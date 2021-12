Bạch Dạ Hành

Kirihara đưa ống nghe lên tai. “Vâng, Kirihara nghe.”

Mấy giây sau, sắc mặt Kirihara trở nên rất khó coi, anh ta cầm ống nghe đứng hẳn dậy, tay kia đã vươn ra lấy chiếc áo khoác thể thao vắt trên lưng ghế.

“Tôi hiểu rồi. Bên này tôi sẽ tự giải quyết. Hộp và bao gói… vâng, xin nhờ ông.” Anh ta đặt ống nghe xuống, nói với hai người bọn Tomohiko, “Tôi ra ngoài một lát.”

“Đi đâu vậy?”

“Giải thích sau, giờ không có thời gian.” Kirihara quấn chiếc khăn quàng thường dùng, đi ra phía tiền sảnh.

Tomohiko theo ra ngoài, nhưng Kirihara bước rất nhanh, ra đến ngoài khu chung cư anh ta mới đuổi kịp.

“Kirihara, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Vẫn chưa có chuyện gì, nhưng sắp rồi.” Kirihara sải những bước dài về phía bãi đỗ xe có đậu chiếc xe thùng dùng trong công việc. “Mario bản lậu bị phát giác rồi, nghe nói sáng sớm mai, bên điều tra tội phạm làm hàng giả sẽ lục soát nhà máy và nhà kho.”

“Bản lậu? Sao lại lộ ra ngoài được?”

“Không biết, có thể có kẻ tố cáo.”

“Tin tức chính xác không? Sao biết được sáng sớm mai cảnh sát sẽ lục soát?”

“Chuyện gì cũng có cửa để biết hết.”

Bọn họ đi tới bãi đậu xe. Kirihara ngồi lên chiếc xe thùng, khởi động máy. Động cơ dưới cái lạnh của tháng Mười hai, mãi không chịu nổ máy.

“Chẳng biết mấy giờ mới xong, các cậu cứ về đi, đừng quên đóng cửa đấy. Về phía Hiroe, cậu giúp tôi tìm đại một cái cớ nào đó cũng được.”

“Để tôi đi với cậu.”

“Đây là chuyện của tôi, ngay từ đầu tôi đã nói rồi.” Lốp xe phát ra tiếng động, Kirihara đạp ga, sau đó xoay vô lăng bằng một động tác gần như thô bạo, biến mất trong đêm tối.

Tomohiko không biết làm sao, đành quay lại cửa hàng, Hiroe đang lo lắng chờ anh ta.

“Giờ này rồi, anh Kirihara còn đi đâu nữa?”

“Đến chỗ tay thầu khoán máy chơi điện tử ở các cửa hàng lớn. Hình như số máy Kirihara hồi trước đổ buôn cho hắn xảy ra vấn đề.”

“Nhưng đang đêm giao thừa cơ mà.”

“Đối với những người làm trò chơi điện tử, tháng Giêng chính là lúc kiếm tiền. Chắc họ muốn giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt thôi.”

“Hừm.”

Hiroe rõ ràng nhận ra Tomohiko đang nói dối. Nhưng dường như cô cũng hiểu được giờ không phải lúc trách móc anh ta, chỉ chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau đấy, hai người xem ti vi một lúc. Kênh nào cũng phát tiết mục đặc biệt dài hơn hai tiếng đồng hồ. Đang có phần nhìn lại một năm qua. Trên màn hình là cảnh huấn luyện viên của đội Hanshin Tigers được các thành viên trong đội tung lên. Tomohiko thầm nghĩ, không biết đã xem đi xem lại cảnh này bao nhiêu lần rồi.

Tomohiko đoán Kirihara không quay lại nữa. Anh ta và Hiroe cứ thế ngồi im chẳng nói chẳng rằng. Giống như Tomohiko, Hiroe chắc chắn cũng không để ý gì đến chương trình trên ti vi.

“Hiroe, em về trước đi.” Lúc chương trình Kouhaku Uta Gassen của đài NHK bắt đầu, Tomohiko nói.

“Thế ạ?”

“Ừ, vậy tốt hơn.”

Hiroe hơi do dự, nhưng chỉ “Vâng” một tiếng, rồi đứng dậy.

“Anh định đợi à?”

“Ừ.” Tomohiko gật đầu.

“Anh cẩn thận đừng để bị cảm nhé.”

“Cảm ơn em.”

“Đêm nay thế nào?” Hiroe hỏi như vậy, là vì bọn họ đã hẹn sẽ cùng đón năm mới.

“Anh sẽ đến, nhưng có thể muộn một chút.”

“Ừ, vậy thì em sẽ chuẩn bị sẵn mì soba.” Hiroe mặc áo khoác lên, rời khỏi cửa hàng.

Còn lại một mình, vô số suy đoán liền hiện ra trong đầu Tomohiko. Ti vi như thường lệ chiếu tiết mục đón Giao thừa, nhưng anh ta không còn tâm trí mà xem nữa. Đến khi định thần lại, tiết mục trên ti vi đã chuyển thành chúc mừng năm mới tự lúc nào, Tomohiko hoàn toàn không nhận ra đã hơn mười hai giờ. Anh ta gọi điện cho Hiroe, nói có thể mình không đến được.

“Kirihara vẫn chưa quay lại ạ?” Giọng Hiroe hơi run.

“Ừ, sự việc có vẻ hơi khó khăn, anh đợi cậu ấy thêm một lát nữa. Hiroe, nếu em buồn ngủ thì đi ngủ trước đi.”

“Không sao. Đêm nay sẽ chiếu mấy bộ phim rất hay đến tận sáng cơ, em muốn xem.” Giọng Hiroe dường như cố tỏ ra vui vẻ.

Hơn ba giờ sáng, cửa bật mở. Tomohiko đang ngồi ngây người xem phim chiếu lúc đêm muộn nghe thấy động lập tức ngoảnh đầu ra, thấy Kirihara đứng đó, nét mặt u ám. Nhìn thấy bộ dạng của anh ta, Tomohiko giật mình. Quần bò Kirihara đầy bùn, tay áo khoác thể thao cũng rách toạc, khăn quàng cổ cầm trên tay.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Sao cậu lại thế này…”

Kirihara không trả lời, cũng không nói gì về việc Tomohiko vẫn ở đây đến tận bây giờ. Trông anh ta có vẻ mệt mỏi vô cùng. Anh ta ngồi thụp xuống đất, đầu cúi gục xuống.

“Kirihara…”

“Về đi.” Kirihara cúi đầu, mắt nhắm nghiền nói.

“Hả?”

“Tôi bảo cậu về đi.”

“Nhưng mà…”

“Về đi!” Kirihara dường như không có ý nói từ nào khác.

Tomohiko không biết làm sao, đành chuẩn bị ra về. Trong thời gian đó tư thế của Kirihara hoàn toàn không thay đổi.

“Tôi về đây.” Tomohiko nói lần cuối, nhưng Kirihara vẫn không phản ứng. Tomohiko đành bỏ cuộc đi ra phía cửa. Nhưng đúng lúc định mở cửa, anh ta chợt nghe thấy một tiếng gọi “Sonomura.”

“Sao hả?”

Kirihara không nói ngay mà vẫn nhìn chằm chằm xuống nền đất. Tomohiko toan mở miệng nói gì đó, thì anh ta cất tiếng.

“Đi đường cẩn thận.”

“Ờ… ừm. Kirihara, cậu cũng đi ngủ sớm đi.”

Không có tiếng đáp. Tomohiko chán nản, mở cửa đi ra.

***

Báo ngày 3 tháng 1 đăng tin đã tìm được một lượng lớn bản lậu trò chơi Super Mario Bros. Địa điểm phát giác là bãi đỗ xe tại nhà riêng của một người tiêu thụ trung gian. Người này cũng buôn bán cả máy trò chơi điện tử và băng trò chơi đã qua sử dụng.

Theo những gì đọc trong bài báo này, Tomohiko cho rằng tay trung gian đó chính là Matsuura. Hiện Matsuura đang mất tích. Ngoài việc nghi phạm làm nhu liệu lậu và đường dây tiêu thụ rất có khả năng liên quan tới xã hội đen, cảnh sát vẫn chưa nắm được gì. Tất nhiên, tên của Kirihara cũng không xuất hiện.

Tomohiko lập tức gọi điện cho Kirihara, nhưng chỉ nghe thấy chuông reo mà không có người bắt máy.

Ngày 5 tháng 1, MUGEN mở cửa theo đúng kế hoạch ban đầu. Nhưng Kirihara không hề xuất hiện, Tomohiko đành cùng Hiroe hoàn thành công việc nhập và bán hàng. Trường học vẫn đang nghỉ đông, nên có rất nhiều học sinh trung học tìm đến.

Tomohiko tranh thủ lúc rỗi việc gọi điện cho Kirihara mấy lần, nhưng đều không ai nghe máy.

“Liệu anh Kirihara có gặp phải chuyện gì không nhỉ.” Lúc cửa hàng không có khách, Hiroe lo lắng hỏi.

“Anh nghĩ không cần phải lo lắng cho cậu ta đâu, nhưng lúc về nhà anh sẽ ghé qua xem thế nào.”

“Đúng đấy, nêm làm như thế.”

Hiroe nhìn chiếc ghế Kirihara thường ngày vẫn ngồi, trên lưng ghế vắt một chiếc khăn quàng. Chính là chiếc mà Kirihara quàng trong đêm giao thừa.

Trên bức tường phía sau chiếc ghế ấy, ở chỗ cao hơn lưng ghế một chút có treo một khung tranh nhỏ Hiroe mang đến. Trong khung tranh là hình cắt giấy đứa bé trai và đứa bé gái mà tối hôm đó Kirihara đã khéo léo cắt.

Trong đầu Tomohiko đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Anh ta vội vàng mở ngăn kéo bàn làm việc của Kirihara… Chiếc hộp đựng cái kéo kia đã biến mất!

Ngay tức thì, Tomohiko có một linh cảm… Kirihara có thể sẽ không xuất hiện nữa.

Sau khi kết thúc công việc trong ngày, trước khi về nhà, Tomohiko tạt qua chỗ ở của Kirihara. Anh ta không ngừng ấn chuông cửa, nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Anh ta lại ra bên ngoài tòa nhà, ngẩng đầu nhìn cửa sổ, bên trong không có ánh đèn.

Ngày hôm sau và cả mấy ngày sau đó, Kirihara đều không xuất hiện. Sau đó, điện thoại của Kirihara dường như đã bị cắt, không gọi được nữa. Tomohiko đến chỗ ở của anh ta thăm dò, vừa lúc thấy mấy người lạ mặt đang dọn đồ nội thất và đồ điện máy trong nhà anh ta ra.

“Các anh làm gì vậy?” Tomohiko hỏi một người trông có vẻ đứng đầu bọn họ.

“Chúng tôi… đang dọn nhà, được người ở căn hộ này yêu cầu.”

“Mấy anh là…”

“Công ty dọn nhà.” Người đàn ông ngạc nhiên nhìn Tomohiko.

“Kirihara chuyển nhà rồi à?”

“Chắc thế, anh ta đã trả lại căn hộ.”

“Xin hỏi anh ta chuyển đi đâu vậy?”

“Chuyện đó thì tôi không rõ.”

“Không rõ… các anh không phải chuyển đồ đến đó sao?”

“Chúng tôi được yêu là bỏ hết cả đi.”

“Bỏ hết? Toàn bộ?”

“Đúng, tiền cũng trả trước cả rồi. Xin lỗi, tôi còn phải làm việc.” Nói xong, người đàn ông ấy liền bắt đầu ra lệnh cho những người khác.

Tomohiko lùi lại một bước, nhìn bọn họ lần lượt chuyển đồ đạc của Kirihara ra ngoài.

Khi nghe kể chuyện này, Hiroe có vẻ rất lúng túng và hoảng hốt.

“Sao lại thế… sao anh ấy lại đột nhiên bỏ đi như vậy?”

“Cậu ấy có suy nghĩ của riêng mình mà. Dẫu sao thì, giờ chỉ có chúng ta trông nom cửa hàng này thôi.”

“Kirihara sau này có liên lạc với chúng ta không nhỉ?”

“Nhất định là có. Từ giờ cho đến lúc ấy, hai chúng ta hãy cùng cố gắng nhé.”

Hiroe mặc dù bất an ra mặt, nhưng vẫn gật đầu với Tomohiko.

Chiều ngày thứ năm sau khi mở cửa hàng, một người đàn ông tìm đến. Người này khoảng năm mươi tuổi, mặc áo khoác dạ cũ. Xét theo tiêu chuẩn người cùng thế hệ, dáng người ông ta rất cao, vai cũng rất rộng. Mắt một mí dày, ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa sắc bén. Tomohiko nghĩ ngay ông ta không đến để mua máy tính.

“Cậu là người phụ trách ở đây à?” Người đàn ông hỏi.

“Vâng.” Tomohiko trả lời.

“Chà, trẻ quá, chắc cũng tầm tuổi cậu Kirihara nhỉ…”

Ông ta vừa nhắc đến Kirihara, Tomohiko liền không kìm được mở to hai mắt. Người đàn ông dường như rất hài lòng trước phản ứng ấy của anh ta. Ông ta nói, “Có thể làm phiền cậu một chút được không? Tôi có chuyện này muốn hỏi.”

“Quý khách…”

Người đàn ông xua tay. “Tôi không phải là khách, tôi làm nghề này cơ.” Đối phương lấy ra tấm thẻ cảnh sát từ túi trong áo khoác.

Đây không phải lần đầu tiên Tomohiko nhìn thấy thứ này, hồi lớp mười một, anh ta từng bị cảnh sát tìm đến. Người đàn ông trước mặt tỏa ra một thứ mùi giống như hai cảnh sát hồi đó. Anh ta thầm lấy làm may mắn vì Hiroe đã ra ngoài. “Có phải muốn hỏi chuyện về Kirihara không?”

“Đúng. Tôi có thể ngồi đây được không?” Người đàn ông chỉ vào chiếc ghế đối diện với Tomohiko.

“Mời ông.”

“Vậy tôi xin phép.” Người đàn ông ngồi xuống, dựa hẳn vào lưng ghế, đảo mắt nhìn quanh phòng. “Các cậu bán loại hàng có vẻ khó hiểu nhỉ. Bọn trẻ con hay mua những thứ này à?”

“Khách hàng đa số là người lớn nhưng thỉnh thoảng cũng có học sinh cấp II đến mua.”

“Hừm,” người đàn ông nói rồi lắc đầu, “thế giới này càng lúc càng ghê gớm, tôi đã không theo kịp mất rồi.”

