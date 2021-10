Có người may mắn trúng số gần 700 triệu Mỹ kim

Los Angeles: Theo những thông báo hôm thứ hai ngày 4 tháng 10, thì một người ( hay một nhóm người) may mắn, đã trúng lô độc đắc loại vé Powerball trị giá gần 700 triệu Mỹ kim.

Theo những tin tức loan báo thì có 1 vé trúng lô độc đắc bán ra ở vùng Morro Bay và có cả 6 số trúng.

Người may mắn này sẽ lãnh về 699.8 triệu Mỹ kim.

Những số trúng trong lô độc đắc xổ ngày 4 tháng 10 là 12,22, 54,66 và 79 và số Powerball là 25.

Không có ai trúng lô độc đắc của loại vé Powerball từ đầu tháng 6 cho đến nay, đã giúp cho lô độc đắc kỳ này là lô có số tiền trúng cao đứng hàng thứ 7 trong lịch sử xổ số ở Hoa kỳ.

Người trúng số nếu muốn lãnh đủ 699 triệu dollars thì phải lãnh dần trong vòng 25 năm. Còn nếu muốn lãnh nguyên 1 lúc thì số tiền rút xuống chỉ còn 496 triệu Mỹ kim.

Số tiền trúng số này sẽ phải đóng thuế ở Mỹ và nếu lấy trung bình mức thuế là 30 phần trăm, thì người may mắn chỉ còn 347 triệu Mỹ kim, cũng vẫn là một số tiền khổng lồ cho một người ăn tiêu không biết bao giờ mới hết?