Hoa rơi nước mắt

***

Kể từ sau hôm đó, Hoan và Đoan Trang gặp nhau hàng ngày, có khi với hai cô em họ, có khi chỉ hai người. Hai người tổ chức đi thăm Hòn Chồng uống nước dừa, thăm Tháp Bà ăn bánh khọt, ra Ninh Hòa ăn nem, lên Thành Diên Khánh ăn bánh tráng mít, có khi còn đi vào tận Cam Ranh ăn xoài rồi ghé Ba Ngòi ăn gỏi cá. Khác với cái nhìn vô tâm lần mới gặp lại, Hoan càng lúc càng thấy Đoan Trang đẹp. Cho dẫu tâm hồn còn nặng trĩu hình bóng Hằng, Hoan không khỏi giật mình trước thân hình cân đối của Đoan Trang hiện lên lồ lộ sau lần vải quần áo tắm sủng nước. Ngày còn đi học, Hoan không mấy chú ý đến cô vì khác lớp khác trường không có mấy dịp gần gũi và cũng vì có chút mặc cảm với tính phóng khoáng của các cô học trường Tây. Ngoài sắc đẹp, Đoan Trang còn làm Hoan ngạc nhiên về nết dịu dàng và tính năng nổ. Câu mẹ hỏi Đoan Trang muốn gì làm tâm trí Hoan bận rộn, đồng thời cũng tự đặt một câu hỏi cho chính Hoan, Hoan đang nghĩ gì về Đoan Trang. Và chẳng biết từ lúc nào, Hoan xưng anh và gọi Đoan Trang bằng em mà chẳng ai trong hai người ngạc nhiên y như đó là chuyện đương nhiên. Hai ngày trước ngày hết phép, khi chia tay sau bữa cơm chiều, Đoan Trang hỏi Hoan:

“Noen anh có về không?”

Hoan cười:

“Em làm như nhà binh muốn về lúc nào là về.”

“Nghĩa là anh không về?”

“Chắc chắn không có phép để về, mà cũng chưa biết có được ăn Noen ở Sài Gòn hay nằm rừng nằm rú.”

Đoan Trang nắm tay Hoan:

“Anh không về thì em vào Sài Gòn ăn Noen với anh.”

Hoan thoáng giật mình:

“Lỡ anh hành quân thì sao?”

“Thì em đợi.”

Hoan trố mắt:

“Trời đất, nhiều khi hành quân cả tháng, em đợi đến bao giờ, và ở đâu mà đợi?”

Đoan Trang trả lời hai ba ẩn ý:

“Bao lâu em cũng đợi.”

Đoan Trang mỉm cười nói tiếp:

“Trêu anh vậy thôi, em sẽ điện vào hỏi anh trước, nếu anh không hành quân thì em vào.”

“Nữa, em làm như hành quân có thời khắc biểu. Lỡ lúc em điện thì anh còn ở nhà nhưng khi em vào thì anh đi rồi, lúc đó làm sao?”

“Thì em quay về, chứ làm sao nữa?”

“Nhưng rồi em ở đâu chờ đến ngày quay về?”

“Anh đừng lo, bộ Sài Gòn không có khách sạn sao? Con gái thời nay đâu phải như thời trước nữa mà không dám vào khách sạn ngủ qua đêm một mình.”

Biết không thể cản Đoan Trang, mà thực lòng Hoan cũng không muốn cản, Hoan buông xuôi:

“Thôi được, nếu em vào mà anh hành quân, anh sẽ dặn thường vụ dọn cho em ở trong phòng anh để hoặc chờ anh về hoặc về lại Nha Trang nếu anh hành quân dài ngày.”

“Nhưng làm sao em biết anh hành quân dài hay ngắn ngày?”

Hoan mỉm cười:

“Em khỏi lo, anh sẽ nói chuyện với em qua radio.”

Rồi như sực nhớ ra, Hoan nói:

“Quên nữa, có gì anh bảo Lan lo cho em.”

“Lan là ai?”

“Là cô gái mồ côi bán câu lạc bộ mà ba mạ nhận làm con nuôi cho đi học tiếp bắt đầu từ năm học tới.”

“Em chưa hiểu.”

“Ba Lan nguyên là thượng sĩ thuộc đơn vị anh đã tử trận trước khi anh đến. Mẹ Lan bệnh không thuốc chữa. Lan phải bỏ học đi làm để lo cho bốn đứa em tiếp tục học.”

“A, em hiểu rồi, em sẽ xin ba mạ cho em góp một tay. Nhưng ba mạ nuôi cho Lan đi học, còn em Lan ai lo?”

“Ba mạ giúp chút ít cộng với tiền tử tuất mẹ Lan lãnh hàng tháng, còn lại đơn vị giúp thêm. Lan học trường tư nhưng không phải trả học phí vì giảm phân nửa do gia cảnh và phân nửa còn lại do là học sinh giỏi. Mấy đứa nhỏ học trường Quốc gia Nghĩa Tử không mất học phí mà còn được trợ cấp.”

Đoan Trang reo lên:

“Hay quá, em sẽ xin được phụ thêm với ba mạ.”

Hoan nhìn Đoan Trang với lòng mến phục:

“Anh cám ơn Trang. Về lại, anh sẽ cho Lan biết quyết định của ba mạ giúp Lan và gia đình Lan. Em giúp gì thêm thì tính với ba mạ.”

Đoan Trang mỉm cười e lệ. Hoan đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm tình kỳ lạ với Đoan Trang, một cảm tình hình như đã có suốt những năm quen biết nhau nhưng giờ đây hiện ra rõ nét hơn. Hoan hỏi Đoan Trang:

“Mai ba mạ Hằng mời em và anh ăn cơm chia tay, em đến nghe.”

Đã nghe Hoan nói về liên hệ giữa gia đình Hoan với gia đình Hằng và với chính Hằng, Đoan Trang mỉm cười trả lời:

“Dạ, em đến.”

“Em muốn anh đến đón em không?”

“Không anh, em đến nhà anh rồi hai đứa cùng đi qua bên đó.”

Tiễn Đoan Trang ra ngõ và đứng nhìn theo cho đến khi nàng khuất dạng sau khúc đường quanh, Hoan lững thửng vào nhà, lòng phân vân tự hỏi thế là thế nào, mình đang nghĩ gì về Đoan Trang.

Chương 14

Xa kỉ niệm

Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm,

Xin lời cuối không dối gian trong mắt em,

Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm.

(Trường Sa—Rồi Mai Tôi Đưa Em)

Mẹ Hằng bảo chồng:

“Mình nè, răng Mình không thử đăng báo tìm con Hằng?”

Ba Hoan nói:

“Con mình không phải đi lạc hoặc mất tích thì viết cách chi để đăng báo?”

“Thì cứ đăng cầu may.”

Ba Hoan lắc đầu:

“Chẳng lẽ viết: Tìm người nhà: Tôi có con gái bị Việt Minh lừa lên Chiến khu Ba Lòng. Ông bà nào thấy hoặc gặp cháu ở đâu xin báo tin cho biết về địa chỉ, chúng tôi xin hậu tạ. Nghe được không?”

Me Hằng im lặng khóc rưng rức. Ba Hằng được nà nói tiếp:

“Đăng như vậy khác nào báo cho chính quyền biết vợ chồng mình có con gái theo Việt Cộng, rồi sau đó chưa chừng anh mất việc luôn.”

Mẹ Hằng tức tưởi:

“Vậy làm răng bây chừ? Em nhớ con quá.”

Quàng tay qua lưng vợ, ba Hằng vỗ về:

“Anh cũng nhớ nhưng biết làm cái chi.”

Ba Hằng lái sang chuyện khác:

“Con Hằng nhà mình đã rứa rồi, thằng Hoan vì thương nó mà đến nay vẫn chưa chịu lấy vợ, có giục cũng chỉ ậm ừ.”

Mẹ Hằng thở dài:

“Tối nay em mời anh chị và Hoan qua dùng cơm, mai nó hết phép rồi.”

Ba Hằng ngẫm nghĩ rồi nói:

“Sau bữa cơm, vợ chồng mình nói chuyện với Hoan, em nghĩ sao?”

Mẹ hằng ngần ngại:

“Có Đoan Trang làm sao mà nói được? Em có mời cả cô ấy, sau bữa cơm thế nào Hoan cũng đưa cô ấy về.”

Ba Hằng nói sau một lát suy nghĩ:

“Hay mình mời anh chị và Hoan qua chơi trước để nói chuyện đó?”

“Răng mình không để anh chị nói với Hoan?”

“Thế như ri, sáng mai vợ chồng mình mua chút quà qua biếu Hoan rồi nói chuyện luôn.”

Mẹ Hằng gật đầu rồi nhỏ tiếng như sợ có ai nghe được:

“Được đó Mình. Em thấy Đoan Trang chừng như mến Hoan lắm.”

Ba Hằng gật đầu:

“Anh cũng thấy vậy. Hai đứa nó mà thành thì xứng đôi.”

Hôm sau, ba mẹ Hằng qua nhà Hoan. Sau khi trà nước, ba mẹ Hằng nói chuyện riêng với ba mẹ Hoan một lát rồi ba Hằng bảo Hoan khi quay lại:

“Ba có chuyện muốn nói với Hoan.”

Hoan ngạc nhiên:

“Chi rứa Ba?”

“Ba mạ đã bàn với ba mạ con.”

Hoan lộ vẻ ngạc nhiên:

“Có chuyện chi mà Ba ra chừng quan trọng đến vậy?”

Ba Hằng nói ngay:

“Con thương em Hằng làm Ba Mạ xúc động, lúc xa nhau hai đứa chưa đủ lớn để nói lời hứa hẹn nhưng con vẫn chờ em nó.”

Ba Hoan chen vào:

“Khi tôi ra tù, Hằng dặn tôi về bảo Hoan chờ Hằng năm năm.”

“Năm năm qua rồi, Ba Mạ nghĩ con chờ em con như vậy đã trọn tình trọn nghĩa.”

Hoan nói:

“Dạ, năm năm là Hằng nói, con có nói gì đâu.”

Ba Hằng xua tay:

“Ba biết, Ba biết, con chờ là tự ý con.”

“Ba nói đúng, con không khi nào không nghĩ đến Hằng. Phải chi biết được Hằng bây giờ thế nào rồi, có lẽ con sẽ quyết định dễ dàng hơn. Đàng này không biết Hằng đang sướng khổ thế nào, con làm sao yên tâm nghĩ đến bản thân con.”

Mẹ Hằng xúc động nói:

“Ba Mạ không biết nói sao, chẳng hiểu tại sao Chúa để hai đứa con phải gánh một gánh nặng như vậy. Nhưng Mạ khuyên con nghĩ lại, ba mạ con cũng như ba mạ đều có tuổi rồi, ai cũng mong con có vợ có con để vui cửa vui nhà. Đến tuổi này không có cháu ẵm bồng ai cũng cảm thấy không vui.”

Hoan cười:

“Vậy để con bậy bạ đâu đó kiếm cháu về nghe.”

Mẹ Hoan cười theo:

“Cái thằng, nói tầm bậy. Cháu phải có gốc có tích, bá vơ bá vất thì sao mà ăn nói với thiên hạ.”

Hoan nhìn mẹ:

“Thì con kiếm có gốc có tích, miễn là không phải cưới làm vợ thôi.”

Biết Hoan đang đùa, mẹ Hằng nói:

“Chẳng phải mình vơ đũa cả nắm cho rằng ai không ngọn không gốc đều là thứ vất đi nhưng cha ông dạy cưới vợ xem tông, lấy chồng xem giống chắc chắn chẳng phải dưng không mà nói rứa.”

Hoan cười lớn:

“Con thấy nhiều đứa có gốc có ngọn đàng hoàng mà hư vẫn hư, càng giàu càng hư.”

Ba Hoan nói:

“Đúng, hai mẹ con đều đúng, dòng giống phải đi đôi với giáo dục; giáo dục quan trọng hơn dòng giống và nếu quan niệm dòng giống là giàu tiền giàu bạc thì sai lầm rất trầm trọng.”

Ba Hằng nói:

“Chẳng sai, các bậc nhân tài hiền thần nước ta chẳng hạn đâu phải ai cũng xuất thân nhà giàu có.”

Mẹ Hoan cười nói:

“Các ông bị Hoan dụ rồi, nó dẫn các ông tranh cãi chuyện khác để quên mục đích chính của buổi trò chuyện.”

Mọi người cười. Hoan bối rối chẳng biết phải đính chính cách nào vì không phải là chủ tâm của Hoan. Ba Hằng nói:

“Ha ha, chú này giỏi. Tóm lại, cả nhà muốn con lập gia đình. Lòng con thương Hằng, Ba Mạ hiểu rất rõ, một mai nếu Chúa cho hai đứa gặp lại, Ba Mạ sẽ giải thích cho Hằng hiểu.”

Mẹ Hằng bồi thêm:

“Con đừng nghĩ con cưới vợ Ba Mạ sẽ buồn, Ba Mạ vui hơn con thì có.”

Hoan xua tay:

“Nhưng con tự thấy con chưa thể yêu ai khác hơn Hằng để nghĩ đến chuyện cưới xin.”

Ba Hằng nói:

“Tại con cứ ôm ấp hình ảnh em con trong tim mà không cố quên đi.”

Ba Hoan bồi thêm:

“Con không còn nhỏ tuổi nữa, cũng đã có chút danh phận. Ba Mạ cũng như ba mạ Hằng đều muốn con nghĩ lại.”

Hoan ngồi trầm tư, mắt đăm đăm nhìn xuống đất. Căn phòng trở nên trang trọng khác thường, mọi người như đang cố nén hơi thở để tỏ ý tôn trọng thời gian suy tư của Hoan. Hồi lâu, Hoan ngửng đầu lên, liếm môi rồi nói nhanh như sợ chậm lại sẽ không đủ can đảm nói hết điều muốn nói:

“Con xin vâng lời.”

Ba Hằng trìu mến nhìn Hoan:

“Ba Mạ cám ơn con đã nghe lời.”

Hoan không nói, đứng lên, nói nhanh con xin phép rồi đi vào phòng riêng. Mẹ Hằng nói với ba mẹ Hoan:

“Không biết anh chị có để ý không nhưng tôi thấy hình như Đoan Trang mến thằng Hoan lắm.”

Mẹ Hoan nói:

“Không để ý sao được anh chị, con nhỏ quấn thằng Hoan thấy rõ. Hồi còn mang tên Jacqueline ngoài Huế, nó đã tỏ ra có tình ý với Hoan nhưng Hoan không thực sự để ý. Con nhỏ học trường Tây nhưng không kênh kiệu như mấy đứa khác.”

“Em thấy nó mến Hoan ra mặt. Hồi nãy, em nghe loáng thoáng nó định Noen vào Sài Gòn gặp Hoan. Hoan lấy con đó cũng phúc cho nhà mình đó anh chị.”

Ba Hằng thêm:

“Phúc hay không thì còn tùy, có khi bây giờ vậy mà lấy về rồi khác.”

Mẹ Hằng nguýt chồng:

“Mình a nha, bộ em lấy mình rồi khác chút gì chăng?”

Ba Hằng cười:

“Mình khác, không thay đổi mà còn dễ thương hơn, phải không anh chị?”

Ba Hoan trêu:

“Dễ thương hay không thì anh chị biết với nhau, tụi tui làm sao biết được.”

Cả nhà cười vang làm cậu mợ Hoan không hiểu chuyện gì, mở cửa phòng ra hỏi:

“Chuyện gì mà mấy anh chị cười vui vậy?”

Mẹ Hoan nín cười:

“A, tưởng cậu mợ ngủ trưa nên không mời ra ngồi chung.”

Cậu Hoan ngạc nhiên:

“Hội họp gì vậy?”

Ba Hoan cười:

“Hoan chịu cưới vợ rồi, Cậu Mợ.”

