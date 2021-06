Bắt giữ 174 pounds cần sa trong hành lý chuyển đến phi trường Atlanta

Các viên chức cảnh sát Atlanta thuộc lực lượng chặn bắt ma túy tại phi trường quốc tế Hartsfield-Jackson đã vừa bắt giữ 4 nghi can cùng với những hành lý chứa số lượng cần sa tổng cộng lên đến khoảng 174 pounds.

Theo lời của Trung sĩ cảnh sát John Chafee, số lượng cần sa trong các túi hành lý này được đưa lên máy bay từ phi trường Seattle để đến Atlanta, và trong lúc được chuyền xuống nơi để hành khách lấy hành lý trước khi rời khỏi phi trường thì bị chặn lại bởi đội ngũ chó săn đánh hơi ma túy và báo động. Có tổng cộng 5 túi hành lý được ký gửi và thêm hai hành lý xách tay của các nghi can này cũng chứa đầy cần sa.

Bà Nicole Golden, 47 tuổi, đã bị bắt giữ ngay sau khi vừa lấy hành lý bên trong có chứa gần 22 lbs cần sa. Naly Tong, 29 tuổi, và Keomanyvanh Tong, 33 tuổi, cũng bị bắt giữ sau khi mỗi người cũng vừa lấy hành lý xong và bên trong cũng chứa đầy gần 89 lbs cần sa. Jarvis Sheppard, 32 tuổi, cũng bị bắt giữ vừa sau khi lấy hành lý có chứa bên trong khoảng 63 lbs cần sa. Cả bốn nghi can này đều bị tống giam vào nhà tù của Clayton County.

Giới chức cảnh sát nói rằng có nhiều thành phố ở miền tây, trong số đó có Seattle, được nhận diện là những nơi thường xuyên có bọn buôn bán ma túy tìm cách gửi đi đến nhiều nơi khác trên toàn quốc. Một vài nghi can bị bắt giữ khiếu nại rằng họ không hề biết bên trong các túi hành lý này có chứa cần sa. Có người nói rằng họ được ai đó nhờ vả xách dùm hành lý này cho người khác, hoặc là đã có ai đó bỏ đồ vào trong hành lý và nhờ họ mang đến Atlanta.

Trung sĩ Chafee nói rằng chưa biết lời khai này có đúng hay không, nhưng mọi người nên nhớ là không bao giờ xách dùm túi hành lý của người khác hoặc nhận lời chuyển dùm hành lý cho người khác mà không biết rõ bên trong nó chứa những vật gì.

Tổng số cần sa tịch thu được có trị giá vào khoảng $700,000 trên thị trường chợ đen, và cuộc điều tra về vụ này vẫn đang tiếp diễn.