Bất thường trong việc phát tiền trợ cấp Covid cho người dân

TPHCM có mấy đợt phát tiền cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Thế nhưng vừa qua nhiều người dân tại P.2 (Q.8) cho biết việc phát tiền của phường quá bất cập, đáng ngờ, khiến họ đi tới đi lui mà vẫn về tay không. Thậm chí, có trường hợp đã qua đời do Covid-19 nhưng vẫn cùng nhiều người trong gia đình có tên trong danh sách nhận tiền. Tuy nhiên, nhưng chính quyền địa phương chỉ giải quyết cho 1 trường hợp…

“Phân thân” trong danh sách nhận tiền trợ cấp

Đó là trường hợp của bà H.T.B.T (54 tuổi, ngụ đường Âu Dương Lân, P.2, Q.8). Bà T. làm nghề phụ bán quán ở chợ. Đầu tháng 8, bà đăng ký với tổ trưởng tổ dân phố để nhận tiền trợ cấp. Đến nay (đã chi tiền hỗ trợ đợt 2 xong), bà vẫn chưa nhận thông báo mình có được duyệt hay không. Thực tế, bà T. đã được xét nhận tiền trong đợt 2 này. Không những thế, tên của bà xuất hiện tới… hai lần trong danh sách nhận tiền (thứ tự lần lượt 1.609 và 1.610), với tổng số tiền 3 triệu đồng. Đây là điểm bất thường khiến ai cũng khó hiểu.

Chủ tịch phường là ông Tăng Xuân Phong cho biết phường đã phát 2 gói hỗ trợ. Gói thứ nhất gồm 6 ngành nghề (bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống…), phường đã phát 656 người, sau đó bổ sung thêm 920 người. Gói thứ 2 gồm 1.981 hộ nghèo, cận nghèo, lao động khó khăn.

Chưa hết, anh T.V.T (38 tuổi, ngụ đường Tạ Quang Bửu, P.2) điên đầu vì không hiểu nổi cách lên danh sách, xét duyệt nhận tiền của P.2. Khi anh T. chở vợ đi nhận tiền trợ cấp đợt 2 mới biết phường chỉ duyệt cho vợ anh 1,5 triệu đồng thuộc gia đình lao động khó khăn. Lúc vợ anh T. ký nhận tiền mới hay có 2 tên mình trong danh sách (số thứ tự lần lượt là 1.677 và 1.678). Đến lúc nhìn qua mục số điện thoại, vợ anh tá hỏa nhận thấy đó chính là số điện thoại của chồng mình. Ở mục địa chỉ cũng có số nhà trùng nhau, chỉ khác tên đường (đường Âu Dương Lân). Nhận thấy bất thường, anh T. thắc mắc hỏi cán bộ phường thì cán bộ nhanh tay gạch tên trường hợp đáng ngờ mà không giải thích lý do. Theo tìm hiểu, nhà có địa chỉ trùng với nhà anh T. nhưng khác đường hiện không có trong thực tế.

Đau buồn nhất là trường hợp của gia đình anh Đ.N.V.L (25 tuổi, ngụ đường Tạ Quang Bửu, P.2, Q.8). Đầu tháng 7, cha anh đăng ký 6 người (hành nghề rửa xe) trong gia đình thuộc diện lao động tự do bị mất việc bởi ảnh hưởng dịch bệnh, nộp danh sách cho tổ trưởng dân phố. Điều đáng đau lòng là vào giữa tháng 8, khi tiền trợ cấp còn chưa được nhận, cha anh qua đời vì Covid-19. Đến ngày 8.9, tổ trưởng dân phố đến nhà thông báo có 4 người được duyệt (trong đó có cha anh L.) lãnh tiền trợ cấp. Sau đó, anh L. phải đi tới đi lui nhiều lần, làm rõ vì sao tổ trưởng nói cả 4 người được duyệt lãnh tiền nhưng cán bộ phường chỉ cho 1 người được nhận 1,5 triệu đồng?