Mợ Hoan reo lên:

“Vậy sao? Hoan lấy ai?”

Mẹ Hoan nói:

“Hoan đồng ý là mừng rồi, còn thương ai thì phải để tùy hắn thôi, can thiệp vào không được đâu.”

Mợ Hoan mỉm cười lặp lại:

“Hoan nghe lời lập gia đình là mừng rồi.”

* * *

Hoan vào phòng, nằm xuống nhìn lên trần nhà, miên man suy nghĩ. Hình ảnh khu vườn nhà ông bà ngoại hiện lên mồn một. Hoan nghe như có tiếng Hằng đang gọi:

“Hoan ơi, ra đây, tụi mình ăn cơm.”

“Cơm mô chừ mà ăn, mới ăn sáng xong mà.”

“Cơm Hằng nấu, mau lên.”

Cơm Hằng nấu là quả mít đực dài và to chừng ngón tay, quê Hoan gọi là dái mít, và mấy củ khoai lang sống xắt lát mỏng để trên lá mít. Thức ăn là muối hột trộn ớt hái trong vườn đập nhuyễn. Bữa cơm trò chơi của Hoan và Hằng thay đổi tùy theo trái củ có thể kiếm được hôm đó, hôm nay dái mít khoai lang, ngày mai có thể là củ khoai sống xắt lát trộn muối ớt, ngày kia có thể là trái cà dĩa xắt lát trộn mắm ruốc. Không kiếm được trái củ, Hằng hái hoa hồng xé cánh hoa làm cơm. Dĩ nhiên cơm hoa hồng chỉ ăn giả vờ không ăn thật được như cơm dái mít khoai lang sống. Khi có nhiều đứa chơi thì chia cặp đứa trai đứa gái chơi trò vợ chồng, đứa quá nhỏ làm con. Hoan và Hằng lúc nào cũng cặp với nhau chẳng hề thay đổi. Cứ thế hai đứa lớn lên bên nhau, thân thiết đến độ ông bà ngoại, ba mẹ Hoan, ba mẹ Hằng, và bà con quen biết trong làng đều cầm chắc hai đứa rồi sẽ thành vợ thành chồng. Hoan không thể quên được lần chơi Trốn Tìm Hoan đã bạo dạn hôn lên má Hằng. Không cần lời nói, hai đứa biết đã thuộc về nhau, cho dẫu chưa đến tuổi để biết thế nào là yêu nhau thế nào là hứa hẹn. Ngày Hoan vào Huế học, Hằng đã nhìn theo Hoan với đôi mắt mà đến nay Hoan vẫn không thể nào quên được dù qua bao nhiều năm tháng, bao nhiêu tuổi đời đã chồng chất, bao nhiêu chông gai cuộc đời chằng chịt. Tình cảm đó lớn lên càng thêm thắm thiết theo ngày tháng. Hoan thở dài, thế mà giờ đây để vui lòng ba má đôi bên Hoan buộc lòng phải vâng lời quên Hằng để đến với người khác.

Hoan bỗng nhớ đến Đoan Trang. Không phải Hoan không nhận ra tình cảm Đoan Trang đối với Hoan. Tình cảm đó ngày còn ở Huế Hoan đã mơ hồ nhận thấy, giờ đây còn rõ nét hơn. Hoan có thể làm ngơ tình cảm của Jacquelìne lúc đó nhưng khó làm ngơ tình cảm của Đoan Trang lúc này. Nếu không có Hằng…. Làm sao Hoan có thể tìm thấy hạnh phúc khi Hằng đang đau khổ? Hoan thầm thỉ:

“Hằng ơi, anh không muốn phụ em. Em bảo anh phải làm sao đây?”

Không có tiếng Hằng trả lời. Không có tiếng bất cứ ai trả lời. Có tiếng gõ cửa rồi tiếng mẹ Hoan:

“Hoan ơi, Đoan Trang đến.”

Hoan ngồi bật dậy:

“Dạ, con ra liền.”

Chỉnh lại y phục, Hoan mở cửa bước ra. Ngồi trong phòng khách, Đoan Trang nhìn Hoan mỉm cười, một nụ cười ấm áp và trìu mến:

“Anh bệnh? Trông anh có vẻ mệt”

Hoan cười:

“Anh có sao đâu, chờ em đến anh nằm rồi thiếp đi hồi nào không biết.”

Đoan Trang mỉm cười:

“Em chạy Vélo Solex, anh chở em nghe?”

Hoan gật đầu rồi nói lớn:

“Mình đi chưa Ba Mạ?”

Không nghe tiếng trả lời. Đoan Trang cười:

“Anh thì thôi, ba mạ đi rồi, ngay khi em đến, gọi anh xong là ba mạ đi ngay.”

Hoan nhìn Đoan Trang mỉm cười vì sự tế nhị của ba mẹ.

* * *

Đúng như đã hẹn, Đoan Trang vào Sài Gòn thăm Hoan. Đón Đoan Trang từ Phi trường Tân Sơn Nhất về bằng xe Jeep đơn vị, Hoan nhận ra thật rõ ràng ý nghĩa chuyến thăm Hoan này của Đoan Trang. Với một cô gái Huế ngay cả theo Tây học, việc đi thăm một người bạn trai dù đã hứa hôn đã là một chuyện khó xẩy ra huống chi với một người chưa nói một lời yêu thương. Hoan hỏi Đoan Trang:

“Em muốn ở chung với gia đình Lan hay ở trong phòng anh?”

Đoan Trang cười khanh khách:

“Em vào thăm anh sao lại phải ngủ nhà người khác?”

Hoan cười:

“Nhà người nào khác đâu? Nhà em nuôi anh mà.”

Đoan Trang cười khúc khích:

“Em nuôi thì cũng là người khác.”

“Nhưng ngủ trong phòng anh, em không sợ sao?”

Đoan Trang phá lên cười:

“Anh Hoan, em là cô giáo, là người lớn, đã sợ thì em không vào. Bộ anh nghĩ anh là người có thể gây hại cho em sao?”

Hoan cười theo:

“Ai biết đâu đó, thánh cũng có lúc sai lầm, lỡ anh sai lầm thì em tính sao?”

“Sợ thì em đã không vào. Em biết anh không phải là hạng người em phải sợ.”

“Nghĩa là sao?”

Đoan Trang nhìn thẳng vào mặt Hoan. Khuôn mặt Hoan nhìn nghiêng toát lên nét cương nghị nhưng trong đôi mắt đang chăm chú nhìn đường lái xe lại bộc lộ một nét tình cảm dịu dàng. Đưa tay nắm lấy bàn tay Hoan đang hờ hững đặt trên cần số, Đoan Trang dịu dàng nói:

“Nghĩa là… Em yêu anh, anh biết em yêu anh với hết tâm hồn em”.

Đoan Trang ngưng một chút không biết để câu nói thêm tác dụng hay để có thời gian qua cơn xúc động. Thường con trai tỏ tình với con gái, còn giây phút này con gái tỏ tình với con trai nhưng Đoan Trang không cho đang làm một điều nghịch thường vì đã quá quen với phong thái phương Tây và vì nghĩ Hoan đã biết rõ tình yêu cô dành cho Hoan. Từ khi Hoan thay đổi cách xưng hô, Đoan Trang biết Hoan đã hiểu lòng cô. Đoan Trang kín đáo yêu Hoan từ ngày còn ở Huế và đã tưởng không có ngày gặp lại Hoan để tỏ bày. Từ ngày còn ở Huế, Đoan Trang đã biết Hoan có tình cảm với cô nhưng đến nay mới biết Hoan phải kiềm hãm tình cảm đó lại vì mối liên hệ thắm thiết giữa Hoan và Hằng qua chính lời Hoan thố lộ. Chính vì phải kiềm chế bản thân, Hoan đã tỏ ra quá nghiêm trang so với bạn cùng tuổi đến độ nhiều lần ba mẹ Đoan Trang bảo cô:

“Hoan con dòng cháu giống có khác, trẻ tuổi mà lúc nào cũng chững chạc đoan trang.”

Đoan Trang mỉm cười. Chẳng ai biết cô đã chọn cho mình tên Đoan Trang chính vì lời khen đó của ba mẹ cô. Hoan hỏi:

“Em suy nghĩ điều gì mà cười một mình? Bộ nhớ đến kỷ niệm với anh chàng nào, phải không?”

Đoan Trang láu lỉnh trêu Hoan:

“Sao anh tài thế, đọc được lòng em.”

Hoan cau mày không giấu được vẻ khó chịu:

“Anh chàng nào thật sao?”

Đoan Trang làm nư:

“Thật, sao lại không?”

Hoan im lặng. Nặng nề. Đoan Trang ỡm ờ hỏi:

“Anh có biết tại sao em thay tên Jacqueline của em bằng tên Đoan Trang không?”

Hoan trả lời hờ hững:

“Làm sao biết được?”

Giấu nụ cười kín đáo khi nghe Hoan trả lời trống không, Đoan Trang nói:

“Anh biết, chỉ có mình anh biết.”

“Ô hay, làm sao mà biết? Tên do cha mẹ đặt cho, chỉ cha mẹ biết thôi.”

“Nhưng tên em do em tự đặt khi làm lại Thế vì Khai sinh.”

“Ba mạ còn chưa biết thì ai mà biết?”

Đoan Trang trêu già:

“Vậy mà có người biết mới tài.”

Hoan đâm cáu:

“Anh chàng nào đó phải không?”

Đoan Trang cười to:

“Đúng, anh chàng nào đó.”

Hoan nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn, mặt lộ vẻ tức tối, càu nhàu:

“Vậy thì hỏi anh chàng đó, hỏi tôi làm gì?”

Đoan Trang cười hinh hích:

“Em thích hỏi anh.”

“Cô này kỳ, sao lại thích hỏi tôi?”

Thấy ánh mắt giận dữ và nét mặt mất bình tĩnh của Hoan, Đoan Trang biết đã đến lúc phải ngừng lại. Cô vòng tay ôm ngang lưng Hoan, mỉm cười dịu dàng nói:

“Coi kìa anh, sao lại xưng tôi gọi cô với em, em nói thật mà.”

Hoan vùng vằng cố nhích ra khỏi tay Đoan Trang:

“Tôi gọi thế thì có sao không?”

“Có chứ, có ở chỗ anh không thương em nữa.”

“Tôi thương cô hồi nào?”

“Có, em biết anh thương em lâu rồi.”

Hoan trừng mắt:

“Căn cứ vào đâu cô dám chắc?”

Đoan Trang dịu dàng:

“Anh có biết lúc còn ở Huế, sau mỗi lần anh đến thăm em, Ba Mạ nói gì về anh không.”

“Không.”

Đoan Trang ôm Hoan chặt hơn:

“Ba Mạ nói, cậu Hoan con dòng cháu giống, còn trẻ tuổi mà lúc nào cũng chững chạc đoan trang.”

Đoan Trang nhấn mạnh vào hai từ đoan trang. Chợt nhận biết Đoan Trang cố tình cho vào xiếc, Hoan dịu giọng:

“Ba Mạ nói thế thật sao? Nhưng liên quan gì đến tên Đoan Trang?”

Đoan Trang cười:

“Sao lại không? Anh suy nghĩ thêm chút nữa đi.”

Hoan liếc mắt nhìn Đoan Trang, giảm tốc độ cho xe chậm lại. Biết Hoan đã dịu, Đoan Trang xoa nhẹ lưng Hoan:

“Hết cáu em rồi ha? Mới tí chút đã ghen.”

“Anh cáu gì đâu? Ghen gì đâu?”

“Thôi, đừng giấu, con gái tụi em nhạy lắm. Giờ anh biết vì ai mà em đổi tên Đoan Trang chưa.”

“Chưa, em nói đi.”

“Em không nói, anh đoán được mới hay.”

Hoan cố nín cười:

“Anh đoán được thì sao?”

“Thì em thưởng.”

“Thưởng cái gì?”

“Cái gì em cũng thưởng.”

“Nói lời phải giữ lời đó nghe. Đến lúc đó anh đòi thưởng em lại từ chối.”

Đoan Trang cười:

“Em giữ lời mà. Hứa đó. Anh nói đi.”

Hoan làm bộ nhíu mày suy nghĩ. Đoan Trang nói:

“Bộ anh nghĩ không ra?”

Hoan phá lên cười:

“Anh làm bộ thôi, biết tỏng từ khi em nhắc đến lời Ba Mạ nói rồi.”

Đoan Trang nũng nịu:

“Biết cũng phải nói ra, em không muốn bị lừa.”

Hoan trêu già:

“Anh không nói vì cũng không muốn bị lừa.”

Đoan Trang nói lớn:

“Ai mà lừa anh, có anh lừa em thì có.”

“Anh lừa em khi nào đâu?”

“Anh nói tại sao đi rồi em nói anh lừa em lúc nào.”

“Vậy thì anh nói.”

“Ừa, anh nói đi.”

“Tại Ba Mạ nhận xét anh đoan trang. Mà anh có đoan trang thật không?”

Đoan Trang mỉm cười:

“Anh không đoan trang.”

“Em đúng.”

“Khoan đã, em chưa nói hết mà.”

“Còn gì nữa?”

“Còn, anh không đoan trang mà là ông cụ non.”

Hoan nắm bàn tay Đoan Trang đang ôm ngang lưng Hoan. Đoan Trang nói:

“Anh, lái xe đi anh, lái một tay nguy hiểm đó.”

Nói vậy nhưng Đoan Trang không rút lại bàn tay đang nằm trong tay Hoan. Xe về đến doanh trại, Hoan buộc lòng phải buông tay Đoan Trang để chào lại người lính gác đang bồng súng chào Hoan. Dừng xe trước cửa phòng, Hoan đỡ Đoan Trang xuống. Từ phòng Hoan, một cô gái đi ra, nhanh nhảu nói:

“Em chào chị. Chị đi máy bay có mệt không?”

Nhìn cô gái có nét đẹp sắc sảo đủ làm say lòng người, Đoan Trang nói:

“Lan phải không? Chà, em đẹp thật.”

Lần lượt đưa hành lý Đoan Trang vào nhà, Lan hỏi Đoan Trang:

“Sao chị biết tên em?”

Đoan Trang vỗ vai Lan:

“Em của chị mà chị không biết tên thì ai biết?”

Lan nhìn Đoan Trang, ra chiều cảm động:

“Em cám ơn chị đã góp tay giúp mẹ em và ba em em.”

Đoan Trang gạt đi:

“Chị em trong nhà, em là con của Ba Mạ, em của anh Hoan thì cũng là em của chị.”

“Dạ, dù sao em cũng phải biết ơn chị. Mẹ em nói thế nào cũng phải mời chị qua nhà em chơi.”

Đoan Trang đùa:

“Mời chị thôi, không mời anh Hoan, phải không?”

Từ phòng trong, Hoan nói vọng ra trêu Lan:

“Anh nghe rồi, mời chị Đoan Trang thì chị đi mình ên, anh không đi đâu.”

Lan nũng nịu:

“Anh Hai chọc em hoài à.”

Lan gọi Hoan là anh Hai theo lối người Nam để tỏ lòng kính trọng trong khi Hoan là người Quảng Trị không có thói quen gọi theo thứ tự. Đoan Trang phì cười hỏi Hoan:

“Anh nói mình ên là cái gì?”

Lan trả lời thay Hoan:

“Anh Hai em nhại tiếng Nam đó chị. Mình ên là một mình, không với ai cả.”

Giọng Lan Bắc pha Nam làm Đoan Trang nghe là lạ, vừa nhõng nhẽo vừa dịu dàng. Hoan bảo Lan:

“Lan đưa đồ đạc của chị vào phòng anh rồi chỉ cho chị các nơi cần thiết.”

Quay qua Đoan Trang, Hoan nói:

“Em vào rửa mặt cho mát rồi anh đưa em và Lan ra Sài Gòn ăn cơm.”

