tuần nữa, kết thúc vào ngày Chủ nhật 13/6.

Hà Phương

(Theo GlobalNews)