Bò sốt me là món ngon bổ dưỡng, thơm ngon, thích hợp cho bữa tiệc sum họp, liên hoan cùng gia đình, bạn bè. Những lát thịt bò sốt me vừa chín tới vừa mềm, ăn kèm với bánh mì rất ngon. Điểm đặc biệt nhất cách làm bò sốt me này là hương vị chua thanh hòa trộn với các loại rau nấm, thơm bơ cũng như vẫn giữ được độ giòn ngọt tự nhiên.

Nguyên liệu:

300 gram thịt bò

100 gram nấm kim châm

100 gram nấm linh chi nâu

100 gram nấm bào ngư

200 gram rau muống

1 củ hành tây lớn

2 hay 3 trái ớt sừng

50 gram nước cốt me

40 gram đường

2 muỗng canh nước mắm

2 muỗng canh dầu hào

½ muỗng cà phê tiêu

1 muỗng canh củ hành tím bằm

1 muỗng canh tỏi bằm

1 muỗng canh sả

Cách làm:

Cho tỏi, củ hành tím, sả, 1 trái ớt, đường, nước mắm, dầu hào, tiêu xay và thành phần không thể thiếu là nước cốt me (dạng sệt) vào máy xay thật mịn.

Nấm cắt bỏ gốc, ngâm qua nước muối 10 phút trước khi nấu. Rau muống nhặt thành từng khúc ngắn, rửa sạch rồi ngâm muối 10 phút.

Thái mỏng thịt bò, đổ hỗn hợp nước sốt me, hành tây cắt múi cau, ớt sừng thái lát vào, trộn đều rồi ướp 15 phút cho thịt bò thấm gia vị.

Cách làm bò sốt me ngon chính là chọn được thịt bò thăn đỏ tươi, thái nhỏ vừa ăn, tăng thêm thời gian ướp để thịt ngấm đều gia vị.

Bọc giấy bạc trùm lên chảo trẹt trẹt và xung quanh, đặt lên bếp đun nóng ở lửa vừa, cho vào bơ. Khi bơ tan chảy thì xếp xen kẽ các loại nấm và rau muống vào. Đợi khi rau nấm vừa chín tới thì cho thịt bò sốt me vào chính giữa. Đun ít phút cho thịt bò sốt me vừa chín tới là có thể dùng nóng.

Chảo thịt bò sốt me xèo xèo, thơm nức. Thịt bò chín mềm, tỏa hương ngào ngạt, rất quyến rũ. Ngoài việc ăn cùng cơm thì bò sốt me còn có thể kẹp ăn cùng bánh mì rất là ngon miệng nữa nhé.