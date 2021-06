Công an cầm đầu đường dây buôn lậu

Hoàng Duy Tiến, cán bộ Đội phòng chống buôn lậu thuộc Công an TPHCM, bị bắt tạm giam hôm 3 tháng 6 năm 2021 do tổ chức đường dây buôn lậu.

Trước đó, lực lượng chức năng phát giác sáu container hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng – mặt hàng cấm nhập khẩu – tại Cảng Cát Lái, TP Thủ Đức được cho có liên quan đến ông Tiến.

Tin cho biết theo điều tra ban đầu, lợi dụng nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực phòng, chống buôn lậu, ông Tiến đã phối hợp với một số người ngoài ngành để hình thành một đường dây buôn lậu hàng điện máy, điện tử và thành lập nhiều công ty giao cho bạn bè, người tình đứng tên. Hiện phòng PC01 đang mở rộng điều tra.

Bản thân ông Tiến trước khi bị bắt là cán bộ thuộc Đội phòng chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả (đội 7), Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC03) Công an TPHCM.

Ngoài ông Tiến, còn có bốn người nữa bị bắt tạm giam về hành vi “Buôn lậu” trong cùng vụ.

Trước đây đã từng có trường hợp tương tự khi cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên cục trưởng Cục Phòng Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao, bị phạt 10 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vì những liên can đến đường dây đánh bạc ngàn tỷ trên mạng. Cựu trung tướng công an, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Cảnh sát VN Phan Văn Vĩnh bị tuyên 9 năm tù với cùng tội danh.