Ngạc nhiên khi nghe nói ra Sài Gòn, Đoan Trang thắc mắc:

“Sao lại ra Sài Gòn? Bộ ở đây không phải Sài Gòn sao?”

Hoan cười:

“Cách nói ở đây vậy đó, ra Sài Gòn có nghĩa như mình nói ra phố.”

“Ngộ vậy sao?”

“Sài Gòn rộng lắm, chỗ mình đang ở chưa là Sài Gòn mà là Tân Sơn Hòa, bên kia là Tân Sơn Nhất, các chỗ khác là Gia Định, Phú Thọ, Phú Thọ Hòa, Chợ Lớn. Vì thế, người ta nói ra Sài Gòn thay vì nói ra phố, vì có nhiều phố quá.”

Còn mấy ngày nữa đến Noen, Sài Gòn nhộn nhịp mua bán, người và xe qua lại tấp nập ồn ào. Thời bình, Sài Gòn là thành phố không bao giờ ngủ nhưng hiện đang là thời chiến nên buộc phải yên ắng về đêm sau giờ giới nghiêm. Hoan chạy xe lòng vòng cho Đoan Trang nhìn phố phường. So với Huế và Nha Trang, Sài Gòn rộng gấp nhiều lần, đâu đâu cũng thấy hàng quán san sát, kênh rạch chằng chịt. Hoan hỏi Đoan Trang:

“Em vào Sài Gòn lần nào chưa?”

“Chưa anh, đây là lần đầu. Vài lần em muốn đi nhưng chẳng quen biết ai nên ngần ngại.”

Hoan nhìn Đoan Trang ranh mãnh:

“Không người quen thì ở khách sạn. Hôm trước em nói nếu em vào mà anh hành quân thì em ở khách sạn, phải không?”

Biết Hoan trêu, Đoan Trang nói:

“Anh chọc em, em nói vậy để cho anh thấy em quyết tâm vào thăm anh.”

“Vậy mà anh tưởng em gan lì lắm.”

Sau khi đi một vòng giới thiệu sơ qua Sài Gòn, Hoan hỏi Đoan Trang:

“Em và Lan muốn ăn cơm Tây hay cơm Tàu?”

Đoan Trang ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

“Cơm Tàu đi anh.”

Hoan chạy xe đến Chợ Cũ, vào một tiệm ăn nhỏ. Nói cho đúng, tiệm ăn nào ở khu này cũng đều nhỏ. Đưa thực đơn cho Đoan Trang, Hoan nói:

“Em đi chợ đi.”

Đoan Trang nói gạt:

“Anh gọi đi, em đâu biết gọi món gì ở đây.”

Hoan ngoắt phổ ki, kêu canh gà ác, cơm thố, bồ câu rô ti, gà xối mỡ. Đoan Trang hốt hoảng:

“Có ba người, anh gọi nhiều thế ăn sao hết?”

“Không sao đâu em, ở đây phần ăn ít lắm, bồ câu chỉ ba con, gà một con nhỏ, canh mỗi người một tô nhỏ, cơm mỗi người một thố chừng hơn chén, vào Chợ Lớn mới đĩa nào đĩa nấy to tổ bố.”

Thức ăn được đưa ra. Hoan gọi hai chai nước ngọt cho hai cô gái và một chai bia 33 cho mình:

“Ta ăn đi. Cơm ở đây ngon, anh thích hơn các tiệm trong Chợ Lớn.”

Không khách sáo, Đoan Trang và Lan bắt đầu ăn. Canh gà ác lạ miệng, chẳng những Nha Trang mà ít tiệm ăn Sài Gòn bán loại canh này. Gà ác, loại gà chân đen da đen lông trắng, nhỏ con như gà tơ, nấu với vài vị thuốc bắc. Đoan Trang tò mò hỏi:

“Cơm thố là cơm gì anh?”

“Chủ quán nói là cơm hấp từng chén một, anh cũng không hiểu họ hấp thế nào cho chín.”

“Còn gà xối mỡ?”

“Là gà tơ người ta gác trên chão mỡ bằng một que xiên rồi xối lên từng vá mỡ trong khi xoay con gà cho đến khi gà chín, vì thế thịt ngọt hơn gà luộc gà chiên.”

Đoan Trang ăn ngon lành vừa vì lạ miệng vừa vì đói. Thành phố đã lên đèn khi ba người ăn xong bữa. Ngắm phố xa nhấp nháy đèn xanh đèn đỏ, Đoan Trang khẽ đọc câu ca dao quen thuộc:

Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ,

Đèn Cần Thơ ngọn tỏ ngọn lu,

Anh về học lấy chữ Nhu,

Chín trăng em đợi, mười thu em chờ.

Lan hỏi:

“Câu ca dao Đèn Sài Gòn đó nói lên điều gì vậy anh Hai?”

Hoan suy nghĩ một chút:

“Thật khó biết mục đích của tác giả khi sáng tác ra bài thơ đó trước khi nó trở thành ca dao. Giọng thơ có vẻ trang nghiêm mà cũng có vẻ diễu cợt. Có người cho đó là bài thơ nhằm chống lại phong trào học chữ Quốc ngữ nhưng anh cho là ngược lại, bài thơ nhằm khuyến khích bỏ chữ Nho vì từ Nhu đây chính là cách đọc trại từ Nho, không phải nhu là nhu mì.”

“Sao anh Hai nghĩ vậy?”

“Vì giọng thơ mà anh cho là có chút diễu cợt. Một là, sao lại đối Sài Gòn xanh đỏ với Cần Thơ lu mờ? Có phải để đối chọi cái sang trọng của Sài Gòn canh tân với cái u buồn tăm tối của Cần Thơ cũ kỹ không? Rõ ràng đổi mới tức học Quốc ngữ thì hay hơn giữ cũ tức học chữ Nho.”

“Anh có lý.”

“Hai là cách hứa hẹn của cô gái. Cô nào mà đợi được chín mười năm cho anh chàng học cho xong thứ chữ Nho đang đi vào lỗi thời? Cái hẹn của cô gái theo anh chẳng qua chỉ là một lời cảnh báo ngược lại kiểu con gái đỏng đảnh, anh mà còn đeo cái chữ lỗi thời đó thì đừng hòng em còn chờ đợi anh.”

Lan cười:

“Anh Hai đúng ra theo nghề thầy giáo mới phải. Thầy giáo suy nghĩ như anh sẽ đưa nhiều tư duy mới cho học sinh bọn em.”

Đoan Trang quay lại nhìn Lan:

“Em à nha, nịnh anh Hai em vừa vừa thôi.”

Cả ba cười vang. Xe quanh các phố sáng đèn ngọn xanh ngọn đỏ rồi quay về doanh trại. Vào nhà, Đoan Trang hỏi Lan:

“Nào, giờ chị hỏi em, em học lớp mấy rồi?”

Lan nhẹ nhàng thưa:

“Thưa chị, giá không phải đi làm, năm nay em lên đệ nhất rồi. Giờ em phải học lại đệ tam.”

“Em nói giọng pha Bắc pha Nam nghe ngộ ghê. Ba mẹ em gốc người miền nào vậy?”

Lan cười:

“Dạ, ba em người Bắc, mẹ em người Nam, hồi nhỏ em ở gần ông bà nội nên nói giọng Bắc, đi học gần người Nam nên lại nói pha giọng Nam.”

“Thảo nào. Chị cũng vậy, gốc Huế nhưng nói pha lung tung. Chị dạy ở Nha Trang, không giả giọng học trò không hiểu.”

“Ít bữa nữa, mẹ em mời anh chị qua nhà em chơi. Chị qua mẹ em mừng lắm đó.”

Hoan cười:

“Vậy anh qua, mẹ em không mừng phải không?”

Lan cười:

“Anh Hai lại ghẹo em rồi.”

Hoan xoa đầu Lan, cười:

“Anh đùa thôi. Em về học bài mai đi học. Mấy ngày nữa mới nghỉ Noen?”

“Dạ, bữa nay hai hai rồi, hai bốn em mới nghỉ. Còn hai ngày nữa.”

“Ráng học đi.”

Lan đứng lên định đi. Hoan nói:

“Khoan đã, em về nói mẹ em thu xếp để anh chị qua nhà em ăn trưa Noen, anh sẽ gửi tiền em mua sắm.”

Lan lắc đầu:

“Anh, nhà em nghèo nhưng đâu đến nỗi không lo được một bữa Noen cho anh chị. Em nhận tiền mẹ em buồn lắm đó.”

Hoan vỗ về Lan:

“Anh chỉ thật lòng thôi, không có ý gì khác.”

“Em biết vậy nhưng xin anh cho phép gia đình em lo bữa Noen cho anh chị.”

“Nhưng mà ….”

Đoan Trang bảo Hoan:

“Anh thì thôi, em nó đã nói vậy thì anh đồng ý đi, cứ nói mãi.”

Đoan Trang quay qua Lan:

“Em đừng quan tâm đến lời anh ấy nói. Đàn ông là vậy đó, cứ nghĩ sao nói vậy chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của chị em bạn gái tụi mình.”

Hoan giả vờ xuýt xoa:

“Ôi, tôi thua rồi, hai đánh một không chột cũng què.”

Lan về rồi, Đoan Trang càu nhàu Hoan:

“Anh lạ thật, cứ để cho Lan lo bữa cơm Noen, thiếu gì cách mình giúp lại em nó.”

Nhận ra lỗi mình, Hoan ngồi sát ôm ngang hông Đoan Trang:

“Anh hiểu rồi.”

“Hiểu rồi thì ngồi xê ra.”

“Xê ra thế nào được, em còn nợ anh hai chuyện chưa giải quyết xong.”

Đoan Trang ngã đầu lên vai Hoan:

“Chuyện gì?”

“Một là, anh đoán đúng, em chưa thưởng như em hứa?”

“Còn hai?”

“Hai là em nói anh lừa em là lừa cái gì.”

Đoan Trang ngước mắt nhìn Hoan:

“Thưởng, anh muốn em thưởng anh cái gì?”

Hoan không trả lời mà nâng đầu Đoan Trang đang dựa trên vai anh lên, đặt một cái hôn lên môi Đoan Trang. Đoan Trang hé môi đón nhận nụ hôn. Đôi bạn run lên xúc động vì đó là nụ hôn đầu đời của cả hai người. Môi Hoan quyện lấy môi Đoan Trang, lưỡi Đoan Trang cuốn lấy lưỡi Hoan. Một con sóng lớn nhận chìm hai người vào một nụ hôn tưởng không bao giờ dứt.

Nụ hôn lại quyện lấy hai người. Khi con sóng dịu lại, Hoan hỏi Đoan Trang:

“Em nói anh lừa em là lừa cái gì?”

“Không có gì quan trọng. Em muốn biết rõ hơn lúc hai đứa mình còn ở Huế, điều gì đẩy anh lùi lại mỗi khi em thử tiến tới với anh.”

Hoan nói:

“Anh tưởng em đã hiểu hôm ở Nha trang khi anh nói cho em biết về Hằng.”

Đoan Trang dựa đầu lên ngực Hoan:

“Em biết nguyên nhân là Hằng nhưng em muốn anh cho em biết rõ hơn.”

Hoan thở dài:

“Để em không còn lấn cấn sau này, anh sẽ kể rõ chuyện đời anh.”

Hoan tóm lược mối tình của Hoan với Hằng từ ngày thơ ấu cho đến khi tạm chia tay và giờ đây vĩnh viễn chia tay nhau. Đoan Trang nhìn Hoan trìu mến:

“Tội nghiệp Hằng. Bây giờ Hằng thế nào rồi?”

Hoan buồn bã nói:

“Không tông không tích, cả ba mẹ Hằng cũng không biết Hằng hiện thời ở đâu và ra sao.”

Đoan Trang thẫn thờ:

“Thật tội cho Hằng, và em cũng cảm phục anh. Anh trọn tình với Hằng như vậy, em yên tâm anh cũng sẽ trọn tình với em, không bao giờ phản bội em.”

Hôn lên tóc Đoan Trang, Hoan nói:

“Anh hứa không bao giờ phản bội em. Em cũng hứa với anh phải không?”

Đoan Trang dựa đầu lên ngực Hoan:

“Em tự hứa với lòng em như vậy lâu rồi. Từ ngày quen anh ở Huế và đem lòng yêu anh, qua thời gian dài tưởng không bao giờ gặp lại anh, em vẫn một lòng yêu anh. Anh không thể biết được bao nhiêu người em đã thẳng thừng từ chối.”

Hoan vuốt tóc Đoan Trang, cảm thấy Đoan Trang đang run nhẹ trong vòng tay trìu mến của anh. Đột nhiên Đoan Trang nhẹ nhàng xoay đầu lại hỏi Hoan:

“Nhưng, nếu gặp lại Hằng thì anh tính sao?”

Hoan thở dài:

“Nếu xẩy ra như vậy thì quả là một trò chơi cay đắng chua xót của số mệnh, nhưng anh hứa sẽ không phụ rẫy em vì anh đã hứa với em thành vợ thành chồng.”

Đoan Trang ngồi thằng người nhìn Hoan:

“Anh hứa chắc chắn như thế không?”

“Anh hứa chắc chắn.”

Đoan Trang trìu mến nhìn Hoan:

“Em tin vào lời hứa của anh. Chỉ tiếc thời đa thê đã qua, nếu còn, em bằng lòng cho anh cưới luôn Hằng nếu có cơ may gặp lại.”

Hoan nhìn sâu vào mắt Đoan Trang:

“Em không ghen?”

Đoan Trang ngã người nằm lên đùi Hoan, ngước mắt âu yếm nhìn Hoan:

“Sao em lại ghen với Hằng? Hằng ghen với em mới đúng. Hằng chiếm con tim anh trước, nếu có Hằng giờ này chắc chắn sẽ không có em. Đúng vậy không?”

Hoan thở dài không nói, lòng băn khoăn tự hỏi nếu gặp lại Hằng ngay giờ phút này Hoan sẽ phải ứng xử thế nào cho trọn nghĩa trọn tình? Chọn Hằng hay chọn Đoan Trang? Và nếu có ngày nào gặp lại Hằng sau khi đã thành vợ thành chồng với Đoan Trang, Hoan sẽ phải ứng xử thế nào? Đoan Trang hỏi:

“Anh nghĩ gì mà im lặng thế? Đang nghĩ nếu gặp Hằng sẽ cư xử cách nào, phải vậy không?”

Hoan cười:

“Cô giáo thông minh quá, anh làm gì cũng không qua mặt được, chắc chết anh quá.”

Đoan Trang nhéo tay Hoan:

“Biết thế thì coi chừng, học trò không ngoan, cô giáo phạt.”

Hoan cù nhầy:

“Thế học trò ngoan, cô giáo thưởng, phải không?”

Biết trước Hoan đòi thưởng gì, Đoan Trang ngồi dậy chạy vào phòng ngủ. Hoan đuổi theo, chộp ngay eo Đoan Trang nhấc bổng lên. Đoan Trang la lên:

“Anh, đau em.”

Đặt Đoan Trang lên giường, Hoan nằm xuống bên cạnh. Một nỗi khao khát bừng bừng trong Hoan cùng lúc lý trí bảo Hoan phải đè nén vì tôn trọng cá nhân Đoan Trang, tôn trọng sự tin tưởng Đoan Trang đặt nơi anh, và tôn trọng nền đạo đức hai người đã được xây đắp từ nhỏ đến lớn. Gối đầu lên tay Hoan, Đoan Trang hỏi:

“Anh buồn ngủ chưa?”

“Chưa, có em bên cạnh, ngủ uổng lắm.”

Đoan Trang cười hì hì:

“Uổng là sao? Mà này, anh có bao giờ nằm cạnh một cô gái như đang nằm bên em không? Nói cho thật đó nghe.”

