Nghi can bắn vào đầu một cảnh sát viên ở Florida đã bị bắt giữ

Một cuộc truy lùng ráo riết trên toàn quốc để bắt giữ hung thủ đã bắn vào đầu một cảnh sát viên ở Daytona Beach, Florida tuần qua đã kết thúc vào sáng sớm thứ Bảy khi các nhân viên công lực đã bao vây một căn nhà rộng 3 mẫu tại DeKalb County và bắt giữ nghi can là Othal Wallace, 29 tuổi, đã trốn bên trong một căn chòi gỗ được xây bao quanh một cây cổ thụ.

Sự việc bắt đầu vào chiều thứ Tư tuần qua khi cảnh sát viên Jason Raynor tiến đến gần một chiếc xe hơi để khám xét thì bị Wallace nổ súng trúng vào đầu và sau đó chạy bỏ trốn. Cuộc truy tìm hung thủ được ban ra và sau đó được phát động trên toàn quốc.

Một lực lượng gồm nhiều cơ quan công lực gồm có U.S. Marshals, FBI, Bộ Nội An, Lực Lượng Tuần Cảnh Georgia và cảnh sát địa phương đã bao vây căn nhà bị tình nghi là nơi ẩn núp của nghi can vào khoảng 2 giờ rưởi sáng thứ Bảy và sau đó bắt giữ Wallace trước khi tống giam vào bót cảnh sát ở DeKalb County vào khoảng 5 giờ 15 phút sáng.

Theo lời phân tích của vài chuyên gia về an ninh, căn nhà mà Wallace ẩn trú thuộc quyền sở hữu của một tổ chức có tên là NFAC, tự xưng là lực lượng dân quân Mỹ đen tranh đấu để bảo vệ cộng đồng da đen. Nhóm này thường hay xuất hiện tại nhiều cuộc biểu tình để hỗ trợ cho những cán bộ tranh đấu cho khối này, nhưng có lẽ giờ đây các lãnh đạo của tổ chức NFAC đang muốn tách rời và không dính líu gì đến Wallace.

Theo lời của Cảnh sát Trưởng Jakari Young của Daytona Beach thì hung thủ Wallace sẽ được dẫn độ từ DeKalb County về lại Daytona Beach để nhận lãnh cáo trạng buộc tội mưu toan cố sát một nhân viên công lực bằng vũ khí sát thương. Một quỹ vận động theo kiểu GoFundMe đang được thiết lập để quyên góp tài chính hầu giúp đỡ cho gia đình của cảnh sát viên Raynor trang trải các chi phí điều trị.