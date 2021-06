Việt Nam đẩy nhanh việc thử nghiệm vaccine COVID-19 trong nước

Bộ Y tế Việt Nam cho biết đang đẩy nhanh việc thử nghiệm vaccine COVID-19 do trong nước nghiên cứu và có thể cấp phép khẩn cấp cho những loại đáp ứng tiêu chuẩn an toàn.

Truyền thông Nhà nước Việt Nam ngày 1/6 dẫn phát biểu của Phó Giáo sư- Tiến sĩ Chử Văn Mến, Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm Lâm sàng và Tương đương Sinh học thuộc Học Viện Quân Y, cho biết, đến thời điểm hiện nay giai đoạn hai thử nghiệm vaccine Nano Covax đã gần hoàn tất, dự kiến sẽ bắt đầu giai đoạn ba. Tuy nhiên, do diễn biến của dịch COVID-19 được nói là phức tạp nên tiến trình thử nghiệm giai đoạn ba gặp khó khăn.

Vaccine Nano Covac do Công ty TNHH Công nghiệp Dược Nanogen nghiên cứu là loại đầu tiên được đưa vào thử nghiệm tại Việt Nam.

Loại thứ hai là vaccine Covivac do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) nghiên cứu. Theo Phó Giáo sư- Tiến sĩ Vũ Đình Thiểm, Giám đốc Trung tâm Thử Nghiệm Lâm Sàng thuộc Viện Vệ Sinh Dịch tễ Trung ương, có 120 tình nguyện viên giai đoạn một đã được tiêm thử nghiệm và trong ngày 1/6 huyết thanh của họ được gửi sang Canada để làm xét nghiệm trước khi được tiêm mũi thứ hai. Kết quả xét nghiệm là căn cứ để đưa ra mức phù hợp nhằm tiếp tục đưa vào thử nghiệm giai đoạn hai và ba.

Hai nơi nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19 khác tại Việt Nam là Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) và Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (POLYVAC).

Vào tối ngày 31/5, Bộ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh việc mua công nghệ, tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine ngừa COVID-19 của nước ngoài.

Việt Nam đến nay đã nhận được gần 2,6 triệu liều vaccine COVID-19 từ COVAX Facility trên tổng số gần 39 triệu liều mà COVAX thông báo tài trợ cho Việt Nam trong năm 2021.

Trong ngày 1/6, Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế Việt Nam cho biết đang thẩm định hồ sơ vaccine COVID-19 Sinopharm của Trung Quốc để có thể cấp phép khẩn cấp có điều kiện.