Một phụ nữ Montréal bị bắt ở biên giới Mỹ với nhiều bộ phận động vật hoang dã

Một phụ nữ Montréal đã bị bắt với cáo buộc cố gắng vượt biên giới Hoa Kỳ vào Canada với “nhiều bộ phận động vật hoang dã không khai báo”, bao gồm một con cù lần ba móng, 18 hộp sọ và đầu cá sấu và bảy bàn chân cá sấu, theo các tài liệu nộp lên tòa án liên bang Vermont.

Theo báo Bennington Banner, cả con cù lần và cá sấu đều thuộc loài động vật hoang dã được bảo vệ theo Đạo luật về các loài nguy cấp của Hoa Kỳ và Công ước về Thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp.

Vanessa Rondeau, chủ sở hữu của cửa tiệm Old Cavern ở Montréal, cũng bị cáo buộc sở hữu hai con cua móng ngựa, 30 con sao biển, 23 bàn chân gấu trúc, 8 sừng linh dương châu Phi, một hộp sọ người, 4 con cá nóc và 6 chiếc hàm cá mập vào hôm 26/5 khi bà cố gắng vượt qua biên giới tại Highgate Springs, Vermont.

Tất cả động vật hoang dã phải được khai báo cho Cơ quan Cá và Động vật hoang dã khi nhập cảng vào Hoa Kỳ và trước khi xuất cảng từ Hoa Kỳ, theo Đạo luật về các loài nguy cấp.

Ryan Bessey, một nhân viên đặc nhiệm của cơ quan Dịch vụ Cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ, trong bản khai tuyên thệ cho biết Rondeau đã nhập cảnh vào Mỹ 18 lần từ tháng 11/2018 đến tháng 9/2019, chủ yếu tại điểm nhập cảnh Champlain, New York, bao gồm cả chục lần từ nửa đêm đến 2 giờ sáng.

Theo bản khai, Bessey đã hỏi Rondeau trong một tin nhắn riêng vào tháng 1/2020 rằng bà ta có bất kỳ hộp sọ gấu Bắc Cực nào để bán hay không. Rondeau đề nghị bán một chiếc đầu lâu với giá 780 đô-la và Bessey đã nhận được nó qua đường bưu điện. Bessey đã mua một hộp sọ gấu Bắc Cực khác từ Rondeau với giá 711 đô-la.

Theo bản khai tuyên thệ, Cơ quan Cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ cũng đã chặn các gói hàng mà bà ta gửi có chứa hộp sọ của một con chim, một con chồn, một con dơi và da của một con ngựa vằn Hartmann, một loài động vật được bảo vệ khác.

Bessey cho biết, cửa hàng Old Cavern “rao bán nhiều mặt hàng độc đáo và kỳ quặc, nhiều món được làm toàn bộ hoặc một phần từ động vật hoang dã”.

Thiên Kim (Theo CTV/AP)