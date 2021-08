Số người bị bệnh mất trí nhớ sẽ gia tăng gấp 3 lần trong những năm sắp tới?

Toronto: Một bản tường trình vừa được công bố cho thấy những nguy cơ của bệnh mất trí nhớ gia tăng.

Theo bản tường trình của trường đại học y khoa Washington vừa được phổ biến trong hôm thứ tư ngày 28 tháng 7, thì số người bị bệnh mất trí nhớ trên thế giới sẽ tăng lên gấp 3 lần và vào khoảng 152 triệu người vào năm 2050.

Số người bị bệnh mất trí nhớ trong năm 2019 và trên toàn thế giới là 57 triệu người.

Phần lớn số người bị bệnh mất trí nhớ gia tăng ở Phi Châu và Trung đông.

Số người bị bệnh mất trí nhớ tăng vì sĩ số gia tăng của những người lớn tuổi .

Theo những ước tính của viện nghiên cứu tuổi tác ở Hoa Kỳ, the U.S. National Institute on Aging thì số người trên 65 tuổi sẽ chiếm 16 phần trăm dân số thế giới vào năm 2050, so với con số 8 phần trăm những người trên 65 tuổi vào năm 2010.

Theo bản nghiên cứu của trường đại học y khoa Washington thì có nhiều nguyên nhân khiến số người bị bệnh mất trí nhớ gia tăng: hút thuốc, mập phì, tiểu đường và tim mạch.

Người ta có thể tìm cách ngăn ngừa hay làm chậm bước tiến của loại bệnh mất trí nhớ bằng những phương cách sau:

– bỏ hút thuốc lá

– giảm bớt việc uống rượu

-ăn uống những thức ăn bổ dưỡng và hàng ngày ăn ít nhất có 5 phần ăn là rau trái mỗi ngày( một phần ăn có thể là 1 quả táo)

-Tập thể dục ít nhất 150 phút một tuần hay 30 phút 1 ngày. Những loại thể dục như đi xe đạp, đi bộ nhanh, bơi lội..

– Kiểm soát áp huyết không cho gia tăng bằng cách ăn ít muối và thư giãn tâm thần.

-duy trì một cuộc sống tích cực trên cả hai lãnh vực thể chất và tâm thần: đọc sách, học một thứ ngôn ngữ hay một nghề, học một thứ nhạc cụ, học hát, khiêu vũ, gặp gỡ bạn bè thường xuyên.

Những loại bệnh có thể liên quan và làm gia tăng nguy cơ bị bệnh mất trí nhớ như điếc tai, suy thoái tâm thần và sống cô độc một mình.