“Ông muốn hỏi chuyện gì vậy ạ?” Tomohiko hơi nôn nóng.

Dường như lấy làm vui trước vẻ mặt của Tomohiko, viên cảnh sát cười nhẹ.

“Ông chủ của cửa hàng này vốn là cậu Kirihara Ryoji đúng không nhỉ, giờ cậu ta đang ở đâu?”

“Ông muốn tìm Kirihara có việc gì?”

“Tôi muốn cậu trả lời câu hỏi của tôi trước đã.” Viên cảnh sát cười nhạt.

“Cậu ấy… giờ không ở đây.”

“Ừ, chuyện này thì tôi biết. Căn hộ cậu ta ở đến năm ngoái cũng thanh lý hợp đồng rồi, trong nhà trống không. Thế nên tôi mới đến hỏi cậu.”

Tomohiko thở dài. Xem ra muốn trả lời qua loa cũng vô ích. “Thực ra, chúng tôi cũng đang khốn đốn đây. Ông chủ đột nhiên lại biến mất.”

“Có báo cảnh sát không?”

“Không,” Tomohiko lắc đầu. “Tôi vẫn nghĩ rồi cậu ấy sẽ liên lạc với chúng tôi.”

“Lần cuối cùng cậu gặp cậu ta là khi nào?”

“Hôm giao thừa, mãi đến lúc đóng cửa hàng cậu ấy vẫn ở đây.”

“Sau đó các cậu có nói chuyện qua điện thoại không?”

“Không.”

“Biến mất mà không nói năng câu nào với cả người làm chung như cậu à? Có chuyện đó sao?”

“Vậy nên chúng tôi mới khốn đốn.”

“Ừm.” Người đàn ông xoa cằm, “Lúc cậu gặp cậu Kirihara lần cuối cùng, cậu ta có gì bất bình thường không?”

“Không, tôi không để ý thấy gì bất thường cả, giống như mọi khi thôi.” Tomohiko trả lời với vẻ bình thản, thầm nghĩ tại sao khi người đàn ông này nhắc đến Kirihara lại thêm chữ “cậu” ở đằng trước.

Người đàn ông thò tay vào túi áo lấy ra một món đồ. “Cậu có nhớ gì về người này không?”

Đó là một tấm ảnh, ảnh chân dung của Matsuura. Tomohiko cần nhanh chóng quyết định câu trả lời. Cuối cùng, anh ta kết luận là nên nói dối càng ít càng tốt. “Tôi biết. Là ông Matsuura phải không? Nghe nói hồi trước từng làm việc cho nhà Kirihara.”

“Ông ta từng đến đây à?”

“Ông ấy có đến mấy lần.”

“Đến làm gì?”

“Không biết.” Tomohiko cố ý nghiêng đầu đi, “Tôi chỉ nghe nói ông ta đã lâu lắm rồi không gặp lại Kirihara, nên mới đến tìm cậu ấy. Tôi gần như không nói chuyện với ông ta, nên cũng không rõ lắm.”

“Hừm.” Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mắt Tomohiko. Ánh mắt đó như muốn nhìn thấu xem trong lời của anh ta có bao nhiêu phần dối trá. Tomohiko gắng sức kìm ý muốn quay đầu đi hướng khác.

“Sau khi ông Matsuura đến đây, thái độ của cậu Kirihara thế nào? Có gì để lại cho cậu ấn tượng đặc biệt không?”

“Không có gì. Bọn họ nói chuyện với nhau như thể rất nhớ hồi xưa.”

“Rất nhớ hồi xưa?”

Tomohiko có cảm giác cặp mắt người đàn ông sáng lên.

“Đúng vậy.”

“Ừm…” ông ta gật đầu vẻ hứng thú. “Cậu có nhớ họ nói những chuyện gì không? Tôi nghĩ chắc là có nhắc đến những chuyện đã qua chứ nhỉ.”

“Hình như thế, có điều tôi không nghe được nội dung cụ thể, vì lúc ấy đang bận tiếp khách.”

Tomohiko nhớ Matsuura từng nói về vụ án bố Kirihara bị giết. Nhưng, anh quyết định tốt nhất không nên nhắc đến chuyện đó vào lúc này.

Lúc này, cánh cửa bật mở, một cậu chàng trông như học sinh cấp III bước vào, Tomohiko cất tiếng, “Xin chào quý khách!”

“Vậy sao.” Người đàn ông rốt cuộc cũng đứng dậy. “Vậy thì hôm khác tôi lại đến.”

“Xin hỏi… Kirihara đã làm gì vậy?”

Khi Tomohiko hỏi câu ấy, ông ta đã thoáng tỏ ra do dự, sau đó đáp.

“Giờ vẫn chưa biết. Có điều, chắc chắn cậu ta đã làm gì đó thì tôi mới tìm đến.”

“Làm gì đó…”

“Ồ.” Người đàn ông để ngoài tai câu nói của Tomohiko, chuyển ánh mắt về phía bức tranh cắt giấy đóng khung trên tường, “Đây là cậu ta cắt phải không?”

“Đúng vậy.”

“Cậu ta vẫn khéo tay như thế nhỉ, lại còn là đứa bé trai dắt đứa bé gái nữa, đẹp thật.”

Tomohiko nghĩ, sao ông ta biết là Kirihara cắt? Anh ta tin chắc người này không chỉ điều tra nghi phạm làm lậu trò chơi Mario.

“Xin lỗi đã làm phiền cậu.” Người đàn ông đi ra phía cửa.

“Xin hỏi…” Tomohiko gọi với theo, “có thể hỏi tên ông được không ạ?”

“Được.” Người đàn ông dừng bước, ngoảnh đầu lại nói, “Tôi họ Sasagaki.”

“Ông Sasagaki…”

“Gặp lại cậu sau.” Sasagaki ra khỏi cửa hàng.

Tomohiko ấn tay lên trán, Sasagaki… anh ta từng nghe thấy cái họ này rồi, hình như là từ miệng Matsuura. Ông ta kể, người cảnh sát hình sự đã năm lần bảy lượt xác nhận lại chứng cứ ngoại phạm của họ trong vụ án bố Kirihara chính là Sasagaki.

Tomohiko xoay người, chăm chú nhìn vào bức tranh cắt giấy mà Kirihara để lại.

Chương 9

Các phòng thuộc trụ sở chính Tokyo của công ty Cổ phần Thiết bị điện Tozai thường họp vào sáng ngày thứ Hai. Tại cuộc họp, trưởng các phòng sẽ thông báo về các vấn đề đã được quyết định cũng như đưa ra các chỉ dẫn công việc. Những người phụ trách nếu có chuyện gì muốn thông báo, cũng sẽ tranh thủ lúc này.

Một ngày thứ Hai trung tuần tháng Tư, trưởng phòng Bản quyền sáng chế Nagasaka nhắc đến việc cầu Seto mới thông xe mấy hôm trước. Anh ta nói, tính cả đường hầm Seikan mới thông xe tháng trước, từ nay Nhật Bản sẽ tiến thêm một bước phát triển tới xã hội xe hơi, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng. Và câu chuyện dừng lại ở việc nhắc nhở mọi người luôn sẵn sàng đối phó với đối thủ vì cạnh tranh sẽ càng lúc càng gay gắt. Chắc hẳn lại rập khuôn theo những lời một ai đó đã phát biểu trong cuộc họp tuần trước.

Sau khi buổi họp kết thúc, các nhân viên trở về chỗ ngồi, bắt đầu làm việc. Có người gọi điện thoại, có người đi lấy công văn, có người vội vội vàng vàng ra ngoài. Có thể nói đó là quang cảnh một ngày thứ Hai bình thường của phòng này.

Takamiya Makoto cũng lao vào công việc như thường lệ, bắt tay hoàn thành nốt mấy thủ tục đăng ký bản quyền mà thứ Sáu tuần trước vẫn chưa làm xong. Anh ta có thói quen giữ lại một vài việc không gấp lắm để tuần sau xử lý, coi như làm động tác khởi động đầu óc.

Nhưng công việc còn chưa xong, đã nghe tiếng “Nhóm E tập hợp”. Người lên tiếng là Narita vừa được thăng chức làm nhóm trưởng hồi cuối năm ngoái.

Nhóm E là nhóm phụ trách vấn đề bản quyền sáng chế liên quan đến các lĩnh vực điện khí, điện tử, máy tính. E lấy từ chữ cái đầu tiên của từ Electronics trong tiếng Anh, tính cả nhóm trưởng tổng cộng có năm thành viên.

Mấy người bọn Makoto ngồi xuống quanh bàn làm việc của Narita.

“Chuyện này rất quan trọng.” Nét mặt Narita có vẻ nghiêm trọng. “Liên quan đến hệ thống chuyên gia kỹ thuật sản xuất. Sự việc là gì, chắc mọi người đều biết cả rồi chứ?”

Tính cả Makoto, có ba người gật đầu. Chỉ có Yamano mới vào công ty năm ngoái là ngại ngùng nói, “Em không rõ cho lắm.”

“Cậu biết về hệ thống chuyên gia chứ?” Narita hỏi.

“Không biết… chỉ nghe nhắc đến tên thôi.”

“Thế còn ai?”

“À, trí tuệ nhân tạo phải không ạ?” Yamano trả lời với vẻ không chắc chắn lắm.

Trong ngành công nghiệp máy tính phát triển chóng mặt gần đây, việc nghiên cứu để làm cho máy tính ngày một tiếp cận với bộ não con người đã thành một làn sóng. Chẳng hạn khi một người đi lướt qua một người khác, người ấy không hề cố ý tính toán khoảng cách giữa mình và đối phương để quyết định tốc độ di chuyển, mà dựa vào kinh nghiệm hoặc trực giác để quyết định “linh hoạt” tốc độ và phương hướng. Thứ khiến cho máy tính sở hữu năng lực phán đoán và suy nghĩ có tính linh hoạt như vậy, được gọi là “trí tuệ nhân tạo”.

“Hệ thống chuyên gia là một trong những ứng dụng của trí tuệ nhân tạo, chính là hệ thống sử dụng máy tính thay thế cho các chuyên gia.” Narita nói, “Thông thường, những người được gọi là chuyên gia, không chỉ có kiến thức phong phú, mà còn nắm nhiều bí quyết trong lĩnh vực chuyên môn của mình nữa, đúng vậy không? Đem những thứ ấy ra tạo thành một hệ thống chặt chẽ, để những người ngoài ngành chỉ dựa vào hệ thống này cũng có thể đưa ra các phán đoán của chuyên gia, chính là hệ thống chuyên gia. Giờ đã có hệ thống chuyên gia trị liệu và hệ thống chuyên gia cố vấn kinh doanh rồi.”

Nói tới đây, Narita lại hỏi Yamano đã hiểu hay chưa.

“Đại khái là hiểu rồi.” Yamano trả lời.

“Công ty chúng ta đã bắt đầu chú ý đến hệ thống này từ hai ba năm trước, một phần nguyên nhân là do công ty phát triển nhanh chóng, dẫn đến chênh lệch tuổi tác giữa nhân viên nhiều kinh nghiệm và nhân viên trẻ rất lớn. Đến khi những nhân viên nhiều kinh nghiệm tới tuổi về hưu, công ty sẽ lâm vào tình trạng thiếu chuyên gia thực thụ. Đặc biệt là trong lĩnh vực kỹ thuật sản xuất, như các kỹ thuật xử lý nhiệt, xử lý hóa học trong gia công kim loại cần rất nhiều bí quyết và tri thức chuyên môn, nếu thiếu người giàu kinh nghiệm sẽ rất khó khăn. Vì vậy, cần tranh thủ lúc này xây dựng hệ thống chuyên gia, để có thể đối phó với tình trạng chỉ còn các nhân viên kỹ thuật trẻ.”

“Đây chính là hệ thống chuyên gia kỹ thuật sản xuất?”

“Đúng thế. Đây là do phòng Kỹ thuật sản xuất và phòng Phát triển hệ thống cùng hợp tác phát triển, giờ đã lắp đặt hệ thống máy workstation, chắc có thể dùng được rồi nhỉ?” Narita nhìn ba người còn lại hỏi.

“Có thể dùng được.” Makoto trả lời, “Nhưng điều kiện là phải có mật mã tìm kiếm thông tin kỹ thuật.”

Thông tin kỹ thuật chứa rất nhiều bí mật nội bộ của công ty, vì vậy dù là nhân viên trong công ty, cũng phải tiến hành xin phép mới lấy được mật mã. Các nhân viên thuộc phòng Bản quyền sáng chế như Makoto vì yêu cầu công việc cần phải tìm kiếm các thông tin về bản quyền sáng chế, nên đều có mật mã.

“Thôi, giải thích đến đây thôi.” Narita điều chỉnh lại tư thế ngồi, hạ giọng nói, “Nếu câu chuyện như vừa nói thì sẽ không liên quan gì đến chúng ta vì tiền đề của hệ thống này là chỉ sử dụng trong công ty.”

“Xảy ra chuyện gì rồi ạ?” Một đồng nghiệp hỏi.

Narita khẽ gật đầu. “Vừa nãy người ở phòng Phát triển hệ thống có qua đây. Bọn họ nói hiện giờ có một nhu liệu máy tính đang xuất hiện ở một số công ty chế tạo loại vừa. Phần mềm ấy có thể gọi là phiên bản của hệ thống chuyên gia gia công kim loại vậy.”

Lời anh ta nói làm đám nhân viên dưới quyền ngơ ngác nhìn nhau.

“Nhu liệu ấy có vấn đề gì?” Makoto hỏi.

Narita hơi chồm người lên phía trước.

“Do tình cờ có được nhu liệu ấy nên phòng Phát triển hệ thống và phòng Kỹ thuật sản xuất đã nghiên cứu nội dung nhu liệu, phát giác số liệu trong đó rất giống với số liệu của phần gia công kim loại trong hệ thống chuyên gia kỹ thuật sản xuất của chúng ta.”

“Nói như vậy, là chương trình hệ thống của chúng ta bị lộ ra ngoài rồi?” Một nhân viên lớn hơn Makoto một tuổi hỏi.

“Vẫn chưa thể hoàn toàn khẳng định, nhưng không loại trừ khả năng này.”

“Không biết xuất xứ của nhu liệu kia ạ?” Makoto hỏi.

“Không, biết chứ. Đó là một công ty phát triển nhu liệu ở Tokyo. Hình như họ dùng nhu liệu đó để quảng cáo.”

“Quảng cáo?”

“Phần mềm ấy là bản dùng thử, bên trong chỉ có một ít số liệu. Ý là cho người ta dùng trước, nếu hài lòng thì hãy mua hệ thống chuyên gia gia công kim loại thật sự của bọn họ.”

“Ra là vậy.” Makoto hiểu ra, giống như gói mỹ phẩm dùng thử vậy.

“Vấn đề là,” Narita tiếp tục nói. “Nếu đúng là nội dung hệ thống gia công kim loại của chúng ta bị tiết lộ ra bên ngoài, và họ dựa vào đó để làm ra nhu liệu giống vậy thì chúng ta làm thế nào chứng minh được điều đó? Còn nữa, nếu chứng minh được, thì có thể dùng luật pháp để ngăn bọn họ sản xuất, tiêu thụ hay không?”

“Vì vậy mới yêu cầu chúng ta điều tra?” Makoto hỏi.

Narita gật đầu trước câu hỏi đó.

“Việc chương trình máy tính trở thành đối tượng được luật bản quyền bảo vệ đã có án lệ. Có điều, muốn chứng minh nội dung là ăn cắp không hề đơn giản. Cũng giống như việc sao chép tiểu thuyết vậy. Rất khó xác định giống đến mức độ nào mới coi là phạm pháp. Có điều, chúng ta cứ thử xem.”

“Nhưng mà,” Yamano nói, “nội dụng hệ thống chuyên gia của chúng ta sao có thể lộ ra ngoài được chứ? Thông tin kỹ thuật đều được quản lý rất chặt cơ mà.”

Narita cười gằn.

“Kể cho cậu nghe một câu chuyện rất thú vị. Có công ty nọ bí mật nghiên cứu phát triển thiết bị tăng áp cho tuốc bin kiểu mới, linh kiện được làm từng cái một, sản phẩm mẫu số 1 rốt cuộc cũng hoàn thành xong xuôi. Nhưng hai tiếng đồng hồ sau đó,” Narita dịch người lại gần Yamano, “trên bàn làm việc của trưởng phòng Nghiên cứu phát triển động cơ tuốc bin thuộc công ty cạnh tranh, đã có một thiết bị tăng áp giống hệt như thế rồi.”

“Hả!” Yamano kinh ngạc kêu lên một tiếng, ngẩn người ra.

Narita bật cười đắc ý.

“Đây gọi là cạnh tranh phát triển.”

“Thật không ạ?”

Nhìn vẻ mặt đầy bức xúc của Yamano, Makoto cười thiểu não, vì anh ta cũng từng nghe câu chuyện hệt như thế.

***

Hôm ấy, hơn tám giờ tối Makoto mới trở về nhà ở Seijo, vì việc điều tra hệ thống chuyên gia kia, anh ta buộc phải làm thêm giờ.

Nhưng lúc mở cửa nhà mình, Makoto lại hối hận ngay, sớm biết vậy thì đã ở lại công ty thêm một lúc nữa, bởi trong nhà vẫn tối om như mực.

Anh lần lượt bật đèn theo thứ tự tiền sảnh, hành lang, phòng khách. Dù đã vào tháng Tư, nhưng anh ta vẫn cảm nhận được cái lạnh của sàn nhà cả ngày không có hơi người, dù đã đi dép.

Makoto cởi áo, ngồi trên sofa, nới lỏng cà vạt, cầm điều khiển từ xa trên bàn bật ti vi lên. Mấy giây sau đó, trên màn hình xuất hiện những toa tàu hỏa bị đụng cháy. Cảnh tượng này anh đã xem rất nhiều lần, đó là tai nạn tàu hỏa đâm nhau xảy ra ở ngoại ô Thượng Hải, Trung Quốc từ tháng trước. Ti vi đang phát chương trình về việc xử lý hậu quả sau tai nạn. Đoàn tham quan của học sinh trường công lập Kochi gồm một trăm chín mươi ba giáo viên và học sinh đã có mặt trên chuyến tàu gặp nạn. Một giáo viên và hai mươi sáu học sinh tử nạn.

Phát thanh viên nói đại ý Nhật Bản và Trung Quốc đang tiếp tục tiến hành đàm phán về vấn đề bồi thường cho người bị nạn, nhưng vẫn chưa đi tới thống nhất.

Makoto chuyển đài vì muốn xem truyền hình trực tiếp bóng chày, nhưng ngay sau đó lại nhớ ra hôm nay là thứ Hai, bèn tắt ti vi đi. Anh ta lập tức cảm nhận được căn nhà càng tĩnh lặng hơn so với trước khi bật ti vi. Makoto nhìn đồng hồ trên tường. Chiếc đồng hồ có mặt hình hoa, món quà bọn họ nhận được trong hôn lễ, chỉ tám giờ hai mươi phút.

Makoto đứng dậy, vừa cởi cúc áo sơ mi, vừa ngó vào bếp. Căn bếp được dọn dẹp sạch sẽ. Trong bồn rửa bát không có bát đũa bẩn, các dụng cụ nấu ăn được sắp xếp để tiện lấy ra, sáng bóng như mới.

Thế nhưng, lúc này điều anh ta muốn biết, không phải là căn bếp được dọn sạch sẽ hay không, mà là vợ mình có dự định gì cho bữa tối nay. Anh ta muốn biết, trước khi ra ngoài cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tối hay định sau khi về mới bắt tay làm. Nhìn tình hình căn bếp, có lẽ là khả năng thứ hai.

Anh ta lại nhìn đồng hồ lần nữa, kim dài đã nhích thêm hai nấc nhỏ.

Makoto lấy bút bi trong ngăn kéo tủ phòng khách ra, vẽ một dấu X lớn vào ô của ngày hôm nay trên tờ lịch treo tường. Đây là ký hiệu đánh dấu anh ta về nhà trước. Anh ta bắt đầu đánh dấu ghi nhớ từ tháng này, nhưng không hề nói cho vợ biết ý nghĩa của ký hiệu đó. Makoto định sẽ tìm cơ hội nói với cô. Mặc dù tự biết hành vi này cũng không hay ho gì lắm, nhưng anh ta cho rằng, cần phải ghi lại tình trạng trước mắt một cách khách quan theo hình thức nào đó.

Tháng này mới được một nửa, mà đã có hơn mười dấu X rồi.

Quả nhiên không nên đồng ý cho cô ấy đi làm, đây không biết là lần thứ bao nhiêu Makoto hối hận vì điều này. Đồng thời, anh ta cũng thấy căm ghét chính mình vì có ý nghĩ ấy, cho rằng mình là một gã đàn ông bụng dạ hẹp hòi.

Anh ta đã kết hôn với Yukiho được hai năm rưỡi.

Đúng như anh ta nghĩ, cô là một người vợ hoàn hảo, làm gì cũng sạch sẽ gọn gàng, hoàn toàn không thể chê trách. Đặc biệt tài nấu nướng tuyệt vời của cô làm anh ta cảm động ngất ngây, dù là món Pháp, món Ý hay món Nhật, món nào của cô ấy cũng có thể sánh với đầu bếp chuyên nghiệp.

“Tôi rất không muốn thừa nhận, nhưng cậu quả thực là người đàn ông may mắn nhất thế kỷ này đấy. Cưới được một cô vợ xinh đẹp như vậy đã phải rất hài lòng rồi, không ngờ cô nàng lại còn nấu ăn ngon như thế chứ! Cứ nghĩ đến việc tôi với cậu cùng sống trong một thế giới, thực sự rất khó để không ghét bỏ chính bản thân mình đấy.” Người nói những lời này là một trong đám bạn bè đến ăn uống sau khi họ kết hôn. Những người khác cũng đồng tình, hùa thêm một đống những lời ghen tị.

Dĩ nhiên, Makoto cũng khen ngợi tài nấu nướng của cô. Hồi mới cưới, hầu như ngày nào anh ta cũng khen cô.

“Hồi trước mẹ thường dẫn em đi các nhà hàng hạng nhất mà người ta khen ngợi, bà nói, thời trẻ không được thưởng thức món ngon thì không thể bồi dưỡng nên vị giác thực sự được. Bà còn bảo, một số người đến những nhà hàng đắt đỏ mà chẳng ngon chút nào, chính là minh chứng cho việc hồi nhỏ không được nếm qua món ngon. Nhờ vậy, nên em cũng khá tự tin với khẩu vị của mình. Có điều, có thể khiến anh ăn vui vẻ như thế, em thật sự rất sung sướng.”

Trước lời khen ngợi của Makoto, Yukiho vui vẻ trả lời như vậy. Bộ dạng hơi thẹn thùng ấy của cô làm anh ta dấy lên cảm giác muốn vĩnh viễn ôm chặt lấy cô không rời.

Thế nhưng, cuộc sống bữa nào cũng được thưởng thức món ăn do cô làm chỉ kéo dài trong hai tháng. Nguyên nhân là câu nói này của cô, “Anh à, em có thể mua cổ phiếu không?”

“Hả?”

Lúc đó, trong đầu Makoto không hiện lên hai chữ “cổ phiếu” vì thứ này cách quá xa cuộc sống thường nhật của Yukiho.

Sau khi hiểu ra, anh ta nghi hoặc nhiều hơn kinh ngạc, “Em cũng biết chơi cổ phiếu à?”

“Biết, em đã học mà.”

“Học?”

Yukiho lấy trên giá sách xuống mấy quyển sách. Đều là sách nhập môn mua bán cổ phiếu hoặc sách hướng dẫn. Makoto bình thường không hay xem sách, hoàn toàn không để ý đến trên chiếc giá sách giả cổ trong phòng khách nhà mình lại đặt những thứ sách này.

“Sao em lại nghĩ đến việc mua cổ phiếu?” Makoto chuyển hướng đặt câu hỏi.

“Vì chỉ ở nhà làm việc nhà, có nhiều thời gian rảnh lắm. Vả lại, giờ giá cổ phiếu rất tốt, sau này còn tốt hơn nữa, so với để trong ngân hàng lấy lãi thì tốt hơn nhiều.”

“Nhưng mà, cũng có thể thua lỗ đấy.”

“Chẳng có cách nào, đây là một kiểu đánh bạc mà.” Yukiho bật cười thoải mái.

Câu “đây là một kiểu đánh bạc mà” làm Makoto lần đầu tiên cảm thấy không thoải mái với Yukiho, cảm giác như mình bị phản bội.

Câu tiếp theo của cô lại càng làm cảm giác này mạnh mẽ thêm.

“Anh yên tâm, em tự tin, chắc chắn không bị lỗ đâu. Với lại, em chỉ dùng tiền của em thôi.”

“Tiền của em?”

“Em cũng có một ít tiền để dành.”

“Có thì có…”

Anh dị ứng với cách nghĩ “tiền của em”. Đã là vợ chồng với nhau, còn phải phân biệt ra tiền của ai nữa sao?

“Vẫn không được ạ?” Yukiho ngước mắt lên nhìn chồng, thấy Makoto không nói năng gì, cô khẽ thở dài một tiếng, “Cũng phải, đúng là không được rồi. Em thậm chí còn chưa thành thạo trong việc làm vợ, đâu phải lúc lo đến việc khác. Xin lỗi anh, em sẽ không nhắc lại chuyện này nữa.” Cô chùng vai xuống, bắt đầu thu dọn mấy quyển sách liên quan đến cổ phiếu.

Nhìn bóng dáng mảnh mai của Yukiho, Makoto không nén nổi suy nghĩ rằng mình thật là một kẻ hẹp hòi, bao lâu nay cô không hề đưa ra một đề nghị vô lý nào.

“Anh có điều kiện,” anh ta nhìn bóng lưng Yukiho, nói. “Không được quá tập trung vào đó, tuyệt đối không được vay tiền. Những điều này em có thể hứa chứ?”

Yukiho ngoảnh đầu lại, mắt sáng bừng lên lấp lánh. “Có thể được ạ?”

“Những điều kiện anh nói em làm được không?”

“Chắc chắn là được, em cảm ơn anh!” Yukiho ôm lấy cổ anh ta.

Hai tay Makoto ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, nhưng trong lòng lại dâng lên một linh cảm chẳng lành.

Xét về kết quả, Yukiho đúng là đã tuân thủ điều kiện anh ta đặt ra. Cô đều đặn tăng tài sản của mình bằng cổ phiếu. Makoto hoàn toàn không biết lúc đầu cô đầu tư bao nhiêu tiền, tiến hành mua bán ở mức độ nào. Nhưng nghe cô và người phụ trách ở công ty chứng khoán nói chuyện điện thoại, có thể thấy số tiền cô điều động đã hơn con số mười triệu yên.

Cuộc sống của cô từ đó bắt đầu xoay quanh cổ phiếu. Vì cần thường xuyên nắm bắt tình hình cụ thể, một ngày cô đến công ty cổ phiếu hai lần. Vì sợ để lỡ điện thoại của người môi giới chứng khoán, nên cô rất ít ra ngoài, kể cả khi bất đắc dĩ phải ra ngoài, cũng cách một tiếng cô lại gọi điện một lần. Báo thì đọc ít nhất sáu tờ, trong đó có hai tờ là báo Kinh tế và báo Công nghiệp.

“Em nên tiết chế chút đi!” Một hôm, khi Yukiho vừa kết thúc cuộc điện thoại của công ty chứng khoán gọi đến, Makoto không thể nhịn được nữa. Từ sáng điện thoại đã đổ chuông không ngừng nghỉ, bình thường Makoto ở công ty cũng không buồn để tâm, nhưng hôm đó là ngày kỷ niệm thành lập công ty, anh ta được nghỉ ở nhà. “Được ngày nghỉ hiếm hoi mà hỏng hết cả. Vì buôn bán cổ phiếu mà hai vợ chồng muốn ra ngoài một chút cũng không được! Vì cổ phiếu, cuộc sống chẳng yên lành tử tế được, thôi thì đừng chơi nữa cho xong!”

Tính cả thời kỳ yêu đương, đây là lần đầu tiên Makoto lớn giọng gắt gỏng với Yukiho. Khi ấy, họ đã kết hôn được tám tháng.

Không rõ vì bất ngờ hay sốc, Yukiho hoang mang đứng ngây người ra. Nhìn gương mặt tái nhợt của cô, Makoto lại thấy tội nghiệp.

Thế nhưng, anh ta còn chưa kịp mở miệng xin lỗi, cô đã hạ giọng nói, “Em xin lỗi.”

“Em không hề có ý bỏ mặc anh. Xin anh hãy tin em. Nhưng mà, vì buôn bán cổ phiếu có chút thuận lợi nên em đâm mải mê. Em xin lỗi, em đã không làm tròn bổn phận của một người vợ.”

