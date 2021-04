CHUYỆN LẠ TRÊN ĐỜI

Tổ chức đám tang giả

cho chính mình

Để thử lòng chồng và chủ nợ, bà Trần Thị Tuyến lập kế hoạch cùng những người thân trong gia đình tổ chức đám tang giả cho chính mình gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Ngày 02/04/2021, công an huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng đã tạm giữ bà Trần Thị Tuyến (56 tuổi, ở thị trấn Cù Lao Dung) để điều tra dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Đồng thời, công an cũng thông báo những người nào là nạn nhân của bà Tuyến thì hãy đến cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, chứng cứ nhằm làm rõ sự việc.

Trước đó, ngày 27-3-2021, các con bà Trần Thị Tuyến mua quan tài tại tỉnh Đồng Tháp rồi thuê xe chở về nhà ở ấp Phước Hòa A, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng.

Sau đó, gia đình bà Tuyến làm đám tang rình rang. Cáo phó ghi bà Tuyến từ trần ngày 27-3 tại thị xã Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp, thời gian hạ huyệt được dự kiến là 9h30 ngày 31-3.

Những người hàng xóm cho biết, khi quan tài được đưa về nhà chỉ có 4 người khiêng một cách nhẹ nhàng. Thấy quan tài quá nhẹ, nhiều người sinh nghi. Tuy nhiên, là hàng xóm với nhau, dân chúng ở ấp Phước Hòa A vẫn đến viếng tang và phúng điếu bình thường.

Một điều lạ khác là trong những ngày gia đình bà Tuyến tổ chức đám tang, chính quyền địa phương thấy ông Nguyễn Văn Liệt (59 tuổi, chồng bà Tuyến) và các con không buồn hoặc khóc. Đặc biệt là các con của bà Tuyến kể với mọi người về nguyên nhân mẹ từ trần mỗi người kể với nội dung khác nhau.

Theo đó, một người con của bà Tuyến nói mẹ bị tai nạn giao thông mất ở Đồng Tháp, một người con khác lại nói mẹ té sông chết.

Đến ngày sắp đưa đi an táng, những người con của bà Tuyến lại nói mẹ mình bị bệnh chết gần khu vực biên giới Campuchia.

Nếu trong trường hợp bình thường khác thì câu chuyện rồi cũng qua đi, nhưng trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh COVID-19 nên các cơ quan liên hệ cần làm rõ nguyên nhân tử vong của bà Tuyến để nếu cần thì phải cách ly những người đã khiêng hòm và đến phúng đếu có thể nói là rất đông. Công an huyện Cù Lao Dung được lệnh kết hợp với các nhân viên y tế phòng chống dịch COVID-19 đến phun thuốc phòng dịch tại nhà bà Tuyến và khắp nơi trong xóm, rồi ra dức thuyết phục gia đình cho phép mở nắp quan tài để khám nghiệm tử thi.

Sáng 31-3-2021, khi nắp quan tài được mở ra thì ai cũng kinh ngạc vì không thấy thi hài bà Tuyến đâu cả mà chỉ có 3 bao cát nho nhỏ cùng những cành hoa huệ.

Ngay sau đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Cù Lao Dung với sự chứng kiến của đại diện Viện KSND huyện, khám nghiệm hiện trường và thu giữ các đồ vật liên quan đến đám tang.

Trong khi công an đang làm việc thì bà Tuyến xuất hiện. Bà khai rằng chính bà đã xếp đặt sự việc giả chết rồi kêu các con thuê xe chở quan tài từ Đồng Tháp về gia đình để tổ chức đám tang mà không mua tại Sóc Trăng vì sợ lộ chuyện, ngoải ra hàng xóm ai cũng biết bà có gia đình ở Đồng Tháp, bị tai nạn rồi mua quan tài ở Đồng Tháp chở thi hài về là rất hợp lý.

Làm việc với cơ quan công an huyện Cù Lao Dung, bà Tuyến khai rằng bà giận chồng nên muốn làm đám tang giả để thử lòng chồng xem ông có còn yêu thương mình hay không. Nhưng sau đó bà lại khai rằng do muốn thử những ngưởi chủ nợ xem họ sẽ xử sự thế nào, có làm to chuyện ngay tại đám tang hay không nếu bà chết “thiệt”.

