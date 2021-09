Ứng cử viên dân biễu gốc Việt bị cựu cộng tác viên thưa ra tòa trong việc hợp tác sản xuất khẩu trang.

Toronto: Theo tin của báo Globe and Mail vừa phổ biến, một ứng cử viên dân biểu gốc Việt của đảng Tự Do, đang bị một người cộng tác viên cũ thưa ra tòa trong việc hai người này hợp tác sản xuất khẩu trang chống đại dịch covid.

Một cộng tác viên cũ với ông Kevin Vương đã thưa ông này ra tòa đòi bồi thường 1.5 triệu dollars.

Nguyên cáo là bà Anna Maria Mounfort là một người hành nghể vẽ kiểu quần áo.

Theo đơn tố cáo thì bà Mounfort, hợp tác với ông Kevin Vương và một người khác là ông Larry Lau, để sản xuất khẩu trang cung cấp cho cư dân và các cơ quan công quyền , trong một công ty có tên là TakeCare Supply, nhưng bà sau đó đã bị hai người kia loại ra khỏi công ty sản xuất khẩu trang.

Ông Vương và ông Lau bác bỏ những lời tố cáo và sẽ được tòa án phán quyết ai đúng ai sai?

Cũng theo bản đơn của bà Mountfort thì công ty sản xuất khẩu trang có tên là TakeCare Supply đã rất thành công : trong 6 tháng khai trương công ty này bán ra trên 750 ngàn khẩu trang với số thương vụ lên đến trên 7 triệu dollars.

Theo bà Mountfort thì vì tình bạn và từng làm việc thương mại chung với nhau, bà Mountfort đã để cho ông Vương lo về tài chánh mà không có những ràng buộc, và cuối cùng bà đã bị cho nghỉ việc và được bồi thường 135 ngàn dollars.

Trong khi đó theo lời ông Vương gửi cho báo Globe and Mail thì ông bác bỏ những lời tố cáo của bà Mountfort đồng thời cho biết là công ty TakeCare Supply đã rất thành công, bán ra trên 1 triệu khẩu trang và công ty hiện có 200 người làm việc.

Ông Kevin Vương là một người Canadian gốc Việt, là ứng cử viên dân biểu liên bang cho đảng Tự Do, trong cuộc bầu cử quốc hội liên bang vào ngày 20 tháng 9 năm nay.

Ông ra ứng cử chức ứng cử viên dân biểu cho đảng Tự Do trong vùng Spadina- Fort York với tư cách độc diễn, vì không có ứng cử viên nào khác ra ứng cử dành chức đại diện cho đảng Tự Do trong khu vực phố Tầu này.