“Anh không có ý đó.”

“Em hiểu mà.” Dứt lời, Yukiho cầm điện thoại lên, gọi tới công ty cổ phiếu vừa nãy, lập tức dặn họ bán hết cổ phiếu có trong tay đi.

Sau khi gác máy, cô quay lại đối mặt với Makoto.

“Chỉ có ủy thác đầu tư là không thể hủy hợp đồng ngay lập tức. Nhưng thế, đã có thể tha thứ cho em chưa…”

“Em không tiếc sao?”

“Không đâu, làm như thế mới cắt đứt triệt để được. Hễ nghĩ đến chuyện đã mang đến cho anh bao nhiêu điều không vui, em lại thấy thật khó chịu trong lòng…”

Yukiho ngồi sụp xuống tấm thảm trải sàn, cúi gằm mặt, hai vai khe khẽ run lên, nước mắt nhỏ lã chã từng giọt xuống mu bàn tay.

“Đừng nhắc đến chuyện này nữa.” Makoto đặt tay lên vai cô.

Kể từ hôm đó, tất cả các tài liệu liên quan đến cổ phiếu đều biến mất khỏi nhà họ, Yukiho cũng tuyệt đối không nhắc đến chuyện cổ phiếu nữa.

Thế nhưng, rõ ràng cô đã mất đi sức sống, lại nhàn rỗi đến ngẩn ngơ. Những lúc không ra ngoài cô cũng lười chẳng buồn trang điểm, càng rất ít khi đến hiệu làm tóc.

“Hình như em biến thành kẻ xấu xí rồi.” Có lúc cô soi mình trong gương, nở một nụ cười mệt mỏi, nói.

Makoto đề nghị cô đi học thứ gì đó, nhưng cô dường như không có hứng thú. Makoto thầm đoán, có lẽ hồi nhỏ cô đã học trà đạo, cắm hoa và giao tiếp tiếng Anh nên có phản ứng ngược như thế.

Anh ta cũng hiểu, sinh con chính là cách giải quyết tốt nhất. Vì việc nuôi dạy con cái nhất định sẽ chiếm hết tất cả thời gian nhàn rỗi của Yukiho. Nhưng họ lại không có con. Hai người chỉ dùng biện pháp tránh thai trong khoảng nửa năm đầu tiên sau khi kết hôn, nhưng Yukiho hoàn toàn không có dấu hiệu gì chứng tỏ mang thai.

Mẹ của Makoto cũng cho rằng nên sinh con lúc còn trẻ nên bà có vẻ không hài lòng khi họ cứ là đôi vợ chồng son mãi. Hễ có cơ hội, bà lại bóng gió nói với Makoto, nếu không dùng biện pháp tránh thai mà vẫn không có con, tốt nhất hãy đến bệnh viện kiểm tra xem sao?

Kỳ thực anh ta cũng muốn đến bệnh viện kiểm tra, thậm chí từng đề nghị với Yukiho. Thế nhưng, hiếm khi nào cô phản đối một cách kiên quyết như thế. Hỏi nguyên nhân, mắt cô hơi đỏ lên.

“Có thể cuộc phẫu thuật lần đó khiến em không thể có thai được nữa, nếu là vậy, chắc chắn em sẽ đau lòng đến không sống nổi mất.”

Cuộc phẫu thuật mà cô nói đến, là chỉ lần phá thai trước đó.

“Thế nên kiểm tra để làm rõ không phải là tốt hơn sao? Có lẽ sau khi điều trị sẽ khỏi.”

Dù Makoto nói như thế, cô vẫn cứ lắc đầu.

“Bệnh vô sinh khó chữa lắm, em không muốn kiểm tra nguyên nhân không thể mang thai đâu. Huống hồ, không có con cũng có sao? Hay là anh không muốn sống chung với một người phụ nữ không thể sinh con?”

“Không, làm gì có chuyện đó. Có con hay không chẳng liên quan gì cả. Được rồi, anh sẽ không nhắc đến chuyện này nữa.”

Makoto biết, trách móc một người phụ nữ không thể mang thai là điều nhẫn tâm đến nhường nào. Trên thực tế, sau cuộc nói chuyện ấy của họ, anh ta hầu như không nhắc lại chuyện con cái nữa. Với mẹ, anh ta cũng nói dối rằng họ đã đến bệnh viện kiểm tra rồi, cả hai đều không có vấn đề gì.

Chỉ là, có lúc Yukiho lại lẩm bẩm như thể tự nói với chính mình, tại sao chúng ta lại không có con nhỉ. Liền ngay sau đó, chắc chắn cô sẽ lại nói, “Lúc ấy phải chăng không nên phá nó đi…”

Makoto chỉ còn biết lẳng lặng lắng nghe.

***

Ngoài tiền sảnh vẳng lại tiếng mở khóa, Makoto nằm bần thần trên ghế sofa nhổm dậy. Kim đồng hồ treo tường chỉ đúng chín giờ.

Ngoài hành lang có tiếng bước chân, rồi cửa bật mở.

“Xin lỗi, em về muộn quá.”

Yukiho mặc áo khoác xanh rêu bước vào, hai tay đều xách đồ. Tay phải cầm hai túi giấy, tay trái xách hai túi mua hàng ở siêu thị, trên vai còn đeo một chiếc túi chéo màu đen nữa.

“Anh đói chưa ạ? Em chuẩn bị ngay đây.”

Cô đặt túi của siêu thị xuống sàn bếp, đi vào phòng ngủ. Những nơi cô đi qua để lại một mùi hương ngòn ngọt.

Mấy phút sau, cô đã thay đồ ở nhà từ trong phòng đi ra, trên tay cầm chiếc tạp dề. Cô vừa buộc quanh người vừa đi vào bếp.

“Em đã mua đồ chế biến sẵn về, không cần đợi lâu lắm đâu, lại có cả canh đóng hộp nữa.” Giọng nói mang theo tiếng thở hổn hển từ trong bếp vẳng ra.

Makoto vốn đang xem báo, nghe thấy những lời này, không khỏi khó chịu. Chính bản thân anh cũng không hiểu được mình bực bội vì chuyện gì. Nếu buộc phải nói ra, thì có lẽ chính là giọng nói tràn trề sức sống ấy của cô.

Makoto bỏ tờ báo xuống, đứng dậy, đi về phía căn bếp đang phát ra tiếng chuẩn bị.

“Em bắt anh ăn đồ ăn sẵn à?”

“Anh nói gì cơ ạ?” Yukiho lớn tiếng hỏi lại. Có vẻ âm thanh của máy hút mùi làm cô nghe không rõ, điều này khiến anh ta càng thêm cáu.

Cô đang chuẩn bị đun nước trên bếp gas, nghiêng đầu nhìn chồng đứng ngoài cửa bếp với ánh mắt khó hiểu.

“Anh bảo em để anh đợi lâu như vậy, rốt cuộc vẫn bắt anh ăn uống qua loa thế này à!”

Miệng cô há hốc thành hình chữ “O”, kế đó, cô tắt máy hút mùi đi. Không khí lập tức ngừng lưu thông, cả căn nhà lặng phắt.

“Em xin lỗi, anh không vui ạ?”

“Nếu chỉ là thỉnh thoảng, anh cũng không có gì để nói.” Makoto nói. “Nhưng mà dạo này ngày nào cũng như ngày nào, tối tối em đều về muộn, bày thức ăn làm sẵn ra, lần nào cũng thế!”

“Em xin lỗi, nhưng mà, em sợ để anh đợi lâu quá…”

“Anh đã đợi. Đợi đến phát chán rồi. Anh còn định ăn luôn mì ăn liền cho xong, đợi lâu để rồi ăn đồ mua bên ngoài về thì khác gì ăn mì đâu?”

“Xin lỗi. Em… tuy không thể thành lý do, nhưng gần đây thật sự rất bận… làm anh khó chịu, em thật sự rất xin lỗi.”

“Việc làm ăn phát triển, thật đáng chúc mừng đấy.” Makoto biết khóe miệng mình đang nhệch sang một bên rất khó coi.

“Anh đừng nói vậy. Xin lỗi, từ giờ em sẽ chú ý.” Hai tay Yukiho đặt trên tạp dề, đầu cúi xuống.

“Câu này anh nghe nhiều lần lắm rồi.” Makoto đút tay vào túi quần, buông lại một câu như thế.

Yukiho chỉ cúi đầu, không lên tiếng, chắc bởi không thể nói lại được. Nhưng gần đây những lúc như thế này, Makoto bất giác lại nghĩ: liệu có phải cô cho rằng chỉ cần cúi đầu như thế, đợi khi nào cơn sấm sét qua đi là xong hay không.

“Sao em không nghỉ đi?” Makoto nói. “Anh thấy, không thể nào làm tốt cả hai việc được. Mà em cũng rất vất vả.”

Yukiho không nói năng gì. Cô đang tránh tranh luận về chuyện này.

Thoáng sau, bờ vai cô bắt đầu khe khẽ run rẩy, hai tay túm vạt dưới của chiếc tạp dề lên che mắt, tiếng nghẹn ngào vang lên sau bàn tay.

“Em xin lỗi.” Cô nhắc lại lần nữa, “Em thật chẳng ra gì. Thật sự rất vô dụng, chỉ gây thêm phiền phức cho anh… anh để em làm điều mình thích, em lại không thể nào báo đáp được anh. Em thật chẳng ra gì. Makoto, có lẽ anh không nên kết hôn với em.” Nước mắt làm giọng cô thổn thức, câu được câu chăng, chốc chốc lại kèm theo tiếng thút thít.

Nghe thấy một tràng những lời hối lỗi này của Yukiho, Makoto không thể trách móc được cô nữa, ngược lại còn cảm thấy mình thật hẹp hòi khi nổi giận đùng đùng vì một chuyện cỏn con.

“Thôi được rồi.” Anh ta đành xoa dịu. Yukiho không cãi lại câu nào nên có muốn cãi nhau cũng chẳng cãi được.

Makoto trở lại ghế sofa, giở tờ báo ra. Yukiho lại đến hỏi, “Vậy…”

“Gì?” Anh ta quay đầu hỏi.

“Bữa tối… tính sao ạ? Muốn nấu gì đó cũng không có nguyên liệu.”

“À…” Makoto cảm thấy người mệt rã rời. “Tối nay ăn thứ em mua về là được.”

“Được không ạ?”

“Không thì cũng chẳng còn cách nào.”

“Xin lỗi, em lập tức đi chuẩn bị ngay đây.” Yukiho biến mất vào trong bếp.

Nghe thấy tiếng máy hút mùi hoạt động trở lại, Makoto vẫn có cảm giác không thể thoải mái được.

“Em có thể đi làm không?” Khi còn một tháng nữa là kỷ niệm một năm ngày cưới, Yukiho đưa ra câu hỏi này. Vì không hề có sự chuẩn bị, Makoto ngẩn người ra.

Yukiho giải thích rằng cô có người bạn trong giới thời trang muốn mở cửa hàng riêng, hỏi cô có muốn làm cùng không. Người đó định mở cửa hàng thời trang nhập khẩu.

Makoto hỏi cô có muốn làm hay không, cô bảo muốn thử một lần xem sao.

Lần đầu tiên từ khi thôi dính dáng vào cổ phiếu, đôi mắt ảm đạm không chút thần thái của cô sáng bừng lên lấp lánh. Thấy cô như vậy, Makoto không thể nói ra lời phản đối.

Anh ta chỉ nhắc cô chớ nên quá sức, rồi đồng ý. Mười ngón tay Yukiho đan vào nhau trước ngực, dùng thinh lặng để biểu lộ niềm vui của mình.

Cửa hàng bọn cô ở Nam Aoyama, Makoto đã đến đó mấy lần. Bên trong toàn bộ là cửa kính kéo màn, cảm giác rất sang trọng. Đi ngang qua trước cửa tiệm có thể nhìn thấy các loại trang phục nữ nhập cảng và các mặt hàng tạp hóa. Sau này anh ta mới biết, tất cả tiền trang hoàng trong cửa tiệm đều do Yukiho bỏ ra.

Người hợp tác với Yukiho tên là Tamura Noriko, cả gương mặt lẫn thân hình đều tròn lẳn, có vẻ gì đó bình dân. Đúng như ấn tượng bề ngoài, Noriko là một người chịu khó. Theo như Makoto quan sát, công việc của họ dường như được phân công thế này: Yukiho phụ trách tiếp khách hàng, còn Tamura Noriko lấy quần áo, tính tiền.

Cửa hàng này hoàn toàn kinh doanh theo hình thức hẹn trước, có nghĩa là khách sẽ hẹn sẵn ngày đến cửa hàng. Như vậy, bọn họ có thể dựa theo kích cỡ và sở thích của khách để chuẩn bị hàng. Cách làm này có thể nói hiệu quả, tiết kiệm được không gian trưng bày hàng.

Sự thành bại của phương thức kinh doanh này hoàn toàn dựa vào các mối quan hệ của bọn họ, nhưng từ lúc khai trương đến giờ, dường như chưa bao giờ hết khách.

Makoto ít nhiều cũng lo rằng Yukiho liệu có quá mải mê với việc kinh doanh cửa hàng thời trang mà chểnh mảng việc nhà không, nhưng khi ấy vẫn chưa có hiện tượng thế này. Có lẽ Yukiho cũng sợ Makoto nghĩ như thế nên sau khi mở tiệm, cô còn dốc nhiều tâm sức vào việc nhà hơn cả trước. Không những không nấu nướng qua quýt, mà cũng không bao giờ về muộn hơn Makoto cả.

Hai tháng sau khi mở cửa hàng, Yukiho lại một lần nữa gây bất ngờ, cô hỏi Makoto có muốn làm chủ cửa hàng không.

“Chủ cửa hàng? Anh? Tại sao?”

“Hình như chủ nhà phải nộp thuế thừa kế tài sản nên cần tiền gấp, hỏi bọn em có ý mua lại cửa hàng hay không.”

“Em muốn mua à?”

“Đúng ra là em nghĩ nếu mua chắc chắn có lợi. Giá nhà đất ở khu vực ấy sau này nhất định chỉ có tăng chứ không giảm. Giá mà chủ nhà đưa ra lúc này, có thể nói là phá giá rồi đấy!”

“Nếu anh không mua thì sao?”

“Vậy thì đành chịu thôi,” Yukiho thở dài, “em đành phải mua vậy.”

“Em?”

“Em nghĩ, xét địa thế khu vực ấy, ngân hàng chắc sẽ chấp thuận cho vay.”

“Em sẽ đi vay tiền?”

