Máy bay không động cơ rớt khiến người phi công Việt chết.

Mamakating, New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 7 tháng 6, thì một phi công người Việt vừa tử nạn, khi chiếc máy bay không động cơ ( a glider plane) bị rớt tại phi trường Wurstboro ở quận Sullivan ở tiểu bang New York.

Nạn nhân là ông Khanh H. Nguyễn năm nay 64 tuổi.

Chiếc phi cơ không động cơ đã bị rớt ngay trên phi đạo của phi trường trong hôm chúa nhật ngày 6 tháng 6.

Máy bay glider là một loại máy bay theo định nghĩa của cục hàng không Hoa Kỳ FAA là một máy bay không cần động cơ, bay lên nhờ vào sức gió.

Chiếc glider Schweizer SGS của ông Khanh được một máy bay một động cơ Socata kéo ra phi đạo và dự định sẽ kéo chiếc máy bay không động cơ này lên không trung. Nhưng không hiểu vì một lý do nào đó, sợi dây kéo chiếc glider bị đứt và ông Khanh đã tử nạn ngay trên phi đạo.

Nguyên do của tai nạn đang trong vòng điều tra của nhà chức trách.