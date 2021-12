CHUYỆN NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ HƯ QUÁ LÀ HƯ

BI KỊCH VỢ TRẺ LẲNG LƠ

Phiên tòa xét xử Lê Văn Tịnh về tội giết người thu hút đông người dự khán, nhưng chỗ ghế nhân chứng bỏ trống. Vợ Lê Văn Tịnh đã bỏ đi biệt tăm sau ngày bị cáo gây án. Trước bục xét xử, Lê Văn Tịnh mặt cúi gầm, người gầy khô, gương mặt hốc hác, khắc khổ. Những nhát dao oan nghiệt chỉ là giọt nước tràn ly trong câu chuyện nhiều khuất tất, đầy bi kịch. Lê Văn Tịnh (40 tuổi, quê quán tại xã Trường Thành, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) đã dùng dao đâm Nguyễn Văn Long (38 tuổi) gây thương tật vĩnh viễn 38% , nên bị VKSND truy tố Tịnh về tội cố ý gây thương tích cho người khác.

Vốn là người lái xe taxi dịch vụ, thu nhập không ổn định, cuộc sống chật vật nên 37 tuổi Tịnh mới lập gia đình, vợ là Phan Thị Huệ (23 tuổi, kém chồng 14 tuổi) ở xã bên. Ngày Tịnh lấy Huệ, mọi người xuýt xoa rằng Tịnh may mắn vì đã lớn tuổi mà lấy được vợ trẻ đẹp. Lúc đó, Huệ có nhiều người theo đuổi, cô chấp nhận lấy Tịnh cũng là miễn cưỡng. Bởi vì trước đó cả vùng ai cũng biết Huệ cùng một lúc bồ bịch với nhiều người nên theo đuổi thì theo đuổi, lấy làm vợ thì họ “chê”.

Sau ngày cưới, vợ chồng Tịnh về bên ngoại ở. Tịnh tối ngày tất bật với những chuyến xe dịch vụ (xe của mình, đăng ký hợp tác với một công ty dịch vụ nào đó như Grab hay Go-Việt chẳng hạn và chia lời với công ty thì “có khách” hơn chạy xe lông dông ngoài đường tự kiếm lấy khách). Rồi ba đứa con lần lượt ra đời. Cuộc sống của Tịnh càng thêm “nặng gánh” bởi một mình phải nuôi cả nhà. Vợ Tịnh chỉ quanh quẩn chăm nom con và lo việc cơm nước, nội trợ. Tịnh không hề biết vợ ở nhà ra sao, các mối quan hệ thế nào. Chính vì Tịnh thường xuyên phải đi biền biệt, người vợ trẻ ở nhà cảm thấy chán chường. Tịnh không biết, khi vợ mình sinh xong đứa con thứ 3 đã thay tính đổi nết. Long là bạn của Tịnh, lựa thời cơ Tịnh vắng nhà thường hay lân la chuyện trò với Huệ, rồi cả hai hẹn hò nhau đi uống cà phê. Những lời tâm sự về cuộc sống gia đình tẻ nhạt của Huệ đã khơi dậy ý nghĩ đen tối của một tên bạn xấu xa như Long.

Dù Long là bạn khá thân với Tịnh nhưng từ lâu đã để ý Huệ. Biết người phụ nữ trẻ thiếu thốn tình cảm nên Long hay hỏi han, an ủi Huệ với thâm ý chia rẽ giữa hai vợ chồng. Bản thân Huệ dần có cảm tình với Long, mỗi lần như thế Huệ càng cảm thấy sự lựa chọn sống với người chồng lớn tuổi là sai lầm. Huệ và chồng cách nhau ١٤ tuổi mà như xa cách cả một thế hệ, suy nghĩ, hành vi, kể cả tâm sinh lý cũng không giống nhau. Vợ chồng Huệ thường hay cãi cọ vì trái quan điểm sống. Suốt ngày Tịnh vùi đầu vào công việc vời chiếc vô-lăng xe taxi, Huệ tìm niềm vui qua những buổi hẹn hò với Long. Tình cảm vợ chồng rạn nứt không thể hàn gắn, hai người quyết định sống ly thân. Ly dị là ly dị, gặp người vợ lẳng lơ mà ly thân chỉ là thả con chim ra khỏi lòng để nó được quyền tự tung tự tác, mèo mả gà đồng không còn coi ai ra gì.

Trong lúc Huệ chán nản, Long như làn gió mới làm tâm hồn Huệ tươi trẻ. Hai người thường nói chuyện điện thoại và hẹn hò nhau ở một nhà nghỉ kín đáo. Rồi mối quan hệ vụng trộm đó bị bại lộ. Tịnh rất buồn bực vì người vợ trẻ có tình ý với bạn khá thân của mình nên gặp Long, răn đe, nói chuyện để bảo toàn gia đình vì nghĩ tới ba con. Nhưng sự can ngăn đó không cấm cản được hai kẻ xấu xa, vụng trộm. Có lần Tịnh đi chạy taxi về, bắt gặp Huệ cùng Long nằm trong phòng ngay tại nhả mình. Dù hai người khẳng định quan hệ rất “trong sáng” nhưng Tịnh thừa hiểu hai kẻ gian phu dâm phụ đã làm gì khi mình vắng mặt. Nhà có các con nhỏ, Tịnh cố nín nhịn, chỉ nói đủ để hai kẻ đó “biết tội” mà thôi.

Nhưng đến khoảng trưa ngày 15/12/2019, Tịnh đang ngồi uống cà phê chờ khách thì nhìn thấy Long chở vợ mình đi ngang qua, bèn gọi cả hai người vào quán để nói chuyện phải trái. Tại đây, Tịnh đề nghị Long chấm dứt quan hệ với vợ mình thì đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Trong cơn ghen tức vì vợ và bạn phản bội, Tịnh đã lấy dao trong quán đâm hai nhát trúng vào ngực và bụng khiến Long gục tại chỗ. May mắn mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên Long thoát chết. Cơ quan công an giám định pháp y Long bị thương tích 38%. Tịnh bị khởi tố về tội giết người, sau đó bị VKS truy tố về tội danh trên.

Ngày ra Tòa, Lê Văn Tịnh tỏ ra thành thật ăn năn hối lỗi, nhận là mình sai khi dùng dao đâm bạn. Tuy nhiên, Tịnh cho rằng do không thể kiềm chế nổi khi thấy bạn có mối quan hệ bất chính với vợ mình. Lê Văn Tịnh thừa nhận có gây thương tích cho Long song không phải cố ý giết người với tính chất côn đồ như Kiểm sát viên công bố. “Nếu bị cáo côn đồ thì đã gây sự với Long ngay khi gặp rồi chứ không kêu vào quán cà phê để nói chuyện phải quấy rồi mới lấy dao của quán đâm Long”. Tịnh nói thêm: “Long cũng có lỗi trong chuyện này, vì bị cáo đã bắt gặp rất nhiều lần anh ta và vợ bị cáo ở cùng phòng với nhau. Nhiều lần bị cáo đã nói chuyện, hai người hứa chấm dứt nhưng một thời gian sau lại quay lại”. Lê Văn Tịnh cho biết đã nhiều lần tố cáo mối quan hệ bất chính nói trên với cơ quan thôn, ấp, nhưng không được giải quyết.

HĐXX hỏi bị hại Long lý do có mối quan hệ lén lút với chính vợ bạn? Long trả lời rằng do Huệ nói Huệ đã ly thân với Tịnh từ lâu, hôm đó Huệ hẹn mình đi uống cà phê để Huệ chia tay đi Sài Gòn. “Khi hai chúng tôi vưa mới ngồi xuống thì Tịnh đến làm ầm ỹ rồi rút dao đâm tôi”. Long đề nghị Tòa buộc Tịnh phải bồi thường cho mình 20 triệu đồng tiền điều trị các vết thương cũng như trừng phạt Tịnh một cách mghiiêm khắc.

Cũng tại phiên tòa, người ta chú ý tới ba đứa trẻ và bốn người già là các con và cha mẹ vợ cùng cha mẹ ruột của Lê Văn Tịnh. Từ ngày Tịnh bị tạm giam tới nay, Huệ bỏ đi biệt tích, ba đứa con nhỏ phải nương tựa ông bà ngoại. Như nhận thấy đây là lần gặp gỡ cả ba con lẫn đôi bên bố mẹ, nên thỉnh thoảng Tịnh lại chùi nước mắt, ngoái cổ lại nhìn nhũng người thân yêu trong gia đình.

Sau thời gian nghị án, HĐXX TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tịnh 14 năm tù về tội “giết người” và phải bồi thường 20 triệu đồng cho bị hại. Nghe Tòa tuyên án, Lê Văn Tịnh sững người, rồi gục đầu xuống. Lê Văn Tịnh biết, những tháng ngày còn lại là sự trả giá, xót xa vì bạn phản bội, nhưng có lẽ đau đớn nhất là đã gắn bó sai lầm với một người phũ nữ hư đốn.

