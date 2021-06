Nổ súng giết người chỉ vì “so kè” khi lái xe

Thảm họa vì súng ống do bởi tệ nạn sở hữu súng ống một cách quá dễ dãi khắp nơi một lần nữa lại xảy ra với tình trạng nổi cơn giận điên cuồng vì so kè khi lái xe trên đường phố đã khiến cho một người đàn ông bị bắn thiệt mạng.

Cảnh sát của Harris County đang truy lùng một nghi can là thanh niên khoảng 20 tuổi là người đã bắn chết một người đàn ông khác ngay giữa đường phố sau khi hai người đã hục hặc với nhau khi lái xe trên đường. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 7 giờ rưởi tối thứ Bảy ở đoạn đường 4000 South Highway 6 gần góc đường Alief Clodine.

Cuộc điều tra sơ khởi cho biết, hai người tài xế này đã gây gổ trước đó vì không nhường nhịn nhau trên đường phố. Khi đến một chỗ ngừng trên đường, tài xế chiếc xe đầu tiên, trên xe có chở một người bạn khác và 2 đứa trẻ nhỏ chỉ mới có 6 tuổi, liền bước ra khỏi cửa xe và tiến đến tài xế kia đang ngồi trên chiếc xe Ford Mustang để tranh cãi tiếp.

Liền sau đó, tài xế chiếc xe Mustang đã nổ súng bắn vào đối thủ trước khi lên xe bỏ chạy. Cả người bạn và hai đứa trẻ nhỏ đều phải chứng kiến thảm cảnh nổ súng kinh hoàng này nhưng rất may là không có ai bị thương. Các nhân viên cứu cấp đã được kêu cứu đến hiện trường để làm các động tác CPR để hồi sinh nhưng sau đó nạn nhân đã qua đời, chỉ được xác nhận là một người đàn ông 49 tuổi.

Tài xế chiếc Mustang đã bỏ chạy trên đường Alief Clodine về hướng tây và đang bị nhà chức trách truy lùng. Cảnh sát kêu gọi bất cứ ai có những thông tin liên hệ đến vụ này xin hãy gọi cho cơ quan Crime Stoppers ở số 713-222-8477 hoặc Ty Cảnh Sát Harris County ở số 713-221-6000.