Tranh cãi việc khởi tố vụ án liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Chính quyền ở TPHCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng tại quận Gò Vấp.

Báo Thanh Niên trong nước cho biết Công an quận Gò Vấp hôm 30/5 đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án này và nói rằng cơ quan điều tra sẽ làm rõ vi phạm của từng cá nhân, khi có đầy đủ dấu hiệu vi phạm thì khởi tố bị can.

Tuy nhiên giới quan sát cho rằng việc khởi tố vụ án này “chưa thuyết phục”.

Luật sư Đặng Đình Mạnh ở TPHCM, nêu nhận định với VOA:

“Tôi có đọc qua bức thư xin lỗi của vợ chồng mục sư và chưa thấy khía cạnh cần thiết phải khởi tố vụ án này vì tôi chưa thấy có dấu hiệu cho rằng họ đã không tuân thủ những quy định về phòng chống dịch để truyền con virus ra ngoài. Họ vẫn tuân thủ rất nghiêm túc về các biện pháp phòng chống dịch… Từ những thông tin đại chúng mà tôi biết, tôi nghĩ việc khởi tố như vậy có vẻ chưa được thuyết phục!”

Cũng từ TPHCM, mục sư Nguyễn Hồng Quang, thuộc Hội Thánh Tin Lành Mennonite Việt Nam, nói: “Chính quyền đã sai lầm khi khởi tố như vậy… Tại sao dịch bệnh ở miền Bắc, ở Bắc Giang, khiến hàng trăm ngàn công nhân nghỉ việc, mất 2 ngàn tỷ đồng/ ngày do dịch bệnh mà không ai bị khởi tố?”

Từ khu cách ly ở Củ Chi, bà Phương Tường Vi, con gái của mục sư Võ Xuân Loan, viết trên Facebook hôm 30/5: “Dịch bệnh xảy ra là điều không ai mong muốn. Chúng tôi cũng chỉ là một trong những nạn nhân bị ai đó lây nhiễm như bao nhiêu người khác trên thế giới, chứ chúng tôi không phải là nguồn lây lan dịch duy nhất trong cộng đồng.”

“Chúng tôi là một Hội thánh nhỏ, cha mẹ tôi đã dùng 30 năm chức vụ để xây dựng, vun đắp thành một tổ chức có giấy tờ pháp lý đầy đủ, được nhà nước bảo hộ, vậy mà phút chốc tất cả như quay lưng, còn chúng tôi thì rơi vào hố sâu tuyệt vọng” bà Tường Vi viết thêm.

Hôm 1/6, TTXVN dẫn lời ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, thành phố ghi nhận 211 trường hợp COVID-19 liên quan đến ổ dịch xảy ra tại điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, trong đó có 40 thành viên của Hội thánh mắc COVID-19.