“Làm sao em biết anh nói thật hay nói dối?”

“Em biết liền. Người nói dối có giỏi cách mấy cũng lộ ra cách này cách khác.”

“Cách nào? Có chắc trăm phần trăm em nhận ra không?”

Đoan Trang nhích người gối đầu lên ngực Hoan:

“Không tin anh thử đi.”

Cố giữ cho nhịp tim đập bình thường, Hoan nói:

“Có, hai ba cô rồi.”

Đoan Trang cười:

“Anh nói dối.”

Hoan cãi lại:

“Anh nói thật mà, sao em nghĩ anh nói dối?”

“Không giấu em được đâu. Em biết anh nói dối.”

“Tại sao?”

“Tại anh phải nín thở giữ cho nhịp tim bình thường, không nói dối, sao anh làm như vậy. Thêm nữa giọng anh run run đã tố cáo anh.”

Hoan cười, xoay người ôm chặt Đoan Trang:

“Cô giáo học tâm lý sư phạm, đem áp dụng cho người tình.”

“Cho chồng, không phải người tình.”

Hoan trêu Đoan Trang:

“Ai là chồng em?”

Đoan Trang quay lên hôn nhẹ lên môi Hoan:

“Anh chàng đó đó.”

Lát sau, Hoan hỏi:

“Em buồn ngủ chưa?”

Đoan Trang thọc lét Hoan:

“Xí, không được đạo văn.”

“Cái gì? Đạo văn? Anh viết văn gì đâu mà đạo?”

“Rõ ràng, anh đạo văn em, vừa hỏi cùng một câu em hỏi anh hồi nãy.”

Hoan cãi chày cối:

“Nhưng anh hỏi khác chủ từ mà?”

Hai người rúc rích cười. Hoan hôn lên môi Đoan Trang. Đoan Trang giẫy nẩy:

“Ơ hay, anh có lỗi sao lại hôn em?”

Hoan cười:

“Cái này là hôn phạt, anh đạo văn nên bị phạt.”

Đoan Trang cười theo:

“Anh khôn, thưởng cũng hôn, mà phạt cũng hôn, thưởng phạt gì anh cũng có lợi?”

Hoan nghiêng người chống tay làm gối cho đầu cao lên rồi nhìn xuống mặt Đoan Trang:

“Sao lại có lợi cho anh. Thưởng là anh được hôn; phạt thì anh bị hôn.”

“Ngụy biện, được hôn và bị hôn khác nhau chỗ nào?”

“Khác ở chỗ được là em làm cho anh cảm thấy nụ hôn êm ái, bị là ngược lại anh phải tạo cho em cảm giác đó.”

Đoan Trang ré lên cười:

“Ngụy biện, ngụy biện. Được hay bị em đều chẳng cảm thấy gì cả.”

Hoan vội ngăn Đoan Trang:

“Vậy sao, nếu vậy để anh làm lại.”

Đoan Trang nhỏm dậy, cười:

“Thôi thôi, anh khôn thấy mồ, lại lợi dụng.”

Hai người nằm im nhìn lên trần màn. Lát sau, Hoan bảo Đoan Trang:

“Mấy anh sĩ quan độc thân quanh đây chắc đang tưởng hai đứa mình đang làm chuyện gì.”

Thấy Đoan Trang im lặng, Hoan được trớn làm tới, trêu Đoan Trang:

“Tụi nó nghĩ thế thì mình làm tới đi em.”

Đoan Trang cười:

“Lại nói bậy.”

Hoan bầy nhây:

“Mình không làm tụi nó cũng nghĩ mình đang làm, tội gì.”

Đoan Trang lập nghiêm ngồi dậy:

“Thôi đi, em không muốn nghe anh nói bậy thế đâu.”

Biết đi quá trớn, Hoan ngồi lên kéo Đoan Trang xuống:

“Anh đùa thôi, xin lỗi em.”

Đoan Trang dịu dàng nói:

“Em vào đây với anh, anh biết em đã hoàn toàn thuộc về anh. Em được hấp thụ văn hóa Pháp từ nhỏ nhưng không phải vì thế mà sống phóng túng kiểu nam nữ phương Tây.”

Hoan cầm tay Đoan Trang:

“Anh đùa thôi, em biết anh không có ý nghĩ tối tăm như thế. Anh tôn trọng em, không chỉ như người tình mà còn là người bạn. Nói khó có ai tin, đại úy nhảy dù như anh mà xưa nay chưa từng đụng đến một người khác phái.”

Đoan Trang cười, trêu Hoan:

“Chưa đụng người khác phái có nghĩa anh đã dụng đến người cùng phái?”

Hoan cù lét Đoan Trang:

“Nói bậy, cho hết tật nói bậy.”

Đoan Trang vùng ra khỏi tay Hoan:

“Em trêu anh thôi, em tin anh. Em đã chẳng nói ngay từ ngày còn ở Huế, em đã nhận ra anh có một điều gì đó khác với giới trẻ bình thường.”

Hoan nhìn sâu vào mắt Đoan Trang:

“Em nói rồi, ông cụ non.”

Miệng nói vậy nhưng lòng Hoan nghĩ khác. Hoan đoan trang, Hoan ông cụ non chỉ vì một lý do duy nhất là Hoan yêu Hằng, không muốn vượt quá bất cứ giới hạn nào có thể làm cho Hằng đau lòng dù Hằng biết hay không. Để che giấu tâm sự riêng tư. Hoan nhỏm dậy, hôn nhẹ lên môi Đoan Trang:

“Khuya quá rồi, em ngủ đi, anh ra bên ngoài gác cho em ngủ.”

Đoan Trang hôn lại Hoan:

“Nhớ nghe, nhớ gác cho em ngủ. Anh không gác lỡ ai bắt em anh mất phần.”

Hoan cười:

“Cho vàng cũng chẳng đứa nào dám vào đây bắt em, người yêu của tiểu đoàn phó.”

Đoan Trang nũng nịu:

“Anh lại sai, em là vợ anh không phải người yêu.”

“Đúng rồi, vợ. Bonne nuit, vợ.”

“Bonne nuit, chồng.”

Doanh trại im lặng như tờ ngoại trừ tiếng hô thay gác. Sài Gòn giới nghiêm, mọi người đang say ngủ. Cuộc chiến của Thủ tướng Ngô Đình Diệm và những người chống đối vẫn còn kéo dài. Nằm lên giường, Hoan cố ngủ nhưng đầu óc suy nghĩ miên man, suy nghĩ về Hằng, về thời cuộc, về mối tình mới mẻ với Đoan Trang. Hoan nghĩ Đoan Trang nói đúng, nếu không có Hằng đứng giữa, chắc Hoan đã yêu Đoan Trang từ thời nàng còn là Jacqueline. Một câu hỏi lại lởn vởn trong tâm trí Hoan, nếu gặp lại Hằng lúc này, Hoan sẽ phải cư xử thế nào?

Hoan thao thức rồi thiếp đi khi đường phố bắt đầu thức giấc. Giờ giới nghiêm đã hết, Sài Gòn bắt đầu một ngày mới. Ngoài đường, nhộn nhịp người qua kẻ lại, tiếng còi xe hơi ì ầm, tiếng xe thổ mộ lóc cóc, tiếng trẻ rao bán bánh mì. Một tiếng động mạnh làm Hoan lăn vội từ trên giường xuống đất theo phản ứng tự nhiên của con nhà binh. Tiếng đập cửa ầm ầm dội lại:

“Hoan, Hoan, giờ này mà còn ngủ. Giặc đánh sau lưng mà còn ngủ sao?”

Nhận ra tiếng tiểu đoàn trưởng, Hoan nói lớn:

“Xin Thiếu tá chờ chút.”

Chạy vào phòng mặc chiếc quần trận, Hoan vừa giụi mắt vừa bước vội ra mở cửa. Hoan chưa kịp chào hỏi, Thiếu tá Tiểu đoàn Trưởng đã nói oang oang:

“Tớ đến thăm vợ cậu, nghe nói bà xã cậu mới tới.”

Hoan bối rối trả lời:

“Dạ, trình Thiếu tá, cô ấy là hôn thê chứ chưa phải vợ tôi. Tôi định chốc nữa dẫn đến trình diện Thiếu tá, không ngờ Thiếu tá nhanh chân hơn tôi.”

“Không nhanh mà yên với cậu sao? Hôn thê thì là vợ mấy chốc. Nào, cô ấy đâu cho tớ chào thăm nào.”

“Dạ, mời Thiếu tá ngồi, cho phép tôi vào đánh thức cô ấy dậy.”

Hoan lúng túng chưa biết với người khác phải gọi Đoan Trang là gì cho đúng cách. Tiểu đoàn Trưởng cười trêu Hoan:

“Cô ấy còn ngủ sao? Bộ hôm qua có gì sao dậy muộn thế?”

Hoan gãi đầu:

“Dạ, có gì đâu Thiếu tá, chỉ là cô ấy mới vào nên hai đứa nói chuyện đến khuya.”

Chỉ chiếc giường bố nhà binh, Hoan nói tiếp:

“Thiếu tá thấy rõ rồi đó, tôi ngủ ở giường bố nay, cô ấy ngủ trong phòng tôi khóa trái cửa.”

Thiếu tá cười khanh khách:

“Tớ lạ gì các cậu, đừng lấy vải thưa mà che mắt thánh.”

Hoan đi vội vào phòng ngủ đánh thức Đoan Trang để tránh một màn thua trông thấy vì biết khó có cách nào nói cho Thiếu tá tin được cho đến lúc này giữa Hoan và Đoan Trang vẫn hoàn toàn là platonique. Hoan chưa vào phòng, Đoan Trang đã nói vọng ra:

“Em xong rồi, anh vào rửa mặt đi.”

Lát sau, hai người bước ra ăn mặc chỉnh tề. Hoan nói:

“Xin lỗi để Thiếu tá chờ lâu. Trình diện Thiếu tá, đây là Đoan Trang, hôn thê của tôi.”

Thiếu tá cười:

“Ô hay, cậu này, cô ấy đâu phải lính của tớ đâu mà trình diện. Tớ đến trình diện cô ấy thì có.”

Đoan Trang cúi đầu chào:

“Dạ, em không dám, xin phép chào Thiếu tá.”

Thiếu tá khoa tay:

“Tôi chào chị, chị là khách của Tiểu đoàn bao lâu chị còn ở đây.”

“Dạ, em cảm ơn Thiếu tá nhưng em đâu phải là khách, em là người nhà của anh Hoan mà anh Hoan là lính của Thiếu tá.”

Thiếu tá cười ha hả:

“Ai bảo chị cậu ấy là lính của tôi? Cậu ấy là cấp chỉ huy của tôi đó.”

Hoan la lên:

“Thiếu tá!”

Thiếu tá xua tay:

“Cậu để tớ nói hết đã. Chị biết không, không có Hoan, tôi không cách nào chỉ huy đơn vị tốt đẹp được. Hoan khéo tính toán, gan dạ, được lính thương, được trên tin tưởng. Vậy đó, theo chị Hoan chỉ huy tôi hay tôi chỉ huy Hoan?”

Hoan la lớn hơn:

“Thiếu tá! Tôi có bao giờ lếu láo như vậy đâu?”

“Ơ hay, tớ có nói cậu lếu láo đâu? Tớ nói là tớ nhận thấy cậu như thế và cảm ơn cậu rất nhiều.”

Đoan Trang chen vào:

“Thiếu tá nói thế anh Hoan tôi ngại chết. Ai đời cấp dưới lại chỉ huy cấp trên.”

Thiếu tá cười xòa:

“Tôi đùa cho vui thôi chị. Hoan với tôi ngoài tình quân nhân đồng đội còn tình anh em chung trường Võ bị nữa.”

Người lính cận vệ đưa ấm trà vào, rót ra ba tách rồi mời:

“Em mời Thiếu tá, mời Đại úy, và mời Cô dùng trà.”

Thiếu tá nói cám ơn rồi quay qua hỏi Đoan Trang:

“Mãi đùa vui, tôi chưa hỏi Chị đang làm gì.”

Đoan Trang khiêm nhượng:

“Dạ, em đang dạy học.”

“Chà, chào Cô giáo. Chị dạy đâu vậy?”

Hoan nói đỡ cho Đoan Trang:

“Dạ, Đoan Trang đang dạy Collège Nha Trang.”

Thiếu tá không giấu vẻ kinh ngạc:

“Ôi cha, cô giáo trường Tây. Vậy chắc Chị giỏi tiếng Pháp lắm.”

Đoan Trang cúi đầu:

“Dạ, em cũng biết chút đỉnh.”

Thiếu tá cười lớn:

“Chút đỉnh là thế nào, Chị khiêm nhường mãi. Dạy trường Tây thì ít nhất cũng phải có Bac Deux, phải không?”

Hoan đỡ lời:

“Dạ đúng, Đoan Trang có Bac Deux rồi đi dạy.”

“Thế sao hai người quen nhau? Tôi nhớ cậu nói cậu đậu Bac Deux ở Lycée Yersin mà.”

“Dạ, trước khi vào Nha Trang và lên học Đà Lạt, tôi học ở Huế trường Providence, Đoan Trang học trường Jeanne d’Arc sau tôi hai lớp.”

“Ra vậy, nhưng hai người hai trường sao lại gặp nhau?”

“Thưa, cô ấy và tôi gặp nhau nhân một buổi họp mặt học sinh Công giáo.”

Thiếu tá nói:

“Tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi đến mời ông bà đi dùng sáng với tôi. Muốn gì nào? Vào Chợ Lớn ăn điểm sấm hay đi đâu, ăn gì, phở, mì, bánh cuốn, bún riêu, bún bò?”

Hoan hỏi Đoan Trang:

“Em muốn ăn gì?”

Đoan Trang cười:

“Thiếu tá cho ăn phở được rồi.”

Thiếu tá hỏi:

“Xong rồi, phở nào?”

Đoan Trang nhìn Hoan:

“Anh nói đi, em đâu biết gì là gì.”

Hoan nói:

“Thiếu tá cho tụi này ăn phở gà Công lý đi. Chỗ đó còn ngon hơn Hiền Vương.”

Thiếu tá nhìn đồng hồ:

“Còn sớm chưa đóng cửa. Ta đi nào.”

Thiếu tá ngồi vào ghế lái xe Jeep. Đỡ Đoan Trang lên ghế sau, Hoan ngồi xuống ghế bên cạnh Thiếu tá. Hoan giải thích cho Đoan Trang về tiệm phở:

“Tiệm phở này không có tên chính thức, khách ăn đặt tên là Phở Gà Công lý vì ở trong con hẽm trên đường Công Lí. Gọi rõ là phở gà vì cách đó không xa có một tiệm phở bò cũng không tên, ngon và đông khách không kém.”

Đoan Trang hỏi:

“Nhưng sao Thiếu tá coi giờ rồi nói còn sớm, ta đi?”

Thiếu tá giải thích:

“Tại Chị chưa biết. Tiệm này chỉ bán mỗi ngày một lần, mở hàng vào khoảng năm giờ sáng cho đến khi bán hết vào khoảng chín mười giờ sáng hoặc sớm hơn, không bán thêm.”

Đoan Trang ngạc nhiên:

“Đông khách cũng không bán thêm?”

Hoan trả lời thay:

“Nhất định không, bà chủ nói chỉ làm đủ ăn thôi theo Chúa cho lương thực hằng ngày.”

Đoan Trang nói:

“Bà ấy quả có đức tin mạnh. Tiệm khác thấy còn khách là còn bán, có khi còn cho chút nước lạnh vào để bán thêm được vài tô.”

Hoan nói:

“Không biết bà ấy có đức tin như em nói không nhưng rõ ràng đây là một cách cạnh tranh hiệu quả cao. Cung dưới cầu thì hàng trở thành khan hiếm, giữ được giá và giữ được khách mua.”