Sự bất nhất về lời khai của bà Tuyến khiến cơ quan công an huyện Cù Lao Dung không tin, họ quyết định điều tra ra sự thật.

Theo các luật sư cho biết, nếu người phụ nữ giả chết, tổ chức đám tang cho mình nhằm mục đích trốn nợ thì có thể bị xử về tội lạm dụng sự tín nhiệm để chiếm đoạt tiền bạc của các chủ nợ.

Ngày 2-4-2021, Công an huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng đã tạm giữ bà Trần Thị Tuyến để điều tra dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các chủ nợ. Đồng thời, công an Cù Lao Dung thông báo ai là nạn nhân của bà Tuyến hãy đến cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, chứng cứ làm rõ vụ việc.

Từ sự bất nhất về lời khai của bà Tuyến, công an Cù Lao Dung tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật. Công an nghi ngờ rằng bà Tuyến làm đám tang giả để trốn nợ đồng thời cũng để thu tiền phúng điếu, cả hai điều này đều là lừa đảo, lợi dụng sự tín nhiệm để chiếm đoạt tiền bạc.

Lập phòng bay lắc,

mua bán ma tuý ngay trong bệnh viện

Ngày 31-3-2021, cơ quan công an TP Hà Nội cho biết vừa triệt hạ đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn ngay tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (số 427B Hòa Bình, Thường Tín, Hà Nội). Đường dây này do Nguyễn Xuân Quý (39 tuổi, ngụ tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) – một người có tiền sử về bệnh tâm thần cầm đầu, dùng những thủ đoạn tinh vi mở phòng bay lắc trong ngôi bệnh viện cực lớn ở Hà Nội và biến nơi này thành nơi bay lắc và giao dịch mua bán ma túy.

(Theo ngôn ngữ dùng cho dân ghiền hiện nay, “bay” là hút, hít, chích…; “lắc” là các chất có tình gây nghiện (ecstasy), còn gọi là ma túy tổng hợp. Vậy “bay lắc” là việc hút, hít, chích các loại ma túy, giống như ngày trước ngưởi ta gọi “hít tô phe” là “hút thuốc phiện”. Ngày nay, dân ghiển thích “chơi” (“bay”) các loại ma túy tổng hợp vì nó “phê” hơn thuốc phiện. Khi đã “phê” (nói tắt từ tiếng Pháp: ép-phê, effet: kết quả, hiệu quả), đầu óc trở nên mơ hồ, điên loạn, không biết phải trái gì nữa, ngay đến cha mẹ cũng có thể giết chết được. Kẻ “phê thuốc” như vậy gọi là “ngáo đá”. Thời gian “ngáo đá” thường kéo dài cả ngày rồi mới tỉnh dẩn, một vài hôm sau nếu ăn trộm ăn cắp có tiền lại đi “bay” tiếp. Gia đình có người “bay lắc” là rất vô phúc, bởi vì những kẻ nghiện ma túy tổng hợp (hầu hết đều của Trung Quốc chế tạo tuồn sang Việt Nam), thường chết rất trẻ nếu không tự mình từ bỏ được.- ĐD).

Nguyễn Xuân Quý có tiền sử bệnh tâm thần và được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1 từ năm 2018. Quý nhiều lần ra khỏi bệnh viện, đến ngày 07/01/2021 bị công an quận Hai Bà Trưng Hà Nội bắt giữ về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Do Quý có tiền sử về bệnh tâm thần nên công an trả y về Bệnh viện Tâm thần T.Ư1 để nơi này tiếp tục điều trị. Không ngờ Quý bí mật mở phòng bay lắc và mua bán ma túy ngay trong bệnh viện.

Đội lốt tâm thần nhưng vẫn có thể bị xử lý hình sự

Theo Luật sư Nguyễn Hữu Thục (Đoàn LS Sài Gỏn), căn cứ vào Khoản 1, Điều 206 Bộ Luật hình sự, tình trạng tâm thần của người bị buộc tội bắt buộc phải được giám định pháp y về tâm thần, sau đó căn cứ vào kết quả giám định để kr61t luận đối tượng có bị tâm thần trong lúc thực hiện hành vi phạm tội hay không.

