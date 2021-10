Câu chuyện đằng sau những trần nhà đẹp nhất thế giới

Bạn đang đặc biệt quan tâm đến kiến trúc, khi đi du lịch đến một điểm đến quen thuộc thường liên quan đến ít nhất một số thời gian dành cho kinh ngạc so với các tòa nhà ấn tượng và địa danh nổi tiếng. Hàng trăm năm trước, với bàn tay và khối óc tài hoa mà người xưa đã tạo ra những công trình kiến trúc kỳ vĩ và vô cùng tinh xảo, mà các cấu trúc đã được thiết kế trong suốt lịch sử và qua các nền văn hóa có thể tiết lộ nhiều điều về xã hội và thời gian mà chúng được xây dựng.

Một cuốn sách mới có tựa đề Nghệ thuật nhìn lên (The Art of Looking Up) chia sẻ những những câu chuyện, được chuyên gia lịch sử nghệ thuật Catherine McCormack trình bày chi tiết cùng với nhiếp ảnh sống động về những những trần nhà đẹp nhất thế giới, như mái vòm sơn của Nhà nguyện Sistine ở Thành phố Vatican (được hoàn thành bởi Michelangelo năm 1512); kiệt tác kính Chihuly trên trần của khách sạn Bellagio ở Las Vegas; và nội thất bằng đá và kính màu nổi bật của Sagrada Família của Barcelona (vương cung thánh đường vẫn chưa hoàn thành đánh dấu thiết kế cuối cùng của kiến trúc sư người Catalan, Antoni Gaudí). Dưới đây là một số di tích nghệ thuật đáng ghé thăm từ bên trong các trang sách của Nghệ thuật Nhìn Lên.

Ga tàu điện ngầm T-Centralen Stockholm, Thụy Điển

Bắt đầu từ những năm 1950, một dự án trên toàn thành phố đã biến một số trung tâm đi lại của Stockholm thành không gian văn hóa bằng cách truyền vào các ga tàu điện ngầm những tác phẩm nghệ thuật trên tường và trần sống động. (Khoảng 150 nghệ sĩ đã đóng góp đồ khảm, tranh và tác phẩm điêu khắc cho hơn 90 trong số 110 ga tàu điện ngầm của thành phố cho đến nay.) T-Centralen, trung tâm tàu điện ngầm chính của thành phố, là địa điểm đầu tiên có những bức tường lợp ngói khi nó mở cửa vào Năm 1957. Khoảng hai thập kỷ sau, nghệ sĩ Phần Lan-Thụy Điển Per-Olov Ultvedt đã ghi dấu ấn của mình vào không gian này, khi thêm những bức tranh tường màu xanh trắng trên trần nhà lấy cảm hứng từ thẩm mỹ êm dịu của Quần đảo Hy Lạp. Để tham quan hệ thống tàu điện ngầm đầy màu sắc của Stockholm, được mệnh danh là “triển lãm nghệ thuật dài nhất thế giới”, tất cả những gì bạn phải làm là mua một vé tàu điện ngầm.

Nhà thờ Phục sinh của Chúa Kitô Thành phố Petersburg, Liên Bang Nga

Địa danh phức tạp ở St.Petersburg này đánh dấu nơi Sa hoàng Alexander II, hoàng đế của Nga, bị ám sát chết vào tháng 3 năm 1881. Việc xây dựng nhà thờ, còn được gọi là Nhà thờ Chúa Cứu Thế trên Máu đổ, bắt đầu vào năm 1883 và mất 24 năm hoàn thành. Trần và tường bên trong của nó được trang trí bằng một loạt đá bán quý như jasper và topaz, cùng nhau tạo thành một bức tranh khảm rạng rỡ trải dài hơn 75.350 feet vuông. Là một trong những điểm thu hút khách du lịch chính ở St.Petersburg, nhà thờ Chính thống giáo truyền thống của Nga này không hoạt động như một nơi thờ phượng toàn thời gian. Du khách có thể mua vé để khám phá bảo tàng nhà thờ và đài tưởng niệm đã biến-khảm-trong thời gian hoạt động được chỉ định của nó.

Tu viện Strahov Prague, Cộng hòa Czech

Tu viện Strahov của Prague , có từ năm 1140, là nơi có một trong những thư viện đẹp nhất thế giới —với bộ sưu tập sách lâu đời thứ hai ở Cộng hòa Czech. Được thiết kế bởi Abbot Jeroným Hirnheim, thư viện Strahov có hai khu vực: Sảnh Thần học Baroque thế kỷ 17 và Sảnh Triết học Cổ điển thế kỷ 18. Bên trong cả hai hội trường, các bức bích họa được trang trí công phu minh họa các cảnh trong Kinh thánh mô tả tầm quan trọng của việc đạt được trí tuệ. Du khách có thể mua vé tham quan hàng ngày đến các sảnh thư viện tinh tế, nhưng quy mô nhóm bị hạn chế để bảo vệ không gian lịch sử.

Dinh thự Würzburg Würzburg, Đức

Được xây dựng ở miền nam nước Đức từ năm 1720 đến năm 1744 (và hoàn thành vào năm 1780), nơi ở trước đây của Johann Philipp Franz và Friedrich Karl von Schönborn — hai vị giám mục kế vị của Würzburg — là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận . Bên trong cung điện Baroque thế kỷ 18, một cầu thang với trần hình vòm không được hỗ trợ ấn tượng có bức bích họa của họa sĩ người Venice Giovanni Battista Tiepolo. Trong các giờ theo mùa được chỉ định của khách sạn , khách có thể mua vé vào cửa đến các phòng khác nhau trong dinh thự.

Các địa điểm khác được giới thiệu trong Nghệ thuật nhìn lên, được liệt kê bên dưới:

• Neonian Baptistery, Ý

• Sagrada Família, Tây Ban Nha

• Nhà thờ Hồi giáo Imam, Iran

• Cung điện Vatican, Ý

• Nhà thờ Buckle, Thổ Nhĩ Kỳ

• San Pantalon, Ý

• Nhà thờ Debre Berhan Selassie, Ethiopia

• Đền Senso ̄-ji, Nhật Bản

• Palais Garnier, Pháp

• Burgtheater, Áo

• Bảo tàng Louvre, Pháp

• Bảo tàng-Nhà hát Dalí, Catalonia

• Nhà hát quốc gia, Costa Rica

• Phòng trưng bày Uffizi, Ý

• Vườn bách thảo Toluca, Mexico

• Khách sạn và sòng bạc Bellagio, Hoa Kỳ

• Banqueting House, Vương quốc Anh

• Cung điện Alhambra, Tây Ban Nha

• Palazzo del Te, Ý

• Badal Mahal, Ấn Độ

• Palazzo Barberini, Ý

• Cung điện Topkapı, Thổ Nhĩ Kỳ

• Cung điện Blenheim, Vương quốc Anh

• Palazzo Chiericati, Ý

• Cung điện Hoàng gia Brussels, Bỉ

• Cung điện Trung Quốc, Nga

• Palazzo Farnese, Ý

• Tòa thị chính Augsburg, Đức

• Tòa thị chính, Barcelona

• Trường Cao đẳng Hải quân Hoàng gia Old, Vương quốc Anh

• Văn phòng Liên hợp quốc, Thụy Sĩ

• Bảo tàng Cách mạng, Cuba

• Palazzo Ducale, Ý

ChangNg./DN Plus