Chủ tịch Marvel muốn làm phim có Lương Triều Vỹ và Robert Downey Jr

Kevin Feige cho biết ông thấy may mắn khi Lương Triều Vỹ đồng ý xuất hiện trong phim “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”. Chủ tịch Marvel đang xem xét để ngôi sao Hong Kong đóng phim cùng Robert Downey Jr..

Ngày 8/9, theo World Journal, phim “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” nhận được nhiều lời khen với sự xuất hiện của dàn diễn viên châu Á, trong đó có Lương Triều Vỹ. Trong phim này, ngôi sao Hong Kong đóng vai cha của Shang-Chi (Lưu Tư Mộ đảm nhận).

Trong một cuộc phỏng vấn, Feige ca ngợi diễn xuất của Lương Triều Vỹ. Chủ tịch Marvel nói ông thấy may mắn khi tài tử Hong Kong này nhận lời đóng phim “Shang-Chi”. Ông ca ngợi diễn xuất lôi cuốn của Lương Triều Vỹ và kinh ngạc trước tài năng của nam tài tử.

Kevin Feige đồng thời nói ông đang có ý tưởng để Lương Triều Vỹ và Robert Downey Jr. cùng hợp tác trong tác phẩm của Marvel.

Kevin Feige cho biết: “Điều gì cũng có thể xảy ra. Nếu để ý kỹ Shang-Chi, bạn sẽ nhận thấy nhân vật của Robert Downey bị bắt sau khi vai diễn của Lương Triều Vỹ bắt đầu lãnh đạo tổ chức Ten Rings. Sẽ là giấc mơ nếu hai diễn viên xuất hiện trong cùng một phim”.

Theo World Journal, đặc trưng phim của Marvel là sự xuất hiện của những nhân vật qua lại giữa các phim. Điều đó có thể đưa Lương Triều Vỹ trở lại Marvel với tư cách Wenwu (hay còn gọi là Mandarin) trong các tác phẩm khác.

“Shang-Chi” ra rạp ở Mỹ ngày 3/9 và thu về 71,4 triệu Mỹ kim sau ba ngày công chiếu. Đây được xem là thành tích đáng kể của phim điện ảnh giữa mùa dịch. Tổng doanh thu toàn cầu của “Shang-Chi” hiện ở mức 150 triệu Mỹ kim dù chưa có kế hoạch ra mắt ở Trung Quốc.

Lương Triều Vỹ năm nay 59 tuổi, thời trẻ đã từng bán báo, bán đồ điện gia dụng. Năm 1982, anh thi đỗ lớp đào tạo diễn xuất của TVB, sau đó nổi tiếng với “Lộc Đỉnh Ký”, “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”, “Giang hồ thập ác”… Từ năm 1990, anh chuyển sang lãnh vực phim điện ảnh, trở thành tài tử hàng đầu châu Á với các phim “Happy Together”, “Sắc giới”, “Tâm trạng khi yêu”, “Vô gian đạo”, “Anh hùng”, “Xích Bích”, “Nhất đại tông sư”… Anh kết hôn với diễn viên Lưu Gia Linh năm 2008, vợ chồng không có con.