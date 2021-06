Hành khách đến Canada mà đã chủng ngừa covid, sẽ không bị cách ly

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 21 tháng 6, những du khách người Canadians trở lại Canada trên những chuyến bay, và đã chủng ngừa covid hoàn toàn 2 mũi sẽ không bị cách ly, bị phong tỏa 3 ngày trong bệnh viện.

Tuy nhiên những người này vẫn sẽ phải thử nghiệm covid trước khi lên máy bay, và thử nghiệm lần nữa khi đến các phi trường Canada.

Những nới lỏng này sẽ bắt đầu từ ngày 5 tháng 7 sắp đến.

Tuy chính quyền liên bang cho nới lỏng những ngăn cấm đặt lên những người du lịch, nhưng ông Bill Blair, tổng trưởng an ninh công cộng liên bang vẫn khuyến cáo là cư dân Canada vẫn chưa nên đi du lịch ra nước ngoài.

Ông tổng trưởng an ninh cũng loan báo là đường bộ qua biên giới giữa Hoa Kỳ và Canada vẫn còn đóng cửa ít nhất cho đến ngày 21 tháng 7 sắp tới.

Chúng ta cũng biết là biên giới Canada và Hoa Kỳ đã đóng cửa từ tháng 3 năm ngoái 2020 cho đến nay.

Đường qua biên giới chỉ dành cho những tài xế lái xe hàng , những nhân viên y tế và những người cần cho việc duy trì an ninh cho hai quốc gia.

Bà Patty Hajdu, tổng trưởng y tế liên bang nói là những biện pháp ngăn cấm sẽ được nới lỏng khi tình trạng an toàn của những người Canadians gia tăng.

Bà tổng trưởng y tế cũng nói là những giới hạn sẽ bị nới lỏng thêm khi số người chủng ngừa covid gia tăng.

Mức tiêu chuẩn mà chính quyền liên bang dự trù cho mở cửa lại những sinh hoạt bình thường là 75 phần trăm những người trưởng thành ở Canada được chủng ngừa covid ít nhất một mũi và 20 phần trăm được chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi.