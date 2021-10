Giá xăng ở vùng thủ phủ Toronto sẽ còn gia tăng cao hơn nữa

Toronto: Vào tháng 4 năm 2020 khi thế giới phải đối phó với đại dịch covid ở mức trầm trọng nhất, nền kinh tế phải đóng cửa, người người bị phong tỏa trong nhà.

Vì không có ai dùng xe cộ đi lại, giá một thùng dầu thô đã xuống đến mức thấp kỷ lục là 18 Mỹ kim một thùng trên thị trường dầu khí New York.

Vào tháng 10 năm nay 2021, khi nền kinh tế của nhiều quốc gia gồm cả Canada đã được hầu như mở cửa hoàn toàn trở lại, thì giá dầu khí đã tăng vọt lên như pháo thăng thiên: giá một thùng dầu thô lên đến mức 79 Mỹ kim một thùng trong ngày thứ tư 6 tháng 10.

Giá xăng vì thế cũng gia tăng theo: trong ngày thứ tư giá 1 lít xăng ở vùng thủ phủ Toronto lên đến 1.40 dollars một lít, giá xăng cao nhất ở vùng thủ phủ này từ trước đến nay.

Theo ông Dan McTeague, chuyên gia về dầu khí của tổ chức the Candians for Affordable Energy thì giá xăng sẽ còn tăng lên 1.42 dollars một lít vào ngày thứ năm 7 tháng 10 sau đó.

Ông McTeague cũng tiên đoán là trong vòng vài tuần nữa , cư dân trong thành phố Toronto sẽ phải mua xăng với giá cao kỷ lục là $1.50 một lít.