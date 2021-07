TỬ VI 2865

Tuổi Sửu:

Trên vận trình trong tuần thứ hai tháng 6 âm lịch, năm Tân Sửu người tuổi Sửu vẫn chưa cảm thấy khả quan về tài chính, còn sự nghiệp vẫn còn áp lực bên ngoài. Phòng hư hỏng đồ đạc và rắc rối trong giao tế.

Đối với nam giới: Tài chính chi nhiều hơn thu và cần đề phòng hao thoát bất ngờ do mất mát hay do bảo trì, sửa chữa hoặc phí tổn do giao tế và mua sắm. Sự nghiệp có áp lực như thay đổi chỗ làm hay việc làm ít mà tốn công nhiều. Làm việc hay di chuyển nên thận trọng dù áp lực phòng dịch đã giảm. Đừng cố gắng làm việc ngoài tầm tay hay vui chơi quá độ khi có cơ hội tự do thoáng hơn trước.

Đối với nữ giới: Nên tránh chuyện mâu thuẫn trong giao tế bên ngoài do tranh cãi hay tranh chấp. Nên gạt chuyện không vui và tiếp tục lạc quan vì tiền trình sắp tới lúc rộng mở. Có món tiền bất ngờ không nhiều nhưng là nguồn vui bên cạnh sự nghiệp tạm thời bình ổn nhờ khả năng thích ứng cao. Phòng đau nhức hay cảm cúm.

Đối với giới cao niên: Có tin vui trong gia đình hay về giấy tờ hoặc nhận được lời thăm hỏi, săn sóc. Tiếp tục điều độ trong ẩm thực và sinh hoạt để bảo vệ an khang dù ràng buộc phòng dịch đã giảm. Có cơ hội tiệc tùng hay hội họp với thân thích.

Tuổi Dần:

Trên vận trình trong tuần thứ hai tháng 6 âm lịch, năm Tân Sửu người tuổi Dần cảm thấy tạm bình ổn về sự nghiệp nhưng tài chính chi thu khó cân bằng gây không ít áp lực. Có dịp thư giãn bổ ích cho sức khỏe và tinh thần.

Đối với nam giới: Có tin mới về việc làm cần thích ứng và có khả năng thích ứng. Một tuần tuy bận rộn hơn bình thường nhưng có chút thành quả. Hạn chế mua sắm để chi thu cân bằng và khoan đầu tư các khoản bấp bênh và tránh đam mê vì áp lực tài chính còn căng. Gia đạo bình yên. Được săn sóc và cuối tuần có dịp thư giãn, vui vẻ với thân thích.

Đối với nữ giới: Đề phòng một biến cố nhỏ xảy ra do bất cẩn khi di chuyển hay lúc làm việc.. Không nên giao dịch tài chính quan trọng trong tuần này. Việc làm tuy chưa hanh thông nhưng có kết quả hơn tuần trước. Cần tiết kiệm và tránh tiêu xài quá đáng vào cuối tuần. Khoan đầu tư các khoản quan trọng trong một tháng bất lợi. Nguồn hạnh phúc sẵn có trong tầm tay nên nắm giữ hơn là ngóng trông ảo tưởng bên ngoài.

Đối với giới cao niên: Được người quan tâm săn sóc. Có rắc rối về bài tiết hoặc tiêu hóa. Có cuộc thăm viếng bất ngờ và cơ hội đoàn viên hay hội họp.