Gal Gadot đóng kế mẫu “Bạch Tuyết”

Minh tinh Gal Gadot nhận vai Evil Queen – kế mẫu của Bạch Tuyết – trong dự án phim “Snow White” của Disney.

Theo Variety, Gal Gadot nhận lời tham gia dự án cổ tích mới nhất của Disney, đóng cùng Rachel Zegler (vai Bạch Tuyết). Nổi tiếng với vai siêu anh hùng Wonder Woman, đây là cơ hội để cựu hoa hậu Do Thái chứng tỏ khả năng diễn xuất đa dạng. Theo cốt truyện, nhân vật ban đầu là kế mẫu nhưng hãm hại Bạch Tuyết vì nhan sắc của cô.

Marc Webb, nổi tiếng với các phim như “The Amazing Spider-Man” và “500 Days of Summer”, giữ ghế đạo diễn. Marc Platt chịu trách nhiệm sản xuất. Hai biên kịch gia Benj Pasek và Justin Paul hiện đang hoàn thiện kịch bản để bắt đầu bấm máy trong năm 2022.

Disney phát triển dự án phim người đóng về Bạch Tuyết từ năm 2016, trong kế hoạch “remake” hàng loạt phim cổ tích như “The Little Mermaid”, “Pinocchio”…

Dự án từng gây tranh cãi khi chọn người đẹp da màu Rachel Zegler vào vai Bạch Tuyết. Diễn viên sinh năm 2001 ở New Jersey (Mỹ), có mẹ người Colombia, bố gốc Ba Lan. Zegler toát lên nét đẹp Latin khỏe khoắn với mái tóc đen, da nâu. Trên Twitter, nhiều khán giả cho rằng nguyên tác cổ tích của nước Đức mô tả nhân vật “da trắng như tuyết”. Họ so sánh Rachel Zegler với Lily Collins – người từng tái hiện thành công vai Bạch Tuyết trong phim “Mirror Mirror” năm 2012.

Gal Gadot sinh năm 1985 tại Do Thái, mang trong mình bốn dòng máu (Czech, Ba Lan, Áo và Đức), đăng quang Hoa Hậu Do Thái 2004 khi 18 tuổi. Cô được biết đến với vai Gisele trong loạt phim Fast & Furious, nổi tiếng nhờ vai Wonder Woman trong vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng của DC.

Tuy nhiên, không ít khán giả lo ngại rằng sắc đẹp của Gal Gadot sẽ làm lu mờ luôn cả vai chính của Rachel Zegler. Trong các phim Bạch Tuyết người đóng trước đây, tình trạng này thường xuyên xảy ra. Phim Mirror mirror (2012) có minh tinh Julia Roberts vào vai hoàng hậu. Cô có thần thái và sức hút hơn hẳn đàn em Lily Collins trong vai Bạch Tuyết. Ở “Snow White and the huntsman” (2012), Charlize Theron đã mang đến một Evil Queen nổi trội hơn bao giờ hết với nhan sắc và sức quyến rũ vượt xa Bạch Tuyết của Kristen Stewart.