Đoan Trang cười:

“Lí thuyết là thế nhưng phải đi kèm với phẩm mới được.”

“Dĩ nhiên rồi. Hàng chất lượng thấp không thể cạnh tranh cách đó, định luật kinh tế là thế.”

Thiếu tá cười, nói:

“Định luật kinh tế, định luật chính trị, nhìn chung, xã hội loài người không khác xã hội loài vật, cái gì cũng theo định luật.”

Đoan Trang nói:

“Thiếu tá nói đúng nhưng em nghĩ xã hội loài người là tổng số các xã hội loài vật.”

“Chị muốn nói gì?”

“Em muốn nói xã hội loài người trước hết giống xã hội loài ong loài kiến vì bất cứ thể chế chính trị nào cũng có một nhóm ngồi trên thụ hưởng thành quả của nhóm đại đa số làm quần quật bên dưới.”

“Tôi hiểu ý Chị nhưng theo tôi không có nhóm ngồi trên thì không có người tạo trật tự cho xã hội.”

“Dạ, Thiếu tá nói đúng, nhưng từ đó nẩy sinh ra vấn đề. Thứ nhất, không như xã hội ong kiến chỉ có một con chúa, các nhóm ngồi trên trong xã hội loài người cạnh tranh lẫn nhau vì ai cũng cho mình tài hơn giỏi hơn người khác.”

Thiếu tá gật đầu:

“Chị nhận xét hay nhưng tôi nghĩ khác. Tôi cho rằng thiếu cạnh tranh thì xã hội loài người thành độc tài vì lúc đó cũng như chẳng con ong nào dám tranh quyền với ‘ong chúa,’ chẳng con người dám tranh quyền với ‘người chúa.’ Tính độc tài này biểu hiện qua chế độ quân chủ chuyên chế với Tần Thủy Hoàng, chế độ quân phiệt với Hitler, và giờ đây chế độ cộng sản với Lenine, Staline, Mao Trạch Đông bên Tây bên Tàu, và Hồ Chí Minh bên Ta.”

Ngưng một chút, Thiếu tá nói tiếp:

“Tôi thấy chế độ Cộng sản lặp lại y chang chế độ Hitler .”

Hoan nói:

“Tôi chưa hiểu.”

“Để tôi nêu lên các điểm giống nhau. Hitler chủ trương thuần chủng Đức, Cộng sản chủ trương thuần túy giai cấp vô sản. Hitler độc tôn, Lenine Staline Mao Trạch Đông Hồ Chí Minh cũng độc tôn, cách riêng cha con Kim Nhật Thành ở Bắc Triều Tiên còn hơn cả độc tôn mà là một thứ vua chúa buộc mọi người đi ngang qua phải quá quan hạ mã.”

Đoan Trang hỏi:

“Nghĩa là gì vậy Thiếu tá?”

Hoan giải thích:

“Là ngang qua cửa phải xuống ngựa. Ý Thiếu tá muốn nói hiện giờ ở Bắc Triều Tiên, ai đi ngang qua tượng của Kim Nhật Thành và Kim Jong Il đều phải xuống xe nếu đi xe, dừng lại nếu đi bộ, và cúi đầu cung kính chào trước khi đi tiếp, chẳng khác ngày xưa đi qua các các cửa nhìn vào phủ đệ của nhà vua đều phải xuống ngựa xuống xe đi bộ cho tới khi qua khỏi.”

Thiếu tá gật đầu đồng ý rồi nói tiếp:

“Hilter độc đảng Quốc Xã, Cộng sản độc đảng Cộng sản Quốc tế. Hitler mở rộng nhà tù và giết chết bất cứ ai chống đối, lãnh tụ Cộng sản cũng làm y như vậy, mở nhiều trại cải tạo và giết lầm hơn bỏ sót. Hitler lập đoàn Thanh niên để huấn luyện thế hệ kế tiếp, Cộng sản lập đoàn Thanh nên Cộng sản với cùng mục đích. Hitler chủ trương một nền giáo dục nhồi sọ học sinh với chủ thuyết thuần chủng, Cộng sản cũng nhồi sọ với chủ thuyết giai cấp đấu tranh.”

Thiếu tá ngưng lại rồi nói như để kết luận:

“Thế đấy, kể hoài cũng không hết các điểm giống nhau.”

Đoan Trang nói:

“Thiếu tá so sánh chí lý. Chỉ tội nhiều người không nhìn thấy thực trạng của cộng sản kể cả người gọi là trí thức. Họ như con ngựa bị hạn chế tầm nhìn chỉ duy nhất thấy bức tranh tươi đẹp do cộng sản vẽ vời ra về thế giới đại đồng, về xã hội bình đẳng không giai cấp, về cuộc sống không người bóc lột người.”

Thiếu tá nói:

“Chế độ cộng sản lý thuyết là thế nhưng giai cấp đã được hình thành ngay trong lòng chế độ. Nhà cầm quyền cộng sản phân chia xã hội dưới quyền thành hai giai cấp chính, bạn là giai cấp bần nông, và thù là giai cấp tư sản. Thêm nữa, ngay trong thành phần cai trị cũng tự phân chia thành giai cấp do sự khác biệt về tem phiếu nhu yếu phẩm, về thức ăn trong bữa ăn hàng ngày.”

“Ủa, bữa ăn hàng ngày mà cũng khác là khác làm sao?”

Thiếu tá cười lớn:

“Tùy địa vị chính trị, thức ăn được cấp phát thành ba cấp gọi là bếp đại táo, bếp trung táo, và bếp tiểu táo.”

Hoan cười:

“Vì thế có gia đình đến bữa chồng ngồi phòng khách, vợ ngồi dưới bếp để ăn vì chồng hưởng bếp đại táo trong khi vợ chỉ được bếp trung táo.”

Đoan Trang thắc mắc:

“Nhưng đại táo trung táo là cái gì anh?”

“Đại táo là chế độ ăn cao cấp có thịt có cá, trung táo thấp hơn có thể chút thịt chút cá, còn tiểu táo thì chỉ có cá khô và rau, đại khái như thế.”

Đoan Trang bật la lớn:

“Tệ đến vậy sao?”

Thiếu tá lắc đầu:

“Còn nhiều cái tệ hại hơn nữa không nói hết trong một cuộc trò chuyện ngắn.”

Im lặng một lát, Hoan trở lại câu chuyện ban đầu về cạnh tranh tự do trong kinh doanh:

“Cạnh tranh là nền tảng của thể chế tự do, ai nói thế nhỉ?”

Đoan Trang cười:

“Anh nói chứ ai.”

Hoan cười theo rồi nói tiếp:

“Tính tự do và dân chủ biểu hiện qua cạnh tranh chính đáng trong kinh doanh và thể chế đa đảng trong chính trị.”

Thiếu tá cười:

“Cậu nói thế nghĩa là gì?”

“Không có tự do dân chủ, kinh doanh không cạnh tranh kiểu chế độ cộng sản vì mọi kế hoạch kinh doanh đều do nhà nước chỉ đạo, mọi tư liệu sản xuất đều do nhà nước nắm giữ gọi là nhà nước quản lý.”

Đoan Trang nói:

“Em hiểu rồi, nhà nước định ra đường lối cho người của nhà nước thi hành, còn ai chen vào để cạnh tranh.”

“Chính trị thì quá rõ rồi, không tự do dân chủ thì chỉ một đảng cầm quyền, Hitler là Đảng Quốc xã, cộng sản thì Đảng Cộng sản Quốc tế.”

Đoan Trang suy nghĩ rồi hỏi tiếp:

“Nhưng cạnh tranh thế nào mới là bất chính?”

Thiếu tá trả lời thay Hoan:

“Cạnh tranh thường dựa trên các yếu tố chất lượng, giá cả, và cung ứng cho thị trường. Chất lượng xấu nhưng lừa dối người tiêu thụ, bao cấp để hạ giá thành thu hút người mua, và sản xuất không dựa trên nhu cầu rồi phá giá khi thừa mứa để chiếm thị trường, tất cả các phương sách cạnh tranh như thế gọi là cạnh tranh bất chính.”

“Kinh doanh là thế, còn chính trị thế nào gọi là cạnh tranh bất chính?”

“Cũng tương tự. Che giấu cương lĩnh chính thức bằng tuyên truyền dối gạt, đặt quyền lợi phe đảng và cá nhân lên trên quyền lợi đất nước và dân tộc, cuối cùng bóp nghẹt tự do dân chủ bằng độc đảng, độc tôn, và tôn thờ lãnh tụ.”

“Cụ thể như thế nào Thiếu tá?”

“Cụ thể như Việt Minh che giấu bản chất cộng sản, như các đảng phái cạnh tranh vì quyền lợi đảng và cá nhân, và rõ nét nhất là Việt Minh cộng sản chỉ chấp nhận một đảng cầm quyền duy nhất chính là Đảng Cộng sản, tôn thờ lãnh tụ cộng sản Staline, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh trên các anh hùng dân tộc, trên cả Chúa Phật.”

Hoan xen vào:

“Vì tôn thờ như thế Tố Hữu mới nịnh bợ Staline:

Stalin! Stalin!

Yêu biết mấy, nghe con tập nói

Tiếng đầu đời con gọi Stalin!

. . . . . . . .

Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!

Hỡi ơi, Ông mất! Đất trời có không?

Thương cha, thương mẹ, thương chồng,

Thương mình thương một, thương Ông thương mười.

(Tố Hữu—Đời Đời Nhớ Ông)

Đoan Trang cười:

“Tôi hiểu rồi, cám ơn Thiếu tá.”

Thiếu ta cười:

“Cũng vì cạnh tranh bất chính nên các tổ chức gọi là đảng phái hiện thời ra sức chống đối Thủ tướng Ngô Đình Diệm vì các đản phái đó đặt quyền lợi của phe nhóm họ lên trên quyền lợi dủa đất nước dân tộc.”

Hoan góp ý:

“Tôi nghĩ Thủ tướng sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả lợi ích cho đất nước và hạnh phúc của toàn dân.”

Thiếu tá gật đầu:

“Tôi cũng nghĩ như cậu nhưng còn nghĩ xa hơn; tôi mong Tổng thống thực hiện được chủ trương của mình.”

Hoan thắc mắc:

“Ý Thiếu tá là gì?”

Thiếu tá mỉm cười

“Là bên ngoài đừng ai phá rối ngăn cản hoạt động của Tổng thống và bên trong đừng ai che mắt Tổng thống.”

“Nghĩa là?”

“Cậu nhớ sự tích Đức Thích ca không?”

Hoan ngẩn người:

“Đang nói chuyện chính trị sao Thiếu tá nhảy qua chuyện Đức Phật?”

Thiếu tá cười ha hả:

“Có liên hệ tớ mới hỏi cậu.”

Hoan ngẫm nghĩ rồi à lên một tiếng:

“Tôi hiểu ra rồi.”

Đoan Trang chen vào:

“Anh hiểu chuyện gì?”

Hoan cười:

“Em học trường Tây chắc không nghiên cứu Phật giáo nên không biết chuyện Đức Thích ca.”

“Đúng vậy, thế chuyện làm sao anh?”

“Hồi còn là hoàng tử trẻ tuổi, vua cha giữ Thái tử Tất Đạt Đa, về sau là Phật Thích Ca, trong hoàng cung không cho ra ngoài, vì thế Thái tử chẳng hề biết xã hội bên ngoài buồn vui sướng khổ thế nào. Vua cha thậm chí còn ra lệnh không ai trong hoàng cung được phép để lộ đau đớn buồn phiền trước mặt thái tử, chung quanh thái tử lúc nào cũng toàn là vui cười hạnh phúc.”

“Rồi thế nào anh?”

“Rồi một lần tìm được dịp thoát ra bên ngoài, kinh ngạc trước nỗi đau khổ của xã hội Ấn độ nghèo đói thời đó, Thái tử ngộ ra được nỗi khổ của con người là sinh, lão, bệnh, tử nên bỏ hoàng cung quyết tâm đi tìm con đường giải thoát.”

Đoan Trang thắc mắc:

“Nhưng như thế liên quan gì đến Tổng thống Diệm?”

Thiếu tá trả lời:

“Liên quan ở chỗ tôi mong không có ai trong gia đình hay chung quanh Tổng thống che mắt không cho Tổng thống thấy sự thực của xã hội bên ngoài.”

“Sao Thiếu tá nói vậy?”

“Tôi nghe chuyện Tổng thống gọi cận vệ vào đưa năm đồng bảo đi mua phở về ăn sáng. Bà Nhu chận cận vệ lại đưa thêm năm đồng nữa. Tô phở mua về đầy ắp. Tổng thống mừng rỡ nói, Cha, năm đồng mà tô phở như ri thì dân sướng quá, ăn răng cho hết.”

Hoan nói:

“Chuyện thật không Thiếu tá?”

Thiếu tá cười:

“Thật giả ai mà biết. Chuyện khác, một lần Tổng thống vi hành ra chợ Bến Thành. Hàng quán trong chợ đã được dặn trước nên Tổng thống hỏi mua gì cũng chỉ nói phần ba hoặc nửa giá. Tổng thống vui mừng vì nếu hàng hóa giá rẻ như vậy thì đời sống người dân thật dễ dàng thoải mái.”

Đoan Trang nói:

“Nhưng có gì xấu đâu khi Tổng thống vui mừng vì dân hạnh phúc?”

“Chẳng có gì xấu trong niềm vui của Tổng thống vì nó xuất phát từ lòng yêu đồng bào. Cái xấu nằm ở chỗ người chung quanh che mắt không để Tổng thống nhìn thấy đúng sự thực. Che điều nhỏ dẫn đến che điều lớn nên Tổng thống khó có thể có giải pháp đúng và hợp thời trong chính sách điều hành đất nước.”

Hoan nói:

“Thiếu tá nhận xét chí lý. Chuyện rừng cam giả ở Dinh điền Ban Mê Thuột là một ví dụ về che mắt chuyện lớn.”

“Chuyện thế nào anh?”

“Một khu khai hoang gọi là Dinh điền ở Ban Mê Thuột báo cáo đã trồng cam và cam bắt đầu có trái. Tổng thống bí mật đến để nhìn tận mắt thành quả của chính sách khai hoang. Khốn khổ là người ta báo cáo láo. Để che lấp, người ta mua nguyên một vườn cam tươi tốt, cưa nguyên cây đem về dựng lên trong vườn cam Dinh điền.”

“Rồi sau đó?”

“Không biết vì được báo cáo cho biết sự lừa dối hay vì một lý do nào khác, mấy hôm sau Tổng thống quay lại mà không báo trước. Kết quả Tổng thống nhìn thấy không nói em cũng biết rồi.”

Thiếu tá cười:

“Giờ thì chị Hoan thấy được vấn đề chưa?”

Đoan Trang cảm thấy là lạ khi được gọi bằng chị Hoan:

“Dạ, em hiểu rồi, cám ơn Thiếu tá.”

Câu chuyện ngắt ngang vì Thiếu tá lái xe qua cầu Công Lý, ngang qua chùa Vĩnh Nghiêm bên tay phải rồi rẽ trái vào một con hẽm chừng năm phút đến trước tiệm phở. Đúng ra chẳng thể gọi nơi đó là một tiệm phở theo đúng nghĩa của từ “tiệm” vì nó chỉ là mái hiên của một căn nhà vách ván lợp tôn đã cũ, bên trong đặt nhiều bàn dài với nhiều khách đang ngồi ăn. Vừa bước xuống xe, ngửi thấy mùi nước phở ngào ngạt, Đoan Trang bảo Hoan:

“Phở thơm thật anh.”

Nhường cho đôi bạn vào trước, Thiếu tá theo sau bảo Hoan:

“Coi bàn nào trống ba chỗ thì ngồi vào, không chờ bàn riêng được đâu.”

