Sạt lở bùn đất tại Nhật: Vẫn còn 80 người mất tích. Hôm 05/07, việc cứu nạn vẫn đang được tiến hành ở thành phố Atami, miền trung Nhật Bản, sau vụ sạt lở bùn gây chết người hôm 03/07. Theo các giới chức tỉnh Shizuoka, lở đất đã cuốn trôi ít nhất 130 ngôi nhà và tòa nhà ở Atami. Đã có 3 người đã thiệt mạng. Còn 22 người mắc kẹt do lũ lụt đã được giải cứu. Chính quyền cho biết có 215 người sống sót trong khu vực bị thiên tai lần này.

Lãnh đạo ba nước Pháp, Đức và Trung Quốc họp trực tuyến. Theo nguồn tin từ phủ tổng thống Pháp, tổng thống Emmanuel Macron, thủ tướng Đức Angela Merkel và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 05/07, đã có cuộc họp trực tuyến. Giữa châu Âu và Trung Quốc hiện có nhiều chủ đề gây căng thẳng như Hồng Kông, Đài Loan, và Biển Đông, cũng như tương lai của thỏa thuận đầu tư Liên Hiệp Châu Âu – Trung Quốc.

RSF cập nhật danh sách “những hung thần của tự do báo chí”. Trong ấn bản năm 2021 công bố hôm 05/07/2021 của tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới, gần một nửa (17) trong số 37 nguyên thủ quốc gia hay lãnh đạo chính phủ trong danh sách “hung thần của tự do báo chí”, trong số này có tổng thống Syria Bachar al Assad, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, tổng thống Nga Vladimir Putin, tổng thống Belarus Alexandre Loukachenko, tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga và nữ thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina cũng nằm trong số những gương mặt “hung thần” mới của báo chí.