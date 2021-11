Vừa ra khỏi tù, một nhạc sĩ nhạc rap đã ủi xe giết người

Waukesha, Milwaukee:Vào sáng hôm thứ hai ngày 22 tháng 11, cảnh sát đã công bố tên tuổi của kẻ ủi xe SUV vào cuộc diễn hành mừng lễ Giáng Sinh tại thành phố Waukesha, tiểu bang Wisconsin.

Vụ giết người thảm khốc này đã khiến 5 người chết và 40 người khác bị thương, trong số đó có nhiều trẻ em.

Nghi can Darrell Brook Jr. năm nay 39 tuổi đã bị bắt giữ.

Kẻ giết người là một nhạc sĩ nhạc rap không nổi tiếng, vừa ra khỏi tù vào ngày 19 tháng 11 vừa qua về những tội bạo hành nhưng cảnh sát đã không cho biết thêm những chi tiết khác.

Nghi can này cũng có tiền sử về việc vào tù ra khám từ năm 1999 cho đến nay.

Người ta chưa biết rõ lý do nào khiến tên này đã ủi xe vào cuộc diễn hành mừng lễ Giáng Sinh: có chủ ý, hay say sỉn vì ma túy hay là một hành động khủng bố?