Quả đúng vậy vì nhiều khách cũng đang theo chân ba người đi vào quán. Thấy khách quen, bà chủ sau quầy bếp lên tiếng chào:

“Chào Thiếu tá và Đại úy đến ăn. Hôm nay có thêm cô nào đây?”

Hoan chào lại:

“Chào bà chủ, xin giới thiệu đây là vị hôn thê của tôi.”

Bà chủ tươi cười:

“A, chào bà Đại úy.”

Thêm lần nữa, Đoan Trang bối rối khi không được gọi bằng tên thật mà bằng “Bà Đại úy.” Đỏ bừng đôi má, Đoan Trang chào lại:

“Cháu không dám, xin chào Bà.”

Ba người ngồi xuống một khoảng bàn trống. Thiếu tá hỏi Đoan Trang:

“Chị Hoan dùng gì nào?”

Đoan Trang bảo Hoan:

“Gọi cho em đi, em đâu biết gọi gì.”

Bà chủ nói vọng ra:

“Thiếu tá và Đại úy chắc như thường lệ, còn Bà dùng gì?”

Hoan gọi phở đùi và cánh cho Đoan Trang. Mấy phút sau, ba tô phở đặt trên khay được bưng ra bày lên bàn. Rau giá chanh ớt đã có sẵn. Thiếu tá cầm đũa, mời Đoan Trang và Hoan. Nước phở thơm phức và trong veo, đúng là nước phở Bắc. Thịt gà béo và ngọt. Đoan Trang tấm tắc khen:

“Ngon, ngon hơn phở gà chợ Đầm.”

Thiếu tá nói:

“Vậy mà tôi chưa được thưởng thức phở gà chợ Đầm lần nào.”

Đoan Trang nhìn Thiếu tá lộ vẻ ngạc nhiên:

“Ủa, Thiếu tá chưa ghé Nha Trang lần này sao?”

“Có, có chứ, một hai lần gì đó nhưng chỉ ngang qua, chưa lần nào ở lại để biết về thành phố biển này.”

Đoan Trang cười:

“Vậy khi nào có dịp ghé, xin Thiếu tá cho biết, tôi sẽ mời Thiếu tá.”

Thiếu tá nhìn Đoan Trang mỉm cười:

“Hân hạnh cho tôi nhưng đến lúc có dịp chắc Chị chẳng còn ở đó nữa rồi.”

“Sao vậy Thiếu tá, sao tôi không ở đó nữa?”

Hoan cười thành tiếng:

“Có vậy mà em cũng chẳng hiểu.”

Đoan Trang nhìn Hoan rõ ràng không hiểu ý hai người. Hoan nói tiếp:

“Ý Thiếu tá nói lúc đó em đã chính thức là vợ anh và dọn vào Sài Gòn ở với anh rồi.”

Đoan Trang à lên một tiếng chợt hiểu ra, đôi má lại ửng hồng vì thẹn. Thiếu tá cầm đũa, nói:

“Ta ăn đi kẻo nguội.”

Sau bữa ăn sáng, khi về đến doanh trại, Thiếu tá bảo Hoan trước khi chia tay:

“Chúc mừng cậu, cậu tốt phước có cô vợ vừa đẹp vừa thông minh.”

Trong khi Đoan Trang bẻn lẽn chào giả từ, Hoan đưa tay chào Thiếu tá:

“Cám ơn Thiếu tá đã cho ăn sáng.”

Vào phòng trong, Đoan Trang bảo Hoan:

“Anh mời Thiếu tá dùng cơm với hai đứa mình hôm nào thuận tiện đi anh.”

Chương kết

Hoa Rơi Nước Mắt

Cảm thì hoa tiễn lệ

(Đỗ Phủ—Xuân Vọng)

Hoan viết thư về cho ba mẹ:

Kính thưa Ba Mạ,

Vâng lời Ba Mạ, con đã ngỏ lời với Đoan Trang và hai chúng con đã chấp nhận nhau, cho dẫu lòng con vẫn canh cánh tình cảm với Hằng. Con cũng đã cho Đoan Trang biết chuyện con với Hằng, phòng khi gặp lại Hằng con tránh được bối rối chẳng biết phải đối xử thế nào không khó xử cho Đoan Trang và cho cả Hằng. Con nghĩ Hằng sẽ hiểu lòng con, nhất là khi Ba Mạ và ba mạ Hằng phân giải giúp con. Đoan Trang rất cởi mở, không tỏ ra chút khó chịu nào về chuyện con với Hằng, thậm chí còn nói nếu gặp lại Hằng ngay bây giờ, Đoan Trang sẽ bằng lòng rút lui nhường chỗ cho Hằng. Cũng vì thế, Đoan Trang đã đồng ý thời gian một năm chuẩn bị cho hôn nhân của hai chúng con, cũng là kéo dài thêm một năm chờ đợi Hằng.

Chúng con xin Ba Mạ chuẩn bị Lễ Thành hôn cho hai chúng con vào quãng thời gian này, tức trước Noen năm sau. Xin Ba Mạ thu xếp để chừng tháng sáu tháng bảy ra Huế một lần gặp ba mạ Trang bàn tính chuyện chúng con. Mấy tháng đó Đoan Trang nghỉ hè, sẽ về Huế đón Ba Mạ. Riêng con, con sẽ cố gắng nhưng không chắc sẽ xin được phép. Nếu có phép, con sẽ tin Ba Mạ biết để mua vé máy bay cùng đi.

Hoan viết thư khác cho ba mẹ Đoan Trang:

Kính thưa hai bác,

Con kính lời chào thăm hai bác và thành thực xin lỗi vì đã lâu rồi con không viết thư thăm. Học xong Bac 2, con nhập Võ bị, ra trường chuyển qua Nhảy dù, và nay đã thăng cấp đại úy. Con may mắn gặp lại Đoan Trang ở Nha Trang, nơi ba mạ con đang sinh sống và chúng con đã nối lại tình cảm ngày trước. Con viết thư này xin phép hai bác chấp nhận cho con tìm hiểu Đoan Trang.

Vào mùa hè năm tới, xin phép hai bác cho ba mạ con ra Huế thăm hai bác. Con sẽ cố gắng xin phép để về thăm hai bác cùng với ba mạ con. Mọi chuyện gì khác, ba mạ con sẽ thưa hai bác khi ra thăm.

Sau Noen, Đoan Trang về lại Nha Trang. Ngày tháng còn lại một mình, Hoan cảm thấy bối rối. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, chỉ trong mấy tuần, cuộc đời Hoan quay ngoắt 180 độ. Hoan yêu Đoan Trang nhưng lòng Hoan lại đầy ắp Hằng, vừa yêu thương vừa lo lắng cho số phận Hằng. Đã bao năm nay, Hoan không tìm được câu trả lời cho câu hỏi, Hằng làm gì nên tội để phải gánh chịu nỗi đau đớn như thế. Hoan hiểu Hằng bảo Hoan chờ năm năm ấy là bảo Hoan chờ Hằng mãi mãi vì theo Hoan năm năm chỉ là thời gian ước lệ nói thay cho thời gian vĩnh cửu. Nếu không vì thúc hối của ba mẹ đôi bên, Hoan sẽ chẳng bao giờ bỏ Hằng đến với bất cứ một ai. Từ khi biết thế nào là yêu, Hoan thấy lòng đau đớn mỗi khi nghĩ đến một người con gái không phải là Hằng. Giả như Hằng lập gia đình với người khác hay không còn trên cõi đời này nữa, lòng Hoan có lẽ sẽ không đau đớn bằng giờ đây chẳng biết Hằng vui buồn sướng khổ thế nào, cuộc đời đang đày đọa Hằng ra sao. Nếu nói mọi sự Thiên Chúa an bài thì sự an bài nào để Hằng phải chịu nỗi trái ngang oan nghiệt như thế? Nếu nói cuộc sống hôm nay là quả của nhân kiếp trước theo đạo Phật thì cái nhân nghiệp chướng nào sinh ra quả ngang trái hôm nay cho Hằng?

Hoan vẫn tin tưởng vào vị Thiên Chúa của Kitô giáo mà Hoan tôn thờ nhưng vẫn không tìm được câu trả lời giúp Hoan hiểu tại sao Thiên Chúa mà Hằng cũng như Hoan tin tưởng lại bắt Hằng phải chịu số kiếp như vậy, chẳng khác nàng Kiều của Nguyễn Du phải cam chịu số mệnh Bắt phong trần phải phong trần, Cho thanh cao mới được phần thanh cao. Hằng chỉ ao ước một điều duy nhất là sống cuộc sống tầm thường của một người Việt Nam trên đất nước Việt Nam, yêu Hoan và sống bên Hoan. Thế thì tại sao Hằng phải chịu nhiều cay đắng? Tại sao bao nhiêu người như Hằng phải chịu nhiều cay đắng? Có phải Thượng đế đã chết rồi nên đau khổ tiếp tục tràn lan không? Hoan nhớ lại chuyện Tobia trong Cựu Ước, một người giàu có và tuân phục thánh ý của Thiên Chúa đã bị Thiên Chúa giáng cơn hoạn nạn, mất hết tài sản, thân thể thậm chí còn ghẻ lở đầy mình nhưng vẫn không mất lòng tin nên cuối cùng được Thiên Chúa hoàn trả lại mọi thứ đã mất. Liệu Hằng có được như thế không? Nếu có thì bao giờ?

Có tiếng Lan làm Hoan giật mình:

“Anh Hai nghĩ gì mà em vào nãy giờ anh vẫn ngồi không nhúc nhích?”

Hoan trả lời:

“Ủa, em hả? Anh đang suy nghĩ bâng quơ.”

Lan ngồi xuống cạnh Hoan:

“Bao giờ anh cưới chị?”

Hoan trêu Lan:

“Anh có chị rồi còn cưới ai nữa?”

Lan trả đũa:

“Chị nào anh có đâu? Anh chưa cưới thì chị Đoan Trang đâu phải là chị mà em đang hỏi.”

Hoan cười:

“Anh đùa thôi. Hè này, em có muốn ra Nha Trang với Ba Mạ rồi đi Huế thăm ba mạ chị Đoan Trang không?”

Lan nhảy lên, reo:

“Thật sao anh? Anh cho em ra Ba Mạ thật sao?”

Hoan nhìn Lan trìu mến:

“Em về xin phép mẹ em cho em đi, chỉ sợ mẹ em lo không có ai chăm sóc các em em.”

Lan nói ngay:

“Em nghĩ mẹ em cho phép, các em em lớn cả rồi có thể lo chuyện gia đình được.”

“Tụi nó con trai giúp được gì?”

Lan bỉu môi:

“Chỉ mình anh công tử chẳng biết làm gì. Nhà em nghèo, đứa nào cũng biết làm chuyện nhà.”

Hoan cười:

“Em lầm rồi, anh làm được mọi thứ, chỉ tại không ai cho làm thôi.”

“Vậy thì mai em không nấu cơm nữa, anh tự nấu lấy nghe.”

Hoan cốc đầu Lan:

“Thì cứ thử đi, xem anh có chết đói không.”

Lan né cú cốc đầu của Hoan, phụng phịu:

“Người ta lớn rồi mà cứ cốc đầu hoài. Em không nấu thì anh ra tiệm ăn, sao chết đói được.”

Hai anh em phì cười. Hoan nghĩ cũng lạ, từ việc đem lòng yêu Hoan, Lan chuyển thành tình anh em một cách tự nhiên, thay đổi ngay khi được Hoan cho biết ba mẹ Hoan nhận Lan làm con nuôi lo cho Lan ăn học. Chuyển biến lập tức của Lan làm Hoan ngạc nhiên không hiểu được tình cảm con người hoạt động như thế nào. Lan nói:

“Anh Hai cho em về thăm Ba Mạ, em mừng ghê. Mạ thì em gặp rồi lúc vào thăm anh, còn Ba thì chưa. Mà Ba khó không anh?”

“Ba không khó nhưng nghiêm. Ba hấp thụ hai nền học vấn, vừa Nho vừa Tây, không như anh em mình chỉ có một.”

“Nhưng anh biết chữ Nho, vậy cũng là hai rồi.”

Hoan cười:

“Chữ Nho của anh đổ không đầy lá mít. Phải chi hồi nhỏ anh chăm học với Ngoại, bây giờ có vốn chữ Hán để làm oai.”

“Tuổi trẻ ai mà chẳng vậy, anh Hai.”

Hoan nhìn Lan:

“Nhưng tuổi trẻ của em không được như vậy. Em phải cố mà học và thi cho đậu. Ba Mạ và anh giúp em không mong em đền đáp nhưng để em có điều kiện giúp các em của em.”

Lan lộ vẻ cảm động:

“Dạ, em biết mà anh Hai.”

“Thế thì tốt. Tháng mấy em thi?”

“Dạ, chắc tháng sáu.”

“Vậy anh tin cho Ba Mạ biết để mua vé máy bay đi Huế vào khoảng tháng bảy.”

“Dạ, cám ơn anh, em phải chuẩn bị.”

Hoan cười:

“Còn hai tháng nữa, em chuẩn bị gì sớm vậy?”

Lan cười bẻn lẽn:

“Tại em mừng quá mà anh Hai.”

Rồi để khỏa lấp, Lan đứng lên nói:

“Em vào nấu cơm.”

“Khoan đã, lấy cho anh chai bia.”

Lan mở tủ lạnh lấy bia đặt lên bàn mời Hoan rồi đi vào bếp. Hoan lại ngồi suy nghĩ vẫn vơ cho đến khi nghe Lan nói:

“Mời anh Hai dùng cơm, bữa nay em kho gà sả ớt, món anh thích đó.”

“Thế có phao câu cho anh không?”

Lan cười:

“Không có để chết với anh sao.”

Trong bữa cơm, chẳng hiểu nghĩ gì, Lan đột nhiên lên tiếng:

“Anh Hai nè, em thấy mới một năm mà đất nước mình tiến thấy rõ, cuộc sống thoải mái hơn nhiều.”

“Em thấy sao mà nói vậy?”

“Không phải sao anh? Tô phở ba đồng, li xây chừng đồng ruỡi, trong khi người đạp xích lô kiếm ngày năm chục không phải là chuyện khó.”

“Hóa ra em cũng quan tâm đến tình hình đất nước nữa sao?”

Lan cười:

“Anh Hai, em sắp thi Tú tài một rồi, đâu phải con nít nữa.”

Hoan nhấp một ngụm bia, gắp miếng thịt gà:

“Ngon, công nhận em gái anh nấu ăn ngon. Không biết sau này chị Đoan Trang có nấu ăn được như vậy không.”

Lan cười:

“Anh đừng lo. Anh cưới chị về, em sẽ tiếp tục nấu cơm cho anh chị ăn.”

Hoan gạt ngang:

“Nói bậy, em học xong, lên đại học rồi còn phải lấy chồng, ở vậy với anh chị sao được.”

Lan lắc đầu:

“Em không lấy chồng đâu, ở vậy trả ơn cho Ba Mạ và anh chị.”

Hoan phì cười:

“Con bé này, ai bảo em nghĩ vậy? Anh đã chẳng bảo em nhiều lần Ba mạ nhận em làm con đâu cần em báo đáp.”

Lan lắc đầu:

“Nhưng phận làm con, em đâu có thể nghĩ khác hơn.”

“Khác không khác gì cũng được, nhưng đừng nghĩ đến chuyện ở vậy lo cho anh chị. Anh chị đâu phải không còn chân tay.”

Lan phì cười:

“Anh chị mà không chân tay thật thì em chẳng những không lấy chồng mà còn làm đầy tớ cho anh chị suốt đời.”

Hoan cốc đầu Lan:

“Lại nói bậy. Bây giờ nói chuyện đứng đắn. Em ráng học thi cho đậu. Thi xong, em đi Nha Trang rồi cùng Ba Mạ ra Huế thăm ba mạ chị Trang.”

