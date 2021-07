Bộ Y tế VN xem xét cấp phép khẩn cấp cho vaccine “Made in Vietnam”

Việt Nam đang xem xét cấp phép cho vaccine Nano Covax, loại vaccine ngừa COVID-19 do Việt Nam tự sản xuất, để sử dụng khẩn cấp trong nước giữa lúc dịch bệnh đang bùng phát mạnh và nguồn cung vaccine vẫn còn hạn chế.

Ngày 22/7, Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã họp đánh giá kết quả thử nghiệm lâm sàng vaccine Nano Covax do Công ty cổ phần Công nghệ sinh học dược phẩm Nanogen sản xuất theo công nghệ DNA/protein tái tổ hợp.

Dựa trên đánh giá, Bộ Y tế Việt Nam cho biết vaccine Nano Covax có thể được chấp thuận để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Loại vaccine “Made in Vietnam” này đã trải qua giai đoạn thử nghiệm, đợt đầu kể từ ngày 18/12/2020 và đợt hai từ ngày 26/2/2021. Giai đoạn ba bắt đầu vào ngày 11/6/2021.

Kết quả từ hai giai đoạn thử nghiệm đầu tiên cho thấy tất cả những người tình nguyện đều phát triển được kháng thể chống lại virus corona, vẫn theo tin từ Bộ Y tế Việt Nam.

Tại cuộc họp, Công ty Nanogen cho biết đến nay đã có hơn 13.620 tình nguyện viên được tiêm vaccine Nano Covax. Giai đoạn thứ ba và giai đoạn cuối cùng có 13.000 tình nguyện viên tham gia, với 1.004 người nhận được hai mũi tiêm.

Bộ Y tế Việt Nam cho biết dữ liệu nghiên cứu và đánh giá chung cho thấy vaccine Nano Covax an toàn, có tính sinh miễn dịch tốt, nhưng chưa đủ thời gian để đánh giá về hiệu lực. Bộ này nói sẽ nghiên cứu và xem xét cấp phép sử dụng khẩn cấp cho loại vaccine này sau khi nó đáp ứng các tiêu chuẩn khoa học và pháp lý, với mong muốn Việt Nam sớm sản xuất được vaccine “Made in Vietnam” và đảm bảo nguồn cung vaccine để đối phó với đại dịch.

Nano Covax được xem là ứng cử viên triển vọng nhất trong 4 loại vaccine mà Việt Nam đang phát triển. Nếu được chuẩn thuận, Việt Nam sẽ sớm đưa loại vaccine này vào sản xuất thương mại.

Cho đến nay, Việt Nam đã phê duyệt 6 loại vaccine để sử dụng khẩn cấp, bao gồm Janssen, Moderna, Sputnik V, Pfizer, Sinopharm và AstraZeneca. Chính phủ Việt Nam cũng đang nỗ lực để có được ít nhất 150 triệu liều vaccine để đạt mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số vào cuối tam cá nguyệt thứ nhất năm 2022.