Warner Bros. chuẩn bị làm phim hoạt hình “Chúa tể những chiếc nhẫn”

Hãng phim Warner Bros. sẽ sản xuất phim hoạt hình lấy bối cảnh từ thế giới của cuốn sách nổi tiếng The Lord of The Rings của tác giả J.R.R Tolkien.

Theo thông báo từ giới chức lãnh đạo hãng Warner Bros. hôm 10/6, “The Lord of The Rings: The War of The Rohirrim” (Chúa tể những chiếc nhẫn: Cuộc chiến của Rohirrim) kể câu chuyện về một trận chiến huyền thoại đã định hình thế giới Trung Địa trong nhiều năm dẫn đến các sự kiện sau này trong bộ phim “Chúa tể những chiếc nhẫn” ra rạp năm 2001.

Bộ phim hoạt hình sẽ khám phá pháo đài Helm”s Deep với sự góp mặt vị vua của Rohan – Helm Hammerhand.

Nhà làm phim hoạt hình Nhật Bản Kenji Kamiyama sẽ chỉ đạo bộ phim. Tuy nhiên hãng Warner Bros. chưa đưa ra ngày phát hành.

Hãng Warner Bros. hiện thuộc sở hữu của AT&T Inc (TN) đang trong quá trình hợp nhất với Discovery Inc (DISCA.O). Trong khi đó, Amazon.com Inc (AMZN.O) thực hiện series phim truyền hình Chúa tể những chiếc nhẫn, hiện đang quay ở New Zealand.

Warner Bros. đã phát hành bộ ba phim Chúa tể những chiếc nhẫn bắt đầu từ năm 2001 và bộ ba phim The Hobbit bắt đầu từ năm 2012. Sáu bộ phim đều do Peter Jackson đạo diễn, đã thu về gần 6 tỉ Mỹ kim phòng vé trên toàn thế giới. Trong những năm đầu của thập niên 2000, bộ ba phim của Peter Jackson đã làm say mê khán giả thế giới. Phần thứ ba, “The Lord of The Rings: The Return of the King” đạt doanh thu hơn ١ tỉ Mỹ kim, nhận 11 giải Oscar, sánh vai cùng những cuốn phim nổi tiếng như Ben-Hur và Titanic. 3 phần phim “The Lord of The Rings” đoạt tổng cộng 17 giải Oscar.