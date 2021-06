Bán đấu giá chiếc xe Thái tử Charles tặng Công nương Diana

Thái tử Charles đã tặng Công nương Diana chiếc xe Ford Escort Ghia chỉ hai tháng trước đám cưới hoàng gia ngày ٢٩/٧/١٩٨١. 40 năm sau, chiếc xe vẫn được bảo tồn “như lúc Diana lái nó”.

Chiếc Ford màu bạc mang tính biểu tượng sắp tìm được chủ nhân mới.

Công nương Diana tiếp tục sử dụng chiếc xe cho đến tháng 8/1982, sau đó bán cho một chủ sở hữu tư nhân. Phần lớn thời gian trong 20 năm qua, chiếc xe được một “người ngưỡng mộ Diana” chăm sóc, cất giữ trong một garage kín đáo.

Lewis Rabett – một trong số những chuyên gia thuộc nhà đấu giá Reeman Dansie, cho biết: “Chiếc xe đã được cất giữ cẩn thận trong nhiều năm. Điều này thực sự tuyệt vời vì giữ chiếc xe trong garage giúp nó còn trong tình trạng tốt. Những chiếc Ford Escort Ghia cùng thời không như những chiếc xe hiện đại với lớp mạ và chống gỉ tốt, vì vậy rất nhiều chiếc đã bị rỉ sét. 40 năm sau, bạn rất khó tìm được chiếc Ford Escort Ghia còn sử dụng được, nói chi đến nguồn gốc độc đáo như chiếc xe này”.

Chiếc xe đi được 160.000km nhưng vẫn giữ lớp sơn nguyên thủy và chất liệu bọc nội thất ban đầu, cùng biển số WEV ٢٩٧W. Đặc biệt, ca-pô xe còn có linh vật ếch màu bạc. Đây là món quà cưới được chị gái Lady Sarah Spencer tặng Công nương Diana, nhắc cô nhớ câu chuyện cổ tích một cô gái xinh đẹp đã biến chú ếch thành hoàng tử.

Lewis Rabett kể thêm nhiều chi tiết liên quan đến chiếc Ford mà Công nương Diana thường xuyên được chụp ảnh khi đang lái hoặc ngồi bên trong để xem Thái tử Charles chơi polo. Việc bán đấu giá xe trong vài ngày tới diễn ra trùng với sự kiện khai trương một triển lãm mới mang tên “Royal Style in the Making” tại Cung điện Kensington, London, nơi trưng bày bộ váy cưới tinh xảo của Công nương Diana. Chiếc váy cưới nổi tiếng do Elizabeth và David Emanuel thiết kế, với đường viền cổ lọ.