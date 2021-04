Úc, Tân tây lan chính thức mở “bong bóng du lịch”

Hôm 19/4, Úc và New Zealand chính thức mở “bong bóng du lịch”, cho phép người dân đi lại giữa hai nước lần đầu tiên trong hơn 1 năm qua mà không cần phải cô lập 2 tuần.

Theo Hãng tin Reuters, hàng trăm du khách đã đổ xô đến các sân bay Úc trong ngày 19-4 khi Úc và New Zealand chính thức thực hiện chương trình “bong bóng du lịch” theo thỏa thuận giữa hai bên.

Hình ảnh ghi nhận trên truyền hình Úc cho thấy hàng trăm người tấp nập đứng chờ làm thủ tục tại sảnh khởi hành ga quốc tế tại nhiều sân bay của Úc.

“Lần đầu tiên sau 400 ngày, mọi người có thể đi du lịch mà không cần cách ly và chúng tôi đã bổ sung 16 chuyến bay khứ hồi trong ngày tại New Zealand, và tất cả đã đầy” – ông Alan Joyce, giám đốc điều hành Hãng hàng không Qantas, cho biết.

Du khách tại sân bay ở hai thành phố Sydney và Melbourne (Úc) sáng 19/4 cho biết họ rất vui khi cuối cùng đã có thể bay đến New Zealand sau hơn 1 năm.

Một số du khách chia sẻ họ đi thăm gia đình và bạn bè, số khác đi vì những lý do khác như dự đám tang…

Từ năm ngoái, phần lớn các bang ở Úc đã cho phép người dân New Zealand đến mà không cần cách ly. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, New Zealand vẫn áp dụng quy định cách ly bắt buộc với du khách Úc do lo ngại một số ổ dịch nhỏ ở đó.

Bong bóng du lịch mở ra trước mùa trượt tuyết của New Zealand.

Trong tuyên bố chung ngày 19/4, Thủ tướng Úc Scott Morrison và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết bong bóng du lịch sẽ giúp phục hồi nền kinh tế của Úc và New Zealand, cũng như giúp hàng ngàn người đoàn tụ với gia đình, bạn bè sau hơn 1 năm mắc kẹt vì đại dịch COVID-19.

Úc và NewZealand đã đàm phán chương trình bong bóng du lịch trong nhiều tháng nhưng phải trì hoãn việc triển khai nhiều lần do xuất hiện các ổ dịch rải rác ở cả hai nước.

Hai nước đã đóng cửa biên giới với công dân nước ngoài từ hơn 1 năm qua và thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19 khi có số ca nhiễm thấp hơn rất nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Theo thống kê của trang Worldometer, Úc hiện có hơn 29.500 ca COVID-19 trong khi New Zealand chỉ ghi nhận hơn 2.500 ca bệnh.