Việt Nam đòi “giấy chứng nhận Phật tử” nếu ghi tôn giáo là Phật Giáo

Theo báo Người Việt, những ngày qua dân tình bên VN bàn tán về chuyện công an các địa phương đòi Phật tử đi làm giấy căn cước công dân gắn chip phải trình thêm “giấy chứng nhận Phật tử” hoặc “giấy chứng nhận quy y tam bảo.”

Hôm 17 Tháng Ba, trang web của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam xác nhận có chuyện này và đăng kèm công văn đề nghị ban hướng dẫn Phật tử các địa phương, Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam các cấp “cấp nhanh, dễ dàng trong việc cấp giấy chứng nhận Phật tử, giấy chứng nhận quy y tam bảo cho người dân có niềm tin, tín ngưỡng và yêu mến đạo Phật.”

Trước đó, hồi trung tuần tháng 1, ông Chu Minh Khôi, phóng viên báo Giác Ngộ, tường thuật trên báo này về chuyện ông bị mất thẻ căn cước, đến Phòng Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội của Công An thành phố Hà Nội xin cấp lại thẻ căn cước nhưng bị làm khó khi kê khai tôn giáo là Phật Giáo.

Theo bài báo, vị công an nói rằng phải có “giấy chứng nhận xuất gia” thì ông Khôi mới được công nhận tôn giáo là “Phật Giáo,” nếu không có giấy này thì phải ghi chữ “Không” trong tờ khai.

“Nhìn anh đầu không cạo tóc, không mặc áo tu sĩ thì biết không phải người xuất gia rồi! Giấy chứng nhận quy y như anh nói không có giá trị công nhận tôn giáo là Phật Giáo. Phải có giấy chứng nhận xuất gia do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam cấp thì mới có giá trị,” vị công an không được nêu danh tính được tờ báo dẫn lời.

Sau một hồi đôi co, một giới chức Phòng Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội giải quyết vụ việc bằng cách dùng bút xóa bôi trắng chữ “Phật Giáo” trong bản khai của ông Khôi rồi viết đè lên chữ “Không.”

“Điều đáng băn khoăn là khi được khai báo về nhân thân với công an huyện Hoài Đức trong cuộc tổng kê khai vào năm 2020, tôi cũng được yêu cầu phải đổi chữ ‘Phật Giáo’ thành chữ ‘Không’ trong mục kê khai tôn giáo. Cũng với lý do mà cán bộ công an đưa ra rằng, người có tôn giáo Phật Giáo thì phải ở chùa, dân ở chung cư thì không nên ghi tôn giáo là Phật Giáo… Chắc hẳn sẽ không ít người đã và sẽ nghe theo lời của cán bộ kê khai, để tự xóa chữ ‘Phật Giáo,’” ông Khôi viết trong bài đăng trên báo Giác Ngộ.