Cán bộ P.2 giải thích, đợt 2 chỉ phát cho gia đình lao động khó khăn và giải quyết cho 1 trong số 4 người. Trong khi đó, theo các công văn của UB TP đã ban hành trong cả 2 đợt (1 và 2), không phát tiền cho nghề rửa xe. Không hiểu sao tổ trưởng dân phố thông báo 4 người trong gia đình anh L. đều được duyệt? Đáng ngờ, trong danh sách được duyệt nhận tiền thì đúng là 4 người trong gia đình anh L. đều có tên.

Hầu hết người dân đề nghị danh sách nhận tiền trợ cấp phải được dán công khai ở trụ sở phường, hoặc tại trụ sở khu phố… để người dân có thể dễ dàng biết họ có tên trong danh sách nhận tiền hay không.

Phường xã cần công khai minh bạch danh sách nhận tiền hỗ trợ tại trụ sở, hoặc trên cổng thông tin điện tử để người dân theo dõi và kiểm tra. Việc này quá đơn giản vì không có gì phải bí mật ở đây cả.

Kết luận của quận 8: Thiếu sót thôi chứ không có trục lợi.

Nhiều cán bộ nợ như “chúa chổm”

Huyện Lang Chánh (Thanh Hoá) vừa ra văn bản khẩn nhằm rà soát, chấn chỉnh tình trạng nhiều công chức trên địa bàn vay nợ tràn lan bên ngoài, có người lên tới hàng tỉ đồng, không thể trả nợ, chây ì ra đến nỗi bị thưa ra tòa.

Chủ tịch huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân Hồng – đã ký văn bản “Chấn chỉnh việc vay nợ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện”, sau khi huyện này nhận được Công văn của Viện kiểm sát huyện đề nghị phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức trên địa bàn.

Theo văn bản đã ký gửi tất cả các nơi, huyện, thị trấn, thì trong 8 tháng đầu năm 2021, tình hình kiện cáo liên quan đến vay nợ tại tòa an huyện Lang Chánh đã tăng nhanh so với năm 2020 (45/23 vụ).

Đặc biệt, trong số các vụ án mà tòa án đã thụ lý giải quyết, có số cán bộ công chức, viên chức vay nợ bị khởi kiện ra tòa án là giáo viên các trường học, cán bộ các xã của địa phương.

Báo cáo cho thấy có 8 người là công chức, cán bộ cấp xã, chiếm 89% trên tổng số vụ án có cán bộ, công chức bị khởi kiện ra tòa. Số tiền bị khởi kiện có người lên đến hàng tỉ đồng và một số người bị kiện trong nhiều vụ án; nhiều chủ nợ kiện đòi nợ cùng lúc.

Hầu hết cán bộ, công chức vay tiền dành cho việc tiêu dùng hàng ngày, một số người mất khả năng trả nợ hoặc một số chây ì, trốn tránh; khi vụ án đưa ra tòa giải quyết thì tìm cách lần lữa, nhiều vụ án phải đưa ra xét xử vắng mặt.

“Việc vay nợ dân sự là quyền của công dân, không bị pháp luật ngăn cấm, nhưng thực trạng một số cán bộ công chức, viên chức vay nợ với nhiều tổ chức, cá nhân với lãi suất cao để chi tiêu, mua sắm vượt quá khả năng chi trả hoặc chây ì, trốn nợ, làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác, mất uy tín và có nguy cơ dẫn đến phạm tội lừa đảo…”- văn bản nêu.

Trước tình trạng cán bộ, công chức nợ như “chúa chổm”, Chủ tịch huyện Lang Chánh yêu cầu Trưởng Phòng Giáo dục, Chủ tịch xã, thị trấn, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần mau chóng kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh việc vay nợ cá nhân của cán bộ, công chức xã và các trường học.

Lương giáo viên và cán bộ xã được bao nhiêu 1 tháng mà nợ hàng tỷ đồng. Đặc biệt, khi đã lậm vào tình trạng nợ nần thì lấy đâu tâm trí mà giảng dạy, công việc… rồi rất dễ phạm pháp.