Ý kiến của ĐD: Quan tòa Cần Thơ xử Lê Văn Tịnh quá nặng, không cần suy nghĩ, không cần phân biệt tên Long chỉ bị thương chứ không chết. Tên Long có tội hay không có tội? Tịnh bị 14 năm tù, ba đứa trẻ trở thành bơ vơ phải nương nhờ ông bà ngoại, tương lai rồi sẽ ra sao? Quan tòa “thời đại mới” xử như thế thật hết chỗ nói, không giống ai hết.

CHUYỆN NGƯỜI ĐÀN ÔNG YÊU VỢ NHƯNG CHẾT VÌ VỢ

Nếu biết trước việc ngoại tình của mình có thể dẫn đến bi kịch như thế thì người phụ nữ tên Nguyễn Ngọc Liên Tuyền (40 tuổi, ngụ tại khu phố 3, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã không mê muội bồ bịch lung tung và hất hủi chồng.

Buổi sáng hôm ấy, người ta thấy chị phụ nữ này mặt sưng vù, tím lịm, lảo đảo chạy ra ngõ xóm, tay chỉ về phía nhà mình, thều thào dường như muốn nói điều gì nhưng nói không nổi rồi té gục xuống đất, ngất xỉu. Nhiều người trong xóm thấy vậy vội vàng chạy ra đỡ chị dậy, tìm cách cứu chữa, còn những người khác thì tới căn nhà của vợ chồng chị xem chuyện gì xảy ra mà chị lại chỉ tay như thế. Cửa mở, họ vào bên trong và phát giác chồng của chị Tuyền là anh Nguyễn Văn Nam (43 tuổi) thắt cổ, thân hình treo lơ lửng ở giữa nhà vào chiếc quạt trần. Họ vội vàng gỡ anh xuống. Thân hình anh còn hơi âm ấm nhưng anh đã chết. Biết là không thể cứu chữa được nữa, họ bèn gọi điện thoại báo với công an phường.

Theo lời khai của người phụ nữ này tại cơ quan công an, cuộc hôn nhân của cặp vợ chồng bắt đầu hơn 20 năm trước. Lúc ấy anh Nam là chàng thanh niên mới ngoài 20 tuổi, tình cờ gặp gỡ và yêu Tuyền, cô gái xinh xắn mới 18 tuổi, nhà ở gần công ty nơi anh làm việc. Dù chỉ là công nhân nhưng với tính tình hiền hậu, anh Nam mau chóng chiếm được cảm tình của gia đình cô gái.

Tuyền cũng mến anh ngay từ lần đầu gặp gỡ, nên chỉ sau một thời gian ngắn tìm hiểu, họ đã thành vợ thành chồng. Nhà Tuyền cũng có vốn liếng, nên khi con gái lập gia đình, bồ mẹ Tuyền giao hẳn căn nhà ở phường Quang Vinh cho hai vợ chồng trẻ sinh sống.

Hàng ngày anh Nam đến công ty làm việc, còn vợ thì cặm cụi với chiếc máy may tại nhà. Mấy năm sau họ hạnh phúc khi đón bé gái đầu lòng chào đời. Tuyền nghỉ hẳn việc may gia công để chăm sóc con, mọi chi tiêu trong nhà đều nhờ vào đồng lương công nhân của chồng.

Không muốn để vợ con thiếu thốn, anh Nam làm tăng ca để kiếm thêm thu nhập. Hàng ngày, cứ xong ca làm là anh về ngay nhà để phụ vợ, trông con. Những cố gắng trong công việc và tính tình thận trọng của anh đã được lãnh đạo công ty ghi nhận, từ công nhân bình thường anh được cất nhắc lên quản lý phân xưởng. Chức vụ cao hơn, thu nhập cũng tăng lên, nhưng trách nhiệm cũng cao hơn. Trước đây hết giờ làm là anh về nhà ngay, bây giờ khi công nhân về hết anh mới ra về, ấy là chưa kể những lần họp đột xuất hay phải ở lại giải quyết những đơn hàng không đảm bảo chất lượng. Gia đình đảo lộn, anh cũng vì thế mà ít có thì giờ quan tâm đến vợ.

Tuy nhiên, cuộc sống của họ vẫn bình yên, hạnh phúc và đó cũng là mục tiêu để nhiều bạn trẻ ao ước. Chị Tuyền cũng chẳng mong ước gì hơn khi có người chồng hết lòng vì gia đình, không rượu chè bài bạc, con gái xinh xắn, học giỏi, kinh tế gia đình ổn định.

