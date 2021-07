Úc siết chặt các biện pháp đóng cửa biên giới

Hôm 04/07, bang New South Wales, đông nam nước Úc ghi nhận thêm 13 bệnh nhân Covid-19. Con số này thấp hơn nhiều so với 24 giờ trước đó. Trong tuần qua số ca nhiễm biến thể Delta tăng nhanh khiến Canberra thông báo mạnh tay hạn chế số người nước ngoài quá cảnh vào Úc.

Để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, Úc vốn đã đóng cửa biên giới từ hơn 16 tháng qua và nay lại càng tự cô lập thêm một chút nữa với thế giới bên ngoài. Kể từ ngày 14 tháng 7 và cho đến cuối năm nay, hàng tuần chỉ có 3.000 người được phép nhập cảnh vào lãnh thổ Úc.

Chiến lược đắp đê chống dịch này là giai đoạn thứ nhất để nước Úc thoát khỏi đại dịch. Trước đó Thủ tướng Scott Morisson trình bày kế hoạch nói trên bao gồm ba giai đoạn. Mục tiêu đề ra nhằm từng bước dỡ bỏ các giới hạn trước khi cho phép người giân trở lại với cuộc sống bình thường, và nước Úc sẽ lại có thể mở cửa biên giới.

Để có thể chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, bắt buộc tỷ lệ tiêm chủng phải đạt một ngưỡng nào đó. Vấn đề đặt ra là cái ngưỡng đó đến nay vẫn chưa được xác định và chính quyền cũng chưa đưa ra một thời hạn cụ thể nào. Sự mật mờ nói trên có thể do cố ý và cũng có thể là do chiến dịch tiêm chủng tại Úc đang diễn ra một cách rất chậm chạp. Đến thời điểm này mới chỉ có khoảng 7 % dân Úc được chích ngừa Covid-19.