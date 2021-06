Spice Girls hội tụ làm từ thiện

Các thành viên ban nhạc Spice Girls lừng danh của Anh vào thập niên 1990 đã cùng nhau quyên góp vào quỹ từ thiện.

Tiền thu được từ những chiếc áo thun do Victoria Beckham – thành viên Spice Girls – thiết kế, có in lời ca khúc nổi tiếng “Wannabe” sẽ được quyên góp để ủng hộ một tổ chức từ thiện giúp đỡ thanh thiếu niên thuộc cộng đồng LGBTQ+ .

Victoria Beckham – vợ cựu danh thủ bóng đá Anh David Beckham – thiết kế áo thun nhằm giúp giảm tình trạng vô gia cư trong giới trẻ LGBTQ+. Và không ai khác ngoài các thành viên nhóm nhạc nữ Spice Girls là Mel B, Mel C, Emma Bunton và Geri Halliwell giúp đỡ, đồng hành cùng cô cho công việc thiện nguyện này.

Trong một video về công tác từ thiện được chia sẻ trên Instagram của Spice Girls, mỗi thành viên mặc áo thun từ bộ sưu tập “Pride” năm 2021 của Victoria Beckham với nội dung “Tự hào và muốn trở thành người yêu của bạn” với chữ “wannabe”, được in đậm màu đen.

Victoria Beckham (47 tuổi) chia sẻ video này trên tài khoản Instagram của mình và cho biết: “100% số tiền thu được sẽ chuyển đến tổ chức thiện nguyện AKT, tiếp tục tài trợ cho công việc tuyệt vời mà họ đã làm để giảm bớt tình trạng vô gia cư của giới trẻ trong cộng đồng LGBTQ+”.

Victoria Beckham từng hợp tác với tổ chức từ thiện AKT hai lần trước đây nhưng đây là lần đầu tiên cô kết hợp với Spice Girls, nhóm nhạc mà cô là thành viên từ năm 1994 đến 2000.

Posh Spice (Victoria Beckham) tách khỏi nhóm nhạc nữ để “khám phá ước mơ của riêng mình”. Đó là chia sẻ của cô trong bức thư được đăng trên tạp chí Vogue của Anh đầu năm nay.

Những thành viên còn lại của Spice Girls đã có vài cuộc tái hợp trong nhiều năm kể từ khi nhóm tan rã. Victoria Beckham không tham dự buổi họp mặt gần đây nhất vào năm 2019.

Nhà thiết kế thời trang cũng đưa gia đình cô tham gia vào chiến dịch với con gái Harper (9 tuổi), 3 con trai Cruz David (16 tuổi), Romeo James (18 tuổi), Brooklyn (22 tuổi) và chồng David Beckham. Tất cả thành viên gia đình cựu thành viên nhóm Spice Girls đều tạo dáng trong những chiếc áo thun vì mục đích thiện nguyện.