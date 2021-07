Đụng độ ác liệt tại Miến điện, 26 người thiệt mạng

Ít nhất 26 người thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa quân đội Myanmar và các nhóm dân quân đối lập tại thị trấn miền trung nước này.

Truyền thông Myanmar ngày 4/7 đưa tin cuộc đụng độ nổ ra cách đó 2 ngày tại thị trấn Depayin ở vùng Sagaing miền trung nước này.

Người dân địa phương cho biết các xe tải quân sự tiến vào khu vực và nã pháo vào một ngôi làng ở bìa rừng để buộc lực lượng dân quân đối lập địa phương phải lộ diện. Lực lượng dân quân đáp trả nhưng vũ khí thô sơ nên cuối cùng phải rút lui.

Phải đến ngày 3/7, dân làng mới dám ra ngoài để kiểm tra và phát giác 17 thi thể. Sang ngày 4/7, họ tìm thấy 8 thi thể nữa và đa số bị bắn vào đầu, AFP dẫn lời một thành viên lực lượng dân quân.

Trong khi đó, báo Global New Light của chính quyền đưa tin rằng khi lực lượng an ninh tuần tra khu vực thì bị “những kẻ khủng bố có vũ trang” phục kích nên đã đáp trả. Lực lượng an ninh có một người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Xung đột giữa các nhóm dân quân tự phát và lực lượng an ninh của chính quyền xảy ra tại nhiều nơi từ sau cuộc chính biến đầu tháng 2 tại Myanmar.

Liên Hiệp Quốc cho biết bạo lực đã khiến hơn 230.000 người rời bỏ nhà cửa và hơn 880 người thiệt ạng, hơn 5.200 người bị bắt giam.