“Ba Mạ ra xin cưới?”

“Ba Mạ ra coi như đi lễ hỏi, rồi xin cưới.”

“Anh chị định bao giờ?”

“Trước Noen năm tới.”

Lan nhoẽn miệng cười:

“Em chúc mừng anh chị trước. Xem nào, em phải tặng quà gì cho anh chị đây? Áo gối thì thường quá. Để em xem.”

Hoan nói:

“Quà cáp làm gì, em học cho giỏi, thi cho đậu tú tài 2 năm tới, đó là quà cưới cho anh chị rồi.”

Lan quả quyết:

“Học và thi là bổn phận của em, em không giỏi không đậu thì anh chị đánh đòn, đâu gọi là quà được.”

Hoan nhìn Lan:

“Em giỏi lắm. Thôi, thu dọn rồi về học bài.”

Lan đi rồi, Hoan ngồi một mình nhâm nhi li bia, lòng lại xao xuyến nhớ Hằng rồi nhớ Đoan Trang. Vẫn vơ, Hoan cười một mình:

“Phải chi như ngày xưa được lấy nhiều vợ để như Kim Kiều tái ngộ, giờ cưới Đoan Trang rồi sau này nếu may mắn gặp Hằng thì cưới Hằng, phong làm Đông cung Tây cung, chẳng ai trên ai dưới cả. Vậy mình sướng như… vua!”

* * *

Mẹ Hoan bảo mẹ Hằng:

“Tôi định nói nhà tôi gửi thư nhờ vợ chồng bạn nhà tôi nơi Hoan trọ học lúc trước chuẩn bị cho mình ở tạm để đi đến nhà Đoan Trang, chị thấy thế nào?”

Mẹ Hằng nói:

“Em không biết anh chị ấy có kiêng cử gì không.”

“Tôi nghĩ anh chị ấy Công giáo nên không kiêng cử gì.”

Mẹ Hằng ái ngại:

“Em nghĩ khác, dù anh chị không kiêng cử nhưng bổn phận mình cũng cần dè dặt vì anh chị còn con trai con gái lớn cả rồi. Người Việt mình vẫn có tục không cho mượn nhà để cưới xin sợ trở ngại nhân duyên của con cái sau này.”

“Vậy theo chị mình nên làm thế nào?”

“Em đề nghị mình nhờ anh chị đặt lễ vật nhưng mướn phòng khách sạn để ở, ít nhất một ngày trước đám cưới.”

“Chị tính vậy mà hay, tôi nghe lời chị. Để tôi bảo nhà tôi mua vé máy bay cho cả hai nhà mình cùng đi.”

Mẹ Hằng lắc đầu:

“Không, đừng chị, vé của vợ chồng em để tụi em lo. Công ơn anh chị lo cho vợ chồng em trước giờ chưa trả được, vợ chồng em đâu dám phiền anh chị.”

Mẹ Hoan gạt đi:

“Chị làm gì mà tuế toái vậy? Anh chị với vợ chồng tôi thì cũng như một thôi.”

“Biết là thế nhưng xin anh chị cho em được chia sẻ trong chuyện này. Thằng Hoan thì cũng như con em, vợ chồng em cũng phải chung tay lo, phải không chị?”

“Chị nói thế thì tôi hết cách. Vậy để hai ông đi mua vé cho khỏi sai ngày.”

Đến Huế hai ngày trước ngày lễ cưới của Hoan, hai gia đình mướn hai phòng khách sạn. Hoan đã ra Huế trước đó một ngày và ở lại nhà Đoan Trang cho đến ngày cưới mới về khách sạn đi cùng ba mẹ. Sáng hôm sau ngày đến Huế, mẹ Hoan bảo mẹ Hằng:

“Chị đi với tôi đến tiệm Hương Loan lấy áo cưới cho Đoan Trang và đám phù dâu rồi đưa qua nhà ba mạ cháu. Cháu nhờ tôi chuyện đó.”

“Sao Đoan Trang không tự đi lấy?”

“Tôi hiểu ý cháu, cháu muốn cho ba mạ cháu thấy vợ chồng tôi cháu.”

“Chị nói có lý, con bé tinh tế thật. Thằng Hoan có phước.”

“Tôi cũng nghĩ thế.”

Mẹ Hằng rơm rớm nước mắt:

“Chị tha lỗi, em thương Hoan nhưng không tránh khỏi chạnh lòng nghĩ tới Hằng con em.”

Mẹ Hoan an ủi:

“Tôi cũng không khác chị, cũng thấy tội nghiệp cho Hằng, và cho cả Hoan nữa. Nếu không nghe lời anh chị và vợ chồng tôi, chắc Hoan ở vậy chờ Hằng.”

“Em hiểu, em hiểu, em biết Hoan vẫn thương Hằng.”

***

Đến tiệm may Hương Loan, bác xích lô ghé mũi xe lên lề đường để hai người đàn bà bước xuống. Đảo mắt tìm tiệm, mẹ Hoan bảo mẹ Hằng:

“Chà, tiệm coi đẹp thật.”

Hai người bước vào tiệm, đưa biên lai xin nhận áo quần. Một cô thợ đon đả kéo ghế mời ngồi, rót hai tách trà, rồi nói:

“Mời hai bà dùng trà chờ chị Loan con một chút. Chị con lên Gia Long mua vải, có dặn mời ngồi chờ một lát nếu hôm nay có ai đến lấy hàng.”

Uống chưa cạn tách trà, hai bà nghe tiếng đon đả chào:

“Con chào hai bác. Xin lỗi đã để hai bác chờ.”

Hai người đàn bà đưa mắt nhìn lên. Mẹ Hằng đứng lên, nhìn Hương Loan không chớp mắt rồi bật chạy đến gần run run hỏi:

“Con… cô có phải …?”

Hương Loan lao lao tới ôm chầm:

“Mạ! Mạ! Trời ơi, Mạ! Răng Mạ biết con ở đây mà tới? Con Hằng đây Mạ. Cả Mạ nữa.”

Mẹ Hoan cũng ôm chầm lấy Hằng. Ba người xúc động đầm đìa nước mắt. Không một lời nói nào đủ để diễn tả cảm xúc đang dâng trào trong giây phút này. Cả thợ cả khách trong tiệm đều ngưng mọi công việc chăm chú nhìn ba người, bối rối không hiểu chuyện gì đang xẩy ra. Hương Loan—Hằng—buông hai mẹ ra:

“Hai mạ theo con vô phòng trong.”

Ngồi trên giường giữa hai người mẹ, Hằng hỏi:

“Ba con đâu Mạ?”

Hằng đặt chỉ một câu hỏi nhưng mắt đảo rất nhanh từ mẹ nàng qua mẹ Hoan biểu lộ ý muốn hỏi đến ba của Hằng và cả ba của Hoan. Mẹ Hằng nói:

“Hai ba đang ở khách sạn.”

“Còn anh Hoan con?”

Nghe Hằng gọi anh Hoan con, hai người mẹ rơm rớm nước mắt. Mẹ Hoan nói:

“Hoan đi sĩ quan, lên đại úy, đang ở Sài Gòn.”

“Sao anh ấy không học tiếp mà đi lính?”

“Hoan vào trường Võ bị, ra trường nhập ngành Nhảy dù.”

Hằng nhìn mẹ Hoan không giấu vẻ kinh ngạc:

“Sao lại Nhảy dù?”

Mẹ Hoan nhìn Hằng:

“Vì Hoan hy vọng có ngày nhảy xuống chiến khu cứu con.”

Hằng bật khóc:

“Lạy Chúa con! Anh Hoan ơi!”

Để yên cho Hằng khóc cho vơi nỗi đau đớn. Lát sau, Hằng nín khóc, sụt sịt hỏi:

“Sao hai mạ biết con đây mà tìm?”

Hai bà mẹ đưa mắt nhìn nhau, không biết phải nói ra sự thực bằng cách nào. Cuối cùng, mẹ Hoan hỏi Hằng:

“Sao con ở đây mà không tìm Ba Mạ.”

Hằng tóm lược thời gian ở chiến khu, việc được đưa về làng ngăn cản dân di cư vào Nam, việc nhờ Cậy lo cho vượt sông Bến Hải, việc vào được trại tạm cư Quảng Trị. Mẹ Hằng nói:

“Nhưng con vào Huế, học may lúc nào mà giờ mở tiệm?”

“Chuyện này con phải tạ ơn Chúa và cám ơn Cậy.”

Mẹ Hoan hỏi:

“Có phải cô Cậy đã chủ động đứng ra lo cho Ba con về không?”

“Dạ, hắn đó.”

“Vậy cô ấy có ở đây không?”

“Dạ không. Con có rủ Cậy nhưng Cậy còn cha mẹ già không ai lo nên không theo con được.”

Hằng thuật lại chuyện Cậy viết hai thư giới thiệu, một gửi nhờ cậu của Cậy ở Quảng Trị, một gửi nhờ chú cũng của Cậy ở Huế. Để tránh Việt Minh truy ra tung tích Hằng cũng như tránh Quốc gia biết được Hằng đã từng là cán bộ Việt Minh, cậu của Cậy khuyên Hằng thay tên đổi họ, đổi cả tên cha mẹ và quê quán, lấy theo dòng họ quê quán của cậu. Cậu tìm cách xin cho Hằng giấy Thế vì Khai sinh và Căn cước là các giấy tờ hành chánh được cấp tương đối dễ dàng lúc đó nhằm hợp pháp số người di cư đông đảo chưa từng có hoặc đã mất hết giấy tờ lúc chạy loạn. Hằng mang họ Nguyễn theo họ của cậu Cậy, mang tên mới Hương Loan. Cậu giải thích Hương là sông Hương ở Huế, Loan là một phần của Di Loan, một làng tương đối tiếng tăm giữa quê hương Hằng và quê hương cậu. Hằng chấp nhận ngay tên cậu đặt cho vì nhận ra do tình cờ sắp đặt nếu đọc lái Hương Loan thành Hoan Lương, tên mới của Hằng sẽ gồm tên Hoan và tên tổng Hiền Lương cũng là tổng của quê hương Hằng. Mẹ Hằng xúc động ôm con:

“Vậy sao con không ở Quảng Trị với cậu của Cậy mà vào Huế? Con học may ở đâu?”

“Dạ, cậu của Cậy giúp cho con vào Huế gặp chú của Cậy. Cậu nói vào Huế có nhiều cơ may hơn ở Quảng Trị và cũng khó có thể gặp người quen hơn ở Quảng Trị.”

“Rồi con xoay xở làm sao?”

“Dạ, con ở với cậu cho đến khi xong giấy tờ rồi vào Huế gặp chú. Chú gửi con cho một người họ hàng của chú có tiệm để học may. Sau ba bốn năm học rành nghề, làm công, và giành giụm, con xin ra mở tiệm riêng.”

Mẹ Hoan hỏi:

“Tiệm này?”

Hằng cười:

“Dạ, đâu có. Thoạt đầu, con mở một tiệm nhỏ gần chợ An Cựu để thử sức. Con may ở đó chừng hơn năm, thấy có khách nên tìm chỗ mở tiệm lớn hơn.”

“Rứa răng con chọn chỗ Gia Hội ni?”

“Dạ lý do chính là giá tiền thuê nhà vừa sức con, hai là Gia Hội nhiều người qua lại, ba là gần nhà thờ thuận tiện cho con đi Lễ.”

Mẹ Hằng hỏi:

“Giờ tiệm này con vẫn còn thuê?”

Hằng lắc đầu:

“Dạ không, con mua lại rồi. Chủ nhà vào Sài Gòn nên bán rẻ cho con, trả góp thành mấy kỳ.”

“Mạ không ngờ con gái Mạ giỏi xoay xở. Vậy sao con không tìm Ba Mạ?”

Hằng không trả lời mà hỏi ngược lại mẹ:

“Thế sao Ba Mạ không tìm con?”

Mẹ Hằng rơm rớm nước mắt:

“Mạ đã nhiều lần bàn với Ba đăng báo tìm con nhưng Ba nghĩ không nên.”

“Sao vậy Mạ?”

“Ba nói một là có thể có hại cho con nếu con còn ở chiến khu.”

“Sao lại có hại?”

“Tai mắt của Việt Minh nếu bắt được tin đăng báo sẽ biết chỗ ở của Ba Mạ, và sẽ gây khó cho con vì nghi ngờ con không trung thành.”

“Ba có lý.”

“Trường hợp con trốn thoát, chúng nó sẽ biết con ở chỗ nào để trà thù vì sợ con tiết lộ bí mật.”

“Ba hiểu Việt Minh.”

“Thêm nữa, còn có thể sinh hại cho chính con nếu con trốn thoát về thành vì Quốc gia có thể gây khó khăn cho con một khi biết con đã là cán bộ Việt Minh.”

“Đúng Ba chu đáo.”

“Ngoài ra, Ba nói còn có thể có hại cho cả Ba.”

“Sao hại cho Ba?”

“Nếu Quốc gia biết Ba có con là cán bộ cộng sản dù đang ở chiến khu hay đã trốn về đều có thể không cho Ba tiếp tục làm việc. Giai đoạn chính phủ mới thành lập này, người ta gạn lọc kỹ lắm.”

“Vậy sao Mạ?”

“Nếu có thân nhân tập kết hoặc đã là cán bộ Việt Minh cộng sản, không ai được nhận vào học các trường sĩ quan, hạ sĩ quan, không được tuyển làm nhân viên công an, cảnh sát, hoặc hành chánh, càng tuyệt đối không được giữ các chức vụ quan trọng.”

Hằng nhìn mẹ:

“Ba con nghĩ chu đáo. Cũng vì vậy nên cậu của Cậy mới đổi tên họ cho con.”

Mẹ Hoan hỏi Hằng:

“Phần con trốn về được sao không tìm Ba Mạ?”

Hằng rướm nước mắt:

“Con biết chỗ nào mà tìm. Con chỉ biết duy nhất một việc là anh Hoan con học trường Providence nên một vài lần đã đến hỏi thử cầu may dù biết chắc sẽ không có tin tức vì anh con ra trường đã lâu.”

Mẹ Hoan gật đầu:

“Đúng rồi, con tìm sao ra chỗ ở của Hoan vì Hoan vào Nha Trang rồi lên học Đà Lạt sau khi ba Hoan được thả về.”

Hằng nói tiếp:

“Phần khác, nếu con còn mang tên Hằng, may ra có người tình cờ gặp Ba Mạ và cho Ba Mạ biết tin con. Khổ nỗi, con đã đổi tên đổi họ, đổi cả tên Ba Mạ cả quê quán rồi.”

Ba người im lặng. Lát sau mẹ Hằng hỏi:

“Vậy bây giờ cậu và chú của Cậy ở đâu?”

“Cậu vẫn ở Quảng Trị, mỗi dịp vào Huế đều ghé thăm con.”

“Con có ra thăm cậu mợ không?”

“Dạ có, năm nào con cũng về thăm ít là một lần. Tết nhất con đều gửi quà cho cậu mợ và các em.”

“Còn chú?”

“Chú bây giờ đổi vô Đà Nẵng, con cũng thăm chú và gửi quà như vậy.”

“Vậy con coi đưa Ba Mạ thăm cậu thăm chú.”

“Dạ, tháng ni con hơi bận, bận cho đến Tết. Hay Mạ ở lại đây chơi với con, sau Tết con đưa Mạ đi?”

Mẹ Hằng suy nghĩ rồi nói:

“Để Mạ bàn lại với Ba, xong công chuyện Ba về trước, Mạ đổi vé lại với con một thời gian.”

Mẹ Hoan nói:

“Đúng đó, ra Hãng đổi vé lại, trả thêm tiền cho họ.”

Hằng cười:

“Không sao đâu, con quen mấy cô bán vé ở Hãng, đổi không khó đâu. Nhưng Ba Mạ ra đây có công chuyện là công chuyện gì? Mà sao lại ghé con lấy áo cưới, lấy cho ai vậy?”