Nợ nần, nguyên giám đốc chuyển phát nhanh nổ súng cướp ngân hàng

Hoàng Ngọc (43 tuổi, nguyên tổng giám đốc GNN Express (công ty chuyển phát nhanh) đã bị tuyên án 20 năm tù vì đi cướp ngân hàng.

Do không có tiền ăn tiêu và trả nợ, Ngọc đã chuẩn bị súng colt có đạn, mìn giả… rủ Phùng Hữu Mạnh cùng cướp ngân hàng. Ngọc nhắm đến Phòng giao dịch Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Ngọc Khánh, trên đường Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa, Hà Nội) để gây án.

Ngọc và Mạnh mặc quần áo chống nắng, đeo găng tay và kính, bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm rồi đến cửa sau phòng giao dịch. Tại đây, Ngọc cầm súng, Mạnh cầm quả mìn giả đe dọa nhân viên bảo vệ ngân hàng để cướp tiền.

Để uy hiếp, Ngọc hướng đầu súng lên trần nhà, bắn một phát đồng thời hô: «Tất cả đứng im», còn Mạnh để mìn giả xuống sàn nói: «Thuốc nổ, nếu ai hô thì cho nổ».

Nghe tiếng súng nổ, nhân viên và khách hàng không dám phản kháng, Ngọc đi vào phía trong quầy giao dịch lục từng ngăn kéo từ quầy số 4-10, lấy được hơn 940 triệu đồng.

Sau khi cướp được tiền, cả hai ra cửa chính của ngân hàng, khống chế một người đàn ông, cướp chiếc xe máy. Mạnh cầm lái, chở Ngọc tẩu thoát theo hướng phố Nguyên Hồng – Trúc Khê – Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng – Trung Kính – Đại lộ Thăng Long.

Sau đó, cả hai hẹn nhau tại một nhà nghỉ, Ngọc chia cho Mạnh 255 triệu đồng. 2 ngày sau, Ngọc và Mạnh bị bắt giữ.

Do Công ty phá sản, lâm vào cảnh nợ nần, sau thời gian được gia đình, bạn bè giúp đỡ nên Ngọc cố chống chọi được với nợ nần. Tuy nhiên, đến năm 2020, đỉnh điểm của việc nợ nần, chủ nợ kéo đến đòi tiền, nên bị cáo “túng quá làm liều”, đi cướp ngân hàng.

Tại tòa, Ngọc thừa nhận là chủ mưu, lên mọi kế hoạch tấn công, cướp ngân hàng. bị cáo đã lên kế hoạch cướp ngân hàng từ năm 2018.

Tương tự, tại tòa Mạnh thừa nhận do lâm vào cảnh nợ nần nên đã bồng bột đi cướp ngân hàng cùng với Ngọc.

Xếp quản lý thị trường bị bắt giam

Mười hai người đã bị khởi tố trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Môi giới hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội; Công ty Sản xuất và Thương mại Phú Hưng, Đội Quản lý thị trưởng số 17, Cục Quản lý thị trường.

Bảy người đã bị khởi tố, tạm giam 7 về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Ngoài ra cùng bị khởi tố là Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) về tội hối lộ.

Trần Hùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Khám xét khẩn cấp hơn 50 địa điểm của đường dây sản xuất và tiêu thụ sách giáo khoa giả các loại ở Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Thanh Hóa, nhiều tang chứng đã bị giữ.

Đột kích Công ty In, văn hóa truyền thông Hà Nội và Công ty TNHH Phú Hưng Phát, phát hiện 19 xưởng in, gia công và 15 kho hàng cùng rất nhiều tang vật liên quan: 3 hệ thống dây chuyền máy in offset 4 màu cùng nhiều máy gia công sách: cắt, xén, vào keo, vào bìa, gấp tay sách… để sản xuất sách giả. hơn 1,5 triệu tem giả của Nhà xuất bản Giáo Dục và nhà xuất bản khác, 5 ôtô tải và nhiều máy móc, công cụ dùng để bốc xếp, vận chuyển sách, khoảng 20 tỉ đồng từ nguồn thu bất hợp pháp…

Những người in ấn, gia công, tiêu thụ sách giả tại các xưởng in, gia công sách của các doanh nghiệp nêu trên đều đã bị bắt quả tang, thu giữ hơn 3,2 triệu cuốn sách giáo khoa giả các loại mạo danh Nhà xuất bản Giáo dục.

