Úc – Tân tây lan đoàn kết trước những thách thức từ Trung Quốc

Lãnh đạo Úc và New Zealand trong cuộc gặp trực tiếp hôm 31/05, đã cho thấy hai nước cùng đoàn kết đối mặt với áp lực của Bắc Kinh, đồng thời cùng bày tỏ lo ngại sâu sắc về những thay đổi ở Hồng Kông cũng như tình hình nhân quyền ở Tân Cương, Trung Quốc.

Trong cuộc gặp đầu tiên sau hơn 15 tháng, một trong số các chủ đề được hai nhà lãnh đạo thảo luận liên quan đến Trung Quốc. Đôi bên đã bày tỏ một mặt trận thống nhất đối mặt với Bắc Kinh.

Reuters cho biết thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern khẳng định Wellington và Canberra đều có lập trường giống nhau về các hồ sơ thương mại và nhân quyền. Thủ tướng Úc Morrison ủng hộ đồng nhiệm Ardern, nói rằng Úc và New Zealand là các quốc gia thương mại, nhưng không bao giờ “buôn bán chủ quyền”.

Thủ tướng Úc khẳng định, hai nước là “những đối tác, bạn bè, đồng minh tuyệt vời và như trong cùng một gia đình”, có “những kẻ ở xa tìm cách chia rẽ” Úc và New Zealand. và họ sẽ không thể chia rẽ hai nước.

Trong một tuyên bố chung, cả hai thủ tướng kêu gọi Trung Quốc tôn trọng nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ, cũng như của các sắc tộc thiểu số Hồi giáo khác, để Liên Hiệp Quốc và các quan sát viên độc lập tiếp cận khu vực mà không bị giới hạn.