Hai người mẹ nhìn nhau, chẳng biết phải cho Hằng biết tin đau đớn này bằng cách nào. Hôn nhân của Hoan và Đoan Trang không còn cách nào tháo gỡ mà không gây nhiều phiền phức và nhất là gây tổn thất tinh thần. Họ nhà gái không thể nào chấp nhận việc hồi hôn như vậy vì đó là một sỉ nhục lớn cho đại gia đình nhà gái theo phong tục người Việt nhất là người Huế. Ông Trời thật oái oăm, sao không cho gặp lại Hằng vài năm về trước? Nhận thấy hai mẹ nhìn nhau bối rối, Hằng ngạc nhiên hỏi lại:

“Có chuyện gì vậy hai mạ?”

Cuối cùng, mẹ Hoan đến cạnh Hằng:

“Con ngồi xuống cạnh Mạ đây, Mạ nói cho con chuyện này.”

Hằng ngoan ngoãn ngồi xuống, tim đập mạnh vì đoán chắc là một chuyện không vui. Mẹ Hoan vuốt tóc Hằng:

“Mạ đến lấy áo cưới cho Đoan Trang.”

Hằng ngạc nhiên:”

“Đoan Trang? Sao Mạ lấy cho Đoan Trang? Đoan Trang nhờ Mạ sao?”

“Đúng, Đoan Trang nhờ Mạ.”

Hằng trố mắt nhìn mạ Hoan:

“Con không hiểu, Đoan Trang vì lý do gì lại nhờ Mạ?”

Mẹ Hoan nín lặng một chút, bối rối tìm lời rồi bật ra nói:

“Vì Đoan Trang là con dâu Mạ.”

Hằng thét lên một tiếng rồi ngã vật xuống. Hai người mẹ hốt hoảng bế Hằng đặt lên một chiếc giường trong khi các cô thợ và cả một vài khách hàng đang có mặt trong tiệm chạy ùa vào hỏi chuyện gì xẩy ra. Mẹ Hằng hỏi một cô thợ xin dầu rồi xoa lên trán, lên thái dương, rồi vừa giật nhẹ tóc vừa tíu tít gọi tên Hằng trong khi mẹ Hoan trấn an mọi người:

“Xin lùi lại cho thoáng, chẳng có gì đâu, cháu nó đi về say nắng, lát tỉnh lại thôi.”

Mọi người lui ra cho dẫu vẫn chưa hết thắc mắc nhất là các cô thợ vì vừa nghe Hương Loan gọi cả hai người đàn bà là mẹ. Một hồi sau, Hằng mở mắt, thở ra một hơi thật dài rồi bật khóc. Mẹ Hằng từ từ đỡ Hằng gối lên đùi. Hằng vùi đầu vào lòng mẹ khóc nức nở. Mẹ Hằng vuốt tóc con gái, vừa đưa tay lau nước mắt cho con vừa luôn miệng bảo Hằng:

“Thôi con, nín đi con, nín đi con.”

Mẹ Hoan ngồi một bên nắm bàn tay Hằng, chẳng biết phải nói gì để an ủi. Chừng hơn một giờ sau, Hằng nín khóc ngồi thẳng người lên, nhìn hai bà mẹ với đôi mắt thất thần. Mẹ Hằng nói:

“Thôi con, con bình tĩnh lại để Mạ nói mọi việc cho con hiểu.”

Hằng lấy lại bình tĩnh, uống tách nước mẹ đưa cho rồi hỏi với đôi mắt ráo hoảnh:

“Con bình tĩnh rồi, hai mạ nói cho con biết chuyện gì đang xẩy ra.”

Mẹ Hằng vòng tay ôm con, chậm rãi thuật lại chuyện cả hai gia đình thúc bách Hoan phải lập gia đình, chuyện Hoan nhất quyết chờ đợi Hằng, và cuối cùng phải miễn cưỡng vâng lời ba mẹ hai bên sau thời hạn năm năm Hằng muốn Hoan chờ đợi. Thấy Hằng đã nhiều phần bình tĩnh, mẹ Hoan nói thêm:

“Con biết Hoan vẫn một lòng thương yêu và chờ đợi con, chỉ lập gia đình vì ba mạ hai bên bắt buộc.”

Mẹ Hằng nói thêm:

“Đoan Trang và Hoan quen biết nhau đã nhiều năm từ ngày Hoan còn học ở Huế nhưng Hoan vẫn nhất quyết không tiến thêm. Giờ đây, khi vâng lời thuận cưới Đoan Trang, Hoan đã không ngần ngại cho Đoan Trang biết chuyện của Hoan và con.”

Hằng nói trong nước mắt:

“Rồi Đoan Trang nói sao, Hoan có nói cho hai mạ biết không?”

Mẹ Hoan nói:

“Có, Đoan Trang nói nếu Hoan gặp lại con, Đoan Trang sẽ vui lòng rút lui.”

Câu nói làm nét mặt Hằng thoáng tươi lên một chút rồi trở lại âm u. Hằng nhìn hai mẹ:

“Vậy bây giờ con phải làm sao đây?”

Mẹ Hoan nhìn mẹ Hằng rất nhanh rồi nhìn Hằng:

“Con tha lỗi cho Mạ. Chuyện bây giờ rất khó xử. Mạ chắc chắn khi nghe tin gặp lại con, Hoan sẽ từ chối Đoan Trang để ngay tức khắc quay lại với con.”

Hằng gục đầu lên vai mẹ che giấu suy nghĩ đang đối chọi nhau trong tâm trí. Hai người mẹ im lặng nhìn nhau, chẳng biết phải nói gì làm gì vào lúc này. Im lặng nặng nề bao trùm căn phòng nhỏ đến độ có thể nghe rõ tiếng thở dù cố kiềm hãm thật nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng Hằng ngồi thẳng người nhìn lên trần nhà rồi nhìn hai mẹ với đôi mắt vô hồn. Không biết đến bao lâu sau, Hằng đột nhiên rời vai mẹ bước đến ghế ngồi, rót nước uống, rồi nói với giọng cương quyết:

“Con nghĩ ra rồi, hai Mạ đừng cho anh Hoan con biết đã gặp lại con.”

Hai người mẹ nhìn nhau, chẳng biết nên khen ngợi tán thưởng vì Hằng đã giải quyết một việc khó giải quyết hay nên khuyên Hằng phải làm thế nào khác. Mẹ Hoan e dè nói:

“Ý con là sao?”

Hằng nhấp thêm ngụm nước rồi nói, giọng chắc nịch:

“Con nghĩ kỹ rồi, con không muốn làm tan vỡ hạnh phúc của anh Hoan con và nhất là của Đoan Trang. Không ai có lỗi gì trong chuyện này.”

Mẹ Hoan nói:

“Con tha lỗi cho Mạ. Mạ thật không biết phải nói thế nào vì chẳng biết tại sao ý Chúa lại để xẩy ra như vậy. Phải chi Chúa cho hai con gặp lại nhau một năm về trước, vẫn khó xử nhưng không phải không có lối thoát.”

Hằng cắn môi, nhìn hai mẹ:

“Vậy là đã quyết. Xin hai gia đình tuyệt đối không lộ ra cho anh Hoan con biết đã gặp lại con.”

Mẹ Hoan nói:

“Mẹ cám ơn con đã hy sinh để khỏi phải gây phiền toái nếu Ba Mạ phải từ hôn Đoan Trang. Con biết chuyện cưới xin hệ trọng với đời một người con gái, cách riêng con gái Huế.”

Hằng nói:

“Con quyết định rồi, hai mạ yên tâm.”

Hằng im lặng nhìn hai mẹ rồi nhẹ nhàng hỏi:

“Ngày nào cưới vậy hai mạ?”

“Ngày mai, lúc 11 giờ tại nhà thờ Gia Hội vì gia đình Đoan Trang ở gần đây cạnh chùa Diệu Đế.”

Hằng ngước mắt nhìn hai người mẹ:

“Đây là chuyện trời xui đất khiến, số phận con như vậy con đành chịu vậy không thể cãi lại mệnh trời.”

Hằng suy nghĩ rồi nói tiếp:

“Hai mạ nghĩ có nên cho hai ba biết đã gặp con không hay để sau đám?”

Hai người mẹ nhìn nhau chẳng biết phải làm thế nào. Không cho biết thì ấm ức trong lòng dù chỉ một ngày phải giấu kín. Cho biết thì hai người đàn ông có thể không giữ bình tĩnh được để lộ ra ngoài. Thấy hai mẹ không trả lời, Hằng quả quyết:

“Con nghĩ hai mạ giấu luôn cho hết ngày mai để hai ba khỏi lo lắng mất bình tĩnh. Riêng anh Hoan con thì tuyệt đối không cho biết gì cho đến chết để anh con sống được hạnh phúc. Anh con mà biết tin đã gặp con thì nhất quyết không thể ở yên, và suốt đời không thể có hạnh phúc.”

Mẹ Hằng nhìn con chua xót:

“Mạ nghĩ con đúng, đã hi sinh thì hi sinh cho trót. Tối mai xong mọi chuyện hai mạ mới cho hai ba biết.”

Suy nghĩ một lát, mẹ Hằng nói tiếp:

“Mạ nghĩ mãi vẫn không biết làm sao giấu được Hoan nếu Mạ ở lại với con ngay sau đám cưới.”

Hằng nói ngay như đã tính toán sẵn:

“Ba mạ cứ về, con mua vé máy bay gửi vào ba mạ ra với con sau, như vậy anh Hoan con chẳng biết gì.”

Sau khi lấy hết bình tĩnh để giải quyết chuyện cần thiết, Hằng lại khóc:

“Đời sao quá éo le, ngày ở xa mà hai con lại gần nhau, giờ bên nhau mà chẳng được gần nhau, cũng chẳng bao giờ lại được gặp nhau.”

Mẹ Hằng vuốt tóc Hằng, an ủi:

“Thôi con đừng buồn nữa, cũng là phận số thôi con.”

Hằng bực bội nhìn hai bà mẹ:

“Phận số? Hai mạ nghĩ coi phận số gì lạ lùng đến độ con may áo cưới cho người sắp là vợ của người yêu con và của cả người con yêu?”

Hai người mẹ òa khóc trong khi Hằng ngồi yên như một pho tượng nhìn lên trần nhà với đôi mắt rảo hoảnh và vô hồn.

* * *

Người giữ nhà thờ Gia Hội quen gọi là ông Từ ngạc nhiên thấy một người con gái vóc dáng thon thả mặc trang phục đen, đầu trùm một chiếc khăn cũng đen đến dự Thánh Lễ hôn phối của đôi bạn sáng thứ bảy. Ông đã chứng kiến biết bao nhiêu Thánh Lễ hôn phối với biết bao nhiêu phụ nữ tham dự trong trang phục đủ kiểu đủ màu nhưng chưa từng thấy một ai trong trang phục màu đen. Cô gái không đến nhà thờ sớm như mọi người để gặp nhau trò chuyện mà chỉ đến khi cô dâu chú rể đã tiến lên bàn thờ trong tiếng đàn tiếng hát bắt đầu Thánh Lễ. Càng ngạc nhiên hơn, ông nhận thấy cô gái không ngồi vào ghế khách tham dự mà đứng nép mình sau chiếc cột cánh trái cuối nhà thờ. Trong khi Thánh Lễ diễn ra, ông chú ý quan sát thấy người con gái thỉnh thoảng lấy khăn lau nước mắt. Ông tự hỏi:

“Rứa nghĩa là răng? Rứa nghĩa là răng? Dự Lễ hôn phối răng lại khóc?”

Ông chú ý là vì ông biết gia đình Đoan Trang, cô dâu trong Thánh Lễ hôm nay. Gia đình cô dâu ở gần đây; mẹ cô dâu là một trong những người thỉnh thoảng giúp đỡ ông về tài chánh vì đồng lương ông nhận được từ nhà thờ không là bao nhiêu. Thánh Lễ hôn phối diễn tiến như mọi Thánh Lễ khác với các bài đọc Lời Chúa và bài giảng của linh mục chủ tế rồi đến phần chính, phần cô dâu chú rể tuyên bố lời thề hôn nhân và trao nhau nhẫn cưới. Sau lời thề của chú rể Nguyễn Hân Hoan, cô dâu Phan Đoan Trang nói:

“Em, Têrêxa Phan Đoan Trang, nhận anh Phaolô Nguyễn Hân Hoan làm chồng và hứa giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày trong suốt đời em cho đến khi sự chết chia lìa chúng ta.”

Sau lời hứa là nghi thức trao nhẫn cưới, Hoan vừa đeo nhẫn vào ngón áp út của Đoan Trang vừa nói:

“Em, Têrêxa Phan Đoan Trang, xin nhận chiếc nhẫn này làm bằng chứng tình yêu của anh. Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.”

Ông Từ mở tròn mắt khi thấy cô gái trong trang phục toàn đen hình như cũng mấp máy môi đọc lời hứa chung thủy như Đoan Trang đang đọc, và khi Hoan trao nhẫn cho Đoan Trang, hình như cô gái cũng móc từ túi mình ra một chiếc nhẫn, tự đeo vào ngón áp út của bàn tay trái mình, miệng lẩm nhẩm gì đó ông không thể nhận ra được. Ông Từ lau lại đôi kính lão trễ trên sống mũi vì nghĩ ông nhìn lầm do kính ố mờ. Đeo kính lên mắt, ông lẩm bẩm:

“Rứa nghĩa là răng? Rứa nghĩa là răng?”

Ông Từ không thể không kín đáo quan sát người con gái kỳ lạ, định bụng sẽ hỏi cho biết khi tan Lễ. Quay xuống từ bàn rước Thánh Thể, ông đi thẳng đến cuối nhà thờ, dáo dác tìm nhưng chẳng thấy cô gái đâu nữa. Không nén được tò mò, Lễ vừa xong, ông đi vội ra cổng hỏi mấy bà bán hàng rong xem có người nào thấy một cô gái như vậy không. Bà ngồi sát cổng nói ngay:

“Có, cô ấy đi về rồi, ra khỏi cổng cô ấy rẽ trái theo đường Chi Lăng, vừa đi vừa khóc thút thít.”

Ông Từ hỏi lại:

“Rứa nghĩa là răng? Bà nói chắc không? Cô nớ răng mà khóc?”

Bà khác nói thêm:

“Tui rõ ràng thấy cô nớ khóc, mà còn nhận ra cô nớ là ai nữa đó.”

Các bà chung quanh nhao nhao hỏi:

“Ai rứa? Đi đám cưới răng mà khóc?”

Người đàn bà ra bộ khoan khoái vì khám phá được một chuyện bí mật:

“Tôi thấy hình như đó là cô chủ tiệm may Hương Loan.”

Nhiều tiếng ồ rộn lên rồi một bà nói:

“Rứa nghĩa là răng? Cô nớ che khăn đen kín mặt răng bà nhận ra chắc được?”

Ông Từ trở lại cổng đi vào Nhà Thờ, vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Rứa nghĩa là răng? Rứa nghĩa là răng?”

* * *

Thánh Lễ đã xong. Chụp hình đã xong. Cô dâu chú rể đang tươi cười hớn hở đứng trên bục trước cửa nhà thờ nhận lời chúc mừng của mọi người trong tiếng pháo nổ vang rền. Xác pháo tung tóe nhuộm đỏ sân nhà thờ. Khách dự đám cưới vui vẻ chào hỏi trò chuyện, không ai để ý đến ông Từ lủi thủi đi vào Nhà Thờ, miệng không ngớt lẩm bẩm:

“Rứa nghĩa là răng? Rứa nghĩa là răng?”

Trần Hữu Thuần

(Grand Rapids Michigan. Khởi sự viết vào 1 tháng 2, 2016)