Từ tháng 7-2020, Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, phát giác nhiều sai phạm trong kinh doanh in ấn, phát hành xuất bản phẩm, sách giáo khoa ở địa phương.

Đoàn kiểm tra đã phát hiện một số doanh nghiệp tại quận Hoàng Mai có nhiều vi phạm trong lĩnh vực, hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm như:

– Không thông báo nơi kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

– Không lập sổ ghi chép quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in và gia công sau in theo quy định;

– In, sử dụng mã số, mã vạch của nước ngoài;

– Tàng trữ xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Thật ra, một số cán bộ quản lý thị trường Hà Nội đã phát giác ra đường dây in ấn, tiêu thụ sách giáo khoa giả này từ lâu nhưng đều bỏ qua. Cụ thể, ngày 9/7/2020 Đoàn kiểm tra đi kiểm tra kho sách của Công ty Phú Hưng Phát tại số 87 Ngõ 1141 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội đã phát giác 27.360 quyển sách giáo khoa giả nhưng đoàn cán bộ quản lý thị trường đã không chuyển điều tra mà tự ý giải quyết khiến đường dây này tiếp tục ngang nhiên hoạt động.

Chính vì vậy, Cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can là cán bộ quản lý thị trường Hà Nội gồm:

Lê Việt Phương, nguyên Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 17, nay là Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 14

Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương, nguyên kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 17, nay là kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 14, Cục Quản lý thị trường Hà Nội

Các cán bộ quản lý thị trường trên đã tiếp tay, bao che cho kẻ gian sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả, trong đó có ông Trần Hùng-người khá nổi tiếng trong ngành quản lý thị trường và được chú ý trên báo chí, mạng xã hội với nhiều phát ngôn mạnh mẽ về chống buôn lậu, nhiều lần lên tiếng đề nghị xử nghiêm những người vi phạm trong các vụ buôn lậu khiến dư luận tin tưởng.

Chính Trần Hùng đã trực tiếp chỉ đạo Cục quản lý thị trường Hà Nội và Đội quản lý thị trường số 17 kiểm tra kho của Công ty Phú Hưng Phát. Tuy nhiên, sau đó, Nguyễn Duy Hải gặp và “nhờ” Trần Hùng xử nhẹ. Vì vậy, Trần Hùng không ra lệnh giải quyết, nên Cao Thị Minh Thuận tiếp tục in ấn, buôn bán sách giáo khoa giả với số lượng lớn.

Đáng nói là, vài ngày trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Trần Hùng đã có chia sẻ trên trang Facebook cá nhân về vụ cán bộ quản lý thị trường bị bắt giam trong vụ in sách giáo khoa giả, cho rằng rất buồn và đau xót về sự việc này và rằng các cán bộ bị bắt “là sự cảnh tỉnh không chỉ đối với lực lượng quản lý thị trường mà còn đối với toàn thể xã hội trong cuộc chiến với cái xấu, với cái sai»; rằng «chỉ cần một phút lơ là, một phút yếu lòng trước cam go và cám dỗ, con người ta có thể phạm những sai lầm không thể sửa chữa được và phải trả giá rất đắt vì điều đó”!

Trần Hùng là người có những phát ngôn mạnh mẽ về chống buôn lậu, trước khi bị bắt vẫn đăng những dòng răn dạy người khác. Chính vì vậy, nhiều người thất vọng, hụt hẫng khi ông ta bị bắt trong đường dây buôn lậu sách giáo khoa lớn nhất cả nước từ trước tới nay, hoạt động nhiều năm nay ở khắp nơi.

San Hà (tổng hợp)