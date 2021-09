TỬ VI 2881

Đối với nữ giới : Tình cảm có hướng mới gây xáo trộn tâm tư và khó quyết định trong tương lai gần. Tránh tranh cãi hay dây dưa tới pháp lý. Áp lực công việc giảm, nhưng tiền bạc không bằng tuần trước do chi phí tăng, hao tốn tăng trong khi nguồn thu giảm, vắng ngoại tài.

Đối với nam giới : Vào cuối tuần việc làm tiến triển gặp trở ngại, khó tìm cơ may hay quý nhân giúp đỡ. Nguồn tiền chính kém ổn định, nguồn phụ cũng kém tuần trước, chi phí gia tăng do vật giá leo thang. Nên bớt di chuyển, tránh hao tốn mà không thích thú. Tiếp xúc ngoại giới nên thận trọng để bảo vệ sức khỏe.

Đối với nữ giới : Cuối tuần có tin vui. Tình cảm có sóng gió vì khó tìm mối thông cảm với thân thích và bạn bè nhưng có cơ hội tốt cải thiện giao tế. Kế hoạch dự tính phát triển suôn sẻ dần, vì có quý nhân hay cơ may xuất hiện. Phòng đau chân hay nhức khớp.

Đối với nam giới : Sự nghiệp theo chiều hướng thăng tiến vào cuối tuần dù có cạnh tranh ráo riết và áp lực khách quan chưa giảm. Cần thận trọng về tiền bạc vì mất mát hay chi tiêu quá tay hoặc do chí phí sửa chữa nhà cửa, máy móc… Di chuyển và khi tiếp xúc ngoại giới nên cẩn thận tránh rủi ro.

Tuổi Thìn:

Vận trình của người tuổi Thìn trong tuần thứ hai tháng 08 âm lịch năm Tân Sửu gặp tháng trung bình nhưng hy vọng cuối tuần có vài diễn tiến thuận lợi trong kế hoạch về tài chính.

Đối với nam giới: Thành quả trong việc làm tuy chưa tăng nhưng hy vọng được sự cộng tác hữu hiệu của một người khác phái giúp dự án mới xây tựng nền tảng. Tiền bạc chưa bớt áp lực dù tiết kiệm vì vật giá leo thang, chi phí tăng, nhu cầu tu sửa cũng tăng. Tình cảm vui vẻ trong gia đình và với bạn bè nhưng vẫn cần chừng mực, giữ mối giao hảo bền vững, tránh xúc động quá mức cũng như lòng vị kỷ và tư lợi quá mạnh.

Đối với nữ giới: Có tin buồn từ xa hay chút lo âu về sức khỏe kể cả bệnh cũ xuất hiện. Tài chính chưa bớt hao thoát hay mất mát do áp lực bên ngoài và do nguồn thu giảm, chi phí tăng cao. Cuối tuần hy vọng có chút ngoại tài. Áp lực công việc bớt so với tuần trước. Cần nghỉ ngơi và thư giãn nhiều hơn. Được mời dự tiệc, nhận hỷ tín hay họp mặt hay tiệc tùng.

Đối với giới cao niên: Đề phòng bệnh đường ruột và phòng sinh hoạt bất cẩn gây thương tích chân tay. Có quà tặng hay cơ hội gặp gỡ, chung vui với thân thích.

Tuổi Tỵ:

Vận trình của người tuổi Tỵ trong tuần thứ hai tháng 08 âm lịch năm Tân Sửu gặp tháng xấu nên khó tránh có dấu hiệu suy thoái, lại gặp trở ngại trong công việc và hao thoát trong chi tiêu. Đề phòng cảm cúm hay dị ứng.

Đối với nam giới: Nên bớt đi xa vì vửa đe dọa sức khỏe, an toàn vừa hao thoát về tiền bạc. Công viêc gây lao tâm, lao lực mà kết quả không nhiều. Nhưng hy vọng tình cảm có hương vị mới nhờ sự thông cảm và khuyến khích. Công việc trong tuần có thay đổi nên bình tĩnh thích ứng. Nhận tin không vui từ xa nên khéo léo, chừng mực xử trí.

Đối với nữ giới: Công của đổ nhiều mà thành quả ít nhưng thử thách chỉ là tạm thời. Tài chính chỉ tạm ổn nhưng nhiều mối lo liên quan tới chi phí, giúp đỡ thân thích, nhu cầu thuốc men, tu bổ nhà cửa, máy móc…Việc học hành, làm việc và buôn bán giậm chân tại chỗ nên bình tĩnh xử trí và thích ứng. Nên tìm cơ hội nghỉ ngơi và thư giãn tránh bớt áp lực từ ngoại cảnh có hại cho tinh thần. Có tin vui về sức khỏe thân thích hay hỷ tín mong đợi từ người mình quan tâm.

Đối với giới cao niên: Có thể ăn không ngon và đau nhức chân tay. Cần hạn chế các thứ kích thích và nên sinh hoạt điều độ.