Con gái đã lớn, không còn phải bận bịu việc nhà, chị Tuyền nói với chồng xin vào làm công nhân may mặc trong công ty của chồng để có thêm thu nhập. Môi trường mới thật sự lạ và tươi mới đối với người phụ nữ chuyên làm việc nhà như Tuyền. “Gái một con trông mòn con mắt”, chị lại là người có nhan sắc nên được không ít đàn ông quan tâm, từ đây những so sánh bắt đầu hình thành trong đầu óc chị.

Trước mắt chị Tuyền, người chồng chuẩn mực, thương vợ yêu con, dành hết thời gian, tiền bạc cho gia đình bây giờ bỗng trở nên nhạt nhẽo, cứng nhắc, không “ga-lăng” như những người chị từng gặp. Khi đó, chị thấy tiền lương của anh cũng chẳng hơn được bao nhiêu mà tối ngày bận bịu công việc, không có thì giờ đưa vợ đi đây đi đó cho bằng bạn bè. Ưu điểm không rượu chè cờ bạc của anh khi trước nay bị chị cho là “cù lần”, không biết giao lưu. Từ ý nghĩ ấy, tình cảm của chị đối với anh cũng dần thay đổi.

Rồi chị nhanh chóng ngã vào vòng tay một đồng nghiệp của chồng trong công ty. Lúc đầu còn là lén lút “ngoài luồng”, lần hồi chị hóa đam mê, đắm chìm trong vỏng tay người tình đã có vợ con, quên hẳn gia đình. Chị tranh thủ gặp tình nhân mọi nơi mọi lúc, khi thì cùng nhau nhâm nhi cà phê sau giờ làm, lúc lại lén đi nhà nghỉ ăn nằm với nhau mỗi khi chồng mắc tăng ca. Tâm tính chị cũng dần thay đổi, ở nhà thường hay cáu gắt vô cớ và khinh bỉ chồng ra mặt. Phụ nữ thường như thế, khi có người khác họ luôn luôn khinh bỉ chồng, thấy chồng thua kém người khác đủ thứ nhất là người tình của họ dù người tình đó thua chồng khá xa.

Căn nhà sập xệ không được phép sửa chữa vì thuộc diện sẽ giải tỏa, bao năm nay thì không sao, nhưng bây giờ là lý do để chị chì chiết chồng vì “không kiếm đủ tiền mua nhà khác”. Chưa bao giờ anh nghĩ mình sống với thân phận “chó chui gầm chạn”, vậy mà ít lâu nay chị khiến anh nhận thức sâu sắc thế nào là thân phận một kẻ ở nhờ đúng theo câu nói của các cụ ta ngày trước: “Trai ở nhà vợ như chó chui gầm chạn”. Song bản tính hiền lành, lại rất chiều vợ nên anh vẫn cố nhịn nhục.

Cái chết tức tưởi sau đêm cãi lộn

Theo lời khai của người vợ tại cơ quan công an điều tra, dần dần người chồng cũng nhận ra vợ mình đã thay đổi khi chị ít quan tâm đến gia đình, chưng diện nhiều hơn và thường vắng nhà. Chuyện chăn gối vợ chồng cũng thưa thớt dần, những lúc anh muốn “gần gũi” thì chị đều lấy cớ mệt để thoái thác.

Nhiều người rỉ tai anh rằng chị có bồ. Dân chúng trong xóm ai cũng biết chị có nhân tình. Có người còn nói rằng chính mắt họ trông thấy chị đi với bồ vào trong nhà nghỉ nhưng anh không tin. Dấn dần, thấy vợ càng ngày càng lạnh nhạt và khinh khi mình nên anh cũng bán tín bán nghi. Thỉnh thoảng anh có ý nhắc nhở vợ thì bị chị la lối là anh ghen tuông vô lý. “Không tin vợ thì ly dị đi, tôi đang muốn ly dị”, rồi anh bị vợ “cấm vận” luôn. Ngôi nhà bây giờ không còn là mái ấm gia đình nữa mà là địa ngục trần giam. Chỉ tội nghiệp cho đứa con gái, nó đã học đại học và học rất giỏi, thấy gia đình lộn xộn nó buồn lắm nên đến ở với ông bà ngoại nhưng vẫn buồn và mặc cảm với bạn bè.

