Bé gái 3 tuổi tại Atlanta tình nguyện thử nghiệm thuốc chủng ngừa COVID-19

Một bé gái 3 tuổi là Astrid Pearson nằm trong số nhiều trẻ em đã tình nguyện tham dự vào chương trình thử nghiệm lâm sàng có tính cách quy mô với loại thuốc chủng ngừa COVID-19 thuộc hiệu Pfizer-BioNtech.

Theo lời thuật lại của mẹ em là Dre Pearson, cư ngụ tại khu Ormewood Park ở phía đông Atlanta, em Astrid tỏ ra không hề lo sợ chút nào khi nghe nói đến việc chích ngừa để thử nghiệm. Các nhân viên ở bệnh viện Emory cũng đã khéo léo trong cách thử nghiệm qua việc tặng cho em những món quà như nước trái cây và các đồ chơi sau mỗi lần thử nghiệm như là phần thưởng khích lệ.

Chương trình thử nghiệm đang được thực hiện cho các em dưới 12 tuổi sau khi cơ quan FDA đã chuẩn thuận việc chích ngừa cho các em từ 12 đến 16 tuổi vì xét thấy rất an toàn và hiệu quả. Với các em nhỏ lần này, cuộc thử nghiệm còn được chia thành 3 toán riêng biệt từ 5 đến 11 tuổi, từ 2 đến 5 tuổi và từ 6 tháng đến 2 tuổi, với hy vọng là sẽ quy tụ được khoảng 4,600 em trên toàn nước Mỹ có phụ huynh đồng ý cho tham dự.

Bà mẹ của Astrid cũng là một người tình nguyện tham dự vào một cuộc thử nghiệm lâm sàng khác về vaccine. Bà nói rằng mình rất tin tưởng vào tiến trình thử nghiệm này và đã không ngần ngại cho đứa con gái 3 tuổi tham dự cuộc thử nghiệm dù rằng thỉnh thoảng bà có nghe nhiều phụ huynh tỏ ý lo ngại hoặc cho rằng trẻ em không bị hề hấn gì nếu như bị lây nhiễm COVID-19. Nhưng bà Dre Pearson kể rằng điều này không đúng vì chính bà có vài người bạn có con nhỏ bị lây nhiễm, và sau đó bị trở bệnh khá nặng. Do dó, bà không muốn con bà rơi vào tình trạng đó và thuốc chủng ngừa là điều tốt nhất để giữ an toàn cho trẻ em.

Cuộc thử nghiệm này sẽ kéo dài trong 2 năm, và bà mẹ này sẽ phải chờ đến 6 tháng sau thì mới biết là bé Astrid đã nằm trong nhóm những người được chích vaccine hay là nhóm được chích thuốc thử vô hại (placebo) trong tiến trình thử nghiệm quy mô.