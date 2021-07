Gia đình một thiếu nữ Việt bị bạn trai giết chết, thưa sở cảnh sát ra tòa đòi bồi thường nhân mạng.

Memphis, Tennessee: Vào năm 2019, khi cô Sabrina Nguyễn ở thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee sống chung với người bạn trai da đen Keedrin Coppage, và chỉ sau 1 thời gian ngắn chung sống, cô Sabrina đã tìm cách từ bỏ người bạn trai mà cô nói với gia đình cô, là một người bạo hành đánh đập cô nhiều lần.

Tuy không sống chung nữa, nhưng người bạn trai này không buông tha vẫn tiếp tục đến nhà quấy phá.

Cô Sabrina đã thưa người bạn trai này ra tòa và tòa án truyền lệnh không cho tên này đến gần cô Sabrina.

Cô Sabrina cũng báo cáo với cảnh sát là tên bạn trai cũ này đe dọa sẽ giết cô.

Và vào ngày 2 tháng giêng năm 2020, người ta tìm thấy tử thi cô Sabrina ở một ngã tư đường đông người qua lại: nạn nhân bị đâm chết bằng 30 nhát dao.



Tên Mỹ da đen 24 tuổi này bị buộc tội giết người ở trường hợp gia trọng và đang bị giam giữ.

Bây giờ gia đình của cô Sabrina đã làm đơn kiện thành phố Memphis cũng như cơ quan an ninh về lý do là các cơ quan an ninh cũng như chính quyền thành phố Memphis đã không bảo vệ cô Sabrina: không cho cô vào ở trong những khu vực nhà an toàn, như là những phụ nữ bị bạo hành gia đình khác.

Theo ông Mike Laux, luật sư đại diện cho gia đình nạn nhân thì cái chết của cô Sabrina có thể ngăn cản được , nhưng hệ thống luật pháp hư hỏng đã giết chết cô ta.