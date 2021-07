Dạy trẻ tại gia thời hậu đại dịch

Trận đại dịch covid đã làm thay đổi nếp sống của biết bao nhiêu gia đình người Mỹ. Trẻ em không được đến trường mà phải học tại gia.

Tuy nhiên theo nhận định của hãng thông tấn AP thì có nhiều bậc phụ huynh Hoa Kỳ đã quyết định dạy con tại gia, cho dù các trường học Hoa Kỳ sẽ được mở cửa lại vào mùa thu năm nay.

Có nhiều lý do cho việc muốn dạy con tại gia, nhưng có chung một điểm là những bậc cha mẹ thấy là họ dạy con ở nhà xem ra con cái học hỏi nhiều hơn là ở trường học.

Bà Danielle King ở thành phố Randolph, tiểu bang Vermont đã dạy đứa con gái 7 tuổi trong năm qua. Đứa con gái tên là Zoe đã học hỏi được nhiều hơn với thời gian học không cố định, một thầy một trò và bà mẹ đã dạy con trên nhiều môn khác nhau mà nếu học ở trường thì không được dạy như cơ thể học, văn chương và những chuyến đi ra ngoài học về địa chất.

Theo văn phòng thống kê Hoa Kỳ thì số gia đình Mỹ dạy con ở nhà gia tăng 11 phần trăm trong tháng 3 năm nay 2021,so với tháng 9 năm ngoái 2020.

Ông bà Arlene và Robert Brown ở thành phố Austin, tiểu bang Texas có ba đứa con đang học ở các trường tiểu học, thì đại dịch covid kéo tới.

Lúc đầu thì hai ông bà này cho con học qua mạng internet, nhưng sau đó họ dựa theo chương trình hịc của hệ thống trường Công giáo, dạy 3 đứa con tại gia.

Hai ông bà Browns cho biết họ sẽ tiếp tục dạy con học tại gia thời hậu đại dịch.

Bà Alerna Brown vừa sinh hạ thêm đứa con thứ tư 10 tháng trước, nói là việc dạy con tại gia có những tự do để dạy chúng theo những trình độ hiểu biết khác nhau.

Nhiều bậc phụ huynh nói là họ biết ơn vì đại dịch mà họ có thể lấy lại việc trực tiếp dạy dỗ con cái của họ.

Theo bà Joyce Burges, sáng lập chương trình dạy học sinh da đen tại gia, the National Black Home Educators thì hiệp hội của bà có 5 ngàn hội viên trước thời đại dịch, và con số này đã gia tăng lên đến 35 ngàn hội viên.

Nhiều bậc cha mẹ cũng nói là dạy con tại gia sẽ tránh cho chúng bị bạn bè ăn hiếp, tránh bị bạn bè rủ rê vào con đường nghiện hút..

Hiện nay với thời đại cao kỹ, với những tin tức được cập nhật trên các mạng truyền thông, các mạng xã hội.. việc dạy con tại gia xem ra không còn là một chuyện khó khăn như trước.

Chỉ có cái thiệt hại là những đứa trẻ học tại gia có thể không có nhiều bạn bè, và khả năng hòa hợp, lãnh đạo sẽ không xuất sắc cho bằng những đứa trẻ đến trường?