Ứng cử viên dân biểu liên bang Kevin Vương sẽ không còn là đại diện cho đảng Tự Do

Toronto: Theo tin tức thông báo hôm thứ bảy ngày 18 tháng 9, đảng cầm quyền Tự Do cho biết là ứng cử viên dân biểu Kevin Vương của vùng Spadina-Fort York sẽ không còn là ứng cử viên dân biểu cho đảng Tự Do nữa.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày bầu cử, và trong tuần trước cũng đã có trên 2 triệu cử tri đi bầu trước trong cuộc bầu cử dân biểu liên bang. Chính vì thế đảng cầm quyền Tự Do không thể thay đổi ứng cử viên cho vùng Spadina- Fort York.

Cũng theo thông cáo được phổ biến thì nếu ứng cử viên Kevin Vương thắng cử, thì ông sẽ là một dân biểu độc lập, chứ không được tham dự nội các của đảng Tự Do.

Đảng Tự Do hủy bỏ việc nhận ứng cử viên Kevin Vương, vì theo các nguồn tin báo chí, ông này đã từng bị buộc tội bạo hành tình dục nhưng sau đó công tố viện đã bãi bỏ không đưa ông Vương ra tòa.

Trong bản tin phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 17 tháng 9, ông Kevin Vương bác bỏ những lời tố cáo là ông đã bạo hành tình dục, và cũng cho biết là án lệnh sau đó đã được tòa án hủy bỏ.

Các dữ kiện từ tòa án cho biết là vào năm 2019,ông Kevin Vương đã bị buộc tội bạo hành tình dục, nhưng án này đã được rút lại vào dịp cuối năm 2020.

Bố Mẹ của ông Kevin Vương là những người tỵ nạn Việt Nam.

Ông Vương hiện là chủ nhân của công ty sản xuất khẩu trang TakeCare Supply với trên 200 nhân viên làm việc và đã bán ra ngoài trên 1 triệu khẩu trang trên toàn thế giới.

Ông Vương cũng là một sĩ quan hải quân trừ bị và là giáo sư dạy môn tài chánh ở trường đại học Western ở thành phố London, tỉnh bang Ontario.

Dân biểu Adam Vaughan hiện là dân biểu đảng Tự Do đại diện cho vùng Spadina-Fort York loan báo là ông ta sẽ không ra tranh cử trong cuộc bầu cử ngày 20 tháng 9.

Đảng Tự Do đã chọn ứng cử viên Kevin Vương thay thế, vì không có ai ra tranh cử với ông Vương trong vòng bầu cử sơ bộ chọn ứng cử viên cho vùng Spadina của đảng Tự Do