Theo LS Thục, nếu tại thời điểm phạm tội, Quý và đồng phạm được xác định là bị bệnh tâm thần, hoàn toàn không có nhận thức về hành vi của mình thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Ngược lại, nếu kết quả giám định xác nhận họ có khả năng nhận thức thì họ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Theo quan điểm của LS Thục, khó có thể có một bệnh nhân tâm thần nào mà lại tổ chức sử dụng và mua bán ma túy tinh vi như thế ngay trong bệnh viện được. Việc Quý và các đồng phạm có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không phụ thuộc rất nhiều vào kết luận giám định pháp y về tâm thần.

Theo LS Lê Trung Phát (Đoàn LS Sài Gòn), việc Quý và các đồng phạm là bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện tâm thần chưa chắc không có năng lực trách nhiệm hình sự, bởi vì khi họ sử dụng được ma túy, điều đó có nghĩa họ nhận thức được việc sử dụng ma túy.

Trong trường hợp những người này còn bệnh, nhưng bệnh đã thuyên giảm thì những người đó vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự bởi vì, theo giám định, họ chỉ bị hạn chế năng lực chứ không phải mất năng lực.

Trách nhiệm của những người liên quan

Theo LS Phát, đối với người tổ chức “phòng bay lắc” trong bệnh viện tâm thần, sẽ bị khởi tố và đôi mặt với khung hình phạt từ 7 – 15 năm tù. Đối với người mua bán ma túy trong “phòng bay lắc”, họ có thể bị khởi tố vẻ tội “mua bán trái phép ma túy”. Và tùy thuộc vào số lần cũng như số lượng ma túy mua bán, họ có thể đối mặt với khung hình phạt từ nhiều naim tù cho tới tử hình.

(Ghi chú: Ở VN hiện nay, người ta hay dùng hai tiếng “xì ke” , ví dụ: “thằng xì ke”, “ghiền xì ke”… “Xì ke” là tiếng Việt mượn từ tiếng lóng của Anh và Mỹ: “scag” , dùng để chỉ các chất có heroinin (ma túy, chất gây nghiện). Như vậy xì ke cũng là ma túy nhưng người ta hay dùng tiếng hai xì ke để chỉ cac loại ma túy tổng hợp hay còn gọi là “hàng đá” hoặc “hàng trắng” do nó thường ở dạng viên, dạng bột hoặc dạng tinh thể, có màu trắng như tuyết và khá cứng, Trung Quốc chế tạo với giá rất rẻ để làm bại hoại thanh niên Việt Nam, còn hai tiếng “ma túy” là để chỉ các chất gây nghiện nói chung kể cả thuốc phiện, cần sa…- ĐD).

Các “đàn em” của Nguyễn Xuân Quý

Ngay tại một căn phòng điều trị, Nguyễn Xuân Quý đã sửa thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn và đèn dùng tia laser để phục vụ việc sử dụng ma túy. Nơi đây được biến thành “trung tâm giải trí” không chỉ dành cho bạn bè của Quý mà còn có cả một số cán bộ bệnh viện cũng tham gia.

Ngoài ra, Quý còn trưng dụng một phòng trị bệnh khác làm nơi mua bán ma túy. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, người đến mua “hàng trắng” giả danh là người nhà đến chăm sóc bệnh nhân.

Ban chuyên án đã điều tra ra việc Quý điều 2 đàn em là Nguyễn Trung Nguyên và Nguyễn Công Thường túc trực tại cổng bệnh viện, ngụy trang là tài xế xe taxi và xe ôm để cảnh giới.

Ngày 20.3, sau thời gian lập chuyên án, theo dõi, công an Hà Nội đã triệt phá ổ nhóm này. Qua khám xét, công an thu giữ hơn 6 kg xì ke, ma túy các loại. (Theo luật lệ tại VN, buôn bán từ 300 gam ma túy trở lên lã đã có thể bị tử hình).

Liên quan đến vụ án, công an đã bắt giữ thêm Nguyễn Anh Vũ (35 tuổi, kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền tại BV Tâm thần Trung ương 1 để làm rõ hành vi không tố giác tội phạm. Ngoài ra, Vũ còn bị dương tính với ma túy khi cảnh sát kiểm tra.

Chuyên án vẫn đang được mở rộng để xác định vai trò đồng phạm của nhiều đối tượng liên quan khác.

Giám đốc bệnh viện và 2 cán bộ bị đình chỉ công tác

Ngày 01/04/2021.- Bộ Y tế thông báo đã đình chỉ công tác giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, nơi để xảy ra vụ ‘bay lắc”, buôn bán ma túy trong bệnh viện. Đồng thời, đình chỉ công tác một trưởng khoa và một nhân viên điều dưỡng trông coi các căn phòng bệnh nhân mà Quý đã cải tạo thành phòng ‘bay lắc và phòng bán ma túy trong trong bệnh viện.

Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, đây không chỉ là một vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn là những vi phạm về quy trình quản lý bệnh viện và các quy chế chuyên môn trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Trên cơ sở kết quả làm việc của đoàn công tác, Bộ Y tế đã quyết định đình chỉ công tác chuyên môn để làm rõ trách nhiệm đối với ông Vương Văn Tịnh, giám đốc Bệnh viện Tâm thần trung ương I.

Bộ Y tế cũng chỉ đạo bệnh viện đình chỉ công tác đối với bà Đỗ Thị Lưu, trưởng khoa phục hồi chức năng theo y học cổ truyền cho các bệnh nhân và cô Tạ Thị Thêm, điều dưỡng viên khoa phục hồi chức năng cho “bệnh nhân” Nguyễn Xuân Quý.

Cô gái có gương mặt lạ và mối tình may mắn online

Trong căn phòng trọ tại Sài Gòn, Nguyễn Ngọc Hương đứng trước gương, tô son, thoa chút phấn che bớt các vết sẹo trên mặt rồi ngồi đợi tiếng gõ cửa của “chàng shipper” (tiếng thông dụng tại VN hiện nay: “shipper” là người đi giao hàng, còn “ship” là chở hàng đến cho người mua).

Lê Minh Thái, 31 tuổi, sau một ngày đi giao hàng bằng xe Honda, xong việc, chạy xe một mạch về căn phòng trọ của Hương ở quận Tân Bình. “Tặng em nè, hôm qua bận quá anh chưa có quà, giờ bù lại nha”, Thái vừa nói vừa đưa cho Hương gói quà, trong đó có mấy chiếc bánh bông lan nho nhỏ, hai người sẽ ăn chung với nhau.

Hương là vợ sắp cưới của Thái, năm nay 22 tuổi, mặt có nhiều sẹo co dúm cả miệng lại, nhà nghèo không có tiền sửa.

Năm 12 tuổi, chiếc bếp dầu hôi cạn dầu, cô bé Hương đi học về, vo gạo nấu cơm thay cho ông ngoại đang bịnh. Nhưng lủa cháy rất yếu. Biết là bếp cạn dầu, Hương lấy can dầu rót vô cho đầy. Cái dại của cô bé 12 tuổi còn thiếu kinh nghiệm là rót dầu vô chiếc bếp đang cháy mà không tắt lửa trước khi rót. Bất ngờ dầu đầy quá trào ra, bén lửa bùng lên, cháy ngùn ngụt làm chiếc bếp nổ tung, lửa trùm kín cả một góc bếp lần mặt mũi, quần áo và cơ thể cô bé. Nhờ ông ngoại nghe tiếng cháu kêu, chạy xuống lôi Hương ra, hô hoán hàng xóm chữa cháy, cứu Hương thoát chết.

Sau hàng tuần lễ bất tỉnh và được cứu chữa trong bệnh viện, cô bé đã mở được mắt và thấy toàn thân băng kín, kể cả đầu và gương mặt của mình. Gần nửa tháng sau, trước khi Hương được xuất viện về nhà, bố mẹ Hương phải đem giấu hết những chiếc gương vì sợ con buồn khi nhìn thấy gương mặt mình sau tai nạn. Hương “dị” (mắc cỡ) đến nỗi bỏ ngang, không dám đi học. Bà Lê Thị Hiệp, 53 tuổi, mẹ của Hương, kể: “Suốt mấy năm liền, nếu đi ra ngoài nó cũng chỉ để hở có mỗi đôi mắt”.

Năm Hương 19 tuổi, chị gái đi lấy chồng, em trai mất vì ung thư máu, Hương vào Sài Gòn xin làm trong cơ sở sản xuất khuy nút áo của người quen để đỡ gánh nặng cho gia đình. Làm trong cơ sở, mọi người đều biết hoàn cảnh của Hương nên thường tế nhị tránh làm cho cô gái gốc miền Trung này bị thương tổn. “Nhưng nhiều lúc tôi có công chuyện đi trong xóm, mấy người thanh niên trêu chọc chê tôi xấu xí. Tôi im lặng thì họ lại bảo đã xấu như quỷ mà lại còn chảnh’”.

