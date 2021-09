TỬ VI THÁNG TÁM ÂM LỊCH 2880

Tháng Tám âm lịch năm Tân Sửu (tương ứng với tháng 09-2021) vận trình của người tuổi Tý đã chuyển biến chưa xuôi so với với tháng trước. Đây có thể kể là tháng trung bình về nhiều mặt. Vận trình như gặp cảnh bầu trời đang tươi sáng, ấm áp bỗng nhiên bị mây đen đe dọa, mang chút khí lạnh vào tạo vật nên tạo ra viễn cảnh kém quang minh. Trên đường sự nghiệp hay giao tế quý vị đều cảm thấy xuất hiện ít nhiều áp lực và khó khăn bất ngờ, và việc tưởng hoàn thành hóa chỉ thành một phần, tưởng dễ hóa khó. Do đó cần cố gắng vượt khó đồng thời với huy động tâm trí và sức lực để duy trì mức ổn định tốt nhất có thể đạt. Cần biết đợi thời vì nôn nóng vất vả cũng chẳng đạt kết quả như ý.

Tháng Tám âm lịch năm Tân Sửu (tương ứng với tháng 09-2021) vận trình của người tuổi Mão có khuynh hướng lên cao so với tháng trước. Nguyên nhân vì mệnh cung tuy còn hung tinh quy chiếu nhưng có sao hóa giải, lại thêm có cát tinh mang lợi ích cho đương số. Bầu trời đang tối tăm bỗng nhiên đã có ánh sáng bừng lên, xua tan u ám và gió thổi tan dần khí lạnh chung quanh. Tiến trình trong tầm tay, cơ may trước mặt, quý nhân xung quanh. Đây là lúc trong việc làm phải phát huy tinh thần sáng tạo. Phải xét xem đường lối cũ, phép tắc xưa dùng để hành động có chỗ nào cần cải thiện, bồi đắp cho thích hợp với cuộc cạnh tranh mới. Cần chọn người cộng tác, với thiện chí và chân thành kèm theo sự sáng suốt của bản thân mới thực hiện được mục tiêu nhắm tới, tránh bị lừa gạt hay phản bội. Nên nhớ: Vận trình rộng mở- Khuếch trương là cần.

Tháng Tám âm lịch năm Tân Sửu (tương ứng với tháng 09-2021) vận trình của người tuổi Ngọ lại có khuynh hướng suy thoái rõ ràng. Bầu trời tháng trước vốn tươi sáng và ấm áp, bây giờ gió thổi, mây đen từ xa ám ảnh nên sắc trời trở nên u ám và khí lạnh dâng lên. Quý vị sẽ cảm thấy áp lực công việc không giảm, khó khăn tăng dần. Đây là lúc quý vị cảm thấy nhiều cơ may lọt khỏi tầm tay, quý nhân vắng bóng, thiếu người tán trợ và thông cảm nên phải độc hành kỳ đạo, tự mình cáng đáng. Do đó khó tránh tốn thêm thời gian và sức lực. Đối với biến động bao vây sinh hoạt, quý vị phải bình tĩnh, phải biết thích nghi, kiên nhẫn với thử thách, cần chọn lựa việc nào mang lại lợi ích mà không tốn nhiều công sức. Nói cách khác, đường đời còn dài phải coi sức khỏe là trọng. Tránh vội vàng, nôn nóng vừa hại cho thân tâm vừa không mang lại kết quả như ý. Cần nhớ: Sức khỏe là vàng-Dĩ tĩnh chế động.

Tháng Tám âm lịch năm Tân Sửu (tương ứng với tháng 09-2021) vận trình của người tuổi Thìn có khuynh hướng tạm thời ổn định so với tháng trước. Bầu trời chưa tươi sáng như dự trù vì vẫn bị mây mù đe dọa. Quý vị cảm thấy còn có áp lực trong việc làm, nhiều việc mới đầu thấy hanh thông, nhưng kết cuộc lại trắc trở, có việc tưởng dễ dàng lại trở nên phải nỗ lực mới có kết quả. Cơ may có nhưng không nhiều. Quý nhân hứa hẹn giúp đỡ nhưng chậm trễ. Đây là lúc quý vị phải tự mình hành động, bình tĩnh đối phó với thử thách, lấy thủ làm công, và lấy tĩnh chế động. Nên thận trọng với mục tiêu sau khi chọn lựa kỹ lưỡng và chừng mực khi ra tay với kế hoạch có tiến, có lui hợp lý. Cần nhớ: Dĩ thủ vi công, trầm tĩnh ứng phó.

