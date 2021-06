“Fast&Furious 9” được trình chiếu tại LHP Cannes 2021

Siêu phẩm hành động “Fast&Furious 9” sẽ được trình chiếu tại LHP Cannes 2021 diễn ra vào tháng 7 tới. Phần mới nhất trong loạt phim Fast&Furious ra mắt khán giả toàn cầu sau khi bị trì hoãn từ năm ngoái.

“Fast&Furious 9” thành công về mặt doanh thu phòng vé, bắt đầu cách đây vài tuần tại Trung Quốc và một số quốc gia khác. Ở Bắc Mỹ, “Fast&Furious 9” được công chiếu tại rạp vào ngày 25/6. Nhiều người hy vọng phim sẽ giúp tiếp tục phục hồi doanh thu phòng vé sau hàng loạt phim ra rạp thời gian gần đây như A Quiet Place Part II, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, Cruella….

Người đứng đầu LHP Cannes – Thierry Frémaux nói rằng sẽ có một sự kiện lớn của Hollywood tại LHP năm nay.

“Fast&Furious 9” có sự tham gia của Vin Diesel, Michelle Rodriguez, John Cena, Tyrese Gibson… là siêu phẩm mà Hollywood kỳ vọng sẽ hồi sinh nền điện ảnh sau thời gian ảm đạm do đại dịch.

Với kinh phí hơn 200 triệu Mỹ kim, tính đến nay, phim do Justin Lin đạo diễn đã thu về 256,4 triệu Mỹ kim trên toàn cầu và 203,9 triệu Mỹ kim chỉ riêng ở Trung Quốc.

Chưa có thông tin dàn diễn viên của “Fast&Furious 9” tham dự LHP Cannes 2021 dù điều đó được cho là khó xảy ra vì người Mỹ đang thận trọng trong việc đi lại giữa đại dịch.

“Fast&Furious 9” khởi chiếu tại Pháp vào ngày 14/7. LHP Cannes 2021 sẽ diễn ra từ ngày 6 – 17/7 sau khi bị hủy bỏ vào năm ngoái do đại dịch. Theo tờ Variety, “Fast&Furious 9” là siêu phẩm ra mắt tại LHP Cannes và được chiếu công cộng bên bờ biển với sự tham gia của người dân địa phương cùng khách mời của LHP.

Loạt phim “Fast & Furious” dự trù sẽ khép lại với hồi kết kéo dài hai phần. Tới nay, loạt phim đã tròn 20 năm tuổi với 9 phần phim và một phim ngoại truyện.

Justin Lin, đạo diễn đã thực hiện năm phần “Fast & Furious”, gồm cả tác phẩm mới nhất – Fast & Furious 9 – sẽ đảm nhận trọng trách lèo lái chuỗi phim khép lại thương hiệu.

Vin Diesel cũng tiết lộ, thông tin Fast & Furious sắp kết thúc khiến cô con gái nhỏ của mình bật khóc. Tài tử trấn an người hâm mộ, khẳng định sau khi chính truyện kết thúc, vũ trụ “Fast & Furious” sẽ được tiếp nối bằng nhiều phim ngoại truyện mới.