Những quốc gia xài thuốc chủng covid của Trung quốc, có số người lây nhiễm gia tăng

New York: Một bản tin của đài CNBC phổ biến hôm thứ bảy ngày 10 tháng 7 cho thấy là hiện nay có 6 quốc gia đang có những làn sóng đại dịch covid mới, tuy là 6 quốc gia này đã chủng ngừa cho hầu hết cư dân.

Cũng theo bản tin thì 5 trong số 6 quốc gia này đã dùng thuốc chủng ngừa covid “made in China”.

Theo đài CNBC thì dựa vào dữ liệu của tổ chức y tế thế giới WHO thì có 36 quốc gia trên thế giới đã có ít nhất 60 phần trăm cư dân được chủng ngừa covid ít nhất một mũi thuốc.

Trong số 36 quốc gia được xem như là những quốc gia hàng đầu về việc chủng ngừa cho cư dân thì có 6 quốc gia mà số người bị nhiễm covid đột nhiên gia tăng cao: trên 1 ngàn người bị nhiễm 1 tuần.

Trong 6 quốc gia có nạn lây nhiễm đột nhiên gia tăng này thì ngoài nước Anh, còn lại 5 quốc gia kia là United Arab Emirates, Seychelles, Mông Cổ, Uruguay và Chí Lợi.

Điểm chung của 5 quốc gia này tuy có chủng ngừa hàng loạt nhưng nạn lây nhiễm vẫn hoành hoành là họ sử dụng thuốc chủng đa số là thuốc chủng Sinopham và Sinovac của Trung quốc.

Hàng loạt các quốc gia khác đã quyết định không dùng thuốc chủng của Trung quốc như xứ Costa Rica.

Trong khi đó cũng theo những tin tức loan báo thì bộ y tế Việt Nam đã mua 5 triệu liều thuốc chủng Sinopham của Trung quốc, ngoài 1 số khác mua từ các công ty Pfizer, Astra Zeneca và Moderna.

Nhiều nhà bình luận thời cuộc đã đặt câu hỏi giai cấp nào ở Việt Nam sẽ được chủng loại thuốc ngừa của tây phương và nhóm người nào ở Việt Nam sẽ được cho chủng bằng thuốc chủng ngừa rởm?