Tài chính chưa hưng phấn. Vẫn cần phải có chính sách tiết kiệm và hạn chế trò may rủi và nên thủ giữ túi tiền. Do đó phải nhớ phương châm của thời kỳ này: Giao tế thận trọng-Chọn mặt gửi vàng!

Tháng Tám âm lịch năm Tân Sửu (tương ứng với tháng 09-2021) vận trình của người tuổi Mùi lại có khuynh hướng chuyển thấp. Tiền trình chẳng khác bầu trời đang trong sáng bỗng nhiên bị mây mù từ xa kéo tới che bớt ánh dương quang và mang theo khí lạnh. Lý do là mệnh cung có nhiều hung tinh quy chiếu và cát tinh mờ dần. Đây là lúc quý vị cảm thấy có nhiều trở lực mà có lúc cảm thấy tạm thời phải bó tay. Nhìn chung, tháng này tốt xấu lẫn lộn, thành bại khó lường. Tuy nhiên, cần phải bình tĩnh đối phó, hóa giải từng khó khăn và cần phải có thứ tự ưu tiên, điều nào nên làm trước điều nào có thể làm sau. Đừng thất vọng, đừng vội vàng, đừng nôn nóng và chủ quan. Phải trấn tĩnh tinh thần, đoàn kết nội bộ và bên ngoài để ứng phó với thử thách do hoàn cảnh kinh tế bấp bênh khách quan gây ra.

Tuổi Tuất: Trung bình

Tổng quát: Dục tốc bất đạt-Củng cố dị thành.

Tháng Tám âm lịch năm Tân Sửu (tương ứng với tháng 09-2021) vận trình của người tuổi Tuất có khuynh hướng suy thoái phần nào so với tháng trước. Nguyên nhân chính là có Hao tinh chiếu mệnh nên khó tránh hao tài. Từ hao tài khiến đầu tư không đủ, thiếu nhân sự, vắng cơ may nên công việc trì trệ không như dự toán. Khó khăn tăng, áp lực thêm mạnh nên nhiều lúc quý vị cảm thấy lúng túng trong hoạt động. Tuy nhiên, hy vọng cuối tháng con đường sẽ hanh thông dần. Cuối tháng này quý vị cảm nhận thành tựu đã có trước đây, sẽ thấy bầu trời sự nghiệp lạc quan hơn, giúp mình định hướng rõ cho kế hoạch và cách thực hiện chúng. Đây là lúc phải theo phương châm: Kiên nhẫn chờ cơ may và hành động thận trọng. Mọi việc nên tự mình cáng đáng hay coi sóc và đôn đốc hơn là trông cậy người khác. Chớ nôn nóng, vội vàng phiêu lưu vào các dịch vụ xa lạ và nhiều may rủi mà cần kết hợp chặt chẽ với người cộng tác, lấy củng cố làm chính và chọn môi trường hoạt động quen thuộc.

Về tài chính, nguồn chính tạm ổn định, còn nguồn phụ bấp bênh nên vẫn cần kế hoạch tiết kiệm và cắt giảm khoản chi. Chưa thể đầu tư khoản lớn và tạm gác kế hoạch hợp tác vì dễ gây hao thoát do hoàn cảnh khách quan gây ra. Tháng này nên nhớ: Dục tốc bất đạt-Củng cố dị thành.

Có tin buồn như tang tóc hay người thân nhiễm bệnh. Đề phòng sức khỏe người già. Gia đình kém hòa hài nhất là với đối tượng. Nên bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề.

Hạn chế chất kích thích và đừng quá đam mê làm việc cũng như giải trí. Chú trọng tới điều độ trong sinh hoạt và tìm phương tiện lành mạnh thư giãn thân tâm…