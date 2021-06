Bán đấu giá sách nấu ăn từng thuộc về Marilyn Monroe

Công chúng sẽ biết được thêm về thói quen ăn uống hằng ngày của biểu tượng gợi cảm của điện ảnh Hollywood, Marilyn Monroe thông qua ٢ quyển sách dạy nấu ăn từng thuộc quyền sở hữu của minh tin quá cố.

Theo New York Post, 2 quyển sách dạy nấu ăn “The New Fanny Farmer Boston Cooking-School Cook Book” và “The New Joy of Cooking” sẽ lên sàn đấu giá với mức giá từ 50.000 – 75.000 Mỹ kim. Hai quyển sách này đều xuất bản vào thập niên 1950 đã được xác nhận từng thuộc quyền sở hữu của minh tinh gợi cảm tóc vàng. Marilyn Monroe kẹp các ghi chú viết tay ghi lại địa chỉ các cửa hàng tạp hóa, danh thiếp cửa hàng đồ ăn ngon trong khu vực Beverly Hills ở mặt sau sách cùng lịch trình ăn kiêng.

Theo thông tin trong sách, Marilyn Monroe thường mua trứng, sữa, bánh ngô, thạch, kem, bánh mì, cà phê, bơ và soda. Người đẹp cũng lưu trữ công thức cho món lasagna phô-mai cắt ra từ một tờ báo cùng nhiều nét vẽ nguệch ngoạc.

Theo những ghi chép đi theo sách, Marilyn Monroe thường bắt đầu bữa sáng vào lúc 8 giờ với nước cam hoặc mận, ngũ cốc nấu chín, bánh mì nướng ăn kèm bơ và một cốc sữa hoặc cacao. Bữa trưa được lên lịch vào lúc 13 giờ chiều gồm trứng, pho-mát, khoai tây, mì Ý hoặc bánh mì nướng và thạch, trái cây. Nữ diễn viên nổi tiếng sử dụng nhiều loại thịt, cá hoặc gan gà ăn kèm khoai tây, rau cho bữa tối diễn ra lúc 18 giờ 30 phút.

Chế độ ăn của Marilyn Monroe luôn được người đời tò mò bởi ngôi sao quá cố sở hữu thân hình đồng hồ cát vô cùng gợi cảm. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Pageant vào năm 1952, bà nói: “Người ta kháo nhau rằng tôi có thói quen ăn uống vô cùng kỳ dị nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi bắt đầu ngày mới bằng việc hâm nóng 1 cốc sữa, cho 2 quả trứng sống vào khi sữa còn nóng rồi đánh bông lên và thưởng thức trong lúc mặc quần áo. Tôi bổ sung cho cơ thể một viên thuốc vitamin tổng hợp. Đây chính là một bữa sáng đầy dinh dưỡng cho người phụ nữ bận rộn”.

Nữ diễn viên nói tiếp: “Bữa tối ở nhà của tôi đơn giản đến kinh ngạc. Tôi chỉ việc dừng lại ở chợ gần khách sạn của mình và chọn một miếng bít tết, sườn cừu hoặc một ít gan rồi về nướng bằng lò điện trong phòng mình”.

Được biết, cuộc đấu giá sẽ do Phòng trưng bày đấu giá Siegel ở New York, Mỹ tổ chức vào ngày ٢٢/6 tới.