“Vâng ạ.”

“Em muốn mua thế à?”

“Cũng một phần, vả lại em cảm giác nếu không mua sợ là sẽ không ổn. Nếu mình không mua, chủ nhà nhất định sẽ tìm người khác, như vậy nếu không may, có thể phải trả nhà mất.”

“Trả nhà?”

“Bảo bọn em trả nhà, để tiện bán cửa hàng đi với giá cao hơn.”

Makoto thoạt tiên không tỏ thái độ gì, nhưng sau đó bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc.

Không phải là anh ta không mua được. Nhà Takamiya có mấy mảnh đất ở Seijo, sau này toàn bộ đều do Makoto kế thừa, chỉ cần bán đi một ít là được. Nếu thuyết phục đúng cách, hẳn mẹ anh ta cũng không phản đối, vì bất động sản của nhà bọn họ trên thực tế gần như đều ở tình trạng bỏ không.

Anh ta không tán thành việc Yukiho vay tiền ngân hàng vì như thế, rất có khả năng cô sẽ lại dồn hết tâm tư vào công việc. Hơn nữa, anh ta cũng cảm thấy không thoải mái khi cô đứng tên sở hữu cửa hàng. “Để anh suy nghĩ mấy ngày đã.” Makoto nói với Yukiho, thực ra, khi ấy anh ta đã quyết tâm rồi.

Đầu năm 1987, cửa hàng ở Nam Aoyama đã thuộc sở hữu của Makoto. Và khoản tiền thuê trích ra từ doanh thu của Yukiho và bạn được chuyển vào tài khoản của anh ta.

Không lâu sau, Makoto đã hiểu được tầm nhìn xa của Yukiho là thế nào.

Do nhu cầu tòa nhà văn phòng ở trung tâm Tokyo tăng cao, giá đất cũng tăng ngoài mức pháp luật cho phép, kết quả là trong một thời gian ngắn đã xảy ra hiện tượng sốt đất bất thường khiến giá đất tăng gấp hai, ba lần. Liên tục có người tìm đến Makoto, hỏi anh ta có dự định bán cửa tiệm và mảnh đất ở Nam Aoyama hay không. Mỗi lần nghe đối phương ra giá, anh ta đều nghĩ chẳng rõ đây có phải thực hay không.

Lúc này, anh ta cũng bắt đầu thoáng nảy sinh cảm giác tự ti trước Yukiho. Makoto dần dần cho rằng, xét về năng lực sinh tồn, năng lực quản lý kinh doanh và cả sự táo bạo, có lẽ anh ta đều không so được với người phụ nữ này. Anh ta không biết chính xác kết quả công việc của cô thế nào, nhưng có thể khẳng định cửa hàng thời trang của bọn họ đang làm ăn ngày một phát đạt. Trước mắt, cô đang có kế hoạch mở cửa hàng thứ hai ở Daikanyama.

So với cô, bản thân anh ta thì sao? Mỗi lần nghĩ tới đây, Makoto lại thấy buồn rầu. Bản thân anh ta chẳng có can đảm để bắt đầu một việc gì. Lấy lý do rằng cá tính mình thích hợp làm công cho người khác, chỉ bám riết lấy công ty. Không sử dụng hiệu quả những bất động sản may mắn được thừa kế và đang sống trong căn hộ cha mẹ cho.

Vẫn còn một chuyện nữa khiến anh ta càng cảm thấy không cất đầu lên nổi. Đó chính là cơn sốt cổ phiếu. Năm ngoái, cổ phiếu NTT vừa lên sàn đã lập tức tăng cao bất thường, thị trường cổ phiếu tựa hồ cũng theo đà đó được kéo lên, bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Thiên hạ bảo nhau nếu có tiền không thể không chơi cổ phiếu.

Thế nhưng, nhà Takamiya lại hoàn toàn không có duyên với cổ phiếu, lý do đương nhiên là bởi anh ta từng trách móc Yukiho về chuyện này. Sau bận đó, cô cũng không bao giờ nhắc gì đến cổ phiếu nữa. Nhưng cứ tưởng tượng đến việc cô nhìn cơn sốt cổ phiếu vô tiền khoáng hậu này như thế nào, anh ta lại cảm thấy ngứa ngáy khắp cả người.

***

Tối hôm ấy trước khi đi ngủ, Yukiho nhắc đến một chuyện khiến Makoto bất ngờ.

“Lớp dạy đánh golf?” Makoto nằm trên chiếc giường đôi nhìn gương mặt vợ phản chiếu trong tấm gương trang điểm, hỏi. Từ hồi mới cưới, bọn họ đã ngủ riêng giường, Yukiho ngủ giường đơn.

“Đúng vậy, em nghĩ, nếu là chập tối thứ Bảy, chúng ta có thể cùng đi với nhau.” Yukiho đặt trước mặt Makoto một tờ rơi quảng cáo.

“Hừm, trường học được hiệp hội golf Mỹ công nhận, em muốn học đánh golf từ lâu rồi à?”

“Một chút chút, hiện giờ càng lúc càng nhiều phụ nữ chơi môn này mà. Nếu chơi golf thì cả lúc về già hai vợ chồng cũng có thể cùng chơi được.”

“Lúc về già… nhỉ. Anh lại chưa nghĩ xa đến thế.”

“Vậy, bắt đầu học nhé. Cùng đi chung nhất định sẽ rất vui đấy.”

“Em nói phải.”

Makoto vẫn nhớ bố mình hồi còn sống rất thích đánh golf, cứ đến ngày nghỉ là ông lại vác túi đựng đồ đánh golf to tướng bỏ vào cốp xe lái đi. Những lúc ấy, vẻ mặt bố anh ta tràn trề sức sống hơn hẳn bình thường. Có lẽ vì thân phận ở rể nên ông cảm thấy bị gò bó khi ở nhà cũng không chừng.

“Nghe nói thứ Bảy tuần sau có buổi giới thiệu đấy, mình thử đến nghe xem thế nào nhé?” Sau khi hoàn thành màn chăm sóc da, Yukiho vừa leo lên giường vừa nói.

“Được, đi xem thế nào.”

“Hay quá!”

“Chuyện này quyết định vậy nhé, em sang đây không?”

“Dạ vâng.” Yukiho nhổm dậy, nhẹ nhàng trượt vào giường Makoto.

Makoto vặn nút vặn ở cạnh gối, chỉnh cho đèn tối bớt, kế đó áp thân thể vào cô, thò tay vào vạt trước bộ đồ ngủ của Yukiho. Ngực cô mềm mại, đầy đặn hơn bề ngoài.

Hôm nay chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ? Anh ta thầm nhủ, gần đây vì một nguyên nhân nào đó, thường xuyên xảy ra tình trạng sinh hoạt vợ chồng không được hài hòa.

Mặc dù trong bóng tối nhập nhèm, cũng có thể thấy cô đang chau mày.

“Anh xin lỗi, đau lắm à?”

“Không sao cả, đừng để ý.”

“Sao thế?” Makoto hỏi.

“Bụng em… đau.”

“Bụng?”

“Ở chỗ tử cung ấy…”

“Lại thế rồi à.” Makoto thở dài.

“Em xin lỗi. Nhưng không sao đâu, hết ngay thôi mà.”

“Tối nay thôi vậy.” Makoto nhặt quần lót rơi dưới giường lên mặc vào, kế đó khoác lại đồ ngủ, thầm nhủ không phải là “tối nay thôi vậy”, mà là “tối nay cũng thôi vậy” mới đúng. Dạo này lần nào cũng thế cả.

Yukiho cũng mặc quần lót, nhấc bộ đồ ngủ lên, trở về giường của cô.

“Em xin lỗi.” Cô nói, “Không biết em bị sao nữa…”

“Hay đi khám bác sĩ xem sao.”

“Ừm, em sẽ đi. Chỉ là…”

“Chỉ là gì?”

“Em nghe nói người nào từng phá thai, có lúc sẽ bị như thế.”

“Em nói là không ẩm ướt tử cung bị đau ấy hả?”

“Ừm.”

“Anh chưa từng nghe ai nói thế.”

“Anh là đàn ông mà…”

“Cũng phải.”

Thấy câu chuyện có vẻ sẽ xoay sang chiều hướng không hay, Makoto nghiêng người quay lưng lại phía cô, đắp chăn bông lên. Ham muốn không hề bớt đi chút nào.

Không lâu sau, tiếng thổn thức lọt vào tai anh ta.

Makoto chán chẳng buồn an ủi cô, bèn vùi mặt vào trong chăn, giả bộ như không nghe thấy.

***

Sân tập golf Eagles nằm ở giữa khu nhà ở được quy hoạch thành hình bàn cờ, trên tấm biển quảng cáo có đề, “Toàn sân hai trăm chỗ tập, được trang bị máy phát bóng thế hệ mới nhất.” Bên trong tấm lưới màu xanh lục, những quả bóng nhỏ màu trắng không ngừng đan xen nhau bay vèo vèo.

Chỗ này cách nhà của Makoto chừng hai mươi phút đi xe. Hai người ra khỏi nhà lúc hơn bốn giờ một chút, nên đến nơi lúc bốn rưỡi. Trên tờ rơi ghi rõ, buổi giới thiệu bắt đầu lúc năm giờ.

“Quả nhiên là sớm quá. Anh đã bảo muộn một chút hẵng đi cũng được mà.” Makoto vừa điều khiển vô lăng chiếc BMW vừa nói.

“Em sợ kẹt xe. Nhưng xem người khác đánh bóng cũng được mà. Biết đâu cũng tham khảo được gì.” Yukiho ngồi trên ghế lái phụ trả lời.

“Người chưa biết gì xem tập lâu thế nào cũng vô ích.”

Giờ đang có cơn sốt đánh golf, lại là thứ Bảy, nên sân tập khá đông khách. Tình trạng gần như kín chỗ của bãi đỗ xe cũng chứng minh điểm này.

Rốt cuộc cũng tìm được chỗ đỗ, hai người xuống xe, đi vào cửa. Lúc đi qua một bốt điện thoại, Yukiho dừng chân đứng lại.

“Xin lỗi, em gọi một cuộc điện thoại được không?” Nói đoạn, cô lấy quyển sổ ghi chép trong túi ra.

“Vậy anh vào trong xem trước.”

“Vâng ạ.” Trong lúc nói vậy, cô đã cầm ống nghe lên.

Lối vào của sân tập đánh golf rộng rãi sáng sủa như nhà hàng gia đình. Đi qua cánh cửa kính tự động, Makoto tiến vào bên trong. Trong gian đại sảnh trải thảm màu xám, có mấy người khách đang ngồi vẻ nhàn rỗi. Bên trái là quầy tiếp tân, hai nhân viên nữ mặc đồng phục màu sắc tươi sáng đang tiếp khách.

“Xin lỗi, có thể phiền ông điền tên vào đây được không ạ? Khi nào có chỗ trống, chúng tôi sẽ gọi theo thứ tự.” Một nhân viên nói. Người đang nói chuyện với cô ta là một ông trung niên to béo, thoạt nhìn chẳng có duyên gì với hoạt động thể thao cả. Bên cạnh ông ta đặt một chiếc túi đựng đồ đánh golf màu đen.

“Ồ, đông lắm hả?” Người đàn ông trung niên không vui ra mặt.

“Vâng ạ, có thể phải phiền ông đợi hai, ba mươi phút.”

“Hừm, thôi đành.” Người đàn ông miễn cưỡng viết tên.

Xem ra đám người uể oải ngồi trong đại sảnh kia đều đang xếp hàng. Makoto thêm một lần nữa ý thức được, cơn sốt đánh golf là thật. Có lẽ vì không cần phải tiếp đãi khách hàng, nên đồng nghiệp của anh ta cũng hiếm người chơi môn thể thao này.

Anh ta lại gần quầy tiếp tân, nói với nhân viên phục vụ rằng họ muốn tham gia buổi giới thiệu về khóa học đánh golf. Một người cười tươi trả lời, “Chúng tôi sẽ báo trên hệ thống phát thanh, xin ông đợi ở đây một chút ạ.”

Lúc này Yukiho đi vào, vừa thấy Makoto cô tức khắc chạy đến, nhưng nét mặt đã thay đổi so với lúc nãy.

“Em xin lỗi, xảy ra chuyện rồi.”

“Sao hả?”

“Có sự cố ở cửa hàng. Em buộc phải về giải quyết.” Yukiho bặm môi.

Cửa hàng của cô nghỉ Chủ nhật, thứ Bảy do Taruma Noriko và một cô nhân viên làm thêm phụ trách.

“Phải đi bây giờ à?” Makoto hỏi. Giọng anh rõ ràng không bằng lòng.

“Vâng.” Yukiho gật đầu.

“Thế khóa học đánh golf thì sao? Em không nghe giới thiệu nữa à?”

“Em xin lỗi, anh đi nghe một mình được không ạ? Giờ em sẽ bắt xe về cửa hàng.”

“Ừm!” Makoto thở dài nói, “Cũng đành vậy thôi.”

“Em xin lỗi.” Yukiho chắp tay trước ngực, “Anh đi nghe thử xem sao, nếu mà chán quá thì về luôn cũng được.”

“Tất nhiên rồi.”

“Em xin lỗi. Vậy em đi trước đây.” Yukiho rảo chân bước nhanh ra cửa.

Nhìn theo bóng lưng cô đi xa dần, Makoto lại khẽ thở dài lần nữa. Anh ta tìm cách nén cơn giận trong lòng xuống. Vì anh ta biết, nếu để cơn giận đó bốc lên, sẽ chỉ khiến mình thêm mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần mà thôi. Kinh nghiệm này anh ta đã trải qua không biết bao nhiêu lần rồi.

Makoto quyết định vào cửa hàng dụng cụ đánh golf đặt ở một góc đại sảnh ngó nghiêng. Trong cửa hàng ngoài gậy đánh golf, đồ dùng, còn bày một số đồ phụ kiện nhỏ. Chỉ xem những thứ này thôi không làm anh ta thêm hứng thú chút nào. Trên thực tế, anh ta hầu như không biết gì về đánh golf, nhiều lắm cũng chỉ nắm được một ít quy tắc cơ bản, cùng với mục tiêu của những người chơi thông thường là dưới 100. Nhưng dưới 100 rốt cuộc là điểm số kiểu gì, thì anh ta hoàn toàn không hiểu.

Đang xem xét mấy cây gậy kim loại, chợt anh ta cảm thấy có người đang nhìn mình. Một đôi chân phụ nữ mặc quần lửng xuất hiện ngay bên cạnh. Người phụ nữ ấy gần như đứng trước mặt anh ta.