Làm khuy nút được hơn một năm, Hương rất buồn về việc bị chê xấu xí nên xin đi làm công nhân may mặc trong khu công nghiệp ở quận Tân Bình. Vốn bị mặc cảm, gần như Hương không có bạn bè, cứ đi làm về là tìm niềm vui trên mạng xã hội qua chiếc điện thoại di dộng. Không ngờ, mạng xã hội lại chính là chiếc cầu nối để Hương quen biết với Minh Thái – chàng trai “shipper” cũng là thành viên trong nhóm Hội đồng hương Quảng Ngãi và họ gặp nhau trên mạng.

Hồi tháng 3 năm ngoái – 2020 – tình cờ thấy một chia sẻ của Hương trong nhóm, Thái tò mò vào đọc trang cá nhân của cô. Ít lâu sau, Thái kể: “Chẳng hiểu sao thấy hình ảnh tội nghiệp của cô ấy với những lời tự giới thiệu rất thành thực về “nhan sắc” và hoàn cảnh của mình, tự nhiên tôi cảm thấy cô gái cùng quê hương Quảng Ngãi này tính tình chất phác rất đáng quý, hai đứa nên kết bạn để an ủi nhau trong lúc xa quê, vất vả kiếm ăn trong cảnh nghèo nàn. Vậy là tôi ấn vào mục “đồng ý kết bạn” rồi chủ động gửi tin nhắn trò chuyện với Hương”.

Dù chưa gặp mặt nhưng hai người chuyện tâm đắc như đã quen nhau từ lâu. Mọi ý nghĩ trong đầu óc Thái chưa viết ra cô gái đã viết thay. Thái nói: “Những lời mộc mạc nhưng thành thật đúng chất Quảng Ngãi của Hương khiến tôi, một kẻ xa quê từ năm 13 tuổi cảm thấy ấm áp trong lòng”.

Sau một thời gian trò chuyện trên mạng, hai người hẹn gặp nhau đi uống nước ở cổng công viên quận Tân Bình và Hương vẫn đeo khẩu trang trên mặt. “Hương cứ bỏ khẩu trang ra đi, tự nhiên thôi, không sao đâu”. “Em xấu xí lắm, bỏ khẩu trang ra em sợ anh chán ghét em”. “Anh biết mặt em ngay từ đầu trên Internet rồi mà. Đối với anh, đôi mắt trong sáng và tính tình thành thật của em thay cho tất cả, chuyện xấu đẹp do tai nạn không thành vấn đề”. Sau một hồi ngập ngừng, Hương quyết định bỏ khẩu trang ra. Thái bật cười: “Đó, em thấy không, có lẽ trên đời này anh là người duy nhất thấy em đẹp hơn em tượng tượng. Ngườ ta nói cái nết đánh chết cái đẹp có lẽ đúng”. “Làm sao anh biết tính nết em tốt?”. “Lời lẽ trên Internet nó nói giùm em rồi mà. Anh không cần em phải sửa sắc đẹp nhưng sau này nếu tụi mình dành dụm được tiền, em muốn đi sửa cũng được”. Giọng Hương ngập ngừng: “Anh nói như rứa nghĩa là… hai đứa tụi mình sẽ làm bạn với nhau lâu dài?”. “Không phải chỉ lâu dài mà là suốt đời. Chờ cái vụ Covid-19 yên yên, tụi mình sẽ về Quảng Ngãi tổ chức đám cưới. Đơn giản thôi, gia đình anh nghèo lắm nhưng anh hứa với em là sẽ yêu em suốt đời”.

Vâng, thưa quý bạn, vấn đề Covid-19 ở Việt Nam đã tạm yên và cặp Minh Thái – Ngọc Hương đã trở về Quảng Ngãi làm đám cưới với nhau được gần một tháng. Tấm hình bên trên chụp trong ngày cưới của họ. Có thể nói “cô gái xấu xí do tai nạn” Ngọc Hương là người may mắn … nhờ Internet.

Đoàn Dự