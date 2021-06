Thống đốc Brian Kemp bị la ó tại Đại hội Đảng Cộng Hòa ở Georgia

Trong một chỉ dấu cho thấy sự chia rẽ gay gắt trong nội bộ đảng Cộng Hòa, Thống đốc Brian Kemp đã bị nhiều người la ó và dè bĩu trong lúc xuất hiện tại Đại hội thường niên của chi bộ đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Georgia, diễn ra vào cuối tuần qua ở bán đảo Jekyll Island ở phía đông nam, do bởi vai trò của ông khi xác nhận kết quả thắng cử của ông Joe Biden trong kỳ bầu cử tổng thống vào cuối năm ngoái khiến cho những cử tri bảo thủ ủng hộ cuồng nhiệt cho ông Donald Trump không hài lòng.

Ông Kemp đã lên tiếng kêu gọi sự hài hòa trong nội bộ giữa lúc ông đang sửa soạn cho kỳ tái tranh cử vào năm 2022 bằng cách nêu lên những thành tựu của ông, đặc biệt là việc thông qua một đạo luật mới về bầu cử do phe Cộng Hòa tại quốc hội Georgia biểu quyết có nội dung và chiều hướng giới hạn quyền đi bầu của khối cử tri gốc thiểu số và da mầu vốn thiên về phe Dân Chủ. Lập luận biện minh của đạo luật mới này là dựa trên lời cáo giác của ông Trump cho rằng có gian lận bầu cử tuy rằng không hề có bằng chứng nào.

Tuy lên tiếng chỉ trích những đối thủ thuộc phe Dân Chủ với sự trợ lực của Hollywood và nhiều tay tỷ phú ở New York và California, ông Kemp không hề nhắc đến tên của vị cựu tổng thống thứ 45 giữa lúc ông Trump đã luôn mắng chửi ông Kemp trong nhiều tháng qua và đang sửa soạn trở lại chính trường với cuộc xuất hiện tại North Carolina.

Ông Kemp cũng là người hiếm hoi trong số những diễn giả trong kỳ đại hội lần này đã không hề nói rằng cuộc bầu cử vừa qua có gian lận hoặc là không được đếm phiếu đứng đắn, khác biệt với những đối thủ khác sẵn sàng cáo giác về gian lận bầu cử và được nhiều người vỗ tay tán thưởng.

Tuy có nhiều chi bộ cấp tỉnh hạt thông qua những nghị quyết khiển trách nhưng họ đã không thành công để thông qua một nghị quyết của chi bộ đảng Cộng Hòa toàn tiểu bang để khiển trách ông Kemp. Tuy nhiên ông Brad Raffensperger, bộ trưởng Bộ Hành Chính, đã bị khiển trách và đã không tham dự kỳ Đại hội Đảng lần này.