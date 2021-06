Giới ái mộ đội Hawks đổ xô đến xem Vòng Bán Kết Vô Địch Bóng Rổ

Mùa thi đấu cho giải Vô địch Bóng Rổ Chuyên Nghiệp đang diễn ra giữa thời điểm thuận lợi khi tình hình đại dịch bắt đầu bớt căng thẳng với nhiều người đã chích ngừa và hăng hái mua vé đi xem các trận tranh tài. Và cư dân tại địa phương cũng có thêm nhiều hứng thú khi đội banh nhà Atlanta Hawks cũng tạo được thành tích tốt đẹp sau hai vòng loại đầu tiên để tiến vào vòng bán kết đang diễn ra hiện nay.

Tuy chỉ đứng hạng 5 trong số 8 đội banh lọt vào vòng tranh của Giải Vô địch và do đó không có lợi thế sân nhà, nhưng đội Hawks đã thắng dễ dàng đội New York Knicks trong 5 trận với tỉ số 4/1. Tiến vào vòng thứ nhì để đấu với đội đứng đầu là Philadelphia 76ers, đội Hawks cũng đạt được thắng lợi cuối cùng sau 7 trận đấu với tỉ số 4/3.

Bước vào vòng bán kết để so tài với đội Milwaukee Bucks, đội Hawks cũng thi đấu ngang ngửa tại sân đối phương để đạt được tỉ số 1/1 sau hai trận đầu. Do vậy, hai đội sẽ thi đấu trong 5 trận còn lại để xem bên nào giành được 4 trận thắng là sẽ tiến vào vòng chung kết. Nhưng trong hai trận thứ 3 và thứ 4, đội Hawks sẽ có lợi thế được đấu tại sân nhà ở State Farm Arena.

Do đó, các nhân viên tại sân vận động đang ráo riết để chuẩn bị đón tiếp một con số đông đảo khoảng 17,000 khán giả sẽ đổ xô mua vé vào xem trận tranh tài, nhất là sau một thời gian dài vắng bóng các trận thi đấu thể thao chuyên nghiệp có đông đảo khán giả đến dự và cổ võ.

Vấn đề duy trì an ninh công cộng vẫn là mối quan tâm đầu tiên vì mọi người không những phải tuân thủ theo những qui định của cơ quan CDC về y tế công cộng, mà cũng còn có những qui định của Liên đoàn NBA. Rất nhiều người sẽ vẫn còn đeo mặt nạ và áp dụng những biện pháp giữ gìn vệ sinh chung và tẩy trùng. Rất nhiều các cầu thủ và những nhân viên liên hệ đến các đội banh đều phải qua những thủ tục kiểm tra về chích ngừa cũng như thử nghiệm xem có bị lây nhiễm hay không.