Ức chế, nhiều lần anh mượn rượu giải sầu. Trong cơn say, có lần anh dùng võ lực để được “gần gũi” vợ, nhưng dù nửa đêm vẫn bị chị cự tuyệt rồi chạy tới nhà ông tổ trưởng dân phố tố cáo mình bị chồng hành hung và nhất quyết đòi ông lập biên bản để xin ly dị, ông nói ông không có quyền. Mất mặt với gia đình ông tổ trưởng và hàng xóm láng giềng vì biết đấy chỉ là cái cớ để vợ xa lánh mình, anh quyết tìm ra sự thật.

Buổi chiều hôm ấy trước khi xảy ra vụ án, anh bắt gặp vợ chuyện trò với tình nhân, anh có nhắc nhở vài câu, vợ đã không nghe mà còn nói thẳng ra rằng đã chán anh lắm rồi và muốn ly dị. Đây không phải lần đầu tiên chị nói như thế. Nhưng lần này ahh không chịu nổi nữa, về nhà hai người gây lộn, cãi nhau gần như suốt đêm (từ tối 20/5/2021 tới gần sáng 21/5/2021).. Anh tức giận bạt tai chị mấy cái, chị nhào vô đánh lại, chửi bới và thẳng thừng thách đố: “Đấy, tao ngủ với trai đấy, mày đã làm gì được tao”. Anh tức giận đây chị ngã lăn xuống đất, chị vẫn tiếp tục chửi nên anh tức đên lên, siết chặt cổ chị, mặc cho chị giãy dụa, ằng ặc kêu la. Khi cơn giận nguôi ngoai, nhìn thấy mặt vợ tím tái, chân tay thẳng đơ, tưởng vợ đã chết nên anh rơi vào tình trạng hoảng loạn, dùng dây thắt cổ tự tử.

Tỉnh dậy, nhìn thấy chồng treo lơ lửng giữa nhà trên chuếc quạt trần, chị hoảng hốt chạy ra ngoài kêu cứu rồi ngất xỉu tại chỗ. Những người hàng xóm cho biết, họ có nghe tiếng la lối, cãi cọ của hai vợ chồng, tiếp đó là tiếng kêu của chị Tuyền nhưng từ khi chị có bồ, hai vợ chồng thường cãi nhau nên không ai đến can thiệp.

Cái chết của anh Nguyễn Văn Nam khiến hàng xóm nhiều người thương xót. Ngay cả em gái của chị Tuyền cũng xác nhận “Anh ấy là người hiền lành, cả gia đình tôi ai cũng quý mến coi như ruột thịt”.

XÁCH DAO CHÉM MẸ CHỒNG, CON DÂU LỘ DIỆN LÀ TỘI PHẠM ĐANG TRỐN TRUY NÃ TỪ 20 NĂM

Ngày 5/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa phối hợp cùng Công an huyện Tân Phú Đông (tỉnh Tiền Giang tức Mỹ Tho cũ) bắt giữ bị can Lê Thị Kim Tư (41 tuổi, ngụ tại xã Đông Thạnh, huyện An Minh) về tội “mua bán trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, cuối năm 2001, bị can Tư cùng chồng là Nguyễn Kim Phụng bị Công an huyện Hóc Môn (TP Sài Gòn) bắt quả tang khi đang bán ma túy.

Giữa năm 2002, bị can Tư bị TAND Sài Gòn tuyên phạt 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; chồng của người phụ nữ này lãnh 6 năm tù. Lúc đó, Tư đang nuôi con nhỏ dưới 3 tưổi nên được hoãn thi hành án.

Người phụ nữ này được đưa về tỉnh Kiên Giang để cơ quan chức năng quản lý “người bị kết án tù đang tại ngoại”.

Năm 2005, bị can Tư bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định truy nã. Gần 20 năm bỏ trốn, Tư thay tên đổi họ, đến tỉnh Tiền Giang sống chung như vợ chồng với một người đàn ông ở huyện Tân Phú Đông.

Gần đây, Tư xảy ra mâu thuẫn với mẹ chồng. Người phụ nữ này cầm dao rượt chém mẹ chồng nên bị công an mời lên làm việc.

Điều tra thì công an xác định Lê Thị Kim Tư chính là tội phạm đang bị truy nã nên bắt giữ.

Công an tỉnh Kiên Giang đang hoàn tất hồ sơ bàn giao bị can Tư cho TAND đưa đi chấp hành án về tội mua bán trái phép chất ma túy sau đó sẽ xét tới tội chém mẹ chồng bị thương nặng.