Makoto hơi ngước mắt nhìn lên, gặp ngay ánh mắt cô.

Một khoảng lặng chừng một hai giây trước khi anh ta kinh ngạc thốt lên thành tiếng. Trong khoảnh khắc nhận ra người phụ nữ ấy, trong đầu anh ta lập tức nghĩ, cô không thể ở nơi này, nhưng lại thầm khẳng định: đúng là cô ấy rồi.

Người đứng đó là Misawa Chizuru! Cô đã cắt tóc, trông hơi khác một chút, nhưng đúng là cô.

“Cô Misawa… sao cô lại ở đây?”

“Đến tập đánh golf…” Chizuru giơ cây gậy trên tay lên.

“À, ra thế.” Makoto lại đưa tay lên gãi gãi má dù không hề bị ngứa.

“Anh Takamiya cũng thế ạ”

“À, ừ, đúng thế.” Makoto thầm vui vì cô vẫn nhớ tên mình.

“Cô đến một mình sao?”

“Vâng, còn anh Takamiya?”

“Tôi cũng thế. Nào, kiếm chỗ nào ngồi xuống đi”

Các khách chờ gần như đã chiếm hết ghế trong đại sảnh, cũng may ở sát tường vừa khéo còn hai ghế trống. Bọn họ ngồi xuống chỗ đó.

“Ngạc nhiên quá! Không ngờ lại gặp được cô ở đây.”

“Vâng, tôi cũng vậy, mới đầu còn tưởng mình nhận lầm người nữa kia.”

“Giờ cô đang ở đâu?”

“Tôi ở Shimokitazawa, làm việc trong một công ty kiến trúc ở Shinjuku.”

“Vẫn làm nhân viên thời vụ à?”

“Vâng.”

“Tôi nhớ cô có nói, sau khi hết hợp đồng với chúng tôi, cô sẽ về quê ở Sapporo mà.”

“Trí nhớ anh tốt thật.” Chizuru mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng khỏe mạnh. Nụ cười khiến Makoto nghĩ rằng cô quả thực hợp với kiểu tóc ngắn này hơn.

“Cô không về Sapporo à?”

“Tôi có về một thời gian, nhưng sau đó lại quay lại đây luôn.”

“Ra là vậy.” Vừa nói, Makoto vừa nhìn đồng hồ, đã bốn giờ năm mươi phút rồi. Buổi giới thiệu sẽ bắt đầu lúc năm giờ, anh ta hơi bồn chồn.

Cái ngày đó của hơn hai năm trước lại hiện lên trong tâm trí anh ta. Chính là buổi tối trước ngày kết hôn với Yukiho, Makoto ngồi đợi ở đại sảnh một khách sạn, vì lẽ ra Chizuru phải xuất hiện ở đó.

Anh ta đã yêu Chizuru, quyết tâm dù hy sinh tất cả, cũng muốn bày tỏ tình cảm của mình với cô. Khoảnh khắc ấy, anh ta tin chắc rằng cô mới là một nửa mà số phận đã sắp đặt sẵn cho mình.

Thế nhưng, cô lại không xuất hiện. Anh ta không rõ nguyên nhân, chỉ biết rằng số phận của mình là không được gắn bó với cô.

Khi gặp lại, Makoto tự biết rằng ngọn lửa tình yêu vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn. Chỉ cần ở bên cạnh Chizuru đã đủ khiến anh ta thấy lâng lâng, đó là một thứ cảm giác hưng phấn ngọt ngào mà lâu lắm rồi anh ta chưa được cảm nhận.

“Anh Takamiya giờ đang ở đâu ạ?” Chizuru hỏi.

“Tôi ở Seijo.”

“Seijo… Hình như anh có nhắc đến rồi.” Với ánh mắt như thể đang lục tìm trong ký ức, cô nói, “Từ đó đến nay đã hai năm rưỡi rồi nhỉ… Anh đã có con chưa ạ?”

“Vẫn chưa.”

“Không định có ạ?”

“Không phải là không, mà là không có được…” Makoto cười thiểu não.

“Ồ, thế ạ.” Chizuru có vẻ lúng túng ra mặt. Chắc cô băn khoăn không biết có cần thông cảm hay không.

“Cô Misawa lập gia đình chưa nhỉ?”

“Chưa ạ, vẫn một mình thôi.”

“Hừm, có dự định… chẳng hạn?” Makoto vừa quan sát nét mặt cô vừa hỏi.

Chizuru cười cười lắc đầu, “Đã có đối tượng đâu ạ.”

“Ồ, vậy sao.” Makoto cảm thấy như trút được gánh nặng. Nhưng đồng thời anh ta lại tự hỏi bản thân: dù vậy mày có thể làm gì được chứ? “Cô thường đến đây không?” Anh ta hỏi.

“Một tuần một lần, tôi học đánh golf ở đây.”

“Ơ, học đánh golf à?”

“Vâng ạ.” Chizuru gật đầu. Cô kể rằng mình bắt đầu tham gia khóa học từ hai tháng trước. Khóa học cho người mới bắt đầu vào năm giờ chiều thứ Bảy hàng tuần, cũng chính là khóa mà hai vợ chồng Makoto chuẩn bị tham gia. Makoto nói, anh ta đến là để tham gia buổi giới thiệu về khóa học đấy.

“Thế ạ. Ở đây cứ hai tháng lại chiêu sinh một lần. Vậy là sau này tuần nào chúng ta cũng gặp mặt nhau rồi.”

“Đúng vậy.” Anh ta trả lời.

Nhưng Makoto đón nhận cuộc gặp gỡ tình cờ này với một tâm trạng phức tạp. Vì Yukiho cũng sẽ cùng đi với anh ta. Anh ta không muốn để Chizuru thấy vợ mình, đồng thời, cũng không dám nói rõ với cô rằng vợ mình sẽ đi học chung lớp đánh golf. Lúc này, tiếng loa vang lên trong đại sảnh, “Các vị khách đến tham gia buổi giới thiệu về khóa học đánh golf, xin mời đến tập hợp trước quầy lễ tân.”

“Tôi vào lớp học đây.” Chizuru cầm cây gậy đánh golf lên.

“Lát nữa tôi sẽ qua tham quan.”

“Đừng đến, ngại lắm.” Cô chun chun mũi nhoẻn cười.

***

Lúc Makoto về, giày của Yukiho đã đặt ở tiền sảnh, trong nhà vang lên tiếng xào nấu.

Anh ta đi vào phòng khách, thấy Yukiho mặc tạp dề đang nấu ăn trong bếp.

“Anh về rồi ạ, muộn thế.” Cô vừa lắc chảo, vừa lớn tiếng nói. Đã tám giờ rưỡi.

“Em về lúc nào thế?” Makoto đứng ở cửa bếp hỏi.

“Khoảng một tiếng trước. Em nghĩ phải chuẩn bị bữa tối, nên vội về.”

“Ừm.”

“Sắp xong rồi ạ, anh đợi một lát.”

“Anh bảo này,” anh ta ngước nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Yukiho đang nhanh nhẹn làm món salad. “Hôm nay anh gặp một người bạn cũ ở sân tập đấy.”

“Ồ, thế ạ? Em không quen phải không ạ?”

“Ừ.”

“Rồi sao ạ?”

“Vì lâu lắm rồi không gặp, nên bảo là cùng đi ăn bữa cơm, sau đó ăn qua loa ở nhà hàng gần đấy rồi.”

Bàn tay Yukiho dừng lại, đưa lên gần cổ. “À…”

“Anh tưởng hôm nay em cũng sẽ về rất muộn, vì cửa hàng của em hình như có chuyện gì đó phiền phức.”

“Chuyện ấy giải quyết một lúc là xong rồi ạ.” Yukiho xoa xoa cổ, kế đó nở một nụ cười yếu ớt, “Cũng phải, tại giờ giấc của em thất thường.”

“Anh xin lỗi, lẽ ra anh phải tìm cách liên lạc với em.”

“Anh không phải bận tâm đâu. Vậy em vẫn cứ làm nốt thức ăn nhé, nếu anh đói thì ăn cùng với em.”

“Ừ.”

“Lớp đánh golf thế nào ạ?”

“À,” Makoto ậm ừ gật gật đầu, “cũng không có gì, chỉ nói là họ đã sắp xếp thời khóa biểu, sẽ dựa theo thời khóa biểu ấy mà dạy từng bước một.”

“Anh thích chứ?”

“Ừm… chuyện này thì…”

Nên giải thích thế nào đây? Makoto thầm tính toán, Misawa Chizuru cũng học ở đó, anh ta không muốn cùng đi với Yukiho, đành quyết định bỏ khóa học ấy, vấn đề là phải làm thế nào để thuyết phục Yukiho.

“Anh này,” anh ta đang lựa lời thì Yukiho đã nói trước, “em là người rủ anh, giờ lại nói ra điều này, thật ngại quá đi mất, nhưng tình hình thực sự hơi khó khăn anh ạ.”

“Hả?” Makoto nhìn cô, “Có khó khăn à? Sao vậy?”

“Sắp khai trương chi nhánh còn gì ạ? Bọn em đang tuyển nhân viên, nhưng mãi vẫn chưa tìm được người nào thích hợp. Anh cũng biết đấy, gần đây người ta chuộng làm việc tại doanh nghiệp nên người mới chẳng bao giờ chịu đến những cửa tiệm nhỏ như của bọn em cả.”

“Thế nên là…?”

“Hôm nay em đã trao đổi với Noriko. Có vẻ như từ giờ chỉ có cách là em đi làm vào thứ Bảy thôi. Em nghĩ chắc không đến nỗi thứ Bảy nào cũng phải đi…”

“Nói vậy là, ngày nghỉ cố định của em chỉ còn mỗi Chủ nhật thôi sao?”

“Vâng ạ.” Yukiho so vai lại, ngước mắt lên nhìn Makoto. Rõ ràng cô sợ anh ta nổi giận.

Nhưng anh ta lại không nổi giận. Một chuyện hoàn toàn khác đã xâm chiếm tâm trí anh ta.

“Thế thì, em không thể đi học đánh golf được rồi.”

“Vâng ạ, vậy nên em mới xin lỗi anh. Chính em nêu ra, mà lại không đi được. Em xin lỗi.” Hai tay Yukiho chắp lại trước ngực, cúi thấp đầu xuống.

“Nghĩa là em không thể đi à?”

“Dạ.” Cô khẽ gật đầu.

“Vậy sao.” Makoto khoanh hai tay trước ngực, đi về phía sofa, “Thôi đành.” Nói đoạn, anh ta ngồi xuống ghế, “Anh đi một mình vậy, đằng nào cũng tham gia buổi giới thiệu rồi.”

“Anh không giận ạ?” Yukiho dường như có vẻ bất ngờ trước phản ứng của chồng.

“Không giận. Anh đã quyết định không giận vì những chuyện như thế này nữa rồi.”

“Tốt quá. Em cứ thấp thỏm sợ anh giận. Nhưng thiếu người thì thật sự không có cách nào…”

“Bỏ đi, đừng nhắc chuyện này nữa. Chỉ là, sau này dù em có đổi ý, vẫn muốn học nữa thì cũng không theo kịp lớp của anh rồi.”

“Vâng, em biết ạ.”

“Thế thì tốt.”

Makoto cầm điều khiển từ xa trên bàn lên, bật ti vi, chuyển sang đài có tường thuật trực tiếp trận đấu bóng chày. Đội Giants do huấn luyện viên Vương Trinh Trị dẫn dắt đang vất vả đấu với đội Chunichi Dragons ở sân vận động Tokyo Dome vừa mới hoàn thành năm nay. Thế nhưng, tuy mắt anh ta nhìn màn hình ti vi, trong đầu lại không nghĩ xem ai sẽ lấp vào chỗ trống của tay ném Egawa nghỉ thi đấu năm ngoái, cũng không nghĩ xem tuyển thủ Hara mùa này có thể giành được ngôi vua home run hay không. Anh ta đang nghĩ lúc nào mới có thể gọi điện thoại sau lưng Yukiho.

Tối hôm ấy, Makoto trằn trọc mãi không ngủ được, hễ nghĩ đến việc gặp lại Misawa Chizuru, thân thể anh ta lại vô cớ nóng bừng lên. Nụ cười của cô thấp thoáng hiện lên trong tâm trí, giọng nói của cô văng vẳng bên tai anh ta.

Buổi giới thiệu có chương trình đi thăm lớp học thực tế. Anh ta đứng phía sau ngắm nhìn Chizuru và các học viên khác đánh bóng dưới sự chỉ dẫn của huấn luyện viên. Chizuru để ý thấy anh ta, có lẽ vì căng thẳng, nên sai động tác mấy lần. Mỗi lần sai sót, cô đều ngoảnh đầu về phía anh ta lè lưỡi.

Sau buổi giới thiệu, Makoto lấy hết can đảm mời cô đi ăn cơm.

“Về nhà cũng không có gì ăn nên tôi định ăn ở ngoài xong rồi về. Nhưng ăn cơm một mình thật chán chết đi được.” Anh ta bịa ra một cái cớ như vậy.

Cô dường như thoáng chút do dự, nhưng ngay lập tức lại cười trả lời. “Vậy tôi sẽ đi cùng anh.” Makoto không hề thấy cô miễn cưỡng đồng ý vì nể mình.

Chizuru bắt tàu điện rồi đi bộ đến sân tập đánh golf. Vì vậy Makoto bảo cô ngồi lên xe, lái đến một nhà hàng Ý anh ta đã ăn mấy lần. Anh ta chưa từng đưa Yukiho đến đây lần nào.

Trong ánh sáng mờ mờ của nhà hàng, Makoto và Chizuru ngồi đối diện nhau dùng bữa. Nhớ lại, hồi họ cùng làm việc trong một công ty, thậm chí còn chưa từng đi riêng với nhau vào quán cà phê bao giờ. Tâm trạng anh ta hết sức thoải mái. Anh ta nghĩ, ở bên cạnh cô thật dễ chịu. Có cô, chủ đề nói chuyện cứ thế tuôn trào. Thậm chí Makoto còn cảm thấy mình trở thành người khéo ăn khéo nói nữa. Thi thoảng cô cười tươi tắn, hoặc xen vào một hai câu. Trong số những trải nghiệm làm việc ở nhiều công ty, có những trải nghiệm rất kích thích làm anh ta hết sức ngạc nhiên.

“Sao cô lại muốn học đánh golf? Để làm đẹp à?” Giữa chừng, anh ta hỏi.

