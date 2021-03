Cựu chủ tịch thành phố Hà nội bị khởi tố thêm tội danh

In

Cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thủ đô Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị khởi tố thêm tội danh ‘Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ’ theo điều 356, Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015. Vào tháng 12 năm ngoái, ông Chung đã bị tòa tuyên án 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước theo khoản 3, Điều 337 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015.

Truyền thông Nhà nước VN vào ngày 17 tháng 3 dẫn nguồn từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam như vừa nêu. Theo đó, đây là hoạt động tố tụng thuộc khuôn khổ vụ án ‘Vi phạm qui định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gấy thất thoát, lãng phí’ xảy ra tại UBND Thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan. Vụ án này bị khởi tố vào ngày 27 tháng 4 năm 2020.

Kết luận điều tra của cơ quan chức năng cho rằng ông Nguyễn Đức Chung và ông Nguyễn Trường Giang – Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại- Dịch vụ Arktic, đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội mua chế phẩm Redoxy 3C của công ty Đức Watch Water qua Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Arktic.

Số chế phẩm này được sử dụng trong công việc xử lý các hồ trên địa bàn Hà Nội. Cơ quan Điều tra cho rằng hành vi của hai ông Chung và Giang như vừa nêu là trái qui đinh, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Vào ngày 4 tháng 9 năm 2020, Chánh văn phòng Bộ Công an, ông Tô Ân Xô, thông tin rằng vụ mua chế phẩm Redoxy 3C khiến gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước 41 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 28 tháng 8, ông Nguyễn Đức Chung bị bắt tạm giam về hành vi gọi là ‘Chiếm đoạt bí mật Nhà nước’. Chánh văn phòng Bộ Công an nói có chứng cứ về việc vi phạm chiếm đoạt tài liệu mật Nhà nước của ông Chung, và trong những tài liệu mật đó có một số liên quan đến Công ty Nhật Cường.

Bộ Công an Việt Nam đã khởi tố 28 bị can trong vụ Nhật Cường về bốn tội danh: buôn lậu, vi phạm các qui định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, và vi phạm qui định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong vụ này, Giám đốc Bùi Quang Huy của Công ty Nhật Cường đã bỏ trốn và đang bị Công an Việt Nam truy nã.