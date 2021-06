WHO loại trừ biến chủng COVID-19 lai mà Việt Nam thông báo

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lên tiếng xác định biến chủng COVID-19 mà Việt Nam nói là ‘lai’ giữa hai biến chủng Ấn Độ và Anh chỉ là một đột biến bổ sung của biến thể chủng corona virus phát hiện tại Ấn Độ.

Xác nhận này được ông Kidong Park, Trưởng đại diện của WHO ở Việt Nam, đưa ra với tờ Nikkei của Nhật trong cuộc phỏng vấn trực tuyến vào ngày 2/6 và được truyền thông quốc tế loan đi ngày 3/6.

Cụ thể, theo ông Kidong Park thì không có biến thể lai mới tại Việt Nam trong thời điểm hiện nay dựa theo định nghĩa của WHO. Biến thể được phát giác là biến thể Delta, với các đột biến bổ sung và cần được theo dõi thêm trong một vài tuần tới.

Tuy vậy, ông Kidong Park nhắc lại rằng biến thể Delta lần đầu tiên được phát giác tại Ấn Độ và sau đó xuất hiện ở nhiều nước khác trên thế giới là một biến thể rất nguy hiểm vì dễ lây lan và lây lan rất nhanh.

Vào ngày 29 tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long cho biết cơ quan chuyên môn trong ngành phát hiện một biến chủng SARS-CoV-2 mới có sự lai tạo giữa biến chủng tại Ấn Độ và biến chủng Anh Quốc. Ông Long nói sẽ công bố chủng này trên bản đồ gene thế giới.

Về tình hình lây lan dịch COVID-19 tại Việt Nam, tính đến chiều tối ngày 3/6, Bộ Y tế thông báo có tổng cộng 4.955 ca nhiễm trong cộng đồng vào đợt dịch thứ tư bùng phát từ ngày 27/4 đến nay. Tính từ đầu mùa dịch (từ tháng 1/2020) có tổng cộng 6.525 ca lây nhiễm trong cộng đồng, bao gồm 1.538 ca nhập từ nước ngoài vào. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 49 trường hợp.