“Cũng không có lý do gì đặc biệt. Nếu nhất định phải nói ra một nguyên nhân, thì có lẽ là để thay đổi bản thân.”

“Cần thiết phải thay đổi à?”

“Tôi từng nghĩ, nên thay đổi, không thể sống như cánh bèo trôi dập dềnh theo dòng nước thế này nữa.”

“Hừm.”

“Thế sao anh Takamiya lại muốn học ạ?”

“Ơ, tôi ấy à?” Makoto không biết trả lời cô thế nào. Anh ta không thể nói đó là đề nghị của vợ, “Ưm, để tránh việc thiếu vận động ấy mà.”

Cô dường như đã chấp nhận câu trả lời này.

Sau khi rời nhà hàng, anh ta quyết định đưa cô về nhà. Tất nhiên cô từ chối, nhưng xem ra không phải vì không thích nên Makoto đề nghị lần nữa. Thế là cô vui vẻ nhận lời.

Không biết có phải do cố ý hay không mà trong suốt bữa ăn, cô không hề hỏi đến cuộc sống gia đình của anh ta. Makoto đương nhiên cũng không nói ra những chủ đề khiến cô ý thức được sự tồn tại của Yukiho.

Nhưng sau khi xe chạy một lúc, cô hỏi, “Vợ anh hôm nay không có nhà ạ?”

Không biết có phải do Makoto tưởng tượng hay không nhưng giọng điệu cô thoạt nghe có vẻ không được tự nhiên cho lắm.

“Cô ấy vẫn làm việc nên thường xuyên không ở nhà.”

Cô yên lặng gật đầu khe khẽ. Từ sau đó cô không đưa ra câu hỏi nào về vợ Makoto nữa.

Căn nhà của cô nằm trong một tòa nhà ba tầng rất đẹp mới xây ven đường sắt.

“Cảm ơn anh. Tuần sau gặp nhé.” Cô nói trước khi xuống xe.

“Ừ… nhưng tôi vừa mới nói lúc nãy đấy, tôi chưa chắc đã theo học.” Anh ta nói. Lúc ấy, anh ta định không học.

“Thế ạ. Chắc là anh bận lắm.” Cô lộ vẻ tiếc nuối.

“Nhưng tôi nghĩ chúng ta thỉnh thoảng có thể gặp nhau. Tôi gọi điện cho cô được chứ?” Anh ta hỏi. Trong bữa ăn, anh ta đã xin số điện thoại của cô.

“Được chứ ạ.” Cô vừa nói vừa gật đầu.

“Vậy nhé.”

“Chào anh.”

Lúc cô xuống xe, nỗi thôi thúc muốn nắm tay cô trào lên trong Makoto. Anh ta muốn nắm lấy tay cô, kéo lại gần rồi hôn cô. Nhưng, tất nhiên những điều ấy chỉ dừng lại ở trong trí tưởng tượng.

Makoto vừa nhìn cô đứng tiễn mình qua kính chiếu hậu vừa cho xe đi.

Nếu bảo với cô ấy mình sẽ tham gia lớp học đánh golf, liệu cô ấy có vui không nhỉ? Anh ta vùi đầu vào gối, thầm nghĩ. Anh ta muốn báo sớm với cô, nhưng tối nay không có cơ hội gọi điện thoại.

Từ giờ tuần nào cũng có thể gặp cô ấy rồi. Chỉ nghĩ như vậy thôi, trái tim anh ta đã rộn ràng như chàng trai mới lớn. Thứ Bảy tuần sau thật lâu…

Anh ta trở mình, giờ mới chú ý trên chiếc giường bên cạnh vẳng lại tiếng thở đều đặn.

Tối nay, anh ta hoàn toàn không có ý định ôm vợ.

***

“Tập trung một chút nào.”

Vào một ngày tháng Bảy, Narita triệu tập các thành viên nhóm E lại. Bên ngoài cửa sổ lất phất cơn mưa rả rích đặc trưng của mùa mưa dầm. Nhiệt độ máy điều hòa để rất thấp, song Narita vẫn xắn ống tay áo lên đến tận cùi chỏ.

“Về hệ thống chuyên gia kia, phòng Nghiên cứu phát triển hệ thống đã có thông tin mới.” Sau khi xác nhận các thành viên trong nhóm đã đến đủ, Narita nói. Trên tay anh ta cầm một tờ báo cáo.

“Phòng Nghiên cứu phát triển cho rằng, nếu số liệu bị đánh cắp, thì hẳn là có người xâm nhập trái phép vào hệ thống chuyên gia và đã tiếp tục điều tra theo hướng đó, cuối cùng mấy ngày trước họ phát giác dấu vết có người xâm nhập.”

“Đúng là bị đánh cắp thật sao?” Một đàn anh nhiều hơn Makoto ba tuổi nói.

“Tháng Hai năm ngoái, hình như có người lợi dụng máy tính work station của công ty, sao chép lại toàn bộ hệ thống chuyên gia kỹ thuật sản xuất. Làm như vậy thông thường sẽ để lại ghi chép trong máy, nhưng nghe nói, ghi ghép đó đã bị viết lại, vì vậy từ trước đến giờ mới không tìm ra.” Nhóm trưởng Narita hạ giọng.

“Vậy thì, đúng là người trong công ty chúng ta đã mang số liệu ra ngoài à?” Makoto cũng vừa để ý xung quanh vừa hỏi.

“Chắc thế.” Narita nghiêm túc gật gật đầu, “Bên phòng Nghiên cứu phát triển hệ thống nói đợi điều tra thêm bước nữa, mới quyết định xem có nên báo cảnh sát hay không. Có điều, tuy điều tra ra được chuyện này, song vẫn không thể xác nhận cái hệ thống chuyên gia đang xuất hiện trên thị trường kia có phải sao chép của chúng ta hay không. Chuyện này cần phải thận trọng xem xét. Nhưng mà, giờ có thể nói, khả năng đó cao hơn rồi.”

“Cho em hỏi…” Nhân viên mới Yamano giơ tay đặt câu hỏi. “Chắc gì đã là người trong công ty ạ? Chỉ cần lợi dụng ngày nghỉ lẻn vào công ty, thao tác thiết bị đầu cuối của work station là được phải không ạ?”

“Còn cần tên người dùng và mật mã nữa mà.” Makoto nói.

“Thực ra, về điểm này,” Narita hạ giọng xuống thấp hơn nữa. “Câu hỏi mà Yamano đặt ra, người bên phòng Nghiên cứu phát triển hệ thống cũng nghĩ đến rồi. Kẻ làm điều này nhất định phải có kinh nghiệm lâu năm về kỹ thuật máy tính, bằng không muốn làm cũng rất khó khăn. Nói thẳng ra, đây là chiêu của một kẻ chuyên nghiệp. Vì vậy có hai khả năng, một là trong công ty có nội gián, thứ hai là thủ phạm bằng cách nào đó đã có được tên người dùng và mật mã của một người nào đó. Vì mọi người và cả tôi đều chưa nhận rõ được tầm quan trọng của hai nhóm ký hiệu này. Có lẽ chúng ta đã bị tấn công vào sơ hở đó.”

Makoto sờ vào ví tiền ở túi quần sau, anh ta cất thẻ nhân viên trong ví, tên người dùng và mật mã cần để sử dụng thiết bị đầu cuối của máy work station, được chép vào mặt sau thẻ nhân viên.

“Đừng viết hai tổ hợp ký hiệu này ở nơi nào người khác nhìn thấy được.” Makoto nhớ lại lúc mới nhận mật mã từng được dặn dò như thế. Anh ta nghĩ, tốt nhất là nhanh chóng xóa đi.

“Hừm, thì ra công ty Thiết bị điện Tozai cũng xảy ra chuyện như thế.” Chizuru bưng cốc giấy đựng cà phê, gật đầu có vẻ rất quan tâm.

“Nghĩa là các công ty khác cũng xảy ra chuyện tương tự à?” Makoto hỏi.

“Dạo gần đây nhiều lắm. Đặc biệt là từ giờ, thông tin chính là tiền bạc. Giờ thì công ty nào cũng chuyển qua dùng máy vi tính để lưu trữ số liệu còn gì? Nhưng điều này lại rất thuận lợi cho những kẻ muốn đánh cắp dữ liệu. Vì khối lượng dữ liệu khổng lồ từ trước đến giờ đều chứa gọn trong một cái đĩa từ. Thêm nữa, chỉ cần thao tác bàn phím vài cái, là có thể tìm được phần mình muốn rồi.”

“Đúng vậy.”

“Thiết bị điện Tozai hiện tại về cơ bản vẫn chỉ dùng mạng nội bộ của công ty thôi nhỉ? Nhưng trong số các công ty hiện nay, số công ty có thể kết nối với máy ở mạng bên ngoài cũng đang tăng lên. Như vậy có thể xâm nhập từ bên ngoài và gây ra sự việc nghiêm trọng hơn nữa cơ. Ở Mỹ, mấy năm trước đã bắt đầu xảy ra chuyện này rồi. Bọn họ gọi những kẻ tự tiện xâm nhập vào máy tính của người khác phá phách là hacker.”

“Hừm.”

Đúng là Chizuru từng làm ở các công ty khác nhau nên kiến thức về mặt này hết sức phong phú. Nghĩ kỹ lại, người chuyển các số liệu về đăng ký độc quyền của công ty Makoto từ vi phim sang lưu trữ vào máy tính cũng chính là cô.

Đã gần năm giờ chiều. Makoto bỏ cái cốc giấy không vào trong thùng rác bên cạnh. Đại sảnh của sân tập golf Eagles vẫn có rất nhiều khách đang xếp hàng chờ. Hai người mãi không tìm được chỗ trống, đành đứng sát tường trò chuyện.

“Phải rồi, sau đấy cô có tập cắt bóng không?” Makoto chuyển chủ đề câu chuyện sang môn đánh golf.

Chizuru lắc lắc đầu. “Không có thời gian, anh Takamiya thì sao ạ?”

“Tôi cũng thế, sau buổi học tuần trước là không chạm đến cây gậy.”

“Nhưng anh Takamiya rất giỏi đó, rõ ràng tôi học trước anh, vậy mà giờ anh đã học khó hơn rồi. Thần kinh vận động tốt đúng là khác hẳn.”

“Chẳng qua là tiếp thu nhanh thôi. Người ta bảo ai hơi vụng một chút, cuối cùng có khi lại tiến bộ hơn.”

“Anh đang an ủi tôi đấy ạ? Nhưng mà chẳng làm người ta vui lên tẹo nào cả.” Mặc dù nói thế, nhưng Chizuru lại cười rất vui vẻ.

Makoto đã đi học đánh golf được gần ba tháng. Suốt thời gian đó, anh ta chưa nghỉ học buổi nào. Cũng vì môn đánh golf thú vị hơn anh ta tưởng nhưng niềm vui được gặp Chizuru còn lớn hơn gấp nhiều lần.

“Này, hôm nay tập xong mình đi đâu nhỉ?” Makoto hỏi. Cùng đi ăn sau buổi học đánh golf đã trở thành thói quen của hai người.

“Đâu cũng được ạ.”

“Lâu lắm không ăn món Ý rồi, đi ăn nhé.”

“Vâng.” Chizuru gật đầu đáp một tiếng, vẻ nũng nịu.

“À tôi bảo này,” Makoto hơi đảo mắt để ý xung quanh, nhỏ giọng nói, “lần sau chúng ta kiếm thời gian khác gặp nhau đi. Thỉnh thoảng cũng muốn nói chuyện mà không phải để ý thời gian.”

Anh ta tự tin rằng cô sẽ không lấy đó làm phiền. Vấn đề là, phải xem cô có do dự hay không. Dẫu sao thì gặp nhau vào một thời điểm khác, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác với việc cùng dùng bữa sau giờ học đánh golf.

“Được thôi ạ.” Chizuru trả lời một cách thoải mái. Hoặc có lẽ cô cố ý tỏ ra thoải mái, nhưng giọng điệu cô không hề có chút gì không tự nhiên. Khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười.

“Vậy quyết định ngày xong tôi sẽ liên lạc với cô nhé.”

“Vâng. Nếu nói sớm, tôi có thể sắp xếp được công việc.”

“Tôi biết rồi.”

Chỉ mỗi đoạn đối thoại ngắn ngủn ấy cũng làm Makoto vô cùng kích động. Anh ta có cảm giác như mình đã tiến thêm một bước lớn.

***

Ngày hẹn với Chizuru được định vào thứ Sáu tuần thứ ba của tháng Bảy, vì hôm sau là cuối tuần, không phải vội về nhà, vả lại Chizuru nói hôm ấy cô có thể rời công ty sớm.

Còn một việc tiện hơn nữa. Trước đó một ngày, Yukiho phải đi Ý khoảng một tuần lễ, có điều không phải đi du lịch, mà là đi mua quần áo. Cứ cách mấy tháng, cô lại đi Ý một chuyến.

Trước hôm Yukiho xuất phát, cũng tức là tối ngày thứ Tư.

Lúc Makoto về nhà, Yukiho đang bày va li giữa phòng khách, chuẩn bị cho chuyến đi.

“Anh về rồi ạ.” Cô nói, nhưng không nhìn anh ta, mà cắm mặt vào quyển sổ ghi chép đang mở trên mặt bàn.

“Bữa tối thế nào?” Makoto hỏi.

“Em đã làm cơm chiên bơ rồi, ăn tạm nhé, anh nhìn là biết, giờ em bận lắm.” Lúc nói những câu này, Yukiho vẫn không ngẩng đầu lên nhìn chồng.

Makoto lẳng lặng đi vào phòng ngủ, thay áo thun và quần thể thao.

Anh ta cảm thấy dạo gần đây Yukiho đã thay đổi. Không lâu trước đó, khi không thể chăm sóc Makoto chu đáo tỉ mỉ, cô sẽ hối hận đến rớt nước mắt, nhưng giờ cô lại bảo anh ta “ăn tạm”. Giọng cũng rất lãnh đạm.

Hẳn là sự tự tin trước thành công trong công việc đã thể hiện qua thái độ đối với chồng như thế. Nhưng, Makoto cho rằng nguyên nhân quan trọng hơn là anh ta cũng không còn càu nhàu nữa. Hồi trước, hễ có chuyện gì không hài lòng, anh ta lập tức nổi giận, nhưng giờ thì thậm chí còn chẳng lớn tiếng với cô nữa. Anh ta chỉ mong có thể sống bình yên qua ngày.

Anh ta tự phân tích rằng việc gặp lại Misawa Chizuru đã thay đổi hết thảy. Từ ngày hôm ấy, anh ta không còn quan tâm đến Yukiho, cũng không còn khát khao được cô quan tâm nữa. Câu tình nhạt ý cũng phai, có lẽ chính là để nói về tình trạng này.

Makoto vừa quay lại phòng khách, Yukiho liền nói, “À, phải rồi. Tối nay em gọi Natsumi qua nhà chúng ta ngủ qua đêm, như vậy ngày mai bọn em cùng đi sẽ tiện hơn.”

“Natsumi?”

“Anh chưa gặp à? Chính là cô gái làm việc ở cửa hàng từ hồi khai trương ấy, lần này em đi cùng cô ấy.”

“Hừm, em để cô ấy ngủ ở đâu?”

“Em đã dọn sẵn phòng nhỏ rồi.”

Chuyện gì em cũng tự quyết định! Makoto cố nén những lời mỉa mai ấy lại.

Natsumi đến lúc mười giờ hơn, cô khoảng hơn hai mươi tuổi, gương mặt thanh tú.

“Natsumi, chắc cô không định ăn mặc kiểu đấy đi chứ?” Thấy Natsumi mặc áo thun màu đỏ và quần jeans, Yukiho hỏi.

“Ngày mai em mới thay vest. Bộ này em sẽ bỏ vào va li.”

“Áo thun với quần jeans đều không cần thiết, chúng ta đâu có đi chơi, không cần mang theo.” Yukiho nói bằng giọng nghiêm khắc mà Makoto chưa từng nghe.

“Vâng…” Natsumi lí nhí trả lời.

Hai người họ bắt đầu trao đổi trong phòng khách. Trong lúc ấy, Makoto đi tắm. Lúc anh ta từ nhà tắm đi ra, phòng khách đã không bóng người, hình như hai người họ chuyển sang phòng khác.

Makoto lấy cốc thủy tinh và chai whiskey Scotland trong tủ ly phòng khách ra, pha một ly whiskey đá, ngồi trước ti vi nhấm nháp. Anh ta không thích uống bia cho lắm, những khi muốn tự uống một mình nhất định sẽ uống whiskey Scotland pha với đá. Đây cũng là sự hưởng thụ mỗi buổi tối của anh ta.

Cửa mở ra, Yukiho bước vào phòng khách. Makoto không nhìn cô, mắt chăm chăm vào chương trình tin tức thể thao trên ti vi.

“Anh à,” Yukiho nói, “anh vặn nhỏ ti vi xuống một chút, Natsumi không ngủ được.”

“Phòng đó không nghe thấy đâu.”

“Nghe thấy. Chính vì nghe thấy, nên mới phải nhờ anh vặn nhỏ tiếng xuống.”

Lời nói như có gai nhọn. Makoto rất bực mình, nhưng vẫn lẳng lặng cầm điều khiển, giảm âm lượng xuống.

Yukiho vẫn đứng đó. Makoto cảm nhận được ánh mắt của cô, cũng nhận ra cô dường như muốn nói gì đó. Là chuyện về Misawa Chizuru chăng? Trong đầu Makoto chợt lóe lên ý nghĩ này. Nhưng không thể nào.

Yukiho lại thở dài một tiếng, “Anh thật là hay.”

“Ơ?” Anh ta ngoảnh đầu nhìn cô, “Hay cái gì?”

“Thì ngày nào anh cũng có thể sống như thế, uống rượu, xem tin tức bóng chày…”

“Thế thì có gì không được?”

“Em chẳng bảo anh không được, chỉ nói là hay thôi.” Yukiho bắt đầu đi về phía phòng ngủ.

“Đứng lại, em có ý gì? Rốt cuộc em muốn nói gì? Có gì thì nói thẳng ra đi!”

“Đừng có lớn tiếng vậy chứ, bị người khác nghe thấy đó.” Yukiho chau mày.

“Là em gây chuyện với anh trước chứ. Anh hỏi em, rốt cuộc em muốn nói gì?”

“Không có gì…” Nói đoạn, Yukiho xoay người lại mặt đối mặt với Makoto. “Em chỉ đang nghĩ, có lẽ nào anh không có giấc mơ, không có hoài bão, không muốn vươn lên. Anh định không nỗ lực trau dồi bản thân, cứ sống ngày nào cũng như ngày nào thế này cho đến già à?”

Những lời này đã tác động mạnh mẽ đến hệ thần kinh của Makoto. Anh ta đột nhiên cảm thấy toàn thân mình nóng bừng.

“Có vẻ em muốn nói là, em có hoài bão, lại muốn vươn lên hả? Em chẳng qua cũng đang bắt chước công việc của nữ doanh nhân thôi!”

“Em đang làm một cách nghiêm túc đấy.”

“Cửa hàng của ai chứ? Đấy là anh mua cho em đấy nhé!”

“Bọn em trả tiền thuê đấy. Vả lại, không phải anh dùng tiền bán đất của gia đình để mua à? Đừng có lên mặt.”

Makoto đứng bật dậy, trừng mắt lên với Yukiho, cô cũng nhìn anh ta bằng ánh mắt dữ dội.

“Em đi ngủ đây, ngày mai còn phải dậy sớm.” Cô nói, “Anh cũng nên ngủ sớm đi. Đừng uống nhiều rượu quá.”

“Không cần em lo.”

“Chúc ngủ ngon.” Yukiho nhướng một bên lông mày lên rồi biến mất vào phòng ngủ.

Makoto ngồi xuống sofa, cầm chai rượu lên, dốc vào cái ly chỉ còn ít đá. Anh ta uống một ngụm lớn, thấy đắng hơn bình thường rất nhiều.

Vừa thức dậy, Makoto đã thấy đau đầu dữ dội. Anh ta nhăn mặt, dụi dụi cặp mắt mờ mịt, trông thấy bóng lưng Yukiho đang ngồi trước bàn trang điểm.

Anh ta nhìn đồng hồ báo thức, cũng đến lúc dậy rồi. Nhưng mình mẩy anh ta lại thấy nặng như chì.

Anh ta định bắt chuyện với Yukiho, song không nghĩ ra nên nói gì. Không hiểu tại sao, anh ta có cảm giác bóng dáng cô hết sức xa xăm.

Nhưng lúc trông thấy gương mặt soi trong gương của cô, anh ta lại lấy làm lạ, vì một bên mắt cô có đắp miếng che.

“Em bị sao vậy?” Anh ta hỏi.

Yukiho vừa tô son xong, đang sắp xếp lại túi đựng mỹ phẩm, bèn dừng tay. “Sao là sao ạ?”

“Mắt trái của em, sao lại đeo miếng che?”

Yukiho chầm chậm xoay người lại, nét mặt không chút xúc cảm, tựa như mặt nạ kịch Nô. “Vì chuyện tối hôm qua.”

“Chuyện gì?”

“Anh không nhớ sao?”

Makoto không nói năng gì, cố gắng gọi ký ức tối hôm qua trở lại. Anh ta nhớ là mình và Yukiho cãi vã mấy câu, sau đó uống nhiều rượu hơn thường lệ một chút. Song anh ta không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đấy. Anh ta loáng thoáng nhớ rằng mình rất buồn ngủ. Nhưng hoàn toàn không biết gì về tình hình lúc đó. Cơn đau đầu cũng cản trở việc nhớ lại.

“Anh đã làm gì vậy?” Makoto hỏi.

“Tối qua sau khi em đi ngủ, anh đột nhiên giật chăn của em ra…” Yukiho nuốt một ngụm nước bọt rồi tiếp lời, “Anh kêu gì đó, rồi bắt đầu đánh em.”

“Gì hả?” Makoto trợn tròn mắt, “Anh không có!”

“Anh nói gì vậy. Anh đã đánh em. Vào đầu, vào mặt… thế mới thành ra như vậy.”

“Anh hoàn toàn… không nhớ gì cả.”

“Hình như lúc đó anh say rồi.” Yukiho đứng lên khỏi ghế, đi ra cửa.

“Gượm đã,” Makoto gọi cô lại, “anh thực sự không nhớ gì cả.”

“Vậy sao? Nhưng em thì không quên được.”

“Yukiho,” anh ta cố điều chỉnh nhịp thở, trong đầu chỉ toàn một mớ bùng bùng hỗn loạn. “Nếu anh có đánh em, anh xin lỗi, xin lỗi em…”

Yukiho đứng đó cúi nhìn anh ta một lúc, nói, “Thứ Bảy tuần sau em về” rồi mở cửa đi ra.

Makoto vùi đầu vào gối, nhìn chằm chằm lên trần nhà, thử nhớ lại. Nhưng anh ta vẫn không nhớ ra bất cứ chuyện gì.

***

Những cục đá va vào nhau leng keng trong ly rượu thủy tinh đế bằng trên tay Chizuru. Khóe mắt phía dưới của cô hơi ửng hồng.

“Hôm nay thật vui quá! Nói được nhiều chuyện lại được ăn đồ ăn ngon nữa.” Cô chầm chậm lúc lắc cái đầu sang hai bên, như thể đang hát.

“Anh cũng vui lắm, lâu lắm rồi không được thoải mái thế này.” Makoto đặt khuỷu tay lên quầy bar, rướn người về phía cô. “Là nhờ em. Cảm ơn em đã đi với anh.” Câu nói này mà để người khác nghe thấy, hẳn sẽ xấu hổ lắm, may là nhân viên pha chế không ở bên cạnh.

Bọn họ đang ở quầy bar một khách sạn thuộc khu Akasaka. Sau khi dùng bữa ở nhà hàng Pháp, hai người đã đến nơi này.

“Người phải cảm ơn là em mới đúng, cứ có cảm giác bao nhiêu buồn phiền mấy năm nay đều tiêu tan cả.”

“Em có chuyện gì buồn phiền sao?”

“Đương nhiên rồi, em cũng có rất nhiều điều phải lo nghĩ mà.” Nói đoạn, Chizuru nhấp một ngụm Singapore Sling.

“Anh ấy à,” Makoto lắc lắc ly thủy tinh đựng rượu Chivas nói, “gặp được em thật sự anh rất vui, thậm chí còn muốn cảm ơn trời đất nữa ấy.”

Câu này có thể coi là một lời thổ lộ táo bạo. Chizuru mỉm cười, khe khẽ cụp mí mắt xuống.

“Anh có chuyện muốn thổ lộ với em.”

Vừa nghe anh ta nói thế, Chizuru liền ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi ươn ướt.

“Khoảng ba năm trước, anh đã kết hôn. Nhưng sự thật là, trước khi hôn lễ diễn ra một ngày, anh từng có một quyết định lớn và đã đến một nơi.”

Chizuru nghiêng nghiêng đầu. Nụ cười biến mất trên gương mặt cô.

“Anh muốn kể cho em điều này.”

“Vâng.”

“Nhưng mà,” anh ta nói, “phải ở nơi nào chỉ có hai chúng ta thôi.”

Dường như rất kinh ngạc, Chizuru mở to mắt. Makoto đưa tay phải đến trước mặt cô rồi xòe ra. Trong lòng bàn tay là một chiếc chìa khóa phòng khách sạn.

Chizuru cúi gằm mặt xuống, không nói tiếng nào. Makoto hiểu rõ, trong lòng cô đang đấu tranh kịch liệt.

“Nơi mà anh nói đến ấy,” anh ta tiếp lời, “chính là Parkside, khách sạn mà em đặt phòng buổi tối hôm đó.”

Cô lại ngẩng đầu lên, lần này, hai mắt đã đỏ hoe.

“Lên phòng nhé.”

Chizuru nhìn chăm chăm vào mắt anh ta, khe khẽ gật đầu.

Vừa đi lên phòng Makoto vừa tự bảo mình, thế này mới đúng. Trước đây mình đã đi lầm đường, hiện giờ, rốt cuộc cũng tìm được cột mốc chỉ đường chính xác rồi.

Anh ta dừng lại trước cửa phòng, cắm chìa vào lỗ khóa.

***

Người xin tư vấn là Takamiya Yukiho. Đó là một phụ nữ có gương mặt đẹp đến mức có thể làm nữ minh tinh, nhưng nét mặt cũng ảm đạm hệt như những người khác.

“Nói thế là chồng cô yêu cầu ly dị với cô sao?”

“Vâng.”

“Nhưng anh ta lại không chịu nói rõ lý do, phải không? Chỉ nói không thể nào ở bên cô được nữa?”

“Vâng.”

“Cô không nghi ngờ gì sao?”

Người xin tư vấn nghe vậy tỏ ra do dự đôi chút, sau đó mới nói.

“Hình như anh ấy yêu một người phụ nữ khác. Chuyện này là do tôi nhờ người điều tra mới biết được.”

Cô lấy ra mấy tấm ảnh trong chiếc túi Chanel. Trong ảnh chụp rất rõ một cặp nam nữ hẹn hò ở nhiều nơi khác nhau. Người đàn ông để đầu mái lệch, trông đúng kiểu dân công sở nghiêm túc, đi cùng một cô gái trẻ cắt tóc ngắn, trông rất hạnh phúc.

“Cô đã từng hỏi chồng xem người phụ nữ này là ai chưa?”

“Vẫn chưa, tôi muốn nói chuyện với cô trước rồi mới quyết định.”

“Hiểu rồi. Cô có muốn chia tay không?”

“Có. Tôi nghĩ chúng tôi không thể nào cứu vãn được nữa, tôi đã nghĩ như thế lâu rồi.”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Tôi nghĩ là từ khi qua lại với người phụ nữ này, thỉnh thoảng anh ấy còn động tay động chân… Có điều, chỉ khi nào anh ấy uống say thôi.”

“Thật quá đáng. Có ai biết chuyện này không? Ý tôi là, có ai làm chứng được không?”

“Tôi không nói chuyện này với bất cứ ai. Có điều, một lần anh ấy làm điều đó khi có một nhân viên trong cửa hàng chúng tôi đến nhà tôi qua đêm. Tôi nghĩ chắc là cô ấy còn nhớ.”

“Tôi hiểu rồi.” Nữ luật sư vừa ghi lại nội dung cuộc nói chuyện, vừa nghĩ, có nhân chứng rồi, có rất nhiều cách để tấn công. Loại người thoạt nhìn có vẻ tử tế, nhưng thực chất lại là kẻ đối xử thô bạo với vợ, chính là hạng cô ghét nhất.

“Tôi thật sự không dám tin nữa, không ngờ anh ấy lại đối xử với tôi như thế. Hồi trước rõ ràng anh ấy dịu dàng thế cơ mà…” Takamiya Yukiho đưa hai bàn tay trắng trẻo lên